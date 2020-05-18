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Новости Коронавирус и карантин
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Власти Киева не разрешали открывать ночные клубы, прошу полицию проверить их на соблюдение правил карантина, - Кличко

Власти Киева не разрешали открывать ночные клубы, прошу полицию проверить их на соблюдение правил карантина, - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко обратился в полицию с требованием проверить все ночные клубы столицы. По его словам, городские власти не позволяли открывать ночные клубы и другие развлекательные заведения.

Об этом он рассказал во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"Хотел бы отметить, я видел на выходных в соцсетях видео из некоторых ночных клубов столицы. Скажу откровенно: я возмущен! Толпы людей - это какой-то пир во время чумы! Городская власть не позволяла открывать ночные клубы и другие развлекательные заведения! И я обращаюсь в полицию проверить такие заведения. И должна быть строгая ответственность их владельцев!" - подчеркнул мэр Киева.

"Тем, кто рвется на массовый ночной отдых, скажу: вряд ли вы будете такими веселыми, если попадете в инфекционное отделение!" - подытожил Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": После 22 мая в Киеве начнут работать промышленные рынки, крупные магазины, спортзалы и фитнес-центры, - Кличко

Автор: 

карантин (16729) Киев (25469) Кличко (4635) клуб (54) Нацполиция (16424) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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это интернет ночные клубы)
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18.05.2020 12:44 Ответить
почему всё открывается и только на рынки приставили держнажывслужбу ?
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18.05.2020 12:49 Ответить
Ночные клубы вроде и не закрывались никогда.
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18.05.2020 12:51 Ответить
 
 