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Узбекистан и Россия отказались от сотрудничества в расследовании дела о геноциде крымских татар, - прокуратура АРК

Узбекистан и Россия отказались от сотрудничества в расследовании дела о геноциде крымских татар, - прокуратура АРК

Прокуратура АР Крым продолжает расследование уголовного производства по факту геноцида крымскотатарского народа и представителей других национальных групп, насильственно выселенных с территории полуострова в 1944 году, цель расследования – восстановление исторической справедливости.

"Досудебным расследованием установлено, что в течение 18-20 мая 1944 года с территории Крымской АССР насильственно депортированы 250 тыс. человек, из них 193 865 представителей крымскотатарского народа",- говорится сообщении прокуратуры АРК на странице в Фейсбук в понедельник, передает Цензор.НЕТ.

В прокуратуре отмечают, что согласно заключению экспертизы Института демографии и социальных исследований, насильственное перемещение и условия в спецпоселениях с 1944 - 1956 годов привели к гибели около 50 тыс. человек, что составляет 25,1% от численности крымскотатарского народа, "а вследствие сокращения деторождения на 60,7% косвенные демографические потери составляют 80,3% всего народа".

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Кроме того, как информируют в прокуратуре АРК, для получения дополнительных доказательств, копий архивных документов, исследования условий проживания были направлены международно-правовые поручения и повторные письма в Узбекистан, Казахстан, Таджикистан, Кыргызскую Республику и ранее – в Российскую Федерацию.

"Однако прокуратура автономии до сих пор не получила ответов ни от одной из стран, кроме РФ и Узбекистана. В частности, в своем письме Генеральная прокуратура Узбекистана отметила, что отказывается предоставить украинской стороне запрашиваемые документы, а Генеральная прокуратура РФ указала, что предоставление такой информации противоречит интересам национальной безопасности Российской Федерации", - говорится в сообщении прокуратуры Крыма.

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"Сейчас продолжаются экспертиза безопасности жизнедеятельности и судебно-медицинская экспертиза, которые должны установить факты бесчеловечного обращения при транспортировке и нечеловеческих условий проживания в спецпоселениях",- резюмируют в прокуратуре АРК.

Напомним, 76 лет назад, 18 мая 1944 года, по решению Государственного комитета обороны СССР за подписью его председателя Иосифа Сталина началась депортация крымскотатарского народа с территории его исторической Родины - Крыма - в отдаленные районы Узбекистана, Казахстана и Российской Федерации.

Узбекистан и Россия отказались от сотрудничества в расследовании дела о геноциде крымских татар, - прокуратура АРК 01
Узбекистан и Россия отказались от сотрудничества в расследовании дела о геноциде крымских татар, - прокуратура АРК 02
Узбекистан и Россия отказались от сотрудничества в расследовании дела о геноциде крымских татар, - прокуратура АРК 03
Узбекистан и Россия отказались от сотрудничества в расследовании дела о геноциде крымских татар, - прокуратура АРК 04
Узбекистан и Россия отказались от сотрудничества в расследовании дела о геноциде крымских татар, - прокуратура АРК 05
Узбекистан и Россия отказались от сотрудничества в расследовании дела о геноциде крымских татар, - прокуратура АРК 06

Автор: 

геноцид (416) депортация (677) Крым (26362) прокуратура (5004) расследование (3036) СССР (812) Сталин (566) крымские татары (2716)


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Топ комментарии
+5
Все одно,рано чи пізно,а правда про злодіяння кацапських комуняк переможе. І ніякі узбеки та інші прокацапські прислужники та лакеї цьому не завадять...
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18.05.2020 15:03
+3
Узбекистан плывёт в кильватере российской политики. А больше всего узбеки могли бы рассказать о геноциде татар российскими коммуняками. Ведь татары жили на их территории после департации.
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18.05.2020 14:55
+2
вот и обнаружились виновники этой трагедии!!!
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18.05.2020 15:02
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Узбекистан плывёт в кильватере российской политики. А больше всего узбеки могли бы рассказать о геноциде татар российскими коммуняками. Ведь татары жили на их территории после департации.
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18.05.2020 14:55 Ответить
Можливо їх московіти залякали, що прийдеться їм платити татарам, бо вони жили на їх территорії. Кацапи ще ті муллєри!
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18.05.2020 15:26 Ответить
Узбекистан и Россия отказались от сотрудничества в расследовании дела о геноциде крымских татар, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 2369
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18.05.2020 14:56 Ответить
вот и обнаружились виновники этой трагедии!!!
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18.05.2020 15:02 Ответить
Листи з відмовами приєднати до справи та кваліфікувати як офіційне признання своєї вини !
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18.05.2020 16:23 Ответить
Ну кацапы ладно, но братья-тюрки...
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18.05.2020 15:03 Ответить
Все одно,рано чи пізно,а правда про злодіяння кацапських комуняк переможе. І ніякі узбеки та інші прокацапські прислужники та лакеї цьому не завадять...
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18.05.2020 15:03 Ответить
Бутусов, найми нормальных редакторов, а не школоту, которая не понимает, какие фотографии размещает в статье! Или это сознательная провокация?
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18.05.2020 17:44 Ответить
было бы странно, если бы преступники сотрудничали в расследовании своих же преступлений.
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18.05.2020 17:49 Ответить
Это все равно что говорить убийце, помоги мне найти твои преступления что бы осудить тебя за них.
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18.05.2020 18:07 Ответить
Крымские татары это вобщем то турки , которые остались после Османской империи и захвата крыма бывшей Россией . Тварь Сталин не сказал тогда , забирайте своих крымских татар в Турцию, мы очистим Крым от них, отправить их в Турцию было гораздо ближе, репрессия их в Узбекистан , подразумевала уничтожение этого народа.
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18.05.2020 18:13 Ответить
 
 