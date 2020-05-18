Расследуется факт участия российских снайперов в обстрелах позиций ВСУ на Луганщине, - Офис Генпрокурора

Следственным отделом 3 управления Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях под процессуальным руководством Управления в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, прокуратуры Луганской области проводится расследование по факту участия в обстрелах позиций Вооруженных Сил Украины снайперов спецподразделения ФСБ Российской Федерации. К ранее открытому уголовному производству приобщены новые доказательства.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

"Следствие получило видеоматериалы, подтверждающие причастность к преступлению группы снайперов центра специального назначения ФСБ РФ. Устанавливаются полные анкетные данные граждан страны-агрессора для их идентификации и составления сообщения о подозрении, а также дальнейшего привлечения к ответственности", - говорится в сообщении.

Проводятся необходимые следственные розыскные действия и судебные экспертизы, допрашиваются свидетели.

В рамках уголовного производства, зарегистрированного в феврале 2020 года, устанавливаются обстоятельства гибели военнослужащего ВСУ и получения огнестрельного ранения еще одним украинским военным результате обстрела снайперской группой позиций Вооруженных Сил Украины в районе населенного пункта Новотошковское Попаснянского района Луганской области.

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Как сообщал Цензор.НЕТ, ранее Объединенным силам удалось получить видео работы подразделения снайперов ФСБ Российской Федерации, снятое непосредственно самими российскими спецназовцами во время огневого поражения украинских воинов.

По данным штаба ООС, эта группа снайперов ФСБ 27 февраля убила украинского воина - младшего сержанта Владимира Федченко.

Планируется, что будут раскрыты имена, фамилии и должности военнослужащих РФ, причастных к убийствам украинских военнослужащих.

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