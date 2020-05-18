Законопроект о гражданстве легализует паспорта РФ на оккупированной части Донбасса, - нардеп "ЕС" Геращенко
Законопроект о двойном гражданстве фактически легализует российские паспорта на оккупированных территориях Донбасса, даст возможность по сути признать кремлевские марионеточные оккупационные администрации и легализует их участие в украинских местных выборах.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом заявила нардеп Ирина Геращенко.
"Очень четкая тактика сдачи национальных интересов и уничтожения украинской армии. Обратите внимание, что в повестке дня нет ни одного закона, касающегося экономики или врачей. Зато есть закон о гражданстве, который, по сути, легализует российские паспорта на территории Украины", - подчеркнула Геращенко.
Нардеп напомнила, что оккупация Крыма Россией началась с незаконной паспортизации населения полуострова.
"Сегодня Путин пачками раздает на оккупированном Донбассе паспорта. И украинская власть заявляет при этом на полном серьезе, что она там собирается проводить выборы одновременно с местными выборами на всей территории Украины. А кто будет выбирать украинскую власть там? Люди с российскими паспортами? Это просто будет легализация марионеточных режимов, это будет просто подыгрывание тезисам Кремля о "гражданском конфликте" и это будет полная сдача национальных интересов", - подытожила Геращенко.
Напомним, ранее сообщалось, что законопроект о гражданстве будет вынесен на рассмотрение Рады в первом чтении.
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Так в этом смысл.
Ты гений, мать твою 🤣🤣🤣🤣🤣
Иван без рода и племени с доунбаса который воевал против Украины , будет как гражданин Украины получать украинскою пенсию , с налогов которые вы заплатили.
Аху и тельно . 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
легализовать миллионы российских паспортов в Украине
ЗЕбила на кол !!!!!!
Новоизбранный президент Украины заявил о том, что готовит ответ на действия России, уже начавший выдавать паспорта РФ жителям Донбасса.
"У нас есть несколько ходов, скажем так. Мы в этом должны быть креативными, быстрыми и умными: такими, какими мы есть. Поэтому мы будем готовить и потом покажем все. Я выйду и расскажу - секретов нет", - сказал Зеленский на вопрос журналиста о том, есть ли у него предложения к Верховной раде относительно ответных действий по отношению к России.
Во 2 Мировую войну украинские партизаны имели немецкие аусвайсы.
И да, фамилии авторов законопроекта о допустимости двойного гражданства - в студию!
Нарід український, армія наче проукраїнська. Виборець проголосував за зебіла.. 73 %
Висновок - нарід - зебіл ... На 73 %.
А що, ім за Україну не болить
пацан без яйцевый явно хочет в ростов, во **** выбрали зеленую шмарклю.конченая вата, совок мозга. гринпоц, можешь не успеть на запасной аэродром)))))