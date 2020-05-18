Рада на этой неделе не сможет рассмотреть законопроект об игорном бизнесе, - Разумков

Верховная Рада на этой неделе не сможет рассмотреть во втором чтении законопроект № 2285-д о легализации игорного бизнеса, поскольку профильный комитет технически не успевает его подготовить.

Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков на брифинге 18 мая, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"По состоянию на сегодняшний день его нет в повестке дня на эту неделю, потому что там есть некоторые организационные вопросы, связанные с работой комитета, подготовки таблицы. И я думаю, что он будет рассматриваться на следующей пленарной неделе, на этой - нет. Технически не успеваем", - заявил Разумков.

Разумков не стал прогнозировать, хватит ли голосов для принятия законопроекта в целом.

"Я уверен, что мы все увидим на табло, когда будем голосовать за закон в целом, пока рано об этом говорить", - сказал Разумков.

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