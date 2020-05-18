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Новости Коронавирус и карантин
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Проблемы с выездом заробитчан возникли из-за отсутствия регулярного авиасообщения, а не из-за желания Кабмина что-то ограничить, - Кулеба

Проблемы с выездом заробитчан возникли из-за отсутствия регулярного авиасообщения, а не из-за желания Кабмина что-то ограничить, - Кулеба

Проблемы с выездом украинских трудовых мигрантов за границу связаны исключительно с отсутствием регулярного авиасообщения, а вовсе не с желанием правительства ограничить их передвижение.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью "РБК-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Организация рейсов с сезонными работниками вообще стала проблемой исключительно из-за отсутствия регулярного авиасообщения, а не из-за какого-то желания правительства что-то ограничить", - сказал дипломат.

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Он заверил, что "абсолютно категорически" против любой зарегулированности этого рынка. По словам Кулебы, его как министра иностранных дел интересует только одно: чтобы украинский гражданин был защищен, находясь на заработках за границей.

"Поэтому сейчас, когда правительство просит принимающую сторону, чтобы человек ехал с контрактом и со страховкой, мне кажется, что это как раз дополнительная защита прав этих работников", - отметил глава МИД .

По его убеждению, люди должны зарабатывать те деньги, которые они способны заработать, независимо от места заработка, главное, чтобы это было законно.

"Но никаких запретов или "маленьких барьерчиков" нет. Реальная проблема с трудовыми мигрантами на данный момент - это транспорт, как они добираются туда. Этими и другими вопросами занимается вице-премьер (Вадим Пристайко. - Ред.)", - резюмировал Кулеба.

Напомним, днем 29 апреля стало известно, что граждане Украины, которые планировали улететь на заработки в Великобританию и прибыли в аэропорт "Борисполь", не могут вылететь из-за запрета Госавиаслужбы на рейс Киев - Лондон компании "МАУ". Перевозчик утверждал, что предоставил все необходимые документы для получения разрешения.

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Вечером того же дня авиакомпания получила разрешение и рейс состоялся.

Накануне, 28 апреля, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не будет помогать заробитчанам возвращаться на работу в другие страны. "В условиях пандемии любое путешествие - это подвергнуться опасности заболеть, особенно когда это путешествие самолетом", - подчеркнул он. По его словам, сейчас все усилия властей направлены на то, чтобы возвращать украинцев, застрявших за границей.

Вечером того же дня в пресс-службе МИД заявили, что не принимали решение о запрете украинцам выезжать за границу.

29 апреля стало известно, что переговоры со странами, которые хотят привлечь украинцев к сезонным работам, будет вести вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко.

Автор: 

карантин (16729) мигранты (979) заробитчане (587) Кулеба Дмитрий (2880) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+11
Пулеба не кизди
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18.05.2020 14:04
+9
-Куме, приходьте до мене додому, горілки вип'ємо! (уряд клянеться, що не обмежує пересування).
-Так у Вас же злий собака на подвір'ї... (літаки не літають по наказу уряду).
-Так ото ж...
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18.05.2020 14:14
+8
Пішли "відмазки"... Побоялися, щоб за "торгівлю кріпаками" не отримать нову "Гайдамаччину"...
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18.05.2020 14:07
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Пулеба не кизди
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18.05.2020 14:04 Ответить
Зебилы специально не выпускают на заработки чтобы рабы работали за 200-400$ на Колоиоймкого, Ахметова итд
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18.05.2020 14:08 Ответить
Стопудово! Никакого карантина в ЕС нет - это все происки зебилов, чтобы не выпускать никого из страны!!!
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18.05.2020 14:16 Ответить
Зебилы не выпускают зебилов - это прекрасно.))Хотя можно рискнуть и хриплявым голоском по привичке провизжать "Барыга кондитерская!" ...ну или что-то подобное, что греет душу.)))
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18.05.2020 14:23 Ответить
вранье!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! хотели заработать какие то девиденты, но посмотрели на реакцию людей и ес и обосрались
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18.05.2020 14:04 Ответить
Отсутствие регулярного авиасообщения - такое же ноу-хау нашего кабмина, как и закрытие метро.
Типо, он не в курсе.
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18.05.2020 14:05 Ответить
а ты ,кацапа,себя первым сортом мнишь?кто тебя так жестоко развел на вяличие?

Проблеми з виїздом заробітчан виникли через відсутність регулярного авіасполучення, а не через бажання Кабміну щось обмежити, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4723
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18.05.2020 14:30 Ответить
Пішли "відмазки"... Побоялися, щоб за "торгівлю кріпаками" не отримать нову "Гайдамаччину"...
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18.05.2020 14:07 Ответить
фото Цензора нравица..!
"Раком по Европам" - я бы так назвал это фото...
прервутся что бы проголосовать за очередного уголовника или шута - и снова арбайтен на плантациях...

Проблемы с выездом заробитчан возникли из-за отсутствия регулярного авиасообщения, а не из-за желания Кабмина что-то ограничить, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2987
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18.05.2020 14:07 Ответить
Большинство украинцев в Польше работают в сфере производства (заводы), а не сельского хозяйства. И если сравнить работу на заводе в Украине и в Польше - то сравнение по условиям работы и оплате будет явно не в пользу Украины. И это факт.
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18.05.2020 14:56 Ответить
Я думаю, что на полях тоже их много, ну и что? Едут и работают там, где больше платят.
В принципе нарид заслуживает такой жизни. Вся восточная Европа (украинцы) проголосовала за Вовочку. Спрашивается: "мозги есть?". Их нет. Поэтому, батрачить еще нариду, как на своих олигархов, так и в Европе еще очень долго.
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18.05.2020 15:44 Ответить
Хватает, но далеко не так много как тут пишут. Даже заявление "ассоциации переработчиков польши" или как ее там о нехватке рабочих рук в с\х - это больше жалоба польскому правительству. Что бы правительство выделило больше льгот и дотаций. Обычная борьба лоббистов.
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18.05.2020 15:52 Ответить
Кулеба таким вруном и был или это у него недавно приобретенное качество?

"Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет блокировать выезд работников за границу при условии предоставления страной-заказчиком контракта на работу хотя бы на три месяца.


Об этом он заявил во время брифинга для журналистов во время рабочей поездки в Закарпатье."

Источник: https://censor.net/n3194526
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18.05.2020 14:07 Ответить
Какое дело Кулебе и Зе зачем люди едут за границу?
Это интерес другой страны, пускать или не пускать к себе кого-то.
Зе у кого-то спрашивал разрешение в Украине перед поездками в разные страны до 2019 года, в том числе, и к Бене в Израиль?
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18.05.2020 14:14 Ответить
из-за желания кабмина ограничить регулярное авиасообщение, ититьтебязаногу, Кулеба.
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18.05.2020 14:09 Ответить
Искусственное отсутствия регулярного авиасообщения, это тоже желания Кабмина
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18.05.2020 14:09 Ответить
та скорее всего как и у хереги, помощница кабмина подсуетилась в фальшивую сторону.
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18.05.2020 14:14 Ответить
-Куме, приходьте до мене додому, горілки вип'ємо! (уряд клянеться, що не обмежує пересування).
-Так у Вас же злий собака на подвір'ї... (літаки не літають по наказу уряду).
-Так ото ж...
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18.05.2020 14:14 Ответить
Самолетом в Польшу?
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18.05.2020 14:16 Ответить
Представь себе, что самолетом в Польшу получается дешевле автобуса.
Это МАУ берет до Черновцов 5000 грн.
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18.05.2020 14:20 Ответить
Приезжаешь из Владимир-Волынского в Киев и ждёшь самолёт на Польшу.
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18.05.2020 14:34 Ответить
Из Вроцлава до Киева билеты стоят от 120 до 180 злотых. Я покупал по 140зл. Это около 900 грн.
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18.05.2020 15:32 Ответить
У них є гроші на літаки ?
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18.05.2020 14:17 Ответить
A 300-500грн за квиток до Польщі з Wizzair чи Ryanair це багато? Автобусом дорожче, а про зручність і час в дорозі, на митниці взагалі мовчу.
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18.05.2020 14:26 Ответить
Нина, а у вас есть деньги на оплату интернета?
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18.05.2020 15:33 Ответить
А отсутствие регулярного авиа-сообщения - это конечно вне компетенции Кабмина и Мининфраструктуры.

Кабмин занял прикольную позицию: "Езжайте, но самолетам летать запрещено. Хз, шо с этим делать".
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18.05.2020 14:17 Ответить
Ещё один пробный шар не зашёл.
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18.05.2020 14:26 Ответить
а зачем было отказываться от чартерных рейсов,предлагавшимися финами и поляками?
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18.05.2020 14:26 Ответить
Затем что под волну эпидемии хотели раскрутить ту же Польшу на официальное трудоустройство и медицинскую страховку. Поляку это не выгодно экономически. Заробитчанину лучше в чёрную работать. Все подняли вой. Махнули рукой, езжай сам о себе заботься.
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18.05.2020 14:37 Ответить
Практически Все кто едет работать по визе - работают официально, а следовательно имеют медицинскую страховку. Даже если по без визу, то многие посредники вычитают 30 зл из зарплаты на мед страховку.
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18.05.2020 15:35 Ответить
Кулеба продолжает брехать. Ему соврать-2 пальца обοςςατь.
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18.05.2020 14:29 Ответить
Зебилы должны прибрать за собой и извиниться.
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18.05.2020 14:36 Ответить
Уроды вы все во власти.
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18.05.2020 14:47 Ответить
умища у димона куляйбы - хоть пруд пруди... он, наверное, точно по утрам на лыжах по кабинету гоняе, если зациклился на авиасообщении... как будто других видов сообщения нет... одним словом - дебил... как и весь мид Украины...
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18.05.2020 14:58 Ответить
Особисто я довіряю інформації естонцям і англічанам, які про це заявили, а не слугам Беня, які постійно брешуть. Навіть спіймані за дві руки і одну ногу одночасно репетують, що їх не так зрозуміли.
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18.05.2020 15:38 Ответить
Чего набросились? Кулеба то правду говорит. Или везде зрада? Нельзя же так.
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18.05.2020 15:44 Ответить
правительство то как раз и блокировало авиасообщение ...
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18.05.2020 16:02 Ответить
зегниды обосрались
сральник шустер - эл энергия для потребителей - 15 копеек
сральник шистер и зеленский охметовская перхоть
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18.05.2020 16:05 Ответить
Это правда.
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18.05.2020 16:11 Ответить
Було, щонайменше, три заяви. Яка з них правда?
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18.05.2020 17:30 Ответить
 
 