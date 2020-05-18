Расследуется факт участия российских снайперов в обстрелах позиций ВСУ на Луганщине, - Офис Генпрокурора
Следственным отделом 3 управления Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях под процессуальным руководством Управления в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, прокуратуры Луганской области проводится расследование по факту участия в обстрелах позиций Вооруженных Сил Украины снайперов спецподразделения ФСБ Российской Федерации. К ранее открытому уголовному производству приобщены новые доказательства.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.
"Следствие получило видеоматериалы, подтверждающие причастность к преступлению группы снайперов центра специального назначения ФСБ РФ. Устанавливаются полные анкетные данные граждан страны-агрессора для их идентификации и составления сообщения о подозрении, а также дальнейшего привлечения к ответственности", - говорится в сообщении.
Проводятся необходимые следственные розыскные действия и судебные экспертизы, допрашиваются свидетели.
В рамках уголовного производства, зарегистрированного в феврале 2020 года, устанавливаются обстоятельства гибели военнослужащего ВСУ и получения огнестрельного ранения еще одним украинским военным результате обстрела снайперской группой позиций Вооруженных Сил Украины в районе населенного пункта Новотошковское Попаснянского района Луганской области.
Как сообщал Цензор.НЕТ, ранее Объединенным силам удалось получить видео работы подразделения снайперов ФСБ Российской Федерации, снятое непосредственно самими российскими спецназовцами во время огневого поражения украинских воинов.
По данным штаба ООС, эта группа снайперов ФСБ 27 февраля убила украинского воина - младшего сержанта Владимира Федченко.
Планируется, что будут раскрыты имена, фамилии и должности военнослужащих РФ, причастных к убийствам украинских военнослужащих.
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пздц...Що окрім кацапських снайперів більше кацапи не воюють на Донбасі проти українців?
Якби знали, що по квадрату, звідки відпрацював снайпер, зразу ж прилетить три-чотири залпа батареї 120-мм мінометів, то меньше б шастали ці потвори.
Почнемо по суті, а потім - про твій стиль спілкування.
1. Визначити квадрат не так складно, це роблять мінімум з двох спостережних постів. Є ще БПЛА. Є засоби дистанційного відеонагляду, це все зараз є на нулі, але питання - як воно застосовується.
2. батареї 120-мм мінометів є у штаті кожної бригади, розташовуватися при обороні вони повинні так, щоб перекривати зонами ураження одна одну. Питання, як вони застосовуються зараз - не до мене, а до командування ООС. + є ще нестаціонарні, тобто блукаючи (т.з. "мінометки"). Суть мого посту полягала у тому, що при відповідному відношенні командування можна й треба херачити тих снайперів без жалю.
3.Про диванного - це ти про кого? Я там був, і не раз. В мене, синку, на шостому десятку є що розповісти нащадкам)). А тобі зовсім не личить у такому стилі спілкуватися з незнайомою людиною. Якщо (можливо) я для тебе не авторитет, знайди на ютубі інтервью Да Вінчі (Дмитра Коцюбайла), у якому він висловлює свою думку про боротьбу зі снайперами. До речи, він снайперського вогню тоді загинув наш побратим, кулеметник Джек, Царстве Небісне Воїну.
1. Если снайпера можно засечь с двух НП плюс птичкой, то это не снайпер.
2. Согласно "минску" все что свыше 100 мм гиде? То то же. Сколько времени нужно что бы подтянуть? А снайпер будет на месте сидеть?
3. Где ты был? И шо ты там делал? Рассказывать байки будешь своим внукам, а вот когда мне, снайперу, рассказывают как просто обнаружить и замочить снайпера...то тут даже не знаю, то ли нах послать, то ли в зубы дать.
Я знаю багато справжніх снайперів, деякі досі працюють, але вони не такі пихаті та нахабні, як ти.
До речи, знав і таких, що на алмазі просиділи без жодної БР, а потім поверталися у ппд й розповідали таке, що необізнані люди дуже дивувалися та навіть вірили їм.
Кожен працює, як вміє. Але є зауваження: ображати незнайому тобі людину тільки тому, що ти вважаєш себе більш обізнаним - ознака як мінімум невихованості. Але я тобі не батько, тому це просто ремарка, можеш не відповідати.
Я про Діда, який ще в афганську воював. Він багато ваших навчав. Якщо такого знаєш, то це мій друзяка.