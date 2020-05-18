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Новости Коронавирус и карантин
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Зеленский: Местной власти нужно разрешить открывать транспорт там, где есть возможность обеспечения безопасности

Зеленский: Местной власти нужно разрешить открывать транспорт там, где есть возможность обеспечения безопасности

Глава Минздрава Максим Степанов отметил, что сейчас ситуация в восьми регионах не соответствует критериям, которые позволили бы запускать там транспорт. В частности, проводится мало тестов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

На традиционном совещании по противодействию распространению коронавируса премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что правительство рассматривает возможность запуска общественного транспорта во время очередного этапа ослабления карантина.

"Если уж решили открывать транспорт, то надо позволять местным властям открывать его там, где они видят возможность обеспечения безопасности. Люди выходят на работу, и им надо дать возможность добираться. Главное - помнить о безопасности", - отметил Зеленский.

Глава Минздрава Максим Степанов отметил, что сейчас ситуация в восьми регионах не соответствует критериям, которые позволили бы запускать там транспорт. В частности, проводится мало тестов. Однако положение там можно изменить в течение недели, отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Общественный транспорт фактически работает, Кабмин занимается самообманом, - Филатов

Автор: 

Зеленский (20202) карантин (16729) транспорт (1757) Степанов Максим (2062) Шмыгаль Денис (2668) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+12
Зеленский: Местной власти нужно разрешить открывать транспорт там, где есть возможность обеспечения безопасности - Цензор.НЕТ 8930
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18.05.2020 12:53
+10
Зеленский: Местной власти нужно разрешить открывать транспорт там, где есть возможность обеспечения безопасности - Цензор.НЕТ 9895
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18.05.2020 13:00
+10
Зеленский - президент ?
Не смешите. Он просто говорящая голова своих спонсоров
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18.05.2020 13:01
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Зеленский: Местной власти нужно разрешить открывать транспорт там, где есть возможность обеспечения безопасности - Цензор.НЕТ 8930
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18.05.2020 12:53 Ответить
А чего ж ты умный и всего лишь дворник, а он президент?Зеленский: Местной власти нужно разрешить открывать транспорт там, где есть возможность обеспечения безопасности - Цензор.НЕТ 1452
Не оценили пока тебя?
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18.05.2020 12:58 Ответить
Зеленский - президент ?
Не смешите. Он просто говорящая голова своих спонсоров
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18.05.2020 13:01 Ответить
Истчо адын не оцененный великий геапалитег...Зеленский: Местной власти нужно разрешить открывать транспорт там, где есть возможность обеспечения безопасности - Цензор.НЕТ 8290
Кем бы не были те самые Янукович, Порошенко или Зеленский, но дураками их точно назвать нельзя. Точнее не пишущим здесь писать такое, когда сами в основном - офисный планктон в лучшем случае.
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18.05.2020 13:03 Ответить
Вынужден тебя разочаровать. Янукович действительно был круглым идиотом, и потому плохо закончил. Зеленский - глуп; вообще неизвестно жив ли он, или это его двойник цветочки носит и видосики клепает.
А Порошенко... он оказался слишком большой демократ. Народ ещё не заслужил такого лидера.
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18.05.2020 13:07 Ответить
Точно! Не повезло Порошенко з народом.Зеленський: Місцевій владі потрібно дозволити відкривати транспорт там, де є можливість гарантувати безпеку - Цензор.НЕТ 717
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18.05.2020 13:09 Ответить
Да. Увы.
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18.05.2020 13:09 Ответить
Я плохого мнения о тех, кто считает порошенко лидером, хотя среди барыг наверное и лидер. Совмещать бизнес и госслужбу, не каждому это дано и противозаконно это.
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18.05.2020 13:13 Ответить
Он не совмещал бизнес и работу, не лгите.
И - да, он Гетьман. Он с полного нуля воссоздал и вооружил армию.
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18.05.2020 13:17 Ответить
А что, у него были варианты? Не создал бы, был бы сейчас в лучшем случае директором липецкой фабрики. Он прежде всего для себя старался.
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18.05.2020 13:47 Ответить
Да, у него был вариант: не соглашаться на такую работу.
Но, он - патриот Украины.
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18.05.2020 13:53 Ответить
Патамушта в блазня влили бабла неміряно, а лохторату розвішували локшину на вуха з телевізора і зробили вас разом.
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18.05.2020 13:03 Ответить
тут важное уточнение преписдент или ********** ?
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18.05.2020 13:03 Ответить
Т.е., написав матершину, ты доказал, что ты великого ума сам?
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18.05.2020 13:04 Ответить
матершина-это маменька ************, ты плохо разобрался в вопросе.
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18.05.2020 13:30 Ответить
Нужно. Разрешай!
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18.05.2020 13:17 Ответить
Читаем Филатова и НЕлоха - и видим, что после открытия транспорта НЕлоху слуги, рвущиеся от него к власти в городах, посчитают каждого пораженного в данном городе для причины атаки на местную власть перед выборами...
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18.05.2020 14:05 Ответить
В частности, проводится мало тестов? Наверное потому что их просто нет.
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18.05.2020 12:56 Ответить
Ну шо "партія мерів", відповідальність переклали на вас. А як ви хотіли? Маніпулятори інакше не вміють
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18.05.2020 12:57 Ответить
І скільки це буде продовжуватись? В тролейбусі їде десяток пасажирів. Це не окупить затрати на утримання транспорту.
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18.05.2020 12:59 Ответить
Очень умный человек. Как бы местные власти без него догадались об этом ?
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18.05.2020 13:00 Ответить
Зеленский: Местной власти нужно разрешить открывать транспорт там, где есть возможность обеспечения безопасности - Цензор.НЕТ 9895
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18.05.2020 13:00 Ответить
Если уж решили открывать транспорт, то надо позволять местным властям открывать его там, где они видят возможность обеспечения безопасности.
Ага, дай им возможность, открывать, они пооткрывают везде, в том числе и западных областях, где больше всего больных.
Нужно открывать, но это должны делать не местные власти и выборочно, открывать только в тех областях, где мало заразившихся.
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18.05.2020 13:01 Ответить
Когда начался шум, из-за Велюра и Мрии, перепуганный сифилитик оманский переложил ответственность на регионы. Теперь во всем будут виноваты все, кроме него. Обычная практика у перепуганного.
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18.05.2020 13:35 Ответить
не, ну про наркомана я слышал, а теперь ещё и сифилитик? Ты с Лениным не попутал?
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18.05.2020 13:50 Ответить
Охриплость голоса вызвана раздражением или повреждением голосовых связок называется ларингит Сифилитический вид ларингита возникает в качестве осложнения сифилиса, проявляется язвами и слизистыми ********.
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18.05.2020 13:59 Ответить
короче Степанов имеет ввиду,что в тех областях где мало инфицированных ,делают мало тестов ) поэтому никаких адаптивных карантинов
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18.05.2020 13:05 Ответить
Зеленський: Місцевій владі потрібно дозволити відкривати транспорт там, де є можливість гарантувати безпеку - Цензор.НЕТ 9979
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18.05.2020 13:13 Ответить
 
 