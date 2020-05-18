Диагноз COVID-19 могут поставить даже несмотря на отрицательный ПЦР-тест, - глава ЦОЗ Кузин

Пациенту с тяжелым течением заболевания даже при отрицательных результатах ПЦР-исследований могут поставить диагноз COVID-19, когда это эпидемиологически связанный случай.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Украинской правде. Жизнь" рассказал глава Центра общественного здоровья (ЦОС) Игорь Кузин.

"Мы также сталкиваемся со случаями, когда, несмотря на имеющуюся клиническую картину и на контакт с человеком с подтвержденным COVID-19, тест не показывает положительный результат.

То есть этот человек либо контактировал, либо находился в очаге инфекционной болезни, или это медицинский работник, обслуживающий больных коронавирусом, но одним из лабораторных методов подтвердить COVID-19 не удалось.

Эти случаи также входят в общую статистику. Их, кажется, не более 200 по стране", - пояснил он.

Он также добавил, что сейчас в рамках одних суток делают 7-8 тысяч тестов, из них 1000 приходится на ре-тестирование для тех, кто либо выписывается, либо у них был сомнительный результат.

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Как сообщалось ранее, на утро 18 мая зафиксированы 325 новых случаев COVID-19 в Украине: всего - 18 616, летальных - 535, выздоровели 5 276 человек.