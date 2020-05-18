Минздрав вынес на общественное обсуждение проект рекомендаций по работе детсадов и проведения ВНО

Министерство здравоохранения собирает предложения по работе детских садов и проведению ВНО, ЕВЭ и ЕПВИ после ослабления карантина.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба Минобразования, передает Цензор.НЕТ.

"18 мая 2020 года Министерство здравоохранения опубликовало распоряжение Главного санитарного врача Украины о сборе замечаний и предложений по организации противоэпидемических мероприятий в период карантина во время проведения внешнего независимого оценивания (ВНО), единого вступительного экзамена (ЕВЭ) и единого профессионального вступительного испытания (ЕПВИ), а также работы учреждений дошкольного образования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проекты временных рекомендаций содержат правила подготовки помещений и аудиторий, проведения ВНО, ЕВЭ и ЕПВИ, проведения занятий с детьми дошкольного возраста, необходимого обеспечения для учреждений дошкольного образования.

Кроме того, разработаны общие рекомендации по перевозке пассажиров общественным городским, пригородным и междугородным автомобильным транспортом.

Замечания и предложения можно присылать до 18:00 19 мая 2020 года.

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