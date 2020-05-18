"Выродки на телеграм-канале из фракции "Слуга народа" высрали угрозы против "слуги народа" Марины Бардиной" - "слуга народа" Яременко
Нардеп от СН Марина Бардина собирается обращаться в полицию в связи с распространением в телеграм-канале угроз в ее адрес, а также ее персональных данных в связи с выполнением ею профессиональных обязанностей.
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп от "Слуги народа" Богдан Яременко, передает Цензор.НЕТ.
"На прошлой неделе произошло досадное событие вокруг постановления ВРУ о Второй мировой войне. Отклонение постановления Верховной Радой я не считаю большой проблемой. Постановление было хорошо сбалансированным (беззубым его могут называть только те, кто противодействие России представляют только в форме бесконечных и лишенных практических последствий флэш-мобов или заявлений, что Россия со всех сторон плохая). Оно отражало очень умеренную попытку нового, украинского, взгляда на историю Второй мировой войны и ее значения для украинцев. По просьбе руководства парламента в текст было включено достаточно того, что должно было успокоить любителей победы одного уже несуществующего государства над другим несуществующим государством (есть еще слабо убедительная версия о победе над фашизмом, но беглый взгляд на события в мире заставляет сомневаться, что это так). Вообще я не вижу особого смысла в парламентских заявлениях на темы истории. Для создания и распространения идеологического или политического нарратива есть более действенные способы", - рассказал Яременко.
"Не приняли, то и не приняли. Это мало что меняет и в Украине, и тем более в истории Второй мировой войны. Однако кому-то показалось мало победы. В этот же день, телеграмм канал, авторы которого не скрывают своего членства во фракции партии "Слуга народа", в буквальном смысле выс...ли грязный хамский пост против моей коллеги Марины Бардиной, которая выполняла свой профессиональный долг, докладывая с парламентской трибуны решение комитета, который одобрил текст постановления о Второй мировой войне", - добавил "слуга народа"
"Удивляться хамству существ, которые боязливо скрывают в телеграмм-канале свои имена, поливая разного рода грязью коллег по парламенту, фракции и партии, явно не стоит. Но на этот раз уроды переплюнилы себя. Пост содержит открытые угрозы в адрес Марины, а также раскрывает личную информацию о ней. Знаю, что Марина собирается обращаться по этому привооду в полицию. Поддерживаю это обращение. И дело не в том, что закон защищает народного депутата от любого давления за выполнение профессиональных обязанностей и защищает право говорить свободно с трибуны Верховной Рады. Просто речь идет о правонарушении, совершенном представителями партии власти. Это недопустимо с любой точки зрения. Кроме того, мы хорошо помним, кто поджег Рейхстаг и как начинался нацизм. Разрешить поджечь Верховную Раду нельзя", - резюмировал Яременко.
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Хвалити богу! Бо "без табу" могло б ось таке на переговорах втнути
Отклонение постановления Верховной Радой я не считаю большой проблемой. Постановление было хорошо сбалансированным (беззубым его могут называть только те, кто противодействие России представляют только в форме бесконечных и лишенных практических последствий флэш-мобов или заявлений, что Россия со всех сторон плохая).
Она отражала очень умеренную попытку нового, украинского, взгляда на историю Второй мировой войны и ее значения для украинцев.
Источник: https://censor.net/n3196159
Для вас, покручів, в расєє багато хорошого, тому ви і не хочете зайвий раз сказати правду про ваших братків-злочинців за парєбріком.
Очень, ну просто ОЧЕНЬ ВЫСОКОМОРАЛЬНЫЙ депутат Ярёменко.
"Постановление было хорошо сбалансированным (беззубым его могут называть только те, кто противодействие России представляют только в форме бесконечных и лишенных практических последствий флэш-мобов или заявлений, что Россия со всех сторон плохая)"
26 июля 2019, 11:29
https://www.segodnya.ua/vybory2019/news/frakciya-slugi-naroda-v-parlamente-spisok-1306666.html
свійсвої 5 копійок.
Та для нього є сторона в Россіі, яка для нього хорошая. І зубов там нєт....
І цюлююєт він її туди.
Понімаєм.
Ці дибілєти так до сих пір і не зрозуміли, що націю творить не тіко ідея (і далеко не тіко вона), а, на сам перед, історія, мова, звичаї...
ІСТОРІЯ, пане "без табу", ІС-ТО-РІ-Я! І якщо цій курві "какая разніца" історія народу та країни де воно живе, то мені "какая разніца" як цю (та подібних) мразоту підштовхнуть до зустрічі з Всевишнім найближчим часом
задолбала эта зе-мафия
- ОСЬ ТІЛЬКИ НЕ ТРЕБА ЗА ВСІХ УКРАЇНЦІВ ВІДПОВІДАТИ !!!
НЕ ТРЕБА СВОЄ БЛЕЯННЯ ВИДАВАТИ ЗА ДУМКИ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ !!!
Ну так в чому проблема? Ви ж їх заспокоїли, от і насолоджуйтесь результатами політики під назвою "какая разніца"
Высрали...через что...?
Анал, получается, уже не табу?
Может, отдать его на профилактику Шляшко?