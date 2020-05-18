Зеленский: Местной власти нужно разрешить открывать транспорт там, где есть возможность обеспечения безопасности
Глава Минздрава Максим Степанов отметил, что сейчас ситуация в восьми регионах не соответствует критериям, которые позволили бы запускать там транспорт. В частности, проводится мало тестов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.
На традиционном совещании по противодействию распространению коронавируса премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что правительство рассматривает возможность запуска общественного транспорта во время очередного этапа ослабления карантина.
"Если уж решили открывать транспорт, то надо позволять местным властям открывать его там, где они видят возможность обеспечения безопасности. Люди выходят на работу, и им надо дать возможность добираться. Главное - помнить о безопасности", - отметил Зеленский.
Глава Минздрава Максим Степанов отметил, что сейчас ситуация в восьми регионах не соответствует критериям, которые позволили бы запускать там транспорт. В частности, проводится мало тестов. Однако положение там можно изменить в течение недели, отметил он.
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Не смешите. Он просто говорящая голова своих спонсоров
Кем бы не были те самые Янукович, Порошенко или Зеленский, но дураками их точно назвать нельзя. Точнее не пишущим здесь писать такое, когда сами в основном - офисный планктон в лучшем случае.
А Порошенко... он оказался слишком большой демократ. Народ ещё не заслужил такого лидера.
И - да, он Гетьман. Он с полного нуля воссоздал и вооружил армию.
Но, он - патриот Украины.
Ага, дай им возможность, открывать, они пооткрывают везде, в том числе и западных областях, где больше всего больных.
Нужно открывать, но это должны делать не местные власти и выборочно, открывать только в тех областях, где мало заразившихся.