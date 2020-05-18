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Новости Скандалы в Слуге народа
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"Выродки на телеграм-канале из фракции "Слуга народа" высрали угрозы против "слуги народа" Марины Бардиной" - "слуга народа" Яременко

Нардеп от СН Марина Бардина собирается обращаться в полицию в связи с распространением в телеграм-канале угроз в ее адрес, а также ее персональных данных в связи с выполнением ею профессиональных обязанностей.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп от "Слуги народа" Богдан Яременко, передает Цензор.НЕТ.

"На прошлой неделе произошло досадное событие вокруг постановления ВРУ о Второй мировой войне. Отклонение постановления Верховной Радой я не считаю большой проблемой. Постановление было хорошо сбалансированным (беззубым его могут называть только те, кто противодействие России представляют только в форме бесконечных и лишенных практических последствий флэш-мобов или заявлений, что Россия со всех сторон плохая). Оно отражало очень умеренную попытку нового, украинского, взгляда на историю Второй мировой войны и ее значения для украинцев. По просьбе руководства парламента в текст было включено достаточно того, что должно было успокоить любителей победы одного уже несуществующего государства над другим несуществующим государством (есть еще слабо убедительная версия о победе над фашизмом, но беглый взгляд на события в мире заставляет сомневаться, что это так). Вообще я не вижу особого смысла в парламентских заявлениях на темы истории. Для создания и распространения идеологического или политического нарратива есть более действенные способы", - рассказал Яременко. 

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"Не приняли, то и не приняли. Это мало что меняет и в Украине, и тем более в истории Второй мировой войны. Однако кому-то показалось мало победы. В этот же день, телеграмм канал, авторы которого не скрывают своего членства во фракции партии "Слуга народа", в буквальном смысле выс...ли грязный хамский пост против моей коллеги Марины Бардиной, которая выполняла свой профессиональный долг, докладывая с парламентской трибуны решение комитета, который одобрил текст постановления о Второй мировой войне", - добавил "слуга народа"

"Удивляться хамству существ, которые боязливо скрывают в телеграмм-канале свои имена, поливая разного рода грязью коллег по парламенту, фракции и партии, явно не стоит. Но на этот раз уроды переплюнилы себя. Пост содержит открытые угрозы в адрес Марины, а также раскрывает личную информацию о ней. Знаю, что Марина собирается обращаться по этому привооду в полицию. Поддерживаю это обращение. И дело не в том, что закон защищает народного депутата от любого давления за выполнение профессиональных обязанностей и защищает право говорить свободно с трибуны Верховной Рады. Просто речь идет о правонарушении, совершенном представителями партии власти. Это недопустимо с любой точки зрения. Кроме того, мы хорошо помним, кто поджег Рейхстаг и как начинался нацизм. Разрешить поджечь Верховную Раду нельзя", - резюмировал Яременко.

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Выродки на телеграм-канале из фракции Слуга народа высрали угрозы против слуги народа Марины Бардиной - слуга народа Яременко 01
Выродки на телеграм-канале из фракции Слуга народа высрали угрозы против слуги народа Марины Бардиной - слуга народа Яременко 02

Автор: 

ВР (29226) Вторая мировая война (417) Яременко Богдан (150) Слуга народа (2627) Бардина Марина (6)


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Топ комментарии
+41
любо-дорого читать - "Выродки из фракции "Слуга Нарида". а там шо, другие есть?
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18.05.2020 12:01
+32
Слуга про слуг проти слуг?
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18.05.2020 12:00
+27
Какая "партия", такие и "члены", такие и "высеры".
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18.05.2020 12:00
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Правила форума Совет форумчан
Табу не табу
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18.05.2020 11:59 Ответить
це 5!!! для них без табу))
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18.05.2020 12:07 Ответить
зачем ему этот анал? лучше ж в помаду ,чем в гавно...
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18.05.2020 12:09 Ответить
Яременка з діпломатично служби вже звільнили ?

Так ?
Хвалити богу! Бо "без табу" могло б ось таке на переговорах втнути
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18.05.2020 12:15 Ответить
Може хтось з цієї команди на*рав ?
"Выродки на телеграм-канале из фракции "Слуга народа" высрали угрозы против "слуги народа" Марины Бардиной" - "слуга народа" Яременко - Цензор.НЕТ 3818
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18.05.2020 12:17 Ответить
Слуга про слуг проти слуг?
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18.05.2020 12:00 Ответить
ото так пердимонокль ! )))
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18.05.2020 12:06 Ответить
Шкандаль в "благородном семействе"
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18.05.2020 12:28 Ответить
"Виродки на телеграм-каналі з фракції "Слуга народу" висрали погрози проти "слуги народу" Марини Бардіної" - "слуга народу" Яременко - Цензор.НЕТ 57
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18.05.2020 19:02 Ответить
Какая "партия", такие и "члены", такие и "высеры".
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18.05.2020 12:00 Ответить
любо-дорого читать - "Выродки из фракции "Слуга Нарида". а там шо, другие есть?
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18.05.2020 12:01 Ответить
У них там конкурс мають проводити на звання "найкращий виродок"...
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18.05.2020 12:02 Ответить
руманеску и полонеску батла века
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18.05.2020 12:04 Ответить
Там еще почти вся фракция выродков из ОПЗЖ
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18.05.2020 12:43 Ответить
"Выродки на телеграм-канале из фракции "Слуга народа" высрали угрозы против "слуги народа" Марины Бардиной" - "слуга народа" Яременко - Цензор.НЕТ 6201
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18.05.2020 12:01 Ответить
Жаба чпокала гадюку..
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18.05.2020 12:01 Ответить
Не, тут таки їб...а. Причому попередньо вивернувши )))
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18.05.2020 12:09 Ответить
Ничего из статьи не понял про победу. Давайте лучше про шлюх, он эту тему лучше освещает.
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18.05.2020 12:01 Ответить
о каком постановлении ВР может идти речь если эти бараны до сих пор не знают кто с кем воевал . не фашисты . и даже нацисты не совсем корректно . правильно называть национал-социалисты . кстати с другой стороны вместе с западными союзниками воевали их почти близнецы интернационал-социалисты
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18.05.2020 12:03 Ответить
"На прошлой неделе состоялась досадное событие вокруг постановления ВРУ о Второй мировой войне.
Отклонение постановления Верховной Радой я не считаю большой проблемой. Постановление было хорошо сбалансированным (беззубым его могут называть только те, кто противодействие России представляют только в форме бесконечных и лишенных практических последствий флэш-мобов или заявлений, что Россия со всех сторон плохая).
Она отражала очень умеренную попытку нового, украинского, взгляда на историю Второй мировой войны и ее значения для украинцев.

Источник: https://censor.net/n3196159

Для вас, покручів, в расєє багато хорошого, тому ви і не хочете зайвий раз сказати правду про ваших братків-злочинців за парєбріком.
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18.05.2020 12:03 Ответить
І лексика в дипломата Яременка відповідна якості членів його партєйки.
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18.05.2020 12:15 Ответить
Одним словом СДД
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18.05.2020 12:04 Ответить
И кто же это такое говорит? Ну-ка ну-ка. Аааа, это говорит озабоченный кнур в трауре. Тот, что шалав себе во время работы "Прислугой урода" в ВР заказывал.
Очень, ну просто ОЧЕНЬ ВЫСОКОМОРАЛЬНЫЙ депутат Ярёменко.
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18.05.2020 12:04 Ответить
та гепніть вже там один одного, очистіть повітря в Україні !!
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18.05.2020 12:05 Ответить
Цитата "анала табу":

"Постановление было хорошо сбалансированным (беззубым его могут называть только те, кто противодействие России представляют только в форме бесконечных и лишенных практических последствий флэш-мобов или заявлений, что Россия со всех сторон плохая)"
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18.05.2020 12:05 Ответить
О, Анал-табу на связь вышел. Зебилята зебилов по-зебильному отзебилили, говоришь? Какой ужас. Предлагаю к Зебилу отправить делегацию зебилов с жалобой на зебилят, что они их неправильно отзебибили ))) **...ый цирк
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18.05.2020 12:05 Ответить
А фамилии ,можно?Хотим знать тупых и еще тупее.
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18.05.2020 12:05 Ответить
Фракция "Слуги народа" в новой Верховной Раде: список народных депутатов
26 июля 2019, 11:29
https://www.segodnya.ua/vybory2019/news/frakciya-slugi-naroda-v-parlamente-spisok-1306666.html
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18.05.2020 12:21 Ответить
высрали / а какие могут быть претензии к бабуинам обезъянника Коломойского: депутат Иванисов, ранее осужденный за изнасилование, Кива, мастурбировавший в зале Рады, Яременко во время заседания Верховной Рады договаривавшийся с проституткой : « Секс защищенный, классика и орал. Анальный - табу. Час - 100 долларов».
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18.05.2020 12:06 Ответить
"вы-рали" - Яременко сублимирует, нереализованность лезет.
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18.05.2020 12:07 Ответить
По чем у Бардиной ан!л ?
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18.05.2020 12:07 Ответить
Ничего не понял, дала ему она, или нет? Туда или табу?
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18.05.2020 12:07 Ответить
Наверно и туда дала и сюда дала, а потом опомнилась - а тому ли я дала.
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18.05.2020 12:11 Ответить
Как обычно с ним бывает, по губам водили, в рот не попало ))
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18.05.2020 12:11 Ответить
Они там все что ли сидят на путинских телеграм-каналах,и пропутинские и антипунинские и русскоязычные и госязычные,другого способа общения нет?
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18.05.2020 12:08 Ответить
Анал Табу решил: сгорел сарай- гори и хата! Мало ему недавней ганьбы. Решил продолжить пробивать днище. "Выср@ли".... И это пишет ДЕПУТАТ. В публичном пространстве. Хотя после прошлого скандала- удивляться нечему.
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18.05.2020 12:08 Ответить
Фахівець з аналу, і тут поспішив вставити свій свої 5 копійок.
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18.05.2020 12:09 Ответить
"...защищает право говорить свободно с трибуны Верховной Рады..." // Базар надо фильтровать и за базар надо отвечать, а то так можно оправдать сепарские выступления с трибуны Рады. Ума у этой курицы не было и нет.
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18.05.2020 12:13 Ответить
«Постановление было хорошо сбалансированным (беззубым его могут называть только те, кто противодействие России представляют только в форме бесконечных и лишенных практических последствий флэш-мобов или заявлений, что Россия со всех сторон плохая). »
Та для нього є сторона в Россіі, яка для нього хорошая. І зубов там нєт....
І цюлююєт він її туди.
Понімаєм.
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18.05.2020 12:13 Ответить
Идиотам дай только тему и они будут ее усиленно "комментировать". Кому не понравится это тот и есть идиот.
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18.05.2020 12:13 Ответить
Заява в стилі найвеличнішого "Главноє, что б дороги бьілі заасфальтірованьі, освєщєньі..." та "Какая разніца"...
Ці дибілєти так до сих пір і не зрозуміли, що націю творить не тіко ідея (і далеко не тіко вона), а, на сам перед, історія, мова, звичаї...
ІСТОРІЯ, пане "без табу", ІС-ТО-РІ-Я! І якщо цій курві "какая разніца" історія народу та країни де воно живе, то мені "какая разніца" як цю (та подібних) мразоту підштовхнуть до зустрічі з Всевишнім найближчим часом
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18.05.2020 12:13 Ответить
Какая "сплоченная" ЗЕбригада...
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18.05.2020 12:15 Ответить
Пригадалось: "На следующий день Герой России Рамзан Кадыров обвинил другого Героя России, Сулима Ямадаева, в причастности к убийству своего отца, Героя России Ахмата Кадырова, а также подтвердил, что Ямадаев был убит в Дубае. Как излагалось выше, по обвинению в его убийстве дубайская полиция объявила в международный розыск ещё одного Героя России - Адама Делимханова."
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18.05.2020 12:15 Ответить
Милые бранятся - только тешатся
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18.05.2020 12:15 Ответить
Лексика-настоящего "слуги"! Жаль, анал табу,иначе, продемонстрировали бы прямо там,в зале заседаний!
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18.05.2020 12:17 Ответить
а можно не постить высеры этого дегенерата ?
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18.05.2020 12:19 Ответить
шел слуга народа через слугу народа, видит в слуге народа слуга народа...
задолбала эта зе-мафия
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18.05.2020 12:19 Ответить
СН - это какое-то позорище
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18.05.2020 12:21 Ответить
А где текст этого знаменитого сообщения?
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18.05.2020 12:21 Ответить
Такую леди обидели!
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18.05.2020 12:21 Ответить
ну,брожение говён продолжается .добавьте туда еще дрожжей
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18.05.2020 12:33 Ответить
...Вона відображала дуже помірковану спробу нового, українського, погляду на історію Другої світової війни і її значення для українців...
- ОСЬ ТІЛЬКИ НЕ ТРЕБА ЗА ВСІХ УКРАЇНЦІВ ВІДПОВІДАТИ !!!
НЕ ТРЕБА СВОЄ БЛЕЯННЯ ВИДАВАТИ ЗА ДУМКИ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ !!!
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18.05.2020 12:33 Ответить
Я не специалист по сортам говна, но Яременко, по моему скромному мнению, однозначно лучше, чем бужанский. Яременко на рабочем месте занимается муйней, а кто из нас без греха? А бужанский просто враг.
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18.05.2020 12:34 Ответить
"На прохання керівництва парламенту в текст було включено достатньо того, що мало би заспокоїти любителів пабєди однієї вже неіснуючої держави над іншою неіснуючою державою"

Ну так в чому проблема? Ви ж їх заспокоїли, от і насолоджуйтесь результатами політики під назвою "какая разніца"
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18.05.2020 12:34 Ответить
Сжеріть один одного , с.у.к.и. народа. А я з радістю станцюю на вашій політичній могилі.
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18.05.2020 12:42 Ответить
Я згоден на смерть втомитися від гопака на фізичних могилах усіх наявних сук народу
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18.05.2020 12:52 Ответить
а че это он за нее так вписывается...неужели она нарушила табу с ним
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18.05.2020 12:46 Ответить
очухался???)))
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18.05.2020 12:54 Ответить
Найдите бабу, кто-нибудь, этому неандертальцу.
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18.05.2020 12:55 Ответить
Слуга народа из фракции слуги народа высрал слугу народа, сказал слуга народа....!!?? Да идите вы в жопу...прислуги народа...
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18.05.2020 12:59 Ответить
Таке враження що частина СН - це зграя бандерлогів. Потрібен блакитножовтий Каа!
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18.05.2020 13:04 Ответить
Замечательная "партия"...кого ни возьми, либо выродок, либо полный иплан
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18.05.2020 13:48 Ответить
Яке йшло - таких і здибало!
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18.05.2020 13:53 Ответить
дерьмо, лопата, вентилятор и Яременко..Собери пазл из них.
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18.05.2020 13:53 Ответить
Я,як чесний збоченець і під...рас ненавиджу виродків - сказав Яременко...
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18.05.2020 13:56 Ответить
Сложные ассоциации после поста озабоченного Чубаки.
Высрали...через что...?
Анал, получается, уже не табу?
Может, отдать его на профилактику Шляшко?
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18.05.2020 14:10 Ответить
Яременко, как там твой анал поживает??
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18.05.2020 14:26 Ответить
Классические бесславные ублюдки.
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18.05.2020 14:42 Ответить
Господа копы, с радостью сообщат, что телик это не их компетенция.
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18.05.2020 14:43 Ответить
Немов павуки в банці...
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18.05.2020 15:15 Ответить
Савченко на вас нет, уроды
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18.05.2020 15:30 Ответить
 
 