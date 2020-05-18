Рахманин об участии нардепов от "Голоса" в ТКГ: Только если это будет частью разговора по воплощению "Плана холодной деоккупации"
Партия "Голос" согласится стать наблюдателями в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, если это будет частью диалога о реализации ее плана возвращения Крыма и Донбасса Украине, заявляет лидер одноименной фракции Сергей Рахманин.
"Приобщиться к работе ТКГ в качестве наблюдателей "Голос" согласится, если это будет частью разговора по воплощению "Плана холодной деоккупации": первого системного плана возвращения Крыма и Донбасса, который мы презентовали еще зимой", - сказал Рахманин в комментарии "Интерфакс-Украина" в понедельник. передает Цензор.НЕТ.
Он напомнил, что "Голос" считает Минские договоренности никчемными и представил четкий план ("План холодной деоккупации Крыма и Донбасса"), как начинать выход из них и готов передать его властям.
"При этом мы прекрасно понимаем, что формат ТКГ в Минске является одним из немногих, которые до сих пор действуют. Конечно, его нужно использовать, в частности для возвращения политических заключенных, которые находятся в тюрьмах в России и на территории оккупированного Крыма", - отметил Рахманин .
Он подчеркнул, что парламентская фракция "Голос" выступала и выступает "против предоставления делегации в ТКГ официального статуса, поскольку это ведет к официальному признанию переговоров с марионетками Кремля".
"И для этой работы нет и не было необходимости вводить в ТКГ чиновников. Они могли бы быть наблюдателями на переговорах", - подытожил глава фракции.
Как сообщалось, первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе, вице-премьер Украины Алексей Резников предложил депутатам из оппозиционных фракций присутствовать на заседаниях ТКГ для понимания происходящего на этих переговорах, а критикам – предложить реальный план прекращения войны на Донбассе и восстановления территориальной целостности Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"При этом мы прекрасно понимаем, что формат ТКГ в Минске является одним из немногих, которые до сих пор действуют. Конечно, его нужно использовать, Источник: https://censor.net/n3196215
Это в одном выступлении лидера фракции Сергея Рахманина.
План у любой проукраинской силы один -- не слить Неньку плешивому ***** - остальное суета и бла-бла-бла ?!
Или Вы называете "простА пирыстать стрылять" "планом" ?!
Тогда и схему надевания ЗЕподгузников можно назвать "крутейшим планом" ?!
Нулевая перспектива на будущее , потому что нет нормальной электоральной базы . Потому , что на этой же базе "пасуться" и Гриценко , и Садовой , и Смешко , и ... Порошенко -- все в экономике правые и либералы ...
А вот "Батькивщина" 20 лет - всё потому , что последовательно занимает левоцентристкую нишу в прозападном электоральном поле в фокусе которого социально-ориентированная модель страны на образец скандинавских стран . Чьи позиции сильны и во Франции , и ВБ , и в Италии . А особенно в Испании , в Ирландии и Швейцарии . Кстати , даже в Японии за последние 40 лет социал-демократы были у власти лет 20 в совокупности .
Только в Украине 20 ведущих партий за либеральную модель экономики и лишь одна за социальную ориентации . Ляшка ведь никто в серьёз не воспринимает - жалкая тень Юли !
Поэтому , "Самопомич" была лучше и честнее БПП . На порядок . Да и Гриценко с Садовым ...
"Голос" лучше ЕС на порядок . Но либеральная экономика это лишь одна электоральная ниша и изрядно всем в печёнках сидит ещё с "лихих 90х" . А партий 20 на одну по сути нишу ! Да и ЕС берет не столько экономической программой , столько она на 13% расчитанна , для которых "армия, мова и вира" первичны , а экономика это так ... Ну шо взять с лигвистов и филологов ?!
Шо говорить за "Голос" , чей лидер даже не в курсе за тарифы и того , что оне сейчас перекрывают у многих расходы на питание и одёжу у 80% населения !
Це звичайні закони політології , а усе інше це параноїдальна "теорія змови" ...
Просто для когось гуманітарні питання є більш важливі ніж соціально-економічні , а Юля робить ставку на соціальних питаннях - це її "ніша" . При цьому вона очивидно усвідомлює , що будь який відхід в питаннях гуманітарних від проукраїнських перетворить "Батьківщину" в "Родіну" тобто - клон ОПЗЖ , причьому дуже нікчемний й без електоральної бази . А "Батьківщині" - 20 років й разом зі "Свободою" це найстаріша політична сила . Тільки набагато більш успішна ніж "Свобода" .