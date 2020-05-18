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Новости Скандалы в Слуге народа
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"Слуга народа" Бужанский сорвал принятие постановления ВР о Второй мировой войне: поднял шум и перебивал спикера, - "слуга народа" Яременко

Не принимать постановление о Второй мировой войне нардепов от "Слуги народа" убедил их коллега Максим Бужанский.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп от "Слуги народа" Богдан Яременко, передает Цензор.НЕТ.

"На прошлой неделе произошло досадное событие вокруг постановления ВРУ о Второй мировой войне. ... Не приняла ВРУ это постановление потому, что глава фракции "Слуга народа" сообщил фракции о голосовании по этому вопросу по усмотрению депутатов. Этим в зале воспользовался нардеп Бужанский, который поднял шум и стоя, перебивая председательствующего, во всю глотку призвал не голосовать за "лживое заявление". Очевидно, речь шла об отказе авторов заявления (а это по иронии судьбы исключительно нардепы от "Слуги народа" - члены комитета внешней политики) возложить исключительную вину за Вторую мировую войну на Третий рейх. Не приняли, так не приняли. Это мало что меняет и в Украине, и тем более в истории Второй мировой войны", - рассказал Яременко.

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Слуга народа Бужанский сорвал принятие постановления ВР о Второй мировой войне: поднял шум и перебивал спикера, - слуга народа Яременко 01
Слуга народа Бужанский сорвал принятие постановления ВР о Второй мировой войне: поднял шум и перебивал спикера, - слуга народа Яременко 02

Автор: 

ВР (29226) Вторая мировая война (417) Яременко Богдан (150) Слуга народа (2627) Бужанский (103)


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Топ комментарии
+40
"Слуга народа" Бужанский сорвал принятие постановления ВР о Второй мировой войне: поднял шум и перебивал спикера, - "слуга народа" Яременко - Цензор.НЕТ 9924
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18.05.2020 12:24
+32
"Слуга народа" Бужанский сорвал принятие постановления ВР о Второй мировой войне: поднял шум и перебивал спикера, - "слуга народа" Яременко - Цензор.НЕТ 8058
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18.05.2020 12:25
+27
Та, зебилы вообще не в чем не виноваты, что с них взять. Зебилы - одним словом)))))
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18.05.2020 12:35
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После вашего выступления (чуть выше), исключительно хамского по отношению ко мне, я вас больше не задерживаю.
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18.05.2020 14:05 Ответить
смєю прєдположить шо ти - женщіна
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18.05.2020 14:12 Ответить
До Осени терпеть этот сброд...
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18.05.2020 12:34 Ответить
За ЧТО, за какие заслуги Зе понабирал в свою партейку таких совкодрочеров?
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18.05.2020 12:35 Ответить
Да ему просто список принесли и сказали: "вот твоя партия".
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18.05.2020 12:39 Ответить
Партия СН создавалась за пару месяцев, "на коленке". Реально проверить всех кандидатов за такое время невозможно.
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18.05.2020 12:44 Ответить
Нужно было больше 5 минут, чтобы проверить Бужанского, который регулярно тошнил с экрана одного из массово смотримых ТВ-каналов?
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18.05.2020 12:49 Ответить
Чтобы Бужанского проверить много времени не нужно - а вот чтобы проверить всех...
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18.05.2020 13:13 Ответить
Речь конкретно о Бужанском.
За что сталиниста взяли в партию?
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18.05.2020 13:41 Ответить
Без понятия - я к єтой партии имею не больше отношения, чем Вы.
Кто-то продвинул, а проверить - не проверили. Да и было ли кому проверять? В той суматохе, в которой они клепали себе партию - она не могла оказаться ничем иным, кроме сборища кого-попало.
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18.05.2020 15:12 Ответить
В том и вопрос КТО продвигал рашистов дубинского, дмитрука и прочих подобных в партию Зеленского?
Кого Зе назначил заниматься важными кадровыми вопросами?
Судя по отобранному биомусору, те, кто отбирал, то ли безнадежно тупы и делали это чисто за бабло, то ли такие же отбросы и враги Украины.
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18.05.2020 15:20 Ответить
У Зели в окружении явно есть и ватники, и патриоты - вот с разных сторон и продвигали. Нормально проверять и перепроверять времени не было, вот и имеет сброд вместо партии.
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18.05.2020 16:07 Ответить
Детский лепет.
Еще ДО съезда, на котором утвердили кандидатов от СН, простые граждане писали об отбросах-кандидатах. Их могли убрать, но не убрали.

https://censor.net/comments/locate/3131386/01921589-905f-7081-8dd8-2aa3427c92c0
https://censor.net/comments/locate/3131386/01921589-905f-7081-8dd8-2aa3427c92c0
И ни к одному совку партии, которые постоянно совершают скандальные выходки, как демонстративное возложение цветов к штабу сепаров в Одессе, никто из них не получил публичного порицания от Зе или руководства партии.
Одна плоть.
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18.05.2020 16:27 Ответить
Причем тут лепет? Я ищу ответы, предполагаю, вам же нужна тупая как валенок зрада.
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18.05.2020 21:11 Ответить
Вы не ищите ответы, вы пытаетесь выгораживать мерзавцев, повторяя одно и то же.
И не объясняете, почему очень многие знали про ватную суЧность бужанских-дмитруков, а главари СН нет. Потому что вменяемого объяснения этому нет.
Они и сами ходили в эфиры ZIKа и прекрасно знали ху из бужанский.
И повторюсь, не реагируют на его выходки сейчас.
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18.05.2020 22:42 Ответить
Я именно ищу правдоподобные объяснения. Вам же объяснения не нужны - вам нужна зрада в каждом движении Зели. Ну а я собственно отмел для себя всякую мысль о голосовании за СН именно когда увидел там Дубинского и Бужанского.
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18.05.2020 23:10 Ответить
Ваше объяснение "не знали кто такой бужанский" НЕ ПРАВДОПОДОБНО.
Я уже неоднократно написала почему.
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18.05.2020 23:24 Ответить
Это вы типа меня процитировали? При том что я такого нигде не писал?
Я писал, что туда напихали кого попало - свадебных от волонтеров - до свадебных фотографов и откровенных мерзавцев.
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19.05.2020 11:12 Ответить
проверить\\\\\\\\\\\

Ахаха( )
я так думаю что вы так "пошутил"?
ибо это реально смешно, но есть нюанс...
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18.05.2020 12:54 Ответить
отсуцтвійє крайнєй плоті і кори головного моска
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18.05.2020 12:57 Ответить
Уточнення: кори та деревини.
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19.05.2020 04:16 Ответить
в партію набирали циркових павловських собачок для натискання кньопки по команді після тижневих курсів дрєсіровки в тому санаторії
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18.05.2020 12:59 Ответить
ну, і шоп голос подавали по щєлчку дрєсіровщіка
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18.05.2020 13:00 Ответить
Выскажу свою точку зрения:среди тысяч анкет с резюме был выбран именно этот моносброд с ПТУушным образованием (для видимости немного разбавили более менее с интеллектом) и сделано было умышленно т.к. кукловодам (дело не только в Коломойском там и др.хватает )не нужны были думающие люди им нужны собачки Павлова дружно нажимающие кнопки за законы,отвечающие их личным интересам
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18.05.2020 13:07 Ответить
И что из того, что фракция "Слуг..." не принимает постановление. Ход истории от этого не изменится. Неужели Россия и ее приспешники (читай "Слуги...") настолько замараны военными преступлениями, что не могут покаяться и попросить прощения. Немцы уже давно это сделали. И сколько не кричи "Победа" все больше есть понимание того, что развязавший войну никогда не отмоется. Жаль, что у "Слуг..." бал правят рашисты и бужанские.
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18.05.2020 12:38 Ответить
загрызите друг друга
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18.05.2020 12:38 Ответить
До вусмерті!
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18.05.2020 17:38 Ответить
Зачем повторно перепечатывать одно и то же? Давайте лучше про "анал табу". Это куда интересней.
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18.05.2020 12:43 Ответить
вот,что должен бы сделать Порошенко? Под корень зачистить про кремлёвскую мразь,обвинили бы в диктатуре,узурпации власти,допустить всеобщий плюрализм,этим бы воспользовались кремляди накачав деньгами своих пропагандистов,и ежесекундно какая ядом на мозг украинцев.Я думаю,что хлебнув зелёного болота украинцы пройдут к решению предать суду все,что касается советской коммунистического,так и их идеологию и их связи с оккупантами. Может даже на это созреет и Зеленский?
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18.05.2020 12:49 Ответить
Герр, вы еврей?
Зеля был десятки раз на московии, кривлялся там. Как вы думаешь, в Конторе кто-то не получил медальку за взятие на крючок этого чела(а даже "чтобы было")?
сомневаюсь. и не таких садили на агентурное дело, а не то что кривленыша из телевизора то
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18.05.2020 12:57 Ответить
Должен БЫЛ -БЫ сделать ! Но на такие вещи у него оказалась -кишка тонка . Он на будущее в пролете . Зеленский - дите своего совкового папы и мамы , рожденный в совковом Кривом Роге .не созреет . Для него главная похвала . это от папы . А папа там красный . как жопа у гамадрила .
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18.05.2020 13:00 Ответить
о таком говне следует знать одно: оно не откусит кусок кал.басы "за 2.20", оно не сядет в совковую "машину", оно обосрется от предложения "полечить" зубы в совковых условиях, оно возьмет сухпай Вермахта, вместо пендаля, 50грамм и пули в спину.
но с каким бы удовольствием я бы израсходовал магазин РПК на такое говно..... да, жаль патронов, но на тараканов тоже ведь жаль покупать средство, зато потом спокойно.
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18.05.2020 12:51 Ответить
Бужанский - ГАВНО СОБАЧЬЕ!!!
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18.05.2020 12:51 Ответить
йєрьома - сіді дома! А ГолоСування по сабжу важлшиве - да воно нічо не міняє - але держава Україна без цієї постанови офіційно залишаєця в совєцкому дискурсі та фарватері
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18.05.2020 12:52 Ответить
https://hvylya.net/news/207320-v-rade-hotyat-uzakonit-dvoynoe-grazhdanstvo-ordlo-v-turborezhime?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ua%2Fnews В Раде хотят узаконить двойное гражданство ОРДЛО в "турборежиме". В случае принятия законопроекта о двойном гражданстве, паспорта ОРДЛО станут "настоящими".
https://hvylya.net/news/207320-v-rade-hotyat-uzakonit-dvoynoe-grazhdanstvo-ordlo-v-turborezhime?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ua%2Fnews "В том числе и российские паспорта, выданные в ОРДЛО (то есть, дает возможность всем с российскими паспортами голосовать на выборах в Украине и даже избираться в Верховную Раду)", - сообщила нардеп.
https://hvylya.net/news/207320-v-rade-hotyat-uzakonit-dvoynoe-grazhdanstvo-ordlo-v-turborezhime?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ua%2Fnews По ее словам, также в повестке дня законопроект, предусматривающий новую статью Уголовного кодекса - наказание военных руководителей, в случае, если их подчиненные "ведут агрессивную войну".
https://hvylya.net/news/207320-v-rade-hotyat-uzakonit-dvoynoe-grazhdanstvo-ordlo-v-turborezhime?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ua%2Fnews "Такой себе очередной шаг в стиле "надо просто перестать стрелять", правда только с нашей, украинской стороны. Представить сколько жизней может стоить этот закон пока трудно", - отмечает Сюмар.
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18.05.2020 12:52 Ответить
Суки зелені хочуть за допомогою подвійного громадянства перманентно зрушити баланс електорату на користь прокацапських сил.
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18.05.2020 16:58 Ответить
Как этот идиот Бужанский попал в украинский парламент?
Кто его туда завёл?
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18.05.2020 12:55 Ответить
Зебилы
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18.05.2020 13:09 Ответить
73% избирателей Украины .Дубинский не лучше .
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18.05.2020 13:50 Ответить
откуда ж недоумкам и "служивым манкурта " в Украине знать,что для начала любой войны нужно именно две страны ,ибо одна страна не в состоянии начать войну и если прогнали фашистскую несмецкую оккупацию, с Украины ,то ровно для собственной совковой оккупации,
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18.05.2020 13:00 Ответить
Когда дадут п-зды етой мрази бужанскому
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18.05.2020 13:08 Ответить
"Слуга народу" Бужанський зірвав ухвалення постанови ВР про Другу світову війну: здійняв галас і перебивав спікера, - "слуга народу" Яременко - Цензор.НЕТ 9121
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18.05.2020 13:11 Ответить
Саме главне щоб не з https://www.gazeta.ru/sport/2019/07/22/a_12516073.shtml Гвоздиками ))) "Слуга народу" Бужанський зірвав ухвалення постанови ВР про Другу світову війну: здійняв галас і перебивав спікера, - "слуга народу" Яременко - Цензор.НЕТ 1295
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18.05.2020 18:49 Ответить
Этот ватник давно нарывается
"Слуга народу" Бужанський зірвав ухвалення постанови ВР про Другу світову війну: здійняв галас і перебивав спікера, - "слуга народу" Яременко - Цензор.НЕТ 2588
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18.05.2020 13:45 Ответить
Какая разница ? - резюме зебобиков . Ну взял Гордон ( штопанный ) интервью у поклонской ( подонской ) ? Привыкайте , украинцы понемногу к дружбе с московией. Шо дали буде ?
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18.05.2020 13:49 Ответить
Агенти Кремля не сплять, они навіть в карантин працюють. А хто ж як не сталінський СРСР і гітлерівська Німеччина за секретними протоколами роздовбали Польщу, так боялись війни, що якось стерли буфер між дружнім Рейхом і Більшовицьким СРСР., під гарантію Будапештских, ой Мюнхенскіх гарантів. А памятає отой слуга Бужанський плакат КУкринісмтів "Назначили народы-братья над вражьим городом свиданье при каждом их рукопожатьи трещит империя Британия" ?
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18.05.2020 14:08 Ответить
Цьому фріку місце в кублі мертвечука поряд з ківою!
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18.05.2020 14:41 Ответить
Пора этому Бужанскому побывть пару раз в шкуре Шуфрича в известные времена...
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18.05.2020 14:52 Ответить
його вже моторила з кобздоном зачекався
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18.05.2020 15:30 Ответить
Понятно. В том, что СН - ватное кодло, виноват Бужанский.
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18.05.2020 14:57 Ответить
ДОКОЛЕ ? ЭТО ШОУ КВАРТАЛА ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ ?
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19.05.2020 01:45 Ответить
ВАЗ народ поддержал ,но оказалось что "построив в Украине завод Мерседес" на партийном конверте выпускают те же совковые
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19.05.2020 01:53 Ответить
Сорр " конвеере"
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19.05.2020 01:59 Ответить
ВАЗ народ поддержал ,но оказалось что "построив в Украине завод Мерседес" на партийном конвеере
выпускают те же совковые тазики
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19.05.2020 02:04 Ответить
этот задрот будет пизжен
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19.05.2020 12:28 Ответить
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