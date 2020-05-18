В России за сутки 8,9 тыс. случаев COVID-19: наметилась тенденция к снижению ежедневного прироста новых зараженных
За сутки число инфицированных коронавирусной инфекцией нового типа в РФ выросло на 8 926. Темп прироста стал рекордным за все время обострения ситуации с коронавирусом в стране, опустившись до +3,17%.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
Общее количество зараженных в стране достигло 290 678. РФ остается на втором месте в мире по этому показателю: впереди США (1,48 млн случаев, ежедневный прирост 18,9 тыс.), а замыкает топ-3 Великобритания (244,2 тыс. случаев, прирост 3,5 тыс.). Однако к Соединенному Королевству быстрыми темпами приближается Бразилия, где уже 241 тыс. зарегистрированных диагнозов (7,5 тыс. в сутки).
Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве - 3238. В столице всего 146 062 заболевших.
Скончался за сутки 91 человек, за весь период от коронавируса в России умерли 2 722 человека.
Полностью поправились за все время наблюдения 70 209 человек, в том числе 2 836 за последние 24 часа.
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2020 - став для президента Путіна роком Ватерлоо. Полетіли в смітник плани на особисте майбутнє. Захиталися опори під державою. Система, побудована, як бойовий лінкор, який повинен стримувати ворога і переможно завойовувати простір, увійшла в ступор, зіткнувшись з новою і невидимою для неї загрозою. Коронавірус став тією несподіваною гидотою, яка виявилася згубною не тільки для людини, але і для конструкції, створеної для іншого часу. Авторитарне правління раптом продемонструвало нездатність реагувати на загрозу авторитарними методами!
2020 - став для президента Путіна роком Ватерлоо
Російська держава, яка орієнтована на великодержавний статус через мілітаризацію, експансію і ядерний кулак, виглядає безпорадною в захисті людського життя - навіть життя правлячого класу.
Президентська вертикаль деренчить, отримуючи зверху хаотичні вказівки. Сам лідер ламає свою вертикаль: центр відмовився від відповідальності, а низи не можуть її взяти, не маючи коштів і волі. Відмова Кремля від директивного прийняття рішень - це підрив держави, скроєної, як піраміда. Зараз ця загроза не відчувається, бо у регіональної еліти немає мужності підняти голос. Але що якщо вона не захоче брати вину за провали центру, коли зіткнеться із зневіреним населенням?
Самодержавство передбачає самотність лідера, піднесеного над народом. Але лідер має бути присутнім на передовій, консолідуючи націю мужністю і вселяючи впевненість своїм баченням. Лідер втрачає магнетизм і силу, коли ховається за лаштунками, що сприймається, як втеча. Всесилля перетворюється в безсилля.
Обраний Кремлем формат зв'язку Путіна з народом - через відео спілкування з галереєю голів, що бубонять - виглядає карикатурою. Кремль ніяк не може намацати, як говорити зі своїм народом в момент екзистенціальної кризи. Самотня літня людина, що приймає 9 травня парад варти на порожньому кремлівському подвір'ї, - це картинка, яку могли створити тільки ті, хто запланував обвалити путінський рейтинг.
Влада зруйнувала новий контракт між Путіним і суспільством: я вам соціальні гарантії, а ви мені довічне правління
У своїй боротьбі з епідемією, Кремль відмовився від розуміння Росії як "соціальної держави", яка повинна забезпечувати рівність і справедливість у розподілі економічних благ (ст. 7 Конституції РФ). Влада зруйнувала новий контракт між Путіним і суспільством: я вам соціальні гарантії, а ви мені довічне правління. Подачки, обіцяні президентом 11 травня, не можуть змінити очевидного: порятунок потопаючих визнано справою рук самих потопаючих.
Падіння ціни на нафту стало ще одним ударом, почавши процес занепаду Росії, як енергетичної наддержави. Руйнується не тільки імперський хребет країни, а й джерело фінансування системи. - Л. Шевцова
Владі потрібна перемога над коронавірусом. Негайно! Влада розуміє, що політика "ні роботи - ні грошей" провокує і обвал, і вибух. Звідси рішення оголосити епідемію завершеною, коли вона ще далека від піку. Але Кремль повинен залишитися чистий: відповідальність за завершення (і його наслідки!) прийматимуть регіони. А якщо не вдасться зіграти в перемогу - що тоді?
Влада розуміє, що політика "ні роботи - ні грошей" провокує і обвал, і вибух. Звідси рішення оголосити епідемію завершеною, коли вона ще далека від піку
Зрозуміло, чому вони так поспішають: треба терміново - поки країна лежить в паралічі - легітимізувати голосуванням довічне правління. Але ось вам пастка: відмова від мети рівносильна політичному самогубству, а продовження безпорадного правління може прискорити його кінець.
Світовий пейзаж ще один головний біль. Начебто радість - Америка відповзає у свою раковину. Значить, зникає привід для ниття щодо американського гегемонізму. Але де взяти нового ворога, який Росії категорично потрібен! Поляки з українцями в цій ролі - занадто принизливо для державної гордині.
Сусідство старого ведмедя і молодого дракона рано чи пізно продемонструє їхню несумісність
Вакуум провокує Китай спробувати свої м'язи. Але китайці не американці. У Китаю своя вікова потреба відповісти на історичні приниження. Сусідство старого ведмедя і молодого дракона рано чи пізно продемонструє їхню несумісність.
Ще недавно Росія раділа, що світ пішов її шляхом і усвідомив цінності суверенності. Але світ буде захищати свій суверенітет і від Росії. А як Росія буде дихати, втративши ресурси розвинених країн? Самій же Росії вже нема від кого захищатися - вона мало кого цікавить і мало хто хоче вчити її демократії.
Російська мрія про багатополярний світ, в якому у кожної держави, яка себе поважає, є своя галактика, виглядає, як майбутній головний біль. Які шанси РФ на те, щоб стати полюсом при приголомшуючій асиметрії потенціалу із Заходом і Китаєм? Де гарантія, що кандидати на роль сателітів у нашій галактиці погодяться бути підтанцьовкою? Погляньте, як Мінськ виробляє незалежні кренделі. Правда, є шанс стати полюсом в другому ешелоні держав. Але як тоді з державним самолюбством?
Хто міг уявити, що кажан в далекому Ухані викличе такі потрясіння і такий обвал честолюбних планів! Російський дредноут продовжує плисти. Капітан покинув місток. Команда не вселяє довіри. Неясно, куди пливемо. Але ясно, що в недавнє благодушне минуле вже не повернутися.
Ох цей бридкий Уханьский кажан... - Л. Шевцова https://gazeta.ua/blog/53345/putin-pokinuv-kapitanskij-mistok-rosiya-plive-nevidomo-kudi
Сектор малого и среднего бизнеса в стране ждет крах. Официально. Теперь это признают даже в «Опоре России», Торгово-промышленной палате и «Деловой России». А у этих ребят прямой контакт с Кремлем, поэтому чуда ждать не стоит.
Больше всего загнётся товарищей из сферы туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса, культуры и выставок, а также непродовольственный ритейл, фитнес и бытовые услуги. Где-то стоит ждать закрытия вообще всех компаний. Да, и такое говорят. По крайней мере, временно. Россия без туроператоров - да вообще легко, все равно пока никуда не летаем, и денег-то нет. Ну ладно, туризм, действительно далеко не необходимость. Возьмем обычные магазины и салоны всяких услуг, куда мы заходим раз или два в месяц. Здесь официально ждут закрытия 15%-25% точек до конца года. А значит - до 50%. Те же, кто выживет, начнут логично поднимать цены.
чтобы не погасла
чтоб юродивый народец
всем не гадил да в колодец
https://yurayakunin.livejournal.com/12776152.html
Скоро у них статистика заболевших будет как в Северной Корее:
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0
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0
Блогер и активист Александр Кабанов сейчас находится в Брестской центральной городской больнице https://charter97.org/ru/news/2020/5/13/376279/ с подтвержденным тестом на коронавирус . В интервью сайту Сharter97.org он рассказа о своем самочувствии и ситуации с СOVID-19 в больнице - https://charter97.org/ru/news/2020/5/18/376807/
1. Неправду
2. Бессовестную неправду
3. Статистику
2. Фантастическую пестеж.
3. Басни х-ла.
[ Фото ]
Беларусь догнала Швецию по количеству случаев COVID-19. Швеция также не вводила карантин, однако жёстко ограничила массовые мероприятия и максимально оградила стариков.
При этом больше всего шокирует разница умерших. В Швеции, где медицина более продвинутая, умерло в 22 раза больше людей, чем в Беларуси.
Кто-то врёт. Очень нагло. И это явно не правительство скандинавской страны.
Для справки: население Беларуси и Швеции практически идентично и составляет около 9,5 миллионов человек.