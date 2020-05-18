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Зеленский поздравил воинов-резервистов с праздником: Наша армия всегда рассчитывает на ваши умения, военное мастерство и опыт

Зеленский поздравил воинов-резервистов с праздником: Наша армия всегда рассчитывает на ваши умения, военное мастерство и опыт

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских военнослужащих, находящихся в оперативном резерве Вооруженных сил и других воинских формирований, с Днем резервиста Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

"Уважаемые воины-резервисты! Поздравляю вас с Днем резервиста Украины.

Сегодня мы чествуем настоящих патриотов нашего государства - высокопрофессиональных воинов, которые, находясь в оперативном резерве, готовы в любой момент пополнить ряды Вооруженных Сил Украины и других военных формирований.

Украинская армия всегда рассчитывает на вашу поддержку, нуждается в ваших умениях, военном мастерстве и опыте, приобретенных в боях с российским агрессором и во время учебных сборов", - говорится в поздравлении прзидента.

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Кроме того, Зеленский выразил благодарность всем гражданам Украины, которые проходят службу в военном резерве, за готовность к немедленному выполнению задач по защите Родины.

"Уверен, что ваш патриотизм и преданность делу и впредь будет оставаться надежной основой обороноспособности нашего государства.

Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия и несокрушимой веры в нашу победу. Слава украинским воинам-резервистам! Слава Украине!" - добавил глава государства.

Напомним, День резервиста Украины - праздник, который отмечается в Украине 18 мая.

День установлен 19 апреля 2019 пятым президентом Украины Петром Порошенко учитывая важную роль резервистов в деле защиты Родины, ее независимости и территориальной целостности, их готовность в любое время стать в ряды Вооруженных Сил Украины, других образованных в соответствии с законами Украины воинских формирований, с целью дальнейшего развития современных военных традиций, укрепления патриотического духа в обществе.

Зеленский (20202) поздравление (1057) военнослужащие (6096) резервисты (61)


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Топ комментарии
+15
Ну, так у нас преЗедент почётный резервист - четыре раза призывался!
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18.05.2020 12:25
+11
чєтирєжди уклоніст вітав резервістів...
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18.05.2020 12:37
+9
А вова резервіст чи просто уклоніст ?
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18.05.2020 12:36
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Ну, так у нас преЗедент почётный резервист - четыре раза призывался!
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18.05.2020 12:25 Ответить
Наш ************ по чётным кокаинист, а по не чётным преЗЕрватист
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18.05.2020 12:38 Ответить
А коли ж воно встигає по піаніі грати?
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18.05.2020 12:52 Ответить
Клять люта просто!
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18.05.2020 12:29 Ответить
А вова резервіст чи просто уклоніст ?
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18.05.2020 12:36 Ответить
Клоуніст
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18.05.2020 12:53 Ответить
Головний ухиляючийся резервіст!
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18.05.2020 12:53 Ответить
У него категория «Д» (не годен - освобождение от призыва и воинской обязанности навсегда) - тяжёлый туберкулез в открытой форме, ВИЧ, третичный сифилис...
Охриплость голоса вызвана раздражением или повреждением голосовых связок. Сифилитический вид ларингита возникает в качестве осложнения сифилиса. Проявляется язвами и слизистыми ********.
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18.05.2020 12:57 Ответить
чєтирєжди уклоніст вітав резервістів...
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18.05.2020 12:37 Ответить
Он - ветеран рояльных войск в звании старший пианист!
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18.05.2020 12:54 Ответить
Ура-а-а-а-а!!!
Слава Україні!
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18.05.2020 12:38 Ответить
Опять гундосик?
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18.05.2020 12:41 Ответить
катнув відосік)))
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18.05.2020 12:54 Ответить
Так це знову була шютка ????
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18.05.2020 12:51 Ответить
Лучше долг отдавать в погребе, чем ворону быть кормом
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18.05.2020 13:10 Ответить
Ага, уклонист поздравляет резервистов.
Шоу продолжается!!!
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18.05.2020 14:25 Ответить
 
 