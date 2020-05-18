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Рада обязана рассмотреть программу деятельности правительства 19 мая, - нардеп от "Голоса" Железняк

Рада обязана рассмотреть программу деятельности правительства 19 мая, - нардеп от

Верховная Рада обязана на пленарном заседании 19 мая провести обсуждение проекта постановления "О Программе деятельности Кабинета Министров Украины" и голосование по нему.

Об этом сообщил в Facebook первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

"Есть у меня плохая новость для Кабмина... пункт 3 статьи Регламента ВРУ: "Вопрос об одобрении Программы деятельности Кабинета Министров Украины рассматривается на пленарном заседании в 15-дневный срок после его поступления в Верховную Раду". Если человеческим языком, то завтра в обязательном (!!!) порядке парламент должен провести сначала обсуждение, а затем и проголосовать за их реферат", - написал Железняк.

Он отметил, что "обсуждение и голосование будет ярким".

Напомним, 13 апреля правительство зарегистрировало в Верховной Раде проект постановления №3330 "О Программе деятельности Кабинета Министров Украины".

Рада обязана рассмотреть программу деятельности правительства 19 мая, - нардеп от Голоса Железняк 01

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На следующей неделе Рада планирует рассмотрение закона о легализации игорного бизнеса, - нардеп от "Голоса" Железняк

Автор: 

ВР (29226) Кабмин (14024) программа (184) Железняк Ярослав (419)


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Рада обязана рассмотреть программу деятельности правительства 19 мая, - нардеп от "Голоса" Железняк - Цензор.НЕТ 3228
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18.05.2020 12:22 Ответить
Програма уряду...
Рада обязана рассмотреть программу деятельности правительства 19 мая, - нардеп от "Голоса" Железняк - Цензор.НЕТ 3116
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18.05.2020 12:22 Ответить
Рада обязана рассмотреть программу деятельности правительства 19 мая, - нардеп от "Голоса" Железняк - Цензор.НЕТ 5856
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18.05.2020 12:22 Ответить
Рада в последнее время непрерывно подает законы, которые направлены против украинцев и против их чести и достоинства, нарушающие их права, против семьи как института, ячейки общества и детей как будущего Украины. Очередной закон хотят проголосовать завтра - про ЛГБТ. То есть тех кто будет " оскорблять" и критиковать ЛГБТ будут штрафовать на ( не много ни мало) 350 тыс гривен. Нормально? За замусоривание экологии, загрязнение воды , вырубку леса, воровство, коррупцию штрафы намного ниже, чем за людей с ненормальной сексуальной ориентацией, которые себя непрерывно рекламируют, а значит навязывают свою ориентацию всему обществу. Скоро за критику педофилии будут сажать в тюрьму. К чему мы идем? Кому служат слуги на самом деле? Конечно не народу, конечно мировому сатанинскому правительству и конечно они приведут к геноциду украинцев. Геть этих нечистей из Рады!
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18.05.2020 12:50 Ответить
Что бы что-то рассматривать, надо хотя бы что-то иметь. Нет у этой власти никакой программы, ни сейчас ни во время выборов. Просто треп балаганного шута
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18.05.2020 12:25 Ответить
Рада зобов'язана розглянути програму діяльності уряду 19 травня, - нардеп від "Голосу" Железняк - Цензор.НЕТ 5842
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18.05.2020 12:32 Ответить
https://hvylya.net/news/207320-v-rade-hotyat-uzakonit-dvoynoe-grazhdanstvo-ordlo-v-turborezhime?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ua%2Fnews В Раде хотят узаконить двойное гражданство ОРДЛО в "турборежиме". В случае принятия законопроекта о двойном гражданстве, паспорта ОРДЛО станут "настоящими".
https://hvylya.net/news/207320-v-rade-hotyat-uzakonit-dvoynoe-grazhdanstvo-ordlo-v-turborezhime?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ua%2Fnews "В том числе и российские паспорта, выданные в ОРДЛО (то есть, дает возможность всем с российскими паспортами голосовать на выборах в Украине и даже избираться в Верховную Раду)", - сообщила нардеп.
https://hvylya.net/news/207320-v-rade-hotyat-uzakonit-dvoynoe-grazhdanstvo-ordlo-v-turborezhime?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ua%2Fnews По ее словам, также в повестке дня законопроект, предусматривающий новую статью Уголовного кодекса - наказание военных руководителей, в случае, если их подчиненные "ведут агрессивную войну".
https://hvylya.net/news/207320-v-rade-hotyat-uzakonit-dvoynoe-grazhdanstvo-ordlo-v-turborezhime?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ua%2Fnews "Такой себе очередной шаг в стиле "надо просто перестать стрелять", правда только с нашей, украинской стороны. Представить сколько жизней может стоить этот закон пока трудно", - отмечает Сюмар.
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18.05.2020 12:43 Ответить
 
 