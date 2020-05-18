Диагноз COVID-19 могут поставить даже несмотря на отрицательный ПЦР-тест, - глава ЦОЗ Кузин
Пациенту с тяжелым течением заболевания даже при отрицательных результатах ПЦР-исследований могут поставить диагноз COVID-19, когда это эпидемиологически связанный случай.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Украинской правде. Жизнь" рассказал глава Центра общественного здоровья (ЦОС) Игорь Кузин.
"Мы также сталкиваемся со случаями, когда, несмотря на имеющуюся клиническую картину и на контакт с человеком с подтвержденным COVID-19, тест не показывает положительный результат.
То есть этот человек либо контактировал, либо находился в очаге инфекционной болезни, или это медицинский работник, обслуживающий больных коронавирусом, но одним из лабораторных методов подтвердить COVID-19 не удалось.
Эти случаи также входят в общую статистику. Их, кажется, не более 200 по стране", - пояснил он.
Он также добавил, что сейчас в рамках одних суток делают 7-8 тысяч тестов, из них 1000 приходится на ре-тестирование для тех, кто либо выписывается, либо у них был сомнительный результат.
Как сообщалось ранее, на утро 18 мая зафиксированы 325 новых случаев COVID-19 в Украине: всего - 18 616, летальных - 535, выздоровели 5 276 человек.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ничего нового.
Вопрос, кому и зачем это нужно?
Значит создатели сегодняшних тестов что-то не учли (какие-то скрытые свойства вируса). Увы, но полную картину его наличия (или отсутствия) покажет только вскрытие.
По поводу масок медицинских: уже доказано, что они с реальной вероятностью на 90% могут задержать воздушно-капельное заражение...В Австрии законом запрещено посещать общественные места без масок. А что касается "борцов невидимого фронта" с мировым заговором и фиктивности существования ковид 19, то идут они... , цель их ясна: внести смуту и заставить население пренебрегать любыми средствами защиты...
https://censor.net/ua/comments/locate/3196180/019214ef-d616-739b-ada6-f1a73f6f35fe
Вот тебе мой адекватный ответ: пнх!
У него после болезни полностью поражены органы обоняния: он не слышит запахов и вкуса!
Это типа "самое легкое" осложнение!
Moшенники поганые вы.
Приходишь - голова пробита, рука болтается, из локтя кость торчит....
Милок, да у вас же ковид!