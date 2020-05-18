Рахманин об участии нардепов от "Голоса" в ТКГ: Только если это будет частью разговора по воплощению "Плана холодной деоккупации"

Партия "Голос" согласится стать наблюдателями в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, если это будет частью диалога о реализации ее плана возвращения Крыма и Донбасса Украине, заявляет лидер одноименной фракции Сергей Рахманин.

"Приобщиться к работе ТКГ в качестве наблюдателей "Голос" согласится, если это будет частью разговора по воплощению "Плана холодной деоккупации": первого системного плана возвращения Крыма и Донбасса, который мы презентовали еще зимой", - сказал Рахманин в комментарии "Интерфакс-Украина" в понедельник. передает Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что "Голос" считает Минские договоренности никчемными и представил четкий план ("План холодной деоккупации Крыма и Донбасса"), как начинать выход из них и готов передать его властям.

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"При этом мы прекрасно понимаем, что формат ТКГ в Минске является одним из немногих, которые до сих пор действуют. Конечно, его нужно использовать, в частности для возвращения политических заключенных, которые находятся в тюрьмах в России и на территории оккупированного Крыма", - отметил Рахманин .

Он подчеркнул, что парламентская фракция "Голос" выступала и выступает "против предоставления делегации в ТКГ официального статуса, поскольку это ведет к официальному признанию переговоров с марионетками Кремля".

"И для этой работы нет и не было необходимости вводить в ТКГ чиновников. Они могли бы быть наблюдателями на переговорах", - подытожил глава фракции.

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Как сообщалось, первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе, вице-премьер Украины Алексей Резников предложил депутатам из оппозиционных фракций присутствовать на заседаниях ТКГ для понимания происходящего на этих переговорах, а критикам – предложить реальный план прекращения войны на Донбассе и восстановления территориальной целостности Украины.