Власти Киева не разрешали открывать ночные клубы, прошу полицию проверить их на соблюдение правил карантина, - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко обратился в полицию с требованием проверить все ночные клубы столицы. По его словам, городские власти не позволяли открывать ночные клубы и другие развлекательные заведения.

Об этом он рассказал во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"Хотел бы отметить, я видел на выходных в соцсетях видео из некоторых ночных клубов столицы. Скажу откровенно: я возмущен! Толпы людей - это какой-то пир во время чумы! Городская власть не позволяла открывать ночные клубы и другие развлекательные заведения! И я обращаюсь в полицию проверить такие заведения. И должна быть строгая ответственность их владельцев!" - подчеркнул мэр Киева.

"Тем, кто рвется на массовый ночной отдых, скажу: вряд ли вы будете такими веселыми, если попадете в инфекционное отделение!" - подытожил Кличко.

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