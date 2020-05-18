Законопроект о гражданстве легализует паспорта РФ на оккупированной части Донбасса, - нардеп "ЕС" Геращенко

Законопроект о двойном гражданстве фактически легализует российские паспорта на оккупированных территориях Донбасса, даст возможность по сути признать кремлевские марионеточные оккупационные администрации и легализует их участие в украинских местных выборах.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом заявила нардеп Ирина Геращенко.

"Очень четкая тактика сдачи национальных интересов и уничтожения украинской армии. Обратите внимание, что в повестке дня нет ни одного закона, касающегося экономики или врачей. Зато есть закон о гражданстве, который, по сути, легализует российские паспорта на территории Украины", - подчеркнула Геращенко.

Нардеп напомнила, что оккупация Крыма Россией началась с незаконной паспортизации населения полуострова.

"Сегодня Путин пачками раздает на оккупированном Донбассе паспорта. И украинская власть заявляет при этом на полном серьезе, что она там собирается проводить выборы одновременно с местными выборами на всей территории Украины. А кто будет выбирать украинскую власть там? Люди с российскими паспортами? Это просто будет легализация марионеточных режимов, это будет просто подыгрывание тезисам Кремля о "гражданском конфликте" и это будет полная сдача национальных интересов", - подытожила Геращенко.

Напомним, ранее сообщалось, что законопроект о гражданстве будет вынесен на рассмотрение Рады в первом чтении.

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