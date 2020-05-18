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Стерненко после проведения следственных действий: "Лучше прийти в СБУ, чем лечь в могилу. Я действовал в рамках закона". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На данный момент открыты два уголовных производства по третьему нападению на активиста Сергея Стерненко: в одном - он потерпевший, во втором - свидетель.

Об этом заявил после выхода из СБУ активист Сергей Стерненко, передает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

"Я на 100% уверен, и об этом говорят источники в Офисе Генерального прокурора и СБУ, что по состоянию на сегодня мне должны были сообщить о подозрении по ст. 115 "Умышленное убийство". Но только благодаря тому, что мы с вами не молчим на эту тему, благодаря тому, что вы сюда пришли, в понедельник во время карантина, когда сюда очень сложно добраться, благодаря этому они решили сегодня не нарушать закон", - заявил Стерненко, выйдя из СБУ.

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"Нас ознакомили с частью материалов производства и сказали, что должны ознакомить моих адвокатов дня еще с частью материалов", - рассказал активист.

"Я хотел бы сказать, что есть ч.5 ст. 36 УК Украины, которая позволяет нам безгранично защищать наши жизнь и здоровье в случае нападения группы лиц, нападения с оружием или нападения с проникновением в жилье. Именно эта статья была моим оружием, когда я защищал свою жизнь и здоровье. Я действовал в рамках закона. Если, не дай Бог, на кого-то из вас будет совершено нападение, я вас прошу всегда защищайте свою жизнь - лучше прийти в СБУ, чем лечь в могилу", - резюмировал Стерненко.

"То, что СБУ на своем официальном сайте назвала "не вернет жизнь убитого человека", они уже проявили предубеждение, потому что они считают человека убитым. А убийство отличается от правомерного лишения жизни, и установить, что на самом деле произошло, может только суд. Поэтому они уже подозревают в своих официальных заявлениях на сайте", - заявил адвокат Стерненко.

"Есть два производства по третьему нападению на меня. В одном - я потерпевший, во втором - свидетелем", - добавил Стерненко.

Стерненко после проведения следственных действий: Лучше прийти в СБУ, чем лечь в могилу. Я действовал в рамках закона 01
Стерненко после проведения следственных действий: Лучше прийти в СБУ, чем лечь в могилу. Я действовал в рамках закона 02
Стерненко после проведения следственных действий: Лучше прийти в СБУ, чем лечь в могилу. Я действовал в рамках закона 03
Стерненко после проведения следственных действий: Лучше прийти в СБУ, чем лечь в могилу. Я действовал в рамках закона 04
Стерненко после проведения следственных действий: Лучше прийти в СБУ, чем лечь в могилу. Я действовал в рамках закона 05
Стерненко после проведения следственных действий: Лучше прийти в СБУ, чем лечь в могилу. Я действовал в рамках закона 06
Стерненко после проведения следственных действий: Лучше прийти в СБУ, чем лечь в могилу. Я действовал в рамках закона 07
Стерненко после проведения следственных действий: Лучше прийти в СБУ, чем лечь в могилу. Я действовал в рамках закона 08
Стерненко после проведения следственных действий: Лучше прийти в СБУ, чем лечь в могилу. Я действовал в рамках закона 09
Стерненко после проведения следственных действий: Лучше прийти в СБУ, чем лечь в могилу. Я действовал в рамках закона 10
Стерненко после проведения следственных действий: Лучше прийти в СБУ, чем лечь в могилу. Я действовал в рамках закона 11
Стерненко после проведения следственных действий: Лучше прийти в СБУ, чем лечь в могилу. Я действовал в рамках закона 12
Стерненко после проведения следственных действий: Лучше прийти в СБУ, чем лечь в могилу. Я действовал в рамках закона 13
Стерненко после проведения следственных действий: Лучше прийти в СБУ, чем лечь в могилу. Я действовал в рамках закона 14

 Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Ранее представители СБУ сообщили информагентству "Интерфакс-Украина" о вручении двум людям, напавшим на Стерненко в Одессе в 2018 году, подозрений по ч.4 ст. 296 УК (хулиганские действия).

Один из напавих на Стерненко, Иван Кузнецов, погиб во время схватки. Другой, Александр Исайкул, находится за границей.

Также на Цензор.НЕТ: Адвокат Стерненко Коломиец о подозрении нападавшим: похоже на фейк или попытку отмазать

Адвокат Стерненко Виталий Коломиец считает, что сообщение о предъявлении подозрения "похоже фейк от СБУ или попытку отмазать напавших".

Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

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В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

14 мая Стерненко сообщил, что его вызвали в СБУ для вручения подозрения. В спецслужбу он должен явиться в понедельник, 18 мая, в 9 утра.

Автор: 

Одесса (7864) СБУ (19847) Стерненко (394) Михайлик Олег (53)


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Топ комментарии
+32
Нет надо было лежать и ждать ,когда в четвертый раз наконец добьют? Так груня,что бы с тобой такое произошло.
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18.05.2020 11:42
+27
на каком основании нужно вдвоем нападать на человека с его девушкой возле его дома в 4 часа утра?
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18.05.2020 11:51
+25
Стерненко виноват что сумел защитить свою жизнь ТРИЖДЫ...дебилы во власти ,вам пора в школу юрисдикцции...
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18.05.2020 11:44
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Нет надо было лежать и ждать ,когда в четвертый раз наконец добьют? Так груня,что бы с тобой такое произошло.
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18.05.2020 11:42 Ответить
Шановний , як би то Украіна ( суспільство) жила за ЗАКОНОМ не було б й ціх трьох нападів...
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18.05.2020 11:51 Ответить
на каком основании нужно вдвоем нападать на человека с его девушкой возле его дома в 4 часа утра?
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18.05.2020 11:51 Ответить
Тут мова уже не про необхідну оборону, а про дії з затримання небезпечного злочинця!
Ст. 38 Кримінального кодексу: Не визнаються злочинними дії потерпілого та інших осіб безпосередньо після вчинення посягання, спрямовані на затримання особи, яка вчинила злочин...
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18.05.2020 11:53 Ответить
Ну затрымалы назавжды.
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18.05.2020 12:04 Ответить
еффєктівно і не обтяжливо для бюджета
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18.05.2020 12:28 Ответить
Почему "возможное" ? Нападение и в Африке нападение.
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18.05.2020 11:57 Ответить
https://censor.net/user/467610. Почему "возможное" ? Нападение и в Африке нападение. Два предыдущих нападения были "возможно" ?
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18.05.2020 11:59 Ответить
Может и не в каком,только он ходит в Сбу ,а не лежит в гробу.Еще раз желаю тебе попасть в такую же ситуацию,только ты лежи и жди четвертого нападения или когда они вернутся.
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18.05.2020 12:00 Ответить
читай статью там написано, при нападении на тебя группой лиц имеешь право убивать а не ждать пока тебя достанут таки
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18.05.2020 12:04 Ответить
Чувак, коли у важкі для Русі- України часи 16 віків, ви, азєопи з Московії, як завжди ви вмієте підло (Іловайський коридор), загарбали нашу землю, то ваші дьякі, переписували наші прізвища на свій кацапськи копил, добавляючи ОВ.
Були: Дрізд, Короп, Турчин, Бутуз, стали Дрозд- ОВ, Карп-ОВ, Турчин-ОВ, Буту-ОВ
Ну й було багато прибульців, славян, що перебралось з Московії на Русь-Україну, вже з прізвищами на ОВ.
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18.05.2020 12:36 Ответить
а ты там был, все видел, все знаешь, кто кого догонял, кто кого добивал ?
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18.05.2020 11:44 Ответить
Состояние афекта тобі відомо? Мабуть ні. Одні обкакуються, інші продовжують боротьбу до перемоги і все це на інстнктном рівні.
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18.05.2020 11:46 Ответить
егеж ісайкул ще на волі ніхто його не шукає
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18.05.2020 11:52 Ответить
А в каком законе прописано, как именно запрещено защищать свою жизнь от нападающих ? Где написано, что их нельзя преследовать ? Был случай, когда от двух вооруженных нападавших человека спасла его бойцовская собака. Она им нанесла тяжёлые травмы после ПРЕСЛЕДОВАНИЯ, так где статья , а ?
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18.05.2020 11:55 Ответить
с чего вы взяли, он отбежал 100 метров и помер от ранения
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18.05.2020 12:02 Ответить
лишнехромасомно-скрепный и законтаченно-апущенный биоматериал нужно не только догонять, а выкалупывать из всех щелей и закапывать по месту абнаружения.
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18.05.2020 12:04 Ответить
Дебилам с атрофироваными мусарско-сепарской пропагандой мозгами:
Не бежал 100 м чтоб добить а бежал 100 м чтоб задержать и сдать ментам. Опыт аналогичных действий уже имеется.
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18.05.2020 12:33 Ответить
Що повністю законно:
Читаємо
Ст. 207 КПК
Законне затримання ...

2. Кожен має право затримати без ухвали слідчого судді, суду будь-яку особу , крім осіб, зазначених у статтях 482 і 482-2 цього Кодексу (ред. депутатів та ін.):
1) при вчиненні або замаху на вчинення кримінального правопорушення;
2) безпосередньо після вчинення кримінального правопорушення чи під час безперервного переслідування особи, яка підозрюється у його вчиненні.
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18.05.2020 20:18 Ответить
А как же ген прокурорша ,которая обещала ,что точно объявят статью за убийство,только она еще думает какую лучше? Клоуны решили переждать?
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18.05.2020 11:40 Ответить
ця мокшанська куррва нехай думає, як реабілітуватися за внесення неправдивих даних про свою нерухомість у центрі Київа.
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18.05.2020 11:50 Ответить
Стерненко виноват что сумел защитить свою жизнь ТРИЖДЫ...дебилы во власти ,вам пора в школу юрисдикцции...
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18.05.2020 11:44 Ответить
Він побіг затримати, при затриманні злочинець чинив супротив. Дії з затримання злочинця - обставина, яка звільняє від кримінальної відповідальності так само, як і необхідна оборона.

Може у вас, кацапів, цього нема, а у нас у Кримінальному кодексі це прямо прописано!
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18.05.2020 11:54 Ответить
докази твоєї брехні в студію
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18.05.2020 11:55 Ответить
Не прикидывайся бараном,Тебе это не идет...,ты прекрасно понял что я сказал...
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18.05.2020 11:55 Ответить
дебилы во власти не бывают, они туда не доберутся. Во власти беспринципная сволочь, которая пытается запугать гражданское общество, чтобы оно не мешало сдать страну врагу. А дебилы на выборы ходят голосовать за героя низкопробного быдло-сериала.
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18.05.2020 11:57 Ответить
ну, хорошо хоть так) Только о чем теперь видео будет снимать Серега ? Тема то хайповая была!
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18.05.2020 11:45 Ответить
У нього ще богато роботи по знищенню таких як ти, не хвилюйся
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18.05.2020 11:48 Ответить
Да ещё хватает московских гастролеров, которые к нам прутся после незаконного визита в Крым.
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18.05.2020 11:51 Ответить
Вам перечислить тех кто не сумел защититьь свою жизнь за последние 30 лет?Список страшный и везде кремлевские шакалы замешаны...
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18.05.2020 11:48 Ответить
є позитивний момент у новині: ця влада не наважується відкрито порушувати закон тоді, коли суспільство не мовчить..
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18.05.2020 11:49 Ответить
Где бидося Исайкул и почему он не свидетельствовал в атком случае?
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18.05.2020 12:29 Ответить
скільки було замахів на Стерненка?
А скількох затримали? А відпустили? От де справжній абсурд..
На мою думку Сергій - молодець. Після цього випадку багато тітушні замислилося перед тим, ніж піти когось з активістів вбивати.
І ще: вам там у Канаді все зрозуміло? Тоді або гайда до нас, допомагати боротися з агресором, або можна просто стулити пельку і не розмірковувати там, де ви не зовсім розумієте ситуацію.
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18.05.2020 15:10 Ответить
Крысы кремля всегда убивают людей и всегда к какой нибудь дате или юбилею советского дерьма.Это понял еще мой отец,когда жив был и мысль эту дало убийство Политковской на день рождения КГБшного хмыря 7 октября.Жаль что Бати нет.Сейчас бы разложил все по полкам...
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18.05.2020 11:54 Ответить
Ст. 38 Кримінального кодексу України: Не визнаються злочинними дії потерпілого та інших осіб безпосередньо після вчинення посягання, спрямовані на затримання особи, яка вчинила злочин!
Стерненко побіг ловити нападника, той чинив опір...
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18.05.2020 11:55 Ответить
Ну ты фокусник
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18.05.2020 15:17 Ответить
Реваншисты тщательно очищают поле от инакомыслящих! ЗЕленые, вы нас сделали, признаю! Но не думаю, что вам это не отрыгнется!!!
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18.05.2020 12:12 Ответить
Закон в мире один,защитить свою ЖИЗНЬ и жизнь своей семьи любым способом.не прикидывайтесь идиотами...
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18.05.2020 12:14 Ответить
Псовящается Баканову и Венедиктовой:
Шо ж ты, фраер, здал назад...
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18.05.2020 12:27 Ответить
Стерненко- майбутній Президент України!
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18.05.2020 12:37 Ответить
Краще хай прокурором буде.
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18.05.2020 12:49 Ответить
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18.05.2020 13:05 Ответить
По конституції президентом може стати тільки неЛох старше 35 років. Так що згоден, нехай поки що побуде генпрокурором.
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18.05.2020 14:12 Ответить
Та не кричи так, бо ще "посудять".
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18.05.2020 17:08 Ответить
Тут дело принципиальное. Хотят предъявить Украине реванш, дескать пришло их время и закон им пофиг. Тут Сергей как сакрализатор. Кроме того народ должен убояться себя защищать и должен терпеть
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18.05.2020 13:28 Ответить
Засрали зелебобіки Стерненку статтю про навмисне вбивство висунути! Подивились, скільки народу підтягнулось під час карантину, і рішили що краще не зв"язуватись. Вже з Антоненко, Кузьменко і Дугарь обісрались, тепер не знають, як вийти з ситуації.
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18.05.2020 13:50 Ответить
Теперь дело за малым, - Венедиктова на Качановку отправить варежки для ВСУ шить!
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18.05.2020 13:56 Ответить
Срутся зебильные твари.
Хотят укусить - но боятся за зубы...
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18.05.2020 13:59 Ответить
Я може чогось не розумію,тільки от з яких таких ділов цю справу взагалі розслідує есбеу? Може вони вже всіх шпигунів,які при владі,та на кацапів працюють,переловили?
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18.05.2020 13:59 Ответить
Это точно, ибо криминалом у нас по закону занимается только полиция!
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18.05.2020 14:08 Ответить
Вже ту байку про "замах" остогидло слухати...Два чоловіки,вночі,без зброї ідуть вбивати третього,на якого начебто вже було два замахи і тим не менше він вільно собі гуляє ночами...Ви що всі,ідіоти,чи рахуєте всіх ідіотами?Людина вбивається на раз,для цього навіть не треба бути професіоналом...Запхав в людному місці ніж під лопатку і пішов собі далі,а коли вже вночі то візьми вогнепальну зброю...Ні,порядку в країні не буде,поки не посадять того Стерненка і десятків зо два горлопанів,які його захищають...
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18.05.2020 14:10 Ответить
Не, порядка не буит пока не посадят таких как ты дятлов, которые осуществляют давление на следствие, с благородными мотивами, а как же иначе
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18.05.2020 14:24 Ответить
На этого ЧЕЛОВЕКА выливаются тонны грязи
Но именно такие, как он должны прийти к руководству страной.
Пока она не окончательно не стала филиалом Израиля...
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18.05.2020 14:18 Ответить
Жизнь в стране упёрлась в стерненко. Дожились,
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18.05.2020 15:13 Ответить
ты дурак?
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18.05.2020 15:34 Ответить
Интересно узнать, что реально там произошло. Можно выслушать и,0 "нападавшую сторону" Кто даст ссылку? Даже химикусу дали слово, а тут явно одностороняя подача информации.
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18.05.2020 15:31 Ответить
Уже выкладывали их прослушку, следи за новостями. Хотели срубить лёгкого бабла за "поломать нацика".
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18.05.2020 17:19 Ответить
Ну так я послушал прослушку которую шарий выложил и что получилось? Что "нацик" крышевал нарко точки. В эти доходяги на фото пришли его покрывать? У них совсем мозгов нет? Петя платит за банкет? Нацик что то знает про Петю?
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19.05.2020 08:36 Ответить
Ты послушай другую, которая уже подшита в дело и которую Шарию не разрешает выложить: Трухан заказал "нацика" за 1000 баксов двум титуханам, один из которых сдох при нападении. И врядли это была борьба с наркоточками )
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19.05.2020 09:00 Ответить
Ага, и сказал это свидетель который якобы знал потерпевшего (покойного) - это доказательства? С размазанной мордой даёт показания не известный тип, не имеющий отношения к делу. Я больше шарию поверю в этом случае, так как стерненко не отрицает, что его записывали.
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19.05.2020 09:12 Ответить
На месте Стерненко могла быть Катерина Гандзюк, если бы она оборонялась
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18.05.2020 15:32 Ответить
Досих веришь, что чиновница - активист не от власти?
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18.05.2020 15:44 Ответить
шмаріївсько-венедіктівське кодло обламалось. і ріденько обдристалось.
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18.05.2020 16:07 Ответить
 
 