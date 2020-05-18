Проблемы с выездом заробитчан возникли из-за отсутствия регулярного авиасообщения, а не из-за желания Кабмина что-то ограничить, - Кулеба

Проблемы с выездом украинских трудовых мигрантов за границу связаны исключительно с отсутствием регулярного авиасообщения, а вовсе не с желанием правительства ограничить их передвижение.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью "РБК-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Организация рейсов с сезонными работниками вообще стала проблемой исключительно из-за отсутствия регулярного авиасообщения, а не из-за какого-то желания правительства что-то ограничить", - сказал дипломат.

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Он заверил, что "абсолютно категорически" против любой зарегулированности этого рынка. По словам Кулебы, его как министра иностранных дел интересует только одно: чтобы украинский гражданин был защищен, находясь на заработках за границей.

"Поэтому сейчас, когда правительство просит принимающую сторону, чтобы человек ехал с контрактом и со страховкой, мне кажется, что это как раз дополнительная защита прав этих работников", - отметил глава МИД .

По его убеждению, люди должны зарабатывать те деньги, которые они способны заработать, независимо от места заработка, главное, чтобы это было законно.

"Но никаких запретов или "маленьких барьерчиков" нет. Реальная проблема с трудовыми мигрантами на данный момент - это транспорт, как они добираются туда. Этими и другими вопросами занимается вице-премьер (Вадим Пристайко. - Ред.)", - резюмировал Кулеба.

Напомним, днем 29 апреля стало известно, что граждане Украины, которые планировали улететь на заработки в Великобританию и прибыли в аэропорт "Борисполь", не могут вылететь из-за запрета Госавиаслужбы на рейс Киев - Лондон компании "МАУ". Перевозчик утверждал, что предоставил все необходимые документы для получения разрешения.

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Вечером того же дня авиакомпания получила разрешение и рейс состоялся.

Накануне, 28 апреля, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не будет помогать заробитчанам возвращаться на работу в другие страны. "В условиях пандемии любое путешествие - это подвергнуться опасности заболеть, особенно когда это путешествие самолетом", - подчеркнул он. По его словам, сейчас все усилия властей направлены на то, чтобы возвращать украинцев, застрявших за границей.

Вечером того же дня в пресс-службе МИД заявили, что не принимали решение о запрете украинцам выезжать за границу.

29 апреля стало известно, что переговоры со странами, которые хотят привлечь украинцев к сезонным работам, будет вести вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко.