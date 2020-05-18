Зеленский поздравил воинов-резервистов с праздником: Наша армия всегда рассчитывает на ваши умения, военное мастерство и опыт
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских военнослужащих, находящихся в оперативном резерве Вооруженных сил и других воинских формирований, с Днем резервиста Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.
"Уважаемые воины-резервисты! Поздравляю вас с Днем резервиста Украины.
Сегодня мы чествуем настоящих патриотов нашего государства - высокопрофессиональных воинов, которые, находясь в оперативном резерве, готовы в любой момент пополнить ряды Вооруженных Сил Украины и других военных формирований.
Украинская армия всегда рассчитывает на вашу поддержку, нуждается в ваших умениях, военном мастерстве и опыте, приобретенных в боях с российским агрессором и во время учебных сборов", - говорится в поздравлении прзидента.
Кроме того, Зеленский выразил благодарность всем гражданам Украины, которые проходят службу в военном резерве, за готовность к немедленному выполнению задач по защите Родины.
"Уверен, что ваш патриотизм и преданность делу и впредь будет оставаться надежной основой обороноспособности нашего государства.
Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия и несокрушимой веры в нашу победу. Слава украинским воинам-резервистам! Слава Украине!" - добавил глава государства.
Напомним, День резервиста Украины - праздник, который отмечается в Украине 18 мая.
День установлен 19 апреля 2019 пятым президентом Украины Петром Порошенко учитывая важную роль резервистов в деле защиты Родины, ее независимости и территориальной целостности, их готовность в любое время стать в ряды Вооруженных Сил Украины, других образованных в соответствии с законами Украины воинских формирований, с целью дальнейшего развития современных военных традиций, укрепления патриотического духа в обществе.
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