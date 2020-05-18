Проблемы с выездом заробитчан возникли из-за отсутствия регулярного авиасообщения, а не из-за желания Кабмина что-то ограничить, - Кулеба
Проблемы с выездом украинских трудовых мигрантов за границу связаны исключительно с отсутствием регулярного авиасообщения, а вовсе не с желанием правительства ограничить их передвижение.
Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью "РБК-Украина", передает Цензор.НЕТ.
"Организация рейсов с сезонными работниками вообще стала проблемой исключительно из-за отсутствия регулярного авиасообщения, а не из-за какого-то желания правительства что-то ограничить", - сказал дипломат.
Он заверил, что "абсолютно категорически" против любой зарегулированности этого рынка. По словам Кулебы, его как министра иностранных дел интересует только одно: чтобы украинский гражданин был защищен, находясь на заработках за границей.
"Поэтому сейчас, когда правительство просит принимающую сторону, чтобы человек ехал с контрактом и со страховкой, мне кажется, что это как раз дополнительная защита прав этих работников", - отметил глава МИД .
По его убеждению, люди должны зарабатывать те деньги, которые они способны заработать, независимо от места заработка, главное, чтобы это было законно.
"Но никаких запретов или "маленьких барьерчиков" нет. Реальная проблема с трудовыми мигрантами на данный момент - это транспорт, как они добираются туда. Этими и другими вопросами занимается вице-премьер (Вадим Пристайко. - Ред.)", - резюмировал Кулеба.
Напомним, днем 29 апреля стало известно, что граждане Украины, которые планировали улететь на заработки в Великобританию и прибыли в аэропорт "Борисполь", не могут вылететь из-за запрета Госавиаслужбы на рейс Киев - Лондон компании "МАУ". Перевозчик утверждал, что предоставил все необходимые документы для получения разрешения.
Вечером того же дня авиакомпания получила разрешение и рейс состоялся.
Накануне, 28 апреля, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не будет помогать заробитчанам возвращаться на работу в другие страны. "В условиях пандемии любое путешествие - это подвергнуться опасности заболеть, особенно когда это путешествие самолетом", - подчеркнул он. По его словам, сейчас все усилия властей направлены на то, чтобы возвращать украинцев, застрявших за границей.
Вечером того же дня в пресс-службе МИД заявили, что не принимали решение о запрете украинцам выезжать за границу.
29 апреля стало известно, что переговоры со странами, которые хотят привлечь украинцев к сезонным работам, будет вести вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко.
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Типо, он не в курсе.
"Раком по Европам" - я бы так назвал это фото...
прервутся что бы проголосовать за очередного уголовника или шута - и снова арбайтен на плантациях...
В принципе нарид заслуживает такой жизни. Вся восточная Европа (украинцы) проголосовала за Вовочку. Спрашивается: "мозги есть?". Их нет. Поэтому, батрачить еще нариду, как на своих олигархов, так и в Европе еще очень долго.
"Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет блокировать выезд работников за границу при условии предоставления страной-заказчиком контракта на работу хотя бы на три месяца.
Об этом он заявил во время брифинга для журналистов во время рабочей поездки в Закарпатье."
Источник: https://censor.net/n3194526
Это интерес другой страны, пускать или не пускать к себе кого-то.
Зе у кого-то спрашивал разрешение в Украине перед поездками в разные страны до 2019 года, в том числе, и к Бене в Израиль?
-Так у Вас же злий собака на подвір'ї... (літаки не літають по наказу уряду).
-Так ото ж...
Это МАУ берет до Черновцов 5000 грн.
Кабмин занял прикольную позицию: "Езжайте, но самолетам летать запрещено. Хз, шо с этим делать".
сральник шустер - эл энергия для потребителей - 15 копеек
сральник шистер и зеленский охметовская перхоть