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Новости Коронавирус и карантин
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Диагноз COVID-19 могут поставить даже несмотря на отрицательный ПЦР-тест, - глава ЦОЗ Кузин

Диагноз COVID-19 могут поставить даже несмотря на отрицательный ПЦР-тест, - глава ЦОЗ Кузин

Пациенту с тяжелым течением заболевания даже при отрицательных результатах ПЦР-исследований могут поставить диагноз COVID-19, когда это эпидемиологически связанный случай.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Украинской правде. Жизнь" рассказал глава Центра общественного здоровья (ЦОС) Игорь Кузин.

"Мы также сталкиваемся со случаями, когда, несмотря на имеющуюся клиническую картину и на контакт с человеком с подтвержденным COVID-19, тест не показывает положительный результат.

То есть этот человек либо контактировал, либо находился в очаге инфекционной болезни, или это медицинский работник, обслуживающий больных коронавирусом, но одним из лабораторных методов подтвердить COVID-19 не удалось.

Эти случаи также входят в общую статистику. Их, кажется, не более 200 по стране", - пояснил он.

Он также добавил, что сейчас в рамках одних суток делают 7-8 тысяч тестов, из них 1000 приходится на ре-тестирование для тех, кто либо выписывается, либо у них был сомнительный результат.

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Как сообщалось ранее, на утро 18 мая зафиксированы 325 новых случаев COVID-19 в Украине: всего - 18 616, летальных - 535, выздоровели 5 276 человек.

карантин (16729) ЦОЗ (269) Игорь Кузин (284) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
Диагноз на глазок?
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18.05.2020 13:10
+5
А никто и не сомневался в том как делается статистика.
Вопрос, кому и зачем это нужно?
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18.05.2020 13:07
+5
По последним данным, геморрой, в большинстве случаев, является следствием борьбы с коронавирусом.
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18.05.2020 13:11
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Дык, практика уже многократно проверена.
Ничего нового.
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18.05.2020 13:06 Ответить
Так чи є у хворого коронавірус?
Диагноз COVID-19 могут поставить даже несмотря на отрицательный ПЦР-тест, - глава ЦОЗ Кузин - Цензор.НЕТ 3446
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18.05.2020 13:07 Ответить
А никто и не сомневался в том как делается статистика.
Вопрос, кому и зачем это нужно?
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18.05.2020 13:07 Ответить
Чтобы подтверждать инвалидность нужным медикам.
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18.05.2020 15:41 Ответить
Тобто тест на короновірус не підтверджується, але діагноз короновірус?🙄
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18.05.2020 13:08 Ответить
Норм: є симптоми - ставимо, нема - ставимо за результатом небінарного тесту.
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18.05.2020 13:13 Ответить
"...мы также сталкиваемся со случаями, когда, несмотря на имеющуюся клиническую картину и на контакт с человеком с подтвержденным COVID-19, тест не показывает положительный результат".

Значит создатели сегодняшних тестов что-то не учли (какие-то скрытые свойства вируса). Увы, но полную картину его наличия (или отсутствия) покажет только вскрытие.
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18.05.2020 13:15 Ответить
Можливо щось не врахували при створенні тестів, але де гарантія правильності такої діагностики?
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18.05.2020 13:36 Ответить
Я так думаю, что причина "неоднозначности" показаний тестов в том, что еще не все врачи знают с чем имеют дело. Все рассуждения идут от симптоматики пневмонии, а это не пневмония, а поражение крови (окисление ферритина), а остальные осложнения и симптомы уже следствие... Я верю в то, что врач уже наблюдавший клиническую картину реального больного ковид19 может визуально определить болезнь с большой вероятностью.
По поводу масок медицинских: уже доказано, что они с реальной вероятностью на 90% могут задержать воздушно-капельное заражение...В Австрии законом запрещено посещать общественные места без масок. А что касается "борцов невидимого фронта" с мировым заговором и фиктивности существования ковид 19, то идут они... , цель их ясна: внести смуту и заставить население пренебрегать любыми средствами защиты...
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18.05.2020 14:01 Ответить
"А что касается "борцов невидимого фронта" с мировым заговором и фиктивности существования ковид 19, то идут они... , цель их ясна: внести смуту и заставить население пренебрегать любыми средствами защиты..." - коронавіврусів 38 видів (це відомо з 1963р.) ,з них 2 передаються від людини до людини. Живуть вони у людях всю історію існування людства! Цікаво б було дізнатись від "ея-тама" -чому паніку розігнали тільки зараз?
https://censor.net/ua/comments/locate/3196180/019214ef-d616-739b-ada6-f1a73f6f35fe
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18.05.2020 15:06 Ответить
Угу, какие мы поодкованные, 38видов...(

Вот тебе мой адекватный ответ: пнх!
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18.05.2020 15:17 Ответить
Модератери!!! Забаньте цього хама!
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18.05.2020 15:28 Ответить
)))))))))) Смерть кацапским фашистам и их тролям...))))))))))))))
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18.05.2020 15:31 Ответить
А ти москальоязичний ,чого ще не самоліквідувався?
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18.05.2020 15:32 Ответить
Кремлеботы ведут информационную войну против Украины приуменьшая опасность коронавируса. Будьте внимательны,носите маску придерживайтесь дистанции. Те кто выжил после болезни имеют целый букет проблем со здоровьем,так что все серьезно..
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18.05.2020 13:09 Ответить
Самое интересное, что у них в рахе с вирусом реальный армагеддон. Один чел из москвы на форуме неделю назад писал, что болеют массово: его семья и семьи его знакомых и друзей.
У него после болезни полностью поражены органы обоняния: он не слышит запахов и вкуса!
Это типа "самое легкое" осложнение!
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18.05.2020 14:07 Ответить
Диагноз на глазок?
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18.05.2020 13:10 Ответить
По последним данным, геморрой, в большинстве случаев, является следствием борьбы с коронавирусом.
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18.05.2020 13:11 Ответить
Тесты не качественные,а симптомы на лицо
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18.05.2020 13:11 Ответить
врачам главное бабло, 21000 обходится лечение, врачи воруют под тебя бабки, а лечится заставляют за свои!
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18.05.2020 13:27 Ответить
Axxxa.
Moшенники поганые вы.
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18.05.2020 13:42 Ответить
COVID-19 - очень удобная штука чтобы докопаться вне зависимости от причин.
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18.05.2020 13:42 Ответить
Taк он для того и придуман. Раньше придумывали "врагов народа".
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18.05.2020 14:26 Ответить
Ну если врачам надбавки платить, то они скоро диагноз на глаз будут ставить
Приходишь - голова пробита, рука болтается, из локтя кость торчит....
Милок, да у вас же ковид!
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18.05.2020 15:58 Ответить
Если голова пробита, а из локтя кость торчит - это не COVID. Это Вы, батенька, чего-нибудь съели.
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18.05.2020 16:28 Ответить
 
 