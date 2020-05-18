Прокуроры добились нового ареста судна Seabreeze, владелец которого незаконно добывал песок в оккупированном Крыму

Печерский районный суд г. Киева удовлетворил ходатайство Главного следственного управления Нацполиции, согласованное Офисом Генерального прокурора, и наложил арест на судно в уголовном производстве по факту незаконной добычи песка в заповедных зонах Черного моря у побережья оккупированной территории АР Крым.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

Процессуальное руководство в производстве пока передано в Департамент по преступлениях, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Офиса Генерального прокурора.

Арест на судно Seabreeze по ходатайству Прокуратуры АР Крым был наложен 16 июля 2018 года Приморским районным судом. г. Одесса в качестве обеспечения возмещения убытков за нелегальную добычу природных ископаемых, которые, согласно заключению экспертизы, достигают более 140 млн грн.

Как стало известно Цензор НЕТ из собственных источников в правоохранительных органах, в дальнейшем, после передислокации органа досудебного расследования ГУ НП в АРК и г. Севастополе из Одессы в Херсон, уже в 2019-2020 годах адвокатами владельца судна предпринимались неоднократные попытки отменить арест в Херсонском городском суде. Однако арест остался в силе.

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Но 13 мая 2020 года Приморский суд г. Одессы отменил арест судна, несмотря на то, что из-за смены органа досудебного расследования, дело больше не принадлежало к подсудности этого суда. Сейчас прокуратура АР Крым оспаривает это решение в Апелляционном суде Одесской области.

Кроме того, прокуратурой зарегистрировано уголовное производство по ч. 2 ст. 375 УК Украины (вынесение судьей заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления). Максимальная санкция по этой статье предусматривает до 8 лет лишения свободы.

По этому поводу готовится соответствующее обращение в Высший совет правосудия.