Рада обязана рассмотреть программу деятельности правительства 19 мая, - нардеп от "Голоса" Железняк

Верховная Рада обязана на пленарном заседании 19 мая провести обсуждение проекта постановления "О Программе деятельности Кабинета Министров Украины" и голосование по нему.

Об этом сообщил в Facebook первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

"Есть у меня плохая новость для Кабмина... пункт 3 статьи Регламента ВРУ: "Вопрос об одобрении Программы деятельности Кабинета Министров Украины рассматривается на пленарном заседании в 15-дневный срок после его поступления в Верховную Раду". Если человеческим языком, то завтра в обязательном (!!!) порядке парламент должен провести сначала обсуждение, а затем и проголосовать за их реферат", - написал Железняк.

Он отметил, что "обсуждение и голосование будет ярким".

Напомним, 13 апреля правительство зарегистрировало в Верховной Раде проект постановления №3330 "О Программе деятельности Кабинета Министров Украины".

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