Стерненко после проведения следственных действий: "Лучше прийти в СБУ, чем лечь в могилу. Я действовал в рамках закона". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На данный момент открыты два уголовных производства по третьему нападению на активиста Сергея Стерненко: в одном - он потерпевший, во втором - свидетель.

Об этом заявил после выхода из СБУ активист Сергей Стерненко, передает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

"Я на 100% уверен, и об этом говорят источники в Офисе Генерального прокурора и СБУ, что по состоянию на сегодня мне должны были сообщить о подозрении по ст. 115 "Умышленное убийство". Но только благодаря тому, что мы с вами не молчим на эту тему, благодаря тому, что вы сюда пришли, в понедельник во время карантина, когда сюда очень сложно добраться, благодаря этому они решили сегодня не нарушать закон", - заявил Стерненко, выйдя из СБУ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Под столичным СБУ проходит акция "Руки прочь от Стерненко" из-за вероятного объявления подозрения активисту. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Нас ознакомили с частью материалов производства и сказали, что должны ознакомить моих адвокатов дня еще с частью материалов", - рассказал активист.

"Я хотел бы сказать, что есть ч.5 ст. 36 УК Украины, которая позволяет нам безгранично защищать наши жизнь и здоровье в случае нападения группы лиц, нападения с оружием или нападения с проникновением в жилье. Именно эта статья была моим оружием, когда я защищал свою жизнь и здоровье. Я действовал в рамках закона. Если, не дай Бог, на кого-то из вас будет совершено нападение, я вас прошу всегда защищайте свою жизнь - лучше прийти в СБУ, чем лечь в могилу", - резюмировал Стерненко.

"То, что СБУ на своем официальном сайте назвала "не вернет жизнь убитого человека", они уже проявили предубеждение, потому что они считают человека убитым. А убийство отличается от правомерного лишения жизни, и установить, что на самом деле произошло, может только суд. Поэтому они уже подозревают в своих официальных заявлениях на сайте", - заявил адвокат Стерненко.

"Есть два производства по третьему нападению на меня. В одном - я потерпевший, во втором - свидетелем", - добавил Стерненко.





























Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Ранее представители СБУ сообщили информагентству "Интерфакс-Украина" о вручении двум людям, напавшим на Стерненко в Одессе в 2018 году, подозрений по ч.4 ст. 296 УК (хулиганские действия).

Один из напавих на Стерненко, Иван Кузнецов, погиб во время схватки. Другой, Александр Исайкул, находится за границей.

Также на Цензор.НЕТ: Адвокат Стерненко Коломиец о подозрении нападавшим: похоже на фейк или попытку отмазать

Адвокат Стерненко Виталий Коломиец считает, что сообщение о предъявлении подозрения "похоже фейк от СБУ или попытку отмазать напавших".

Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

Читайте также: Если власть решит посадить меня, у нас есть план действий, - Стерненко

В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

14 мая Стерненко сообщил, что его вызвали в СБУ для вручения подозрения. В спецслужбу он должен явиться в понедельник, 18 мая, в 9 утра.