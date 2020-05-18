Главный санврач Ляшко о проверке ПЦР-тестов украинского производства: "У нас есть подтверждение, что тест-системы работают"

Тест-ситемы украинского производителя являются рабочими и способны обнаружить COVID-19.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Украинские тесты работают. На днях мы получили заключение от Института эпидемиологии и инфекционных болезней НАН Украины, которое подтвердило, что они верифицировали систему путем сравнения ее работы с тест-системами производства из стран ЕС. Поэтому проверка украинского производителя Государственной службой лекарственных средств в настоящее время продолжается, но у нас есть подтверждение, что тест-системы, которые были развезены по нашим лабораториям, работают", - сказал Ляшко.

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Он отметил, что сейчас будут рассматривать каждую конкретную лабораторию, и будут искать причину, если в какой-то определенной лаборатории тесты были не верифицированы.