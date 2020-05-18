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Новости Коронавирус и карантин
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Украина запросила помощь от ЕС в борьбе с коронавирусом, Словакия отреагировала, - Еврокомиссия

Украина запросила помощь от ЕС в борьбе с коронавирусом, Словакия отреагировала, - Еврокомиссия

Словакия предложила свою помощь в борьбе с коронавирусом в ответ на запрос Украины через Механизм гражданской защиты Европейского союза.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом говорится в пресс-релизе Европейской комиссии, распространенном 18 мая.

В частности, Словакия предлагает защитные маски, дезинфицирующие средства, одеяла и другие предметы.

ЕС будет координировать и финансировать доставку этой помощи Украине.

Комментируя данное решение Братиславы, европейский комиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич сказал: "С пандемией коронавируса нужно сражаться на всех фронтах по всему миру. Я благодарен Словакии за помощь нашим соседям в Украине. Только вместе мы сможем победить этот вирус. ЕС готов направить дальнейшие предложения о помощи".

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Автор: 

карантин (16729) помощь (7754) Словакия (975) Евросоюз (17059) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+8
Словакия отреагировала. Словакия предлагает защитные маски, дезинфицирующие средства, одеяла и другие предметы.https://censor.net/n3196225
А Эпицентр не отреагировал? Там этого барахла на десять Словакий хватит, и еще Украине останется.
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18.05.2020 15:02
+4
ДАВАЙТЕ ПОБОЛЬШЕ, БУДЕМ ЧЕРЕЗ ЭПИЦЕНТР ПРОДАВАТЬ
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18.05.2020 15:08
+3
от бестолковые, их о помощи с ковидом просили, а они маски прислали бестолочи, денег давайте
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18.05.2020 15:02
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В частности, Словакия предлагает защитные маски, дезинфицирующие средства, одеяла и другие предметы, читайте между строк, они денег хотят вещи еще перепродавать надо а оно нам надо?
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18.05.2020 15:01 Ответить
от бестолковые, их о помощи с ковидом просили, а они маски прислали бестолочи, денег давайте
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18.05.2020 15:02 Ответить
Подумали, шо мы все это добро в Италию вывезли и теперь нам не хватает.
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18.05.2020 15:08 Ответить
с языка сняли за деньги
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18.05.2020 15:24 Ответить
Все разворуют ,мегаворюги зажравшиеся
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18.05.2020 15:54 Ответить
Словакия отреагировала. Словакия предлагает защитные маски, дезинфицирующие средства, одеяла и другие предметы.https://censor.net/n3196225
А Эпицентр не отреагировал? Там этого барахла на десять Словакий хватит, и еще Украине останется.
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18.05.2020 15:02 Ответить
В Украине для дизинфекторов спирт закупают, а Словакия дезинфекторы пришлет. Явно ребятки денег хотели.
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18.05.2020 18:00 Ответить
Нам не дезинфицирующие средства нужны (мы сами можем всю Европу ими затоварить), нам нужны тесты и лабораторное оборудование для их обработки, а также опытный медперсонал.
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18.05.2020 15:05 Ответить
это Вы так считаете (и правильно, между прочим)
но тот кто просил о помощи (а перед этим выгреб и распродал все из закромов, а потом затарил АНом "эпицентры") подразумевал под словом "помощь" совсем не маски (их уже валом на каждом углу) и тем более не одеяла ))) правда жеж????
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18.05.2020 16:07 Ответить
Это нужно всем
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18.05.2020 18:01 Ответить
ДАВАЙТЕ ПОБОЛЬШЕ, БУДЕМ ЧЕРЕЗ ЭПИЦЕНТР ПРОДАВАТЬ
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18.05.2020 15:08 Ответить
Они маски предлагают 😁 говорят же финансовую помощь надо 😁
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18.05.2020 15:11 Ответить
Побольше клетчатых пледов, пожалуйста! Зеленой шобле пригодится!
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18.05.2020 15:19 Ответить
Надеюсь ЕС пошлет нахер Клоунов с их просьбами. 73% полезно полечиться одуванчиками и чистотелом ( жаль с головами ничего не сделать в ближайшее время)
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18.05.2020 15:21 Ответить
Из расейского протокола (временных методических рекомендаций) лечения ковида:

5.1. Этиотропное лечение Анализ литературных данных по клиническому опыту ведения пациентов с атипичной пневмонией, связанной с коронавирусами SARS-CoV и MERSCoV, позволяет выделить несколько этиотропных препаратов, которые рекомендовано использовать в комбинации. К ним относятся хлорохин, гидроксихлорохин, лопинавир+ритонавир, азитромицин (в комбинации с гидроксилорохином), препараты интерферонов. Среди препаратов, которые находятся на стадии клинических испытаний у пациентов с COVID-19, можно отметить также умифеновир, ремдесивир, фавипиравир.

Ничего не напоминает?
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18.05.2020 15:23 Ответить
Україна запитала допомогу від ЄС в боротьбі з коронавірусом, Словаччина відреагувала, - Єврокомісія - Цензор.НЕТ 2970
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18.05.2020 15:25 Ответить
У нас же нет ковида???? Даже карантин снимают, а смертность вообще чуть ли не самая маленькая в мире. Зачем нам помощ??? Мы же весь мир учить должны!!!
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18.05.2020 15:31 Ответить
Денежная помощь никогда не бывает лишней, Словаки не так поняли.
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18.05.2020 18:03 Ответить
Не будьте жлобами - скажите спасибо МАЛЕНЬКОЙ СЛОВАКИИ , в которой жителей всего 5 млн. Чем смогли - тем и помогли
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18.05.2020 15:37 Ответить
Словаков я понимаю я не понимаю просителей
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18.05.2020 18:04 Ответить
Просители продали маски из ГОСРЕЗЕРВА и не признаются. Я просто поражаюсь такому кумовству !!!
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18.05.2020 18:38 Ответить
Понад 6 млн осіб в Україні можуть опинитись за межею бідності через соціально-економічну кризу, викликану COVID-19. 1,4 млн з них - діти. Такі показники консервативного сценарію Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), який базується на макропрогнозі Кабінету Міністрів України.
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18.05.2020 15:50 Ответить
Баста!, [18.05.20 18:15]
Сын умершего от Covid-19 белоруса рассказал в комментариях на сайте "Трибуна" о том, как изменилось его отношение к эпидемии. Еще полтора месяца назад он не верил в существование угрозы и называл тех, кто говорил о ней "нытиками" и "паникерами". 14 мая, после смерти отца он призвал "не верить подонку Лукашенко".
"Мне сейчас непросто писать. Признаюсь, я скептически относился к угрозе коронавируса, - пишет он. - Как и мой отец. Он не верил в это. Вчера его не стало.
28 - 30 апреля были просто простудные признаки. 1 мая - температура выше 39,5. 3 мая - госпитализация. 6 мая - ввод в искусственную кому, подключение к ИВЛ, реанимация.
Тест на "корону" взяли 3 мая, при поступлении в больницу. Результат стал известен только 12 мая. 13 мая его не стало.
Маму забрали позавчера, с подтверждённой пневмонией, тест взяли, но результата ещё нет. Её состояние неплохое.
Берегите себя и родных! Не верьте подонку Лукашенко! Дайте репост, давайте прекратим враньё этого ничтожного подонка! В стране очень серьёзная ситуация с Covid-19! Теперь я это знаю по себе!"
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18.05.2020 20:23 Ответить
Ты дурачек.? Должны верить в правдивость комментариев на сайте под статьями? 😁😆 Тем более телеграм канал Баста который постоянно фейки толкает. Это же ольгинский канал походу. Ты ольгинский тролль?
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18.05.2020 22:24 Ответить
ОЛЬГИНСКИМ шо ли верить?
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19.05.2020 00:01 Ответить
У тебя есть шанс заработать 100 тысяч долларов, давай дерзай 😆

Роберт Кеннеди-младший и Роберт Де Ниро: Мы объявляем награду в 100 тысяч долларов и выдадим её любому журналисту или кому-либо другому, кто сможет предъявить хотя бы одно существующее исследование, в котором говорится, что безопасно делать прививки на основе ртути маленьким детям и беременным женщинам с теми дозами, которые содержатся в вакцинах от гриппа…

Корреспондент: …Итак, вы недавно закончили свою пресс-конференцию, на которой анонсировали вызов на 100 тысяч. Вы не могли бы кратко резюмировать, почему вы решили выставить столь большую сумму? Как я понимаю, вы бросаете вызов СМИ.

Кеннеди: В данный момент самый разгар детских педиатрических заболеваний, психических расстройств, аутоиммунных заболеваний, анафилаксии, пищевой аллергии, астмы. Согласно данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, каждый 6-й американский ребёнок имеет нарушения развития. 43% американских детей имеют какое-либо хроническое заболевание. Это ненормально. Дети не должны быть настолько больными. Это уже второе поколение за всю историю нашей страны. Скачок заболеваний начался с 1989 года. Согласно последним исследованиям, это был переломный год, после которого стали множиться все эти заболевания. Это год, в котором масштабы вакцинации колоссально увеличились…
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18.05.2020 23:04 Ответить

Роберт Кеннеди-младший и Роберт Де Ниро: Мы объявляем награду в 100 тысяч долларов и выдадим её любому журналисту или кому-либо другому, кто сможет предъявить хотя бы одно существующее исследование, в котором говорится, что безопасно делать прививки на основе ртути маленьким детям и беременным женщинам с теми дозами, которые содержатся в вакцинах от гриппа…



ДЕМАГОГІЯ У САМІЙ ПОСТАНОВЦІ ПИТАННЯ..
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18.05.2020 23:57 Ответить
аутоиммунных заболеваний, анафилаксии, пищевой аллергии, астмы. Согласно данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, каждый 6-й американский ребёнок имеет нарушения развития. 43% американских детей имеют какое-либо хроническое заболевание. Это ненормально.

МЕНШЕ ТРЕБА ЖЕРТИ ДОГИ І ЗАПИВАТИ КОЛОЮ..
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18.05.2020 23:59 Ответить
удивительно, что всегда не самые богатые-сильные-стабильные...самыми первыми откликаются на просьбу о помощи..
спасибо!
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18.05.2020 16:10 Ответить
Одеяла? Клетчатые?
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18.05.2020 18:00 Ответить
"Украина запросила помощь от ЕС в борьбе с коронавирусом..."

Це звучить так: "Ми свої маски і дезинфікуючі засоби продали і деякі особи непогано на цьому заробили, а тепер допоможіть нам.
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18.05.2020 18:00 Ответить
Продавали в , ажиотаж. Т е дорого. А получить помощь это бесплатно.
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18.05.2020 18:05 Ответить
 
 