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Новости Агрессия России против Украины
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За продажу армейского топлива на 10 млн грн правоохранителями задержаны военнослужащие 96-й Киевской зенитно-ракетной бригады. ФОТОрепортаж

В ходе совместной операции Нацполиции и ГБР, под процессуальным руководством военной прокуратуры Киевского гарнизона Центрального региона Украины разоблачен факт систематического присвоения и сбыта военного имущества в крупных размерах. Правоохранители задержали троих военнослужащих 96-й Киевской зенитно-ракетной бригады, которые сбывали ГСМ воинской части А2860, дислоцированной на Киевщине.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, в состав группы входили заместитель командира по тылу - начальник тыла и начальник службы горюче-смазочных материалов воинской части, а также двое гражданских лиц - водитель тягача и частный предприниматель. Только в марте - мае текущего года правоохранителями задокументировано 4 факта вывоза членами организованной преступной группы из воинской части более 60 тонн топлива стоимостью более 1,3 млн грн. Сбывали его на АЗС в Васильковском и Белоцерковском районах Киевской области.

В сообщении отмечается, что в рамках уголовного производства установлено, что группа действовала на протяжении 2018-2020 годов и присвоила военного имущества на ориентировочную сумму более 10 млн грн. Сумма ущерба пока проверяется.

За продажу армейского топлива на 10 млн грн правоохранителями задержаны военнослужащие 96-й Киевской зенитно-ракетной бригады 01

При вывозе 15 тонн горючего из воинской части трое членов группы задержаны военной прокуратурой Киевского гарнизона совместно с оперативниками Управления стратегических расследований в Киевской области ДСР Нацполиции и следователями Территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в г. Киеве.

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Досудебное расследование осуществляется по фактам вымогательства, причинившего имущественный ущерб в крупных размерах, а также похищения военнослужащими военного имущества путем злоупотребления служебным положением (ч. 3 ст. 189 и ч. 3 ст. 410 Уголовного кодекса Украины).

За продажу армейского топлива на 10 млн грн правоохранителями задержаны военнослужащие 96-й Киевской зенитно-ракетной бригады 02

Как отмечают в Госбюро расследований, преступная группа наладила расхищение и сбыт горюче-смазочных материалов, поступавших для обеспечения 96-й Киевской зенитно-ракетной бригады Вооруженных сил Украины.

Правоохранителями проведено 20 санкционированных судом обысков. Во время обыска у организатора преступной группы обнаружено и изъято более 50 тысяч долларов США.

За продажу армейского топлива на 10 млн грн правоохранителями задержаны военнослужащие 96-й Киевской зенитно-ракетной бригады 03

В настоящее время решается вопрос об уведомлении о подозрении задержанным и избрании меры пресечения.

В случае доказательства вины им грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.

За продажу армейского топлива на 10 млн грн правоохранителями задержаны военнослужащие 96-й Киевской зенитно-ракетной бригады 04
Фото: ГБР, Нацполиция

Нацполиция (16424) правоохранительные органы (2968) силовики (2797) хищение (674) топливо (627) ВСУ (6539) ГБР (2968) Офис Генпрокурора (2454)


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Топ комментарии
+14
За расхищение и сбыт армейского горючего на сумму более 10 млн грн задержана преступная группа, в которую входили военнослужащие, – Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 7920
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18.05.2020 12:43
+7
Развёл Зеленский коррупцию. А кули, такое ворье, как дЕрьмак, Апаршин и прочая квартально-ахметовская сволоч к корыту пристроил.
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18.05.2020 12:40
+2
Соевый Порох продолжает наживаться на войне
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18.05.2020 12:43
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Развёл Зеленский коррупцию. А кули, такое ворье, как дЕрьмак, Апаршин и прочая квартально-ахметовская сволоч к корыту пристроил.
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18.05.2020 12:40 Ответить
"Местные" имеется ввиду местные гражданские? Если да, то почему они имеют возможность добраться до военного имущества,
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18.05.2020 13:08 Ответить
Я таки вижу, что вы знаток в ПВО. Не сочтите за труд, перечислите, что это за полевые такие станции ПВО. И непременно полевые станции.
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18.05.2020 13:31 Ответить
Я просто ПОРАЖЕН глубиной ваших "познаний" в области ПВО. Особенно тех, полевых, что работ от дизель-генераторов.
К слову, это такой тип ЗРК или СРЦ "Чепушило"? Наверное засекреченная разработка нового образца? И от дизель-генераторов работает! Вот это прорыв в области ПВО!
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18.05.2020 14:00 Ответить
Ещё раз, сынок (тьфу тьфу тьфу шо не иметь таких глупых сыновей), задаю вопрос, как умственно отсталому в своём развитии "знатоку" техники и вооружения ВПВО, - уточните, что за такие новые разработки, как "полевые" станции ПВО. Вот к примеру есть такие, как С75М3 (Волхов М3) или к примеру С125 (Нева). Но в их названии и ТТХ такой параметр, как "полевые" станции не встречается. Есть ещё РД75 (Амазонка) есть С125 (Печора), был С200 (Вега и Ангара) есть "Терек" ну и т.д.. И так, жду от вас информации и непременно за "полевые" станции ПВО. Да, к слову, а вы не в курсе, как осуществляется электроснабэение СНР? Или СРЦ? Или АСУ?
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18.05.2020 15:39 Ответить
Да, и за новую систему "Чепушило" вы так и не ответили. Всё про подворотню да про подворотню и ноги. "Боевой" вы наш и недоразвитый.
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18.05.2020 15:41 Ответить
Виноват, только между нами. Вы в 2019 году за ЗЕлёных голосовали или за потомственных запорожских козаком Бойко и его брата по вере Рабиновича? Строго между нами. Я ни кому.
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18.05.2020 14:01 Ответить
нам военные тоже соляру наливали , когда мы помощь им привозили на передок , 20 - 60 литров , когда как . Масштабы главное
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18.05.2020 14:42 Ответить
Это порох виноват.
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18.05.2020 12:41 Ответить
Соевый Порох продолжает наживаться на войне
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18.05.2020 12:43 Ответить
За расхищение и сбыт армейского горючего на сумму более 10 млн грн задержана преступная группа, в которую входили военнослужащие, – Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 7920
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18.05.2020 12:43 Ответить
зампотехи всегда в шоколаде были....
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18.05.2020 12:46 Ответить
"Кому война, а кому мать родна". Думаю, эти крысы, как и много других, от войны не устали. Им бы "воевать" вечно.
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18.05.2020 12:46 Ответить
За розкрадання і збут армійського пального на суму понад 10 млн грн затримано злочинну групу, до якої входили військовослужбовці, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 2709
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18.05.2020 13:02 Ответить
Потрібно було всих мародерів призначених баригою відразу знімати з посад! Дотолерантились!
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18.05.2020 13:10 Ответить
Что мешало? Алкоголик и вор Апаршин? Или ЗЕлёный МО под статьей о госизмене? АААААА наверное яйца. Пардон, тестикулы. Впрочем этот уже более года рулит коррупцией в стране, а вам и вам подобным по сей день, и ночь, порох в штаны какает.
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18.05.2020 13:34 Ответить
Украина сгнила
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18.05.2020 13:52 Ответить
Сгнила твоя Рашка, не гунди
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18.05.2020 13:58 Ответить
Сивоха ошибался на счет мародеров в ЗСУ? ОНИ ТАКИ ЕСТЬ
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18.05.2020 13:57 Ответить
И ЭТО В КАЖДОЙ ЧАСТИ!!! ПРОВЕРЯЮЩИЕ УЕЗЖАЮТ БУХИМИ И С ПОЛНЫМИ КАРМАНАМИ ЗЕЛЕНИ!!!
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18.05.2020 14:03 Ответить
****, що за кончений народ!
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18.05.2020 14:26 Ответить
Одні все завозили в армію, а інші все продають. Ось і вся різниця.
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18.05.2020 15:51 Ответить
Не мішало б перевірити всіх генералів, полковників звідки в їх дітей і коханок маєтки і машини на мільйони доларів!
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18.05.2020 16:45 Ответить
 
 