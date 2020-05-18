"Слуга народа" Бужанский сорвал принятие постановления ВР о Второй мировой войне: поднял шум и перебивал спикера, - "слуга народа" Яременко

Не принимать постановление о Второй мировой войне нардепов от "Слуги народа" убедил их коллега Максим Бужанский.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп от "Слуги народа" Богдан Яременко, передает Цензор.НЕТ.

"На прошлой неделе произошло досадное событие вокруг постановления ВРУ о Второй мировой войне. ... Не приняла ВРУ это постановление потому, что глава фракции "Слуга народа" сообщил фракции о голосовании по этому вопросу по усмотрению депутатов. Этим в зале воспользовался нардеп Бужанский, который поднял шум и стоя, перебивая председательствующего, во всю глотку призвал не голосовать за "лживое заявление". Очевидно, речь шла об отказе авторов заявления (а это по иронии судьбы исключительно нардепы от "Слуги народа" - члены комитета внешней политики) возложить исключительную вину за Вторую мировую войну на Третий рейх. Не приняли, так не приняли. Это мало что меняет и в Украине, и тем более в истории Второй мировой войны", - рассказал Яременко.

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