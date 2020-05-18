После 22 мая в Киеве начнут работать промышленные рынки, крупные магазины, спортзалы и фитнес-центры, - Кличко

После 22 мая в Киеве планируют начать второй этап ослабления ограничительных мер.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом во время онлайн-брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"После 22 мая столица, как и другие регионы страны, начнет следующий этап ослабления ограничений. В частности, при соблюдении регламентов и условий безопасности, начнут работать: промышленные рынки, крупные магазины площадью до 1000 квадратных метров, спортзалы и фитнесцентры, кроме бассейнов", - рассказал Кличко.

Также мэр Киева напомнил, что город планирует после 22 мая возобновить работу наземного общественного транспорта в обычном режиме.

"Сейчас мы постепенно увеличиваем количество единиц подвижного состава и количество маршрутов наземного общественного транспорта, - отметил мэр. - Готов Киев с 25 мая возобновить и работу метро. Мы ждем соответствующее решение правительства ", - подчеркнул Кличко.

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