В ВСУ зафиксировано четыре новых случая COVID-19, всего болеет 40 человек, - Командование Медсил

18 мая зафиксировано еще четыре новых случая заболевания коронавирусом, при этом выздоровели от COVID-19 уже 78 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ в Facebook.

"По состоянию на утро 18 мая в Вооруженных Силах Украины болеет 40 человек острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели 78 человек и зарегистрировано 2 летальных случая", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 199 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 28 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Диагноз COVID-19 могут поставить даже несмотря на отрицательный ПЦР-тест, - глава ЦОЗ Кузин

Также сообщается, что за прошедшие сутки зарегистрировано четыре новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19: "Один работник ВС Украины находится на лечении в Староконстантиновской ЦРБ. Состояние здоровья пациента удовлетворительное. Получает необходимое лечение. Трое военнослужащих (2 - Ривненская и 1 - Киевская область) лечатся дома под наблюдением медицинской службы".





