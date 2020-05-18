Рада обязана рассмотреть программу деятельности правительства 19 мая, - нардеп от "Голоса" Железняк
Верховная Рада обязана на пленарном заседании 19 мая провести обсуждение проекта постановления "О Программе деятельности Кабинета Министров Украины" и голосование по нему.
Об этом сообщил в Facebook первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.
"Есть у меня плохая новость для Кабмина... пункт 3 статьи Регламента ВРУ: "Вопрос об одобрении Программы деятельности Кабинета Министров Украины рассматривается на пленарном заседании в 15-дневный срок после его поступления в Верховную Раду". Если человеческим языком, то завтра в обязательном (!!!) порядке парламент должен провести сначала обсуждение, а затем и проголосовать за их реферат", - написал Железняк.
Он отметил, что "обсуждение и голосование будет ярким".
Напомним, 13 апреля правительство зарегистрировало в Верховной Раде проект постановления №3330 "О Программе деятельности Кабинета Министров Украины".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://hvylya.net/news/207320-v-rade-hotyat-uzakonit-dvoynoe-grazhdanstvo-ordlo-v-turborezhime?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ua%2Fnews "В том числе и российские паспорта, выданные в ОРДЛО (то есть, дает возможность всем с российскими паспортами голосовать на выборах в Украине и даже избираться в Верховную Раду)", - сообщила нардеп.
https://hvylya.net/news/207320-v-rade-hotyat-uzakonit-dvoynoe-grazhdanstvo-ordlo-v-turborezhime?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ua%2Fnews По ее словам, также в повестке дня законопроект, предусматривающий новую статью Уголовного кодекса - наказание военных руководителей, в случае, если их подчиненные "ведут агрессивную войну".
https://hvylya.net/news/207320-v-rade-hotyat-uzakonit-dvoynoe-grazhdanstvo-ordlo-v-turborezhime?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ua%2Fnews "Такой себе очередной шаг в стиле "надо просто перестать стрелять", правда только с нашей, украинской стороны. Представить сколько жизней может стоить этот закон пока трудно", - отмечает Сюмар.