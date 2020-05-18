В Киеве за сутки зафиксирован 41 случай COVID-19, один человек умер, - Кличко

За прошедшие сутки COVID-19 зарегистрирован у 41 киевлянина. На сегодня в столице уже 2 321 подтвержденный случай заболевания COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время онлайн-брифинга заявил мэр столицы Виталий Кличко.

"Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 41 человек. Среди них - 5 медиков. За прошедшие сутки в столице от коронавируса умер один человек. Всего за это время - 49 летальных случаев. На сегодня в столице уже 2321 подтвержденный случай заболевания COVID-19", - отметил Кличко.

Среди заболевших: 26 женщин в возрасте от 18 до 82 лет и 2 девочки - 5 и 15 лет. А также 11 мужчин от 29 до 65 лет и два мальчика, которым по 9 лет. В больницы столицы госпитализировали 4 пациентов. Другие - лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

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