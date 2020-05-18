Узбекистан и Россия отказались от сотрудничества в расследовании дела о геноциде крымских татар, - прокуратура АРК

Прокуратура АР Крым продолжает расследование уголовного производства по факту геноцида крымскотатарского народа и представителей других национальных групп, насильственно выселенных с территории полуострова в 1944 году, цель расследования – восстановление исторической справедливости.

"Досудебным расследованием установлено, что в течение 18-20 мая 1944 года с территории Крымской АССР насильственно депортированы 250 тыс. человек, из них 193 865 представителей крымскотатарского народа",- говорится сообщении прокуратуры АРК на странице в Фейсбук в понедельник, передает Цензор.НЕТ.

В прокуратуре отмечают, что согласно заключению экспертизы Института демографии и социальных исследований, насильственное перемещение и условия в спецпоселениях с 1944 - 1956 годов привели к гибели около 50 тыс. человек, что составляет 25,1% от численности крымскотатарского народа, "а вследствие сокращения деторождения на 60,7% косвенные демографические потери составляют 80,3% всего народа".

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Кроме того, как информируют в прокуратуре АРК, для получения дополнительных доказательств, копий архивных документов, исследования условий проживания были направлены международно-правовые поручения и повторные письма в Узбекистан, Казахстан, Таджикистан, Кыргызскую Республику и ранее – в Российскую Федерацию.

"Однако прокуратура автономии до сих пор не получила ответов ни от одной из стран, кроме РФ и Узбекистана. В частности, в своем письме Генеральная прокуратура Узбекистана отметила, что отказывается предоставить украинской стороне запрашиваемые документы, а Генеральная прокуратура РФ указала, что предоставление такой информации противоречит интересам национальной безопасности Российской Федерации", - говорится в сообщении прокуратуры Крыма.

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"Сейчас продолжаются экспертиза безопасности жизнедеятельности и судебно-медицинская экспертиза, которые должны установить факты бесчеловечного обращения при транспортировке и нечеловеческих условий проживания в спецпоселениях",- резюмируют в прокуратуре АРК.

Напомним, 76 лет назад, 18 мая 1944 года, по решению Государственного комитета обороны СССР за подписью его председателя Иосифа Сталина началась депортация крымскотатарского народа с территории его исторической Родины - Крыма - в отдаленные районы Узбекистана, Казахстана и Российской Федерации.











