Нельзя позволить приватизировать Бабий Яр, - ведущий исследователь истории евреев Петровский-Штерн обратился к Зеленскому

Известный исследователь истории еврейского народа, профессор еврейских студий на историческом факультете Северо-Западного университета в Чикаго Йоханан Петровский-Штерн обратился к Президенту Украины Владимиру Зеленскому по поводу ситуации с мемориализацией жертв Бабьего Яра.

Как сообщает Цензор.НЕТ, свое видение он высказал в статье "Спас на Крови, или Экспериментальный музей "Бабий Яр" Ильи Хржановского".

Напомним, скандал возник вокруг инициативы Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр", который финансируется частными спонсорами. Наибольший вклад делает российский олигарх украинского происхождения Михаил Фридман. Среди других споснсоров - Павел Фукс, Герман Хан, Виктор Пинчук. Инициатива была оформлена с 2016 года, и с тех пор подвергается критике в частности из-за ее спонсирования российскими олигархами. Осенью 2019 года произошла смена команды проекта, художественным руководителем был назначен российский режиссер Илья Хржановский. 22 апреля открыто уголовное производство по факту возможного насилия над младенцами, взятыми из детдома, во время съемок фильма "ДАУ" в 2011 году. Предложенный им начерк концепции мемориала в Бабьем Яре, в которой он отбросил традиционные методы увековечивания памяти, подвергся острой критике.

Параллельно реализуется государственный проект мемориализации Бабьего Яра, над которыйм работали десятки украинских ученых. В данный момент проводится реконструкция историеского здания бывшей конторы еврейского кладбища, где расположится музей жертв Бабьего Яра. Сотни деятелей науки и культуры в открытом письме назвали случай Хржановского симптомом пробемы, тогда как корень проблемы в том, что чатсны йпроект является непрозрачным и может служить портив интересов Украины. Они потребовали реализовать государственный порект.

"Обращаюсь к президенту Украины: господин Зеленский, как бы вы к этому относились, Бабий Яр - трагический символ в истории Киева. Это понимали даже первые секретари компартии УССР, хотя и предпочитали скрыть трагедию за официальной ложью вроде памятника советским военнопленным 1976 года. Надеюсь, что распад СССР в 1991 году коренным образом изменил отношение власти к истории Украины. Вы родились в другом городе, но несете ответственность за страну, которая выбрала вас своим политическим лидером. Вы, человек у власти, не можете остаться равнодушным наблюдателем. Нужно сделать выбор. Бабий Яр должен стать национальным проектом, который разработали ведущие украинские исследователи при поддержке ключевых иностранных институтов в диалоге с духовными и интеллектуальными элитами страны. Нельзя позволить его приватизировать. Жертвы Бабьего Яра принадлежат вам и мне. Если украинское правительство не может спонсировать музей, то пусть участники этого проекта присоединятся к работе над будущим мемориального центром на общественных началах, чтобы избежать политических манипуляций и коррупции", - отметил он.

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Также профессор обратился к Илье Хржановскому и к ряду членов наблюдательного соета общественного проекта Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр", в частности Виталию Кличко, Якову Дов-Блайху, Натану Щаранскому:

"Господин Хржановский, ваши знания об украинской ситуации, Холокосте, истории Бабьего Яра и музееведении нулевые. Ваше понимание борхесовских лабиринтов, которые вы так любите, также нулевое. Будьте честны с собой. Признайте, что это не ваш проект, что вы в этом не разбираетесь, что совершившили ошибку. Будьте скромны в своих претензиях. Снимайте экспериментальное кино. Не наживает себе врагов в Украине. Ваш проект и ваше присутствие превратят Бабий Яр в место ненависти. Я уверен, что вы не ставили себе такой цели - разве что этого хотят те, кто вам платит. Спасайте свою репутацию, а не разрушайте. Возьмите пример с Карла Беркгофа, который отошел от проекта, пусть немного поздно. Этим отважным шагом вы получите искреннее уважение и украинцев, и евреев.



Во-вторых, я хотел бы обратиться к членам наблюдательного совета - уважаемым деятелеям, специалистам в своих областях, образцовым политическим фигурам уровня Натана Щаранского, Виталия Кличко и Якова Дов Блайха. Поверьте, мемориальный центр в Бабьем Яру ни при каких обстоятельствах не может быть проектом частного спонсора. Вы, господа, стали пешками в чужой игре. Вы слишком известны и слишком уважаемые, чтобы играть в игру, правил которой не контролируете и не понимаете до конца. Вы, опытные политики, должны понимать, что такое антикризисные шаги. Проект господина Хржановского требует антикризисных шагов. Если вы и дальше его будете поддерживать своими именами, то затянете себя в культурную катастрофу колоссального масштаба. Не превращайте историческую трагедию в культурную беду. Сказав "нет" этому проекту, вы утвердите свой профессионализм, порядочность и человеческое достоинство. Неужели вы действительно хотите играть в ролевые игры в экспериментальном Холокосте господина Хржановского?".

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