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Новости Коронавирус и карантин
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После 22 мая в Киеве начнут работать промышленные рынки, крупные магазины, спортзалы и фитнес-центры, - Кличко

После 22 мая в Киеве начнут работать промышленные рынки, крупные магазины, спортзалы и фитнес-центры, - Кличко

После 22 мая в Киеве планируют начать второй этап ослабления ограничительных мер.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом во время онлайн-брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"После 22 мая столица, как и другие регионы страны, начнет следующий этап ослабления ограничений. В частности, при соблюдении регламентов и условий безопасности, начнут работать: промышленные рынки, крупные магазины площадью до 1000 квадратных метров, спортзалы и фитнесцентры, кроме бассейнов", - рассказал Кличко.

Также мэр Киева напомнил, что город планирует после 22 мая возобновить работу наземного общественного транспорта в обычном режиме.

"Сейчас мы постепенно увеличиваем количество единиц подвижного состава и количество маршрутов наземного общественного транспорта, - отметил мэр. - Готов Киев с 25 мая возобновить и работу метро. Мы ждем соответствующее решение правительства ", - подчеркнул Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Госпродпотребслужба проверила все интернаты Киева, особых нарушений не зафиксировано, - Кличко

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карантин (16729) Киев (25469) Кличко (4635) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
После 22 мая в Киеве начнут работать промышленные рынки, крупные магазины, спортзалы и фитнес-центры, - Кличко - Цензор.НЕТ 7063
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18.05.2020 12:32
+4
Странно, а ведь говорили что будут вводить ослабления по отдельным субъектам по разному в зависимости от ситуации. Судя по статистике Киев и Черновицкая обл. должны вообще все сидеть по домам, а двери и ока должны быть заколочены снаружи.Да и в Харьковской, Днепровской, Одесской, Винницкой, Ровенской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Львовской областях карантин должен был бы быть только усилен. В общем власти говорят одно, потом говорят прямо противоположное.. И бог их разберет что же они в итоге имеют в виду и что делают. Дурдом..одним словом.
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18.05.2020 12:35
+2
я вообще не понимаю почему Луганская или Черниговская область сидит на одинаковом карантине с Киевской или Черновицкой ???
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18.05.2020 12:42
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После 22 мая в Киеве начнут работать промышленные рынки, крупные магазины, спортзалы и фитнес-центры, - Кличко - Цензор.НЕТ 7063
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18.05.2020 12:32 Ответить
Хор, внушающий ХОРРОР...
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18.05.2020 12:42 Ответить
Странно, а ведь говорили что будут вводить ослабления по отдельным субъектам по разному в зависимости от ситуации. Судя по статистике Киев и Черновицкая обл. должны вообще все сидеть по домам, а двери и ока должны быть заколочены снаружи.Да и в Харьковской, Днепровской, Одесской, Винницкой, Ровенской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Львовской областях карантин должен был бы быть только усилен. В общем власти говорят одно, потом говорят прямо противоположное.. И бог их разберет что же они в итоге имеют в виду и что делают. Дурдом..одним словом.
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18.05.2020 12:35 Ответить
я вообще не понимаю почему Луганская или Черниговская область сидит на одинаковом карантине с Киевской или Черновицкой ???
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18.05.2020 12:42 Ответить
Мсье, вы много чего не понимаете (с) Мастер и Маргарита.
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18.05.2020 12:48 Ответить
а как же.И Божьим духом питаться.Общественный транспорт работает кругом в Европе кроме Хорватии (там частично) и Украины.Киевские козлы должны уже думать про отрытие метро в ближайшем будущем.Народ бунтует - не за что дома сидеть.И так Киев больше 2-х месяцев тотального карантина.
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18.05.2020 13:02 Ответить
бассейны чем не угодили? там как раз заразы нет, зараза в раздевалках...
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18.05.2020 13:00 Ответить
Лоббисты Спортлайфа и ему подобных "додавили" ... при том что там (в раздевалках особенно) прекрасные условия для передачи. Я в прошлом году именно в Спортлайфе поймал тяжеленный грипп. А сейчас - продолжит тикать счетчик на абонементах, а вы ходите-не-ходите как хотите. "Бизнес на здоровье" - хоть в учебник. А на самом деле - преступление.
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18.05.2020 13:42 Ответить
Так тЫ не ходи в Спортлайф и другие места! Или таким рабам как ты нужен приказ от госудаорства чтбы решать свою судьбу? Боишся умереть-сиди дома! Почему из-за твоих фобий должны страдать нормальныне граждане и страна? В Украине нет статьи за тунеядство-СИДИ ДОМА! Почемы ТЫ смеешь другим нормальным диктовать где им как им ходить? Пусть вирусофобы закроются дома и сидят там 10 лет-от них всеравно нет никакой пользы ни Стране ни другим.
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18.05.2020 22:57 Ответить
А що таке вірус смертельний вже побороли? Чи соціальний експеримент по маніпуляцією масами провили, бабок скосили на паніці та страхах, можна запрягать тепер людей за дешевше. На мою думку дуже вигідна пандемія, особливо коли нафта впала до 25 за барель. Ну так як в 2009 році і світова криза в розпалі і нафта впала до 30 і смертельний свинячий грип зявився. Далі все буде добре, Тільки це не буде довго, бо як бачимо апетити і спокуси ростуть механізми маніпуляції удосконалюють. А значить пандемія закінчиться, як тільки дадуть команду ті хто її організував, і скажуть все кінець, ми про все домовились і поділили, баранів постригли, тепер час їх знову до ярма запрягати і гей погнали. До праці раби!!! До праці!!! Вірніше до РАБоти...
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18.05.2020 14:06 Ответить
А взагалі то це тереакт світового масштабу і інформаційна диверсія, масовий соціальний експеримент мета та ціль яких сіяти страх, паніку, поступово привчати людей до колективного загону в який вас можуть загнати в будь який час порушуючи всі права та свободи, які людство здобувало на протязі станніх 300 років, наполеглеве спонукання до вакцинацій замість того щоб спонукати людей до здорового способу життя та набутого природного імунітету, економічні землетруси, які заставлять людей більше працювати за менші гроші, приховування помилок та злочинів які роблять керівники держав і світові "еліти" і ще ряд причин не дуже приємних для переважної більшості людей у всьому світі. То ж чекаємо в найближчому часі нових "пандемій"...
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18.05.2020 14:07 Ответить
А що всі вже маски продали в Епіцентрах які зустрічав Зеленський?
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18.05.2020 14:49 Ответить
Практически меня успокоили и все понятно, кроме этого "Сейчас мы постепенно увеличиваем количество единиц подвижного состава" Жванецкий, нет?
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18.05.2020 16:04 Ответить
Новости смотрели ли, умерло 2 бегуна, легие разорвались из за маски. Не достаточно вдыхаешь кислорода, а вдыхаешь бактерии и углекислый газ который сам себя травишь. Если после ношения масок не пойдет бум легочных и сердечных заболеваний , будет удивительно. Идиоты журналисты начали говорить что эти бегуны сами виноваты, надо ж было к доктору ходить. Во как!!!
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18.05.2020 16:49 Ответить
И это спорцмены были здоровые люди, представьте что будет у бабульки или беременной женщины которая носит маску, выдыхает и вдыхает свой же углекислый газ. Мало того что на здоровье женщины еще и последствия для малыша. Ко видом нам всем суждено переболеть. А сидя дома , когда надо дышать , загарать, заниматься физическими нагрузками, сидя дома вы уничтожаете свой имунитет. Если ваши дети не наберут достаточно витамина Д под солнышком, они будут болеть все время. Это факт
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18.05.2020 16:54 Ответить
Выживут алкаши и наркоши
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18.05.2020 17:11 Ответить
Твари жадные ,,,, ничего человеческого ,,,, рабов опять в стойла загонять пора ,,,красть нечего ,,,вроде эти шлюхи оплачивать лечение будут ,,, ага ,,
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18.05.2020 18:11 Ответить
Ублюдки ,,
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18.05.2020 18:13 Ответить
фитнесцетры и спортзалы это жизненно необходимые заведения в условиях пандемии.

без них точно никак нельзя обойтись.
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18.05.2020 20:18 Ответить
Чи можна оскаржити штраф першої хвилі?: оштрафовано продуктовий магазин, сільска місцевість, за продаж шкільного зошита у першу хвилю карантину, 17 000 грн. Чи правомірно було приписано штраф, коли маємо: - згідно самої першої постанови КМУ від 10 березня 2020 номер 215 ... заборонялася РОБОТА СУБ"ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ, яка передабачає приймання відвідувачів, .... окрім роздрібної торгівлі продуктами харчування. - Зошит було продано магазином з кодом КВЕД 47.11 (роздрібна торгівля в неспеціалізованному магазині переважно продуктами харчування, напоями, тютюновими виробами),тобто магазин, окрім продуктів, продає усяку всячину таку як рильно-мильні засоби і щось там канцелярське, бо в 50 метрах є школа. Тобто, згідно постанови немає заборони на продаж окремих товарів, тут непродуктових, є лише заборона на діяльність спеціалізованних магазинів, таких як канцелярські товари. Для продажу зошита не було відкрито канцелярський магазин. Виписка штрафу і погодження його сплатити - 1. обидві сторони просто юридично непідковані. 2. просто спосіб подоїти юридично-непідкованого власника магазину. Чи можливо оскаржити вже погашений штраф?
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18.05.2020 21:13 Ответить
не кожен українець може 18травня побачити, що буде 22 травня. а віталька може.
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18.05.2020 22:13 Ответить
 
 