За прошедшую неделю во время пожаров в Украине погибли 20 человек, на водных объектах - 24, - ГСЧС

В течение прошедшей недели (с 11.05 по 17.05) во время пожаров в Украине погибли 20 человек, на водных объектах - 24.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В течение недели возникла одна чрезвычайная ситуация, в результате которой погибли 4 человека.

С начала недели зарегистрировано 1 тыс. 535 чрезвычайных событий. В результате принятых сотрудниками ГСЧС мер спасены 36 человек.

Ликвидировано 1 тыс. 72 пожара, спасены на пожарах 33 человека и не допущено уничтожение огнем 418 зданий и 42 ед. техники. Во время пожаров погибли 20 человек, ориентировочные убытки по оперативным данным составляют 2 млн. 539 тыс. грн.

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В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 323 выезда, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 1 тыс. 677 взрывоопасных предметов.

В течение недели на водных объектах погибли 24 человека.