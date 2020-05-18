Стефанчук предлагает провести торжественное пленарное заседание по случаю 30-летия принятия Декларации о суверенитете
Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук предлагает провести торжественное пленарное заседание, приуроченное к 30-летию принятия Декларации о суверенитете
Об этом сказал Стефанчук на заседании согласительного совета ВР 18 мая, передает Цензор.НЕТ.
"16 июля 1990 года в этом здании на Грушевского, 5 (здании парламента. - Ред.) был принят документ - Декларация о государственном суверенитете, и в этом году мы будем праздновать ее 30-летие... Я прошу поддержать идею провести торжественное заседание Верховной Рады, которое посвящено этому событию", - сказал Стефанчук.
Он предложил пригласить на заседание депутатов, которые участвовали в принятии Декларации.
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