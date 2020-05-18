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Новости Коронавирус и карантин
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Минздрав вынес на общественное обсуждение проект рекомендаций по работе детсадов и проведения ВНО

Минздрав вынес на общественное обсуждение проект рекомендаций по работе детсадов и проведения ВНО

Министерство здравоохранения собирает предложения по работе детских садов и проведению ВНО, ЕВЭ и ЕПВИ после ослабления карантина.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба Минобразования, передает Цензор.НЕТ.

"18 мая 2020 года Министерство здравоохранения опубликовало распоряжение Главного санитарного врача Украины о сборе замечаний и предложений по организации противоэпидемических мероприятий в период карантина во время проведения внешнего независимого оценивания (ВНО), единого вступительного экзамена (ЕВЭ) и единого профессионального вступительного испытания (ЕПВИ), а также работы учреждений дошкольного образования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проекты временных рекомендаций содержат правила подготовки помещений и аудиторий, проведения ВНО, ЕВЭ и ЕПВИ, проведения занятий с детьми дошкольного возраста, необходимого обеспечения для учреждений дошкольного образования.

Кроме того, разработаны общие рекомендации по перевозке пассажиров общественным городским, пригородным и междугородным автомобильным транспортом. 

Замечания и предложения можно присылать до 18:00 19 мая 2020 года.

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Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4899) Минобразования (1734) ВНО (417) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
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Минздрав вынес на общественное обсуждение проект рекомендаций по работе детсадов и проведения ВНО - https://www.rbc.ua/rus/news/zelenskiy-prizval-ukraintsev-techenie-treh-1584131592.html Зеленский призвал украинцев вернуться в Украину . По призыву Зеленского, https://biz.liga.net/ekonomika/all/novosti/shmygal-v-ukrainu-vernulos-2-mln-zarobitchan-my-hotim-ih-ostavit за период карантина в Украину вернулись около 2 млн граждан, которые находились на заработках и без обсервации с изоляцией разъехались по Украине разносить вирус. Если не мог обеспечить обсервацию, с какой целью призывал вернуться? Призывы Зеленского вернуться в Украину почему-то не выносили на общественное обсуждение, а работу детских садов выносят на общественное обсуждение, чтобы прикрыть свои задницы когда начнётся массовое заболевание, мол мы вас спрашивали и вы сами так хотели.
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18.05.2020 14:49
+1
якщо є слово "карантин", то воно нівелює "по призьіву Зеленського". чи Зе покликав вірус задля справи?
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18.05.2020 15:10
+1
У шведов проконсультируйтесь, как надо действовать при эпидемии-пандемии.
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18.05.2020 15:57
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Во дебіли! Ви ще референдум проведіть...
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18.05.2020 14:45 Ответить
тебе не удовлєтвориш однако: не питають - пагано, питають - теж пагано. у тебе пмс-чоловічий чи ти такий по-жизні?
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18.05.2020 15:08 Ответить
жюпік намалювався... як воно, всі мізки зелень з'їла? хоча ні, звідки у тебе мізки, бо ти по життю - зедебіл.
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18.05.2020 19:18 Ответить
не з"їла, бо на зелень є якісний аналітичний захист, ще до виборів Зе.
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18.05.2020 19:24 Ответить
Минздрав вынес на общественное обсуждение проект рекомендаций по работе детсадов и проведения ВНО - https://www.rbc.ua/rus/news/zelenskiy-prizval-ukraintsev-techenie-treh-1584131592.html Зеленский призвал украинцев вернуться в Украину . По призыву Зеленского, https://biz.liga.net/ekonomika/all/novosti/shmygal-v-ukrainu-vernulos-2-mln-zarobitchan-my-hotim-ih-ostavit за период карантина в Украину вернулись около 2 млн граждан, которые находились на заработках и без обсервации с изоляцией разъехались по Украине разносить вирус. Если не мог обеспечить обсервацию, с какой целью призывал вернуться? Призывы Зеленского вернуться в Украину почему-то не выносили на общественное обсуждение, а работу детских садов выносят на общественное обсуждение, чтобы прикрыть свои задницы когда начнётся массовое заболевание, мол мы вас спрашивали и вы сами так хотели.
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18.05.2020 14:49 Ответить
якщо є слово "карантин", то воно нівелює "по призьіву Зеленського". чи Зе покликав вірус задля справи?
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18.05.2020 15:10 Ответить
и шо? як це стосується теми ЗНО и садків? по чем комент? а знаєш шо, такі як ти як раз і призводять до того, що у Зе така характеристика, окрім власних ляпів.
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18.05.2020 15:40 Ответить
У шведов проконсультируйтесь, как надо действовать при эпидемии-пандемии.
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18.05.2020 15:57 Ответить
настоящий инкубаторньій 73% никогда не будет советоваться. оно сами с усами.
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18.05.2020 16:58 Ответить
 
 