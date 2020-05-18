Зеленский: Местной власти нужно разрешить открывать транспорт там, где есть возможность обеспечения безопасности

Глава Минздрава Максим Степанов отметил, что сейчас ситуация в восьми регионах не соответствует критериям, которые позволили бы запускать там транспорт. В частности, проводится мало тестов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

На традиционном совещании по противодействию распространению коронавируса премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что правительство рассматривает возможность запуска общественного транспорта во время очередного этапа ослабления карантина.

"Если уж решили открывать транспорт, то надо позволять местным властям открывать его там, где они видят возможность обеспечения безопасности. Люди выходят на работу, и им надо дать возможность добираться. Главное - помнить о безопасности", - отметил Зеленский.

Глава Минздрава Максим Степанов отметил, что сейчас ситуация в восьми регионах не соответствует критериям, которые позволили бы запускать там транспорт. В частности, проводится мало тестов. Однако положение там можно изменить в течение недели, отметил он.

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