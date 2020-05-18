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Законопроект о гражданстве будет вынесен на рассмотрение Рады в первом чтении, - Разумков

Законопроект о гражданстве будет вынесен на рассмотрение Рады в первом чтении, - Разумков

Законопроект №2590 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно вопросов гражданства" будет вынесен на рассмотрение Верховной Рады в первом чтении и, в случае необходимости, будет отправлен на доработку, заявил председатель парламента Дмитрий Разумков.

"Я предлагаю оставить его в повестке дня. Если он будет нуждаться в доработке - такое решение примет Верховная Рада. Тем более, хочу напомнить, что это первое чтение", - заявил Разумков в понедельник на заседании Согласительного совета Верховной Рады.

Против вынесения законопроекта на рассмотрение парламента выступили фракции ВО "Батькивщина" и "Европейская солидарность". Председатели этих фракций выступили с требование проголосовать снятие инициативы №2590 с повестки дня. В ходе голосования их требование было отклонено.

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Руководитель комитета Верховной Рады по вопросам деоккупации и реинтеграции оккупированных территорий Дмитрий Лубинец также отметил, что в законопроекте есть спорные моменты, которые нужно доработать, но также добавил, что без его рассмотрения на заседании парламента принять такое решение невозможно.

Как сообщалось, 13 декабря 2019 года президент Владимир Зеленский подал на рассмотрение Рады проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно вопросов гражданства", предусматривающий, в частности, освобождение военнослужащих-контрактников и преследуемых на родине россиян от обязанности подавать обязательство прекратить иностранное гражданство при обретении гражданства Украины при условии принятия ими присяги гражданина Украины.

Автор: 

ВР (29226) гражданство (1312) Зеленский (20202) Разумков Дмитрий (1520)


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Топ комментарии
+34
продажные зеленые мрази...хотят всех колаборантов и прокацапленых сделать нашими соотечествениками
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18.05.2020 13:02
+21
Тепер донбасяни з російськими паспортами зможуть спокійно голосувати за партію ;Слуга народа;!
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18.05.2020 13:02
+17
https://hvylya.net/news/207320-v-rade-hotyat-uzakonit-dvoynoe-grazhdanstvo-ordlo-v-turborezhime?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ua%2Fnews В Раде хотят узаконить двойное гражданство ОРДЛО в "турборежиме". В случае принятия законопроекта о двойном гражданстве, паспорта ОРДЛО станут "настоящими".
https://hvylya.net/news/207320-v-rade-hotyat-uzakonit-dvoynoe-grazhdanstvo-ordlo-v-turborezhime?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ua%2Fnews "В том числе и российские паспорта, выданные в ОРДЛО (то есть, дает возможность всем с российскими паспортами голосовать на выборах в Украине и даже избираться в Верховную Раду)", - сообщила нардеп.
https://hvylya.net/news/207320-v-rade-hotyat-uzakonit-dvoynoe-grazhdanstvo-ordlo-v-turborezhime?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ua%2Fnews По ее словам, также в повестке дня законопроект, предусматривающий новую статью Уголовного кодекса - наказание военных руководителей, в случае, если их подчиненные "ведут агрессивную войну".
https://hvylya.net/news/207320-v-rade-hotyat-uzakonit-dvoynoe-grazhdanstvo-ordlo-v-turborezhime?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ua%2Fnews "Такой себе очередной шаг в стиле "надо просто перестать стрелять", правда только с нашей, украинской стороны. Представить сколько жизней может стоить этот закон пока трудно", - отмечает Сюмар.
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18.05.2020 13:04
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продажные зеленые мрази...хотят всех колаборантов и прокацапленых сделать нашими соотечествениками
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18.05.2020 13:02 Ответить
коллаборанты и так по паспорту граждане Украины
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18.05.2020 13:07 Ответить
Им мрази официально разрешат двойное гражданство.
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18.05.2020 13:09 Ответить
причем только российско-украинское !!!!!!!!!!
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18.05.2020 13:11 Ответить
Мета Росіі , знищення українців , як націі, шляхом асиміляціі триває і чудово втілюється в життя владою Зеклоунів !!!)))
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18.05.2020 13:18 Ответить
Цієї гидоти в Україні більш ніж достатньо !! Наслідки багатовікової асиміляціі українців московитами !!)))
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18.05.2020 13:10 Ответить
Гібридне не "громадянство" і так завело у Владу 5 колону зрадників , які продовжують ЗНИЩУВАТИ державу.
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18.05.2020 18:16 Ответить
Донбасити ,це творіння московських селекціонерів ,істоти без роду та племені ,колишня назва "совєтский народ" і іх ареса "не дом и не улица " !!!)))
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18.05.2020 13:08 Ответить
Все це називається русскій.
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18.05.2020 13:14 Ответить
В Рашці це має назву -росєянє !! Цікава річ , вселяка мордва, чуваши, комі та т.і , з задоволенням називают себе "русскими" , на жоден кавказець- чичен,кабардинець та інші не назве себе "русский" !!))
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18.05.2020 13:21 Ответить
Тепер донбасяни з російськими паспортами зможуть спокійно голосувати за партію ;Слуга народа;!
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18.05.2020 13:02 Ответить
Зе потрібен ЛОХторат !!))))
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18.05.2020 13:04 Ответить
И это еще не весь трэш

Законопроект о гражданстве будет вынесен на рассмотрение Рады в первом чтении, - Разумков - Цензор.НЕТ 3666
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18.05.2020 13:13 Ответить
у Зе зможуть не ховати свій другий паспорт, а військові перед тим як вистрелити із зброї повинні будуть зачитати супротивнику його права)
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19.05.2020 13:50 Ответить
Что меняется?
По моему и сейчас все могут голосовать. У всех же есть паспорта Украины
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18.05.2020 13:43 Ответить
Таку зраду порохоботикам псуєш!
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18.05.2020 17:38 Ответить
Законопроект о гражданстве будет вынесен на рассмотрение Рады в первом чтении, - Разумков - Цензор.НЕТ 74
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18.05.2020 13:02 Ответить
https://hvylya.net/news/207320-v-rade-hotyat-uzakonit-dvoynoe-grazhdanstvo-ordlo-v-turborezhime?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ua%2Fnews В Раде хотят узаконить двойное гражданство ОРДЛО в "турборежиме". В случае принятия законопроекта о двойном гражданстве, паспорта ОРДЛО станут "настоящими".
https://hvylya.net/news/207320-v-rade-hotyat-uzakonit-dvoynoe-grazhdanstvo-ordlo-v-turborezhime?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ua%2Fnews "В том числе и российские паспорта, выданные в ОРДЛО (то есть, дает возможность всем с российскими паспортами голосовать на выборах в Украине и даже избираться в Верховную Раду)", - сообщила нардеп.
https://hvylya.net/news/207320-v-rade-hotyat-uzakonit-dvoynoe-grazhdanstvo-ordlo-v-turborezhime?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ua%2Fnews По ее словам, также в повестке дня законопроект, предусматривающий новую статью Уголовного кодекса - наказание военных руководителей, в случае, если их подчиненные "ведут агрессивную войну".
https://hvylya.net/news/207320-v-rade-hotyat-uzakonit-dvoynoe-grazhdanstvo-ordlo-v-turborezhime?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ua%2Fnews "Такой себе очередной шаг в стиле "надо просто перестать стрелять", правда только с нашей, украинской стороны. Представить сколько жизней может стоить этот закон пока трудно", - отмечает Сюмар.
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18.05.2020 13:04 Ответить
Лучше б приняли закон о лишении гражданства.
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18.05.2020 13:05 Ответить
Закон о лишении гражданства тех кто имеет тройное гражданство, кроме украинского ещё и гражданство Швейцарии и Израиля.
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18.05.2020 13:12 Ответить
От и усё Облапошили дЖИДаи наивных Украинцев Теперь и крым с лугандонией не надо возвращать Всё равно рассиянцы венгры румыны поляки по тихому колонизируют Украину раздавая свои паспорта Что они уже много лет с попустительства нашей власти и делают И это тем придуркам на заметку кто верил что закон о продаже земли только гражданам Украины будет соблюдаться
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18.05.2020 13:06 Ответить
понятно....
что бы 2-й паспорт был в кармане на готове, когда придется бежать с обворованной страны..
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18.05.2020 13:08 Ответить
бежать на историческую родину потужных реформаторов?
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18.05.2020 13:11 Ответить
БЕЗ ВИЗНАННЯ СЕРЕСЕРУ АГРЕСОРОМ В ДРУГІЙ СВІТОВІЙ УКРАЇНА ЗАЛИШАЄЦЯ ЧАСТИНОЮ УРУСКОГО МІРА З САВЄЦКІМ ІДЄОЛОГІЧЄСКІМ ҐРУНТОМ ТА ЗНАХОДИЦЯ В ПОЛІТИЧНОМУ ФАРВАТЕРІ КРЕМЛЯ
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18.05.2020 13:08 Ответить
Теперь все лугондонцы с российскими паспортами у нас будут проходить по статье "преследуемые на родине"

это закон о войном РОССИЙСКО-УКРАИНСКОМ гражданстве

именно под лугандонского избирателя принимается
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18.05.2020 13:10 Ответить
Маячня якась. Це для тих, що набули україньке громадянство останнім.
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18.05.2020 17:42 Ответить
***** аплодирует зеленым **************.
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18.05.2020 13:12 Ответить
Дуже хочеться Зеленському з пліснявими відновити совок. Щоб кацапи, як "адиннарот" могли населити Україну і визначати майбутнє держави. Намагаються втілити плани фуйла в життя
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18.05.2020 13:24 Ответить
Эти слуги не украинского народа ещё хуже партии регионов и Януковича с подельниками и гнать их надо дальше.
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18.05.2020 13:29 Ответить
Когда начнем выполнять Конституцию, в вопросах гражданства?
Лишить украинского гражданства всех, у кого два и более гражданств.
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18.05.2020 13:48 Ответить
Завтра хотят совершить самое большое предательство Украины и украинского народа за все годы независимости украинского государства. Фактически речь идет о потери суверенитета Украины, когда решение кого выбирать в ВР, президентом Украины и в местную власть будет приниматься в основном не в Киеве и в других городах Украины,а в Москве. столице государства -агрессора. Предоставление двойного гражданства гражданам России,которая, как известно, захватила нашу территорию и стремится фактически стереть Украину с карты мира, дает прекрасную возможность российскому руководству напрямую выбрать нужную ему власть в Украине. Это означает,что Верховная Рада Украины стала полностью антиукраинской, деятельность которой направлена на сдачу страны российскому агрессору,, на предательство коренных интересов украинского народа. Если народ завтра не выйдет под ВР и не даст отпор банде Зеленского, то значит ему наплевать на Украину, на коренные интересы своей Родины.
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18.05.2020 13:55 Ответить
ОН ГРАЖДАНАМ ВНУТРИ СТРАНЫ УЖЕ КОМФОРТНОЕ СУЩЕСТВОВАНИЕ ОБЕСПЕЧИЛ? Или запустить оккупанта будь то кацапы или люди из стран, которые будут страдать от засухи в ближайшие годы с деньгами.

Это захват территории без возможности купить свою же землю, это легальная оккупация.
Он нас спросил хотим ли мы вернуть уехавших? Патриоты это кто остался здесь, а не те которые покупают виллиы во Франции за 200 млн. Это преступление против нац безопасности.
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18.05.2020 15:22 Ответить
ох зеленая шобла, видать давно вас не пинали ногами)))) только смотрите. что бы потом когда вас начнут пресовать по подворотням что бы не воняли , а нас за что.мрази конченые.
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18.05.2020 16:03 Ответить
 
 