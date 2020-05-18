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Рахманин об участии нардепов от "Голоса" в ТКГ: Только если это будет частью разговора по воплощению "Плана холодной деоккупации"

Рахманин об участии нардепов от

Партия "Голос" согласится стать наблюдателями в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, если это будет частью диалога о реализации ее плана возвращения Крыма и Донбасса Украине, заявляет лидер одноименной фракции Сергей Рахманин.

"Приобщиться к работе ТКГ в качестве наблюдателей "Голос" согласится, если это будет частью разговора по воплощению "Плана холодной деоккупации": первого системного плана возвращения Крыма и Донбасса, который мы презентовали еще зимой", - сказал Рахманин в комментарии "Интерфакс-Украина" в понедельник. передает Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что "Голос" считает Минские договоренности никчемными и представил четкий план ("План холодной деоккупации Крыма и Донбасса"), как начинать выход из них и готов передать его властям.

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"При этом мы прекрасно понимаем, что формат ТКГ в Минске является одним из немногих, которые до сих пор действуют. Конечно, его нужно использовать, в частности для возвращения политических заключенных, которые находятся в тюрьмах в России и на территории оккупированного Крыма", - отметил Рахманин .

Он подчеркнул, что парламентская фракция "Голос" выступала и выступает "против предоставления делегации в ТКГ официального статуса, поскольку это ведет к официальному признанию переговоров с марионетками Кремля".

"И для этой работы нет и не было необходимости вводить в ТКГ чиновников. Они могли бы быть наблюдателями на переговорах", - подытожил глава фракции.

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Как сообщалось, первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе, вице-премьер Украины Алексей Резников предложил депутатам из оппозиционных фракций присутствовать на заседаниях ТКГ для понимания происходящего на этих переговорах, а критикам – предложить реальный план прекращения войны на Донбассе и восстановления территориальной целостности Украины.

Автор: 

Трехсторонняя контактная группа (842) Резников (1170) Рахманин (120) Голос партия (499)


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Он напомнил, что "Голос" считает Минские договоренности никчемными и представил четкий план, как начинать выход из них Источник: https://censor.net/n3196215
"При этом мы прекрасно понимаем, что формат ТКГ в Минске является одним из немногих, которые до сих пор действуют. Конечно, его нужно использовать, Источник: https://censor.net/n3196215
Это в одном выступлении лидера фракции Сергея Рахманина.
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18.05.2020 14:43 Ответить
Вот и озвучишь свой план в Минске, в чем проблема, уважаемый?
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18.05.2020 14:46 Ответить
План чего ?!
План у любой проукраинской силы один -- не слить Неньку плешивому ***** - остальное суета и бла-бла-бла ?!

Или Вы называете "простА пирыстать стрылять" "планом" ?!

Тогда и схему надевания ЗЕподгузников можно назвать "крутейшим планом" ?!
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18.05.2020 15:50 Ответить
Предпосылок для деоккупации не существует. А если учесть, что Украина ослабляет санкции, то не за горами тот день, когда примеру Украины присоединяться другие страны и тоже начнут снимать санкции.
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18.05.2020 14:47 Ответить
"Голос" сделал ту же "работу" , что и "Самопомич" , только оне за 4 года, а голос всего за год .
Нулевая перспектива на будущее , потому что нет нормальной электоральной базы . Потому , что на этой же базе "пасуться" и Гриценко , и Садовой , и Смешко , и ... Порошенко -- все в экономике правые и либералы ...

А вот "Батькивщина" 20 лет - всё потому , что последовательно занимает левоцентристкую нишу в прозападном электоральном поле в фокусе которого социально-ориентированная модель страны на образец скандинавских стран . Чьи позиции сильны и во Франции , и ВБ , и в Италии . А особенно в Испании , в Ирландии и Швейцарии . Кстати , даже в Японии за последние 40 лет социал-демократы были у власти лет 20 в совокупности .

Только в Украине 20 ведущих партий за либеральную модель экономики и лишь одна за социальную ориентации . Ляшка ведь никто в серьёз не воспринимает - жалкая тень Юли !

Поэтому , "Самопомич" была лучше и честнее БПП . На порядок . Да и Гриценко с Садовым ...
"Голос" лучше ЕС на порядок . Но либеральная экономика это лишь одна электоральная ниша и изрядно всем в печёнках сидит ещё с "лихих 90х" . А партий 20 на одну по сути нишу ! Да и ЕС берет не столько экономической программой , столько она на 13% расчитанна , для которых "армия, мова и вира" первичны , а экономика это так ... Ну шо взять с лигвистов и филологов ?!
Шо говорить за "Голос" , чей лидер даже не в курсе за тарифы и того , что оне сейчас перекрывают у многих расходы на питание и одёжу у 80% населения !

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18.05.2020 15:46 Ответить
Ви праві, але все що ви розжували потрібно залити олігархічним кетчупом і незрілою демократією нашого суспільства
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19.05.2020 00:01 Ответить
На даний момент у нас в Верховній ЗРаді находится переважна більшість анти-українських депутатів. Вони в продажній фракції в основному "Слуги сепаратистів і окупантів" (продажні ЗЕбіли капітулянти). Багато депутатів Юд і в відверто про-кремлівській фракції найлютіших ворогів України "життя сепаратистів і окупантів" (бандити екс -ригоАнали втікача ЗЕКА). Набагато менше про-українських патріотичних депутатів.. ЕС Голос.... і частково з інших депутатських груп. А ось восени в ЗРаду додадуться ще і з паспортами паРаши: фашисти, вбивці, терористи, колаборанти, окупанти з окупованої кремлем "лугандонії" .. Вже зараз ЗРада стала антукраїнською, а стане вже повністю бандитським збіговиськом найлютіших ворогів України, лігвом кремлівських фашистів )(уйла.... Тоді вже ні про який суверенітет України не буде идти навіть і мови...На території Української держави вже буде бридка кацапська колонія з бандитсьеою кацапською думою, в якій повністю будуть верховодити кремлівські фашисти )(уйла.
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18.05.2020 17:09 Ответить
Якщо во Франківській й Тернопільскій області в першому турі виграла Юля , а в другому ЗЕкловун , це не робить виборців "***************" . Тому й ВП не така , як її малюють в ЕС . Бо по мажоритарці "Слухи" виграли йще більше й тобто їх люди з 18 помаранчьових областей аж ніяк не можуть бути прокремлівськими . Так само й "Батьківщина" не може йти проти свого базового виборця .
Це звичайні закони політології , а усе інше це параноїдальна "теорія змови" ...

Просто для когось гуманітарні питання є більш важливі ніж соціально-економічні , а Юля робить ставку на соціальних питаннях - це її "ніша" . При цьому вона очивидно усвідомлює , що будь який відхід в питаннях гуманітарних від проукраїнських перетворить "Батьківщину" в "Родіну" тобто - клон ОПЗЖ , причьому дуже нікчемний й без електоральної бази . А "Батьківщині" - 20 років й разом зі "Свободою" це найстаріша політична сила . Тільки набагато більш успішна ніж "Свобода" .
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18.05.2020 18:19 Ответить
 
 