Украина запросила помощь от ЕС в борьбе с коронавирусом, Словакия отреагировала, - Еврокомиссия

Словакия предложила свою помощь в борьбе с коронавирусом в ответ на запрос Украины через Механизм гражданской защиты Европейского союза.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом говорится в пресс-релизе Европейской комиссии, распространенном 18 мая.

В частности, Словакия предлагает защитные маски, дезинфицирующие средства, одеяла и другие предметы.

ЕС будет координировать и финансировать доставку этой помощи Украине.

Комментируя данное решение Братиславы, европейский комиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич сказал: "С пандемией коронавируса нужно сражаться на всех фронтах по всему миру. Я благодарен Словакии за помощь нашим соседям в Украине. Только вместе мы сможем победить этот вирус. ЕС готов направить дальнейшие предложения о помощи".

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