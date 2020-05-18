Норвежская NBT намерена вложить 400 млн евро в ветростанцию на Херсонщине

Норвежская компания NBT надеется достичь компромиссного решения в переговорах с Кабинетом Министров Украины, чтобы реализовать свой план по инвестированию 400 млн евро в строительство ветроэлектростанции в Херсонской области.

Об этом в комментарии каналу "Украина" сказал генеральный менеджер компании NBT Магнус Йохансен, передает Обозреватель.

"Мы искренне хотим помочь Украине расти, богатеть и становиться более зеленой. Сейчас строим проект в Херсонской области стоимостью 400 млн евро. Однако есть риск в том, что в случае определенных изменений мы не сможем возвращать деньги нашим партнерам, и тогда мы выйдем в дефолт", – сказал он.

По его словам, компания имеет большой опыт работы на рынке зеленой энергетике и может привлечь в Украину большие зарубежные инвестиции для строительства большой ветроэлектростанции.

"Мы работаем в сфере зелёной энергетики уже много лет и представляем собой "мост", соединяющий иностранный рынок капиталов с украинским. Мы были бы успешным привлечением огромного инвестирования в Украину", – добавил представитель компании.

Он отметил, что для привлечения зарубежных инвестиций в Украину игрокам рынка зеленой энергетики и правительству Украины необходимо договориться о компромиссных условиях относительно снижения зеленых тарифов.

"Сложилась ситуация, которая продолжается уже много месяцев и требует разрешения. Баланс заключается в том, чтобы заключить лучшее соглашение между тем, как найти решение, которое сработает для Украины, и в то же время не создаст проблем в отношениях с иностранными партнерами", - сказал Йохансен.

Напомним, 15 мая в Кабинете Министров Украины прошла встреча председателя правительства Д.Шмыгаля с игроками рынка и профильными ассоциациями, которые являются представителями инвесторов в зеленую энергетику Украины из США, Норвегии, Швеции, Германии, Турции, Испании, Франции и других стран.

По мнению игроков рынка и профильных ассоциаций, переговоры прошли конструктивно. Все стороны надеются подписать меморандум, в котором будут прописаны компромиссные решения, которые выгодны государству и не остановят инвестиции в зеленую энергетику.

Ранее и.о. министра энергетики Ольга Буславец заявляла, что в ближайшее время Минекоенерго возобновит переговоры с инвесторами в проекты возобновляемой энергетики, а министерство в течение недели наработает проект меморандума для обсуждения. Ожидается, что в меморандуме будут прописаны условия реструктуризации "зеленого тарифа", строительства новых станций и другие положения для устойчивого развития сектора.