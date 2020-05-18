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Стефанчук предлагает провести торжественное пленарное заседание по случаю 30-летия принятия Декларации о суверенитете

Стефанчук предлагает провести торжественное пленарное заседание по случаю 30-летия принятия Декларации о суверенитете

Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук предлагает провести торжественное пленарное заседание, приуроченное к 30-летию принятия Декларации о суверенитете

Об этом сказал Стефанчук на заседании согласительного совета ВР 18 мая, передает Цензор.НЕТ

"16 июля 1990 года в этом здании на Грушевского, 5 (здании парламента. - Ред.) был принят документ - Декларация о государственном суверенитете, и в этом году мы будем праздновать ее 30-летие... Я прошу поддержать идею провести торжественное заседание Верховной Рады, которое посвящено этому событию", - сказал Стефанчук.

Он предложил пригласить на заседание депутатов, которые участвовали в принятии Декларации.

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Автор: 

ВР (29226) День Независимости (1196) независимость (254) Стефанчук Руслан (650)


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Банкет что ли будет? Надеюсь на наш счёт!
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18.05.2020 12:52 Ответить
А нічого не переплутали?...........
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18.05.2020 12:54 Ответить
идея хорошая но зеленые опять все испоганят
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18.05.2020 12:57 Ответить
торжественное пленарное заседание / и чтобы президент-главнокомандующий на нём был с булавой как гетман нащадків вільних та славних козаків-запоржців.
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18.05.2020 13:00 Ответить
Декларация то есть,а независимости не было и нет!Что праздновать?
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18.05.2020 13:10 Ответить
чего тридцатилетие?
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18.05.2020 13:13 Ответить
Обязательно нужно.
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18.05.2020 15:53 Ответить
 
 