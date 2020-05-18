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Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Киеве на 88,5% ниже базового уровня, - КГГА

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Киеве на 88,5% ниже базового уровня, - КГГА

В столице за 20-ю неделю 2020 года зарегистрирован 2601 больной гриппом и ОРВИ. В целом интенсивность эпидемического процесса находится на низком уровне и ниже базовой линии на 88,5%.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Всего в столице наблюдается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 7,5% по сравнению с предыдущей неделей, которое произошло за счет взрослого и детского населения. Так, детей заболели - 1101 (снижение на 6%), взрослых - 1500 (снижение на 8,6%).

В структуре заболеваемости дети составляют 42,3%, а на предыдущей неделе - 41,6%. Среди школьников заболеваемость снизилась на 8% - зарегистрировано 449 случаев.

В медицинские учреждения за 20-ю неделю госпитализированы 7 человек, из них 5 - дети.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С 18 мая будет ограничен въезд крупногабаритного транспорта в Киев в часы пик, - КГГА

Автор: 

грипп (573) КГГА (2977) Киев (25469) ОРВИ (207)


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Хоть какая-то польза от карантина. Сovid-19 сдержать не удалось, то хоть гриппом люди не болеют.
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18.05.2020 15:24 Ответить
Карантин до одного места (как и с ковид). Обычное сезонное затухание гриппа и ОРЗ. Эта "новость" только для безграмотных лохов и предназначена для демонстрации им "действенности" педалиного дурантина.
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18.05.2020 15:38 Ответить
Все гриппозники в ковидников переквалифицировались.
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18.05.2020 15:44 Ответить
Мы уже по второму кругу дома перебаливаем, на обычных противогрипных средствах. Кто тебя заразил не известно, а поидешь в больничку, поставят диагноз и сиди 2 недели дома на бобах без работы, без оплаты. И так все. В больничку если деиствительно серьезно, а так все на самолечении.
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18.05.2020 17:55 Ответить
Понад 6 млн осіб в Україні можуть опинитись за межею бідності через соціально-економічну кризу, викликану COVID-19. 1,4 млн з них - діти. Такі показники консервативного сценарію Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), який базується на макропрогнозі Кабінету Міністрів України.
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18.05.2020 15:51 Ответить
Думаю, что это кризис не от самого ковид, а от неадекватных действий испуганных чиновников нашего правительства.
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18.05.2020 16:03 Ответить
Народ в страхе в больницы ходить перестал
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18.05.2020 17:50 Ответить
Не только в страхе. В больницы и поликлиники малоимущим и пенсам не на чем доехать. А к "семейному" врачу невозможно дозвониться - или занято, или на звонок не отвечает.
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18.05.2020 18:16 Ответить
 
 