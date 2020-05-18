"Слуга народа" Бужанский сорвал принятие постановления ВР о Второй мировой войне: поднял шум и перебивал спикера, - "слуга народа" Яременко
Не принимать постановление о Второй мировой войне нардепов от "Слуги народа" убедил их коллега Максим Бужанский.
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп от "Слуги народа" Богдан Яременко, передает Цензор.НЕТ.
"На прошлой неделе произошло досадное событие вокруг постановления ВРУ о Второй мировой войне. ... Не приняла ВРУ это постановление потому, что глава фракции "Слуга народа" сообщил фракции о голосовании по этому вопросу по усмотрению депутатов. Этим в зале воспользовался нардеп Бужанский, который поднял шум и стоя, перебивая председательствующего, во всю глотку призвал не голосовать за "лживое заявление". Очевидно, речь шла об отказе авторов заявления (а это по иронии судьбы исключительно нардепы от "Слуги народа" - члены комитета внешней политики) возложить исключительную вину за Вторую мировую войну на Третий рейх. Не приняли, так не приняли. Это мало что меняет и в Украине, и тем более в истории Второй мировой войны", - рассказал Яременко.
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За что сталиниста взяли в партию?
Кто-то продвинул, а проверить - не проверили. Да и было ли кому проверять? В той суматохе, в которой они клепали себе партию - она не могла оказаться ничем иным, кроме сборища кого-попало.
Кого Зе назначил заниматься важными кадровыми вопросами?
Судя по отобранному биомусору, те, кто отбирал, то ли безнадежно тупы и делали это чисто за бабло, то ли такие же отбросы и враги Украины.
Еще ДО съезда, на котором утвердили кандидатов от СН, простые граждане писали об отбросах-кандидатах. Их могли убрать, но не убрали.
https://censor.net/comments/locate/3131386/01921589-905f-7081-8dd8-2aa3427c92c0
https://censor.net/comments/locate/3131386/01921589-905f-7081-8dd8-2aa3427c92c0
И ни к одному совку партии, которые постоянно совершают скандальные выходки, как демонстративное возложение цветов к штабу сепаров в Одессе, никто из них не получил публичного порицания от Зе или руководства партии.
Одна плоть.
И не объясняете, почему очень многие знали про ватную суЧность бужанских-дмитруков, а главари СН нет. Потому что вменяемого объяснения этому нет.
Они и сами ходили в эфиры ZIKа и прекрасно знали ху из бужанский.
И повторюсь, не реагируют на его выходки сейчас.
Я уже неоднократно написала почему.
Я писал, что туда напихали кого попало - свадебных от волонтеров - до свадебных фотографов и откровенных мерзавцев.
Ахаха( )
я так думаю что вы так "пошутил"?
ибо это реально смешно, но есть нюанс...
Зеля был десятки раз на московии, кривлялся там. Как вы думаешь, в Конторе кто-то не получил медальку за взятие на крючок этого чела(а даже "чтобы было")?
сомневаюсь. и не таких садили на агентурное дело, а не то что кривленыша из телевизора то
но с каким бы удовольствием я бы израсходовал магазин РПК на такое говно..... да, жаль патронов, но на тараканов тоже ведь жаль покупать средство, зато потом спокойно.
https://hvylya.net/news/207320-v-rade-hotyat-uzakonit-dvoynoe-grazhdanstvo-ordlo-v-turborezhime?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ua%2Fnews "В том числе и российские паспорта, выданные в ОРДЛО (то есть, дает возможность всем с российскими паспортами голосовать на выборах в Украине и даже избираться в Верховную Раду)", - сообщила нардеп.
https://hvylya.net/news/207320-v-rade-hotyat-uzakonit-dvoynoe-grazhdanstvo-ordlo-v-turborezhime?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ua%2Fnews По ее словам, также в повестке дня законопроект, предусматривающий новую статью Уголовного кодекса - наказание военных руководителей, в случае, если их подчиненные "ведут агрессивную войну".
https://hvylya.net/news/207320-v-rade-hotyat-uzakonit-dvoynoe-grazhdanstvo-ordlo-v-turborezhime?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ua%2Fnews "Такой себе очередной шаг в стиле "надо просто перестать стрелять", правда только с нашей, украинской стороны. Представить сколько жизней может стоить этот закон пока трудно", - отмечает Сюмар.
Кто его туда завёл?
выпускают те же совковые тазики