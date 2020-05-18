За продажу армейского топлива на 10 млн грн правоохранителями задержаны военнослужащие 96-й Киевской зенитно-ракетной бригады. ФОТОрепортаж

В ходе совместной операции Нацполиции и ГБР, под процессуальным руководством военной прокуратуры Киевского гарнизона Центрального региона Украины разоблачен факт систематического присвоения и сбыта военного имущества в крупных размерах. Правоохранители задержали троих военнослужащих 96-й Киевской зенитно-ракетной бригады, которые сбывали ГСМ воинской части А2860, дислоцированной на Киевщине.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, в состав группы входили заместитель командира по тылу - начальник тыла и начальник службы горюче-смазочных материалов воинской части, а также двое гражданских лиц - водитель тягача и частный предприниматель. Только в марте - мае текущего года правоохранителями задокументировано 4 факта вывоза членами организованной преступной группы из воинской части более 60 тонн топлива стоимостью более 1,3 млн грн. Сбывали его на АЗС в Васильковском и Белоцерковском районах Киевской области.

В сообщении отмечается, что в рамках уголовного производства установлено, что группа действовала на протяжении 2018-2020 годов и присвоила военного имущества на ориентировочную сумму более 10 млн грн. Сумма ущерба пока проверяется.

При вывозе 15 тонн горючего из воинской части трое членов группы задержаны военной прокуратурой Киевского гарнизона совместно с оперативниками Управления стратегических расследований в Киевской области ДСР Нацполиции и следователями Территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в г. Киеве.

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Досудебное расследование осуществляется по фактам вымогательства, причинившего имущественный ущерб в крупных размерах, а также похищения военнослужащими военного имущества путем злоупотребления служебным положением (ч. 3 ст. 189 и ч. 3 ст. 410 Уголовного кодекса Украины).

Как отмечают в Госбюро расследований, преступная группа наладила расхищение и сбыт горюче-смазочных материалов, поступавших для обеспечения 96-й Киевской зенитно-ракетной бригады Вооруженных сил Украины.

Правоохранителями проведено 20 санкционированных судом обысков. Во время обыска у организатора преступной группы обнаружено и изъято более 50 тысяч долларов США.

В настоящее время решается вопрос об уведомлении о подозрении задержанным и избрании меры пресечения.

В случае доказательства вины им грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.



Фото: ГБР, Нацполиция