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Рада на этой неделе не сможет рассмотреть законопроект об игорном бизнесе, - Разумков

Рада на этой неделе не сможет рассмотреть законопроект об игорном бизнесе, - Разумков

Верховная Рада на этой неделе не сможет рассмотреть во втором чтении законопроект № 2285-д о легализации игорного бизнеса, поскольку профильный комитет технически не успевает его подготовить.

Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков на брифинге 18 мая, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"По состоянию на сегодняшний день его нет в повестке дня на эту неделю, потому что там есть некоторые организационные вопросы, связанные с работой комитета, подготовки таблицы. И я думаю, что он будет рассматриваться на следующей пленарной неделе, на этой - нет. Технически не успеваем", - заявил Разумков.

Разумков не стал прогнозировать, хватит ли голосов для принятия законопроекта в целом.

"Я уверен, что мы все увидим на табло, когда будем голосовать за закон в целом, пока рано об этом говорить", - сказал Разумков.

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Автор: 

игорный бизнес (408) Разумков Дмитрий (1520)


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Топ комментарии
+3
Рада на этой неделе не сможет рассмотреть законопроект об игорном бизнесе, - Разумков - Цензор.НЕТ 9234
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18.05.2020 13:59
+2
Шо не занесли аргументы ЗА для ЗЕ)))))
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18.05.2020 13:57
+2
Я уже на Зеро собрался идти ставить
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18.05.2020 13:57
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Шо не занесли аргументы ЗА для ЗЕ)))))
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18.05.2020 13:57 Ответить
Это не разводняк Пети с эвробояхами в казино за ухо никого не притягивали еще
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18.05.2020 13:59 Ответить
Я уже на Зеро собрался идти ставить
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18.05.2020 13:57 Ответить
Сейчас ставить на ЗЕро очень стрёмно - могут побить ...
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18.05.2020 14:20 Ответить
ну,это вряд ли,но вони может быть много..
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18.05.2020 14:31 Ответить
Рада на этой неделе не сможет рассмотреть законопроект об игорном бизнесе, - Разумков - Цензор.НЕТ 9234
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18.05.2020 13:59 Ответить
Рада на этой неделе не сможет / скорбно поведал барыга. Барыга-скупщик краденого. Семья Разумкова владеет сетью ломбардов. Если у вас ограбили квартиру, со стопроцентной вероятностью сворованное имущество будет сдано в ломбард, а деньги потрачены на алкоголь, наркотики или проиграны в игровых автоматах. Игорные заведения часто находятся рядом с ломбардами.
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18.05.2020 14:03 Ответить
ну здрасьте...а я уже придумал как выигрыш потратить ))))
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18.05.2020 14:07 Ответить
А де легалізація богрделей і публічних домів, маріхуани і легальної продажі державних посад?
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18.05.2020 14:12 Ответить
Так уже давно всё легализировано - это вы не в курсе просто .
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18.05.2020 14:21 Ответить
Лудомани! Не хвилюйтесь, Зебіли вам допоможуть, тому шо ваша хвороба дає гарний прибуток.
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18.05.2020 14:13 Ответить
Горе то какое. Как теперь жить дальше простому народу?
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18.05.2020 14:17 Ответить
https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20200518-zelenskyj-prosyt-radu-rozglyanuty-zakon-pro-podvijne-gromadyanstvo/ Зеленський просить Раду розглянути закон про подвійне громадянство ,кто же это в годы шестилетней войны с Россией, делает такую лафу для жителей ЛДНР,. ,получается, что Украина уже не воюет с россиянами,а с гражданами Украины и в Минск их можно запрашивать на переговоры
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18.05.2020 14:18 Ответить
И к этому.. Правительство РФ Анонсировало Независимость Одессы, Николаева, Херсона и Запорожья. От войны и вправду можно устать. А после проснуться в реальности, где ты кормишь чужую армию, потому что не хотел поддерживать собственную. .ну здесь понятно жители юго востока Украины могут потом легально вместе с территорией уйти в прежнее московское стойло. Это есть новый вид отжатия земли у соседейРада цього тижня не зможе розглянути законопроєкт про гральний бізнес, - Разумков - Цензор.НЕТ 6645https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1164565297228891&set=p.1164565297228891&type=3&av=100010262946037&eav=Afat1F1atXlEctvhDL_8hq3gLwSeuTydtHbj5NUQlneFz9GMaN4hIss9h5lcBNoUzt0&__cft__[0]=AZVjv-FA0mLb6JXWl5OfhEmywnLpYh61g814tCvycyEWgY4mKq8RuPLXbwzBBeoVmmI6ziNZPwjLdkfSNhekSB5pqTvE8OMO2Y_6oj1Vxz_6JMbZD9vQCfiRJMjAKjDgrKIAsc3OENE2nSbTixOK16XfgTfv6VYCcL8kQ__iug4SZhdTJ4ykkKxO7fDjZecbIq0&__tn__=R]-R Рада цього тижня не зможе розглянути законопроєкт про гральний бізнес, - Разумков - Цензор.НЕТ 5616
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18.05.2020 14:28 Ответить
Та у нас же немає нічого терміновішого за гральний бізнес і за подвійне громадянство!
Всі платять податки , комунальні платежі і 60 % щасливі! Залишилося програти надлишки грошей і стати громадянами інших країн!
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18.05.2020 14:38 Ответить
 
 