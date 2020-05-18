Норвежская NBT намерена вложить 400 млн евро в ветростанцию на Херсонщине
Норвежская компания NBT надеется достичь компромиссного решения в переговорах с Кабинетом Министров Украины, чтобы реализовать свой план по инвестированию 400 млн евро в строительство ветроэлектростанции в Херсонской области.
Об этом в комментарии каналу "Украина" сказал генеральный менеджер компании NBT Магнус Йохансен, передает Обозреватель.
"Мы искренне хотим помочь Украине расти, богатеть и становиться более зеленой. Сейчас строим проект в Херсонской области стоимостью 400 млн евро. Однако есть риск в том, что в случае определенных изменений мы не сможем возвращать деньги нашим партнерам, и тогда мы выйдем в дефолт", – сказал он.
По его словам, компания имеет большой опыт работы на рынке зеленой энергетике и может привлечь в Украину большие зарубежные инвестиции для строительства большой ветроэлектростанции.
"Мы работаем в сфере зелёной энергетики уже много лет и представляем собой "мост", соединяющий иностранный рынок капиталов с украинским. Мы были бы успешным привлечением огромного инвестирования в Украину", – добавил представитель компании.
Он отметил, что для привлечения зарубежных инвестиций в Украину игрокам рынка зеленой энергетики и правительству Украины необходимо договориться о компромиссных условиях относительно снижения зеленых тарифов.
"Сложилась ситуация, которая продолжается уже много месяцев и требует разрешения. Баланс заключается в том, чтобы заключить лучшее соглашение между тем, как найти решение, которое сработает для Украины, и в то же время не создаст проблем в отношениях с иностранными партнерами", - сказал Йохансен.
Напомним, 15 мая в Кабинете Министров Украины прошла встреча председателя правительства Д.Шмыгаля с игроками рынка и профильными ассоциациями, которые являются представителями инвесторов в зеленую энергетику Украины из США, Норвегии, Швеции, Германии, Турции, Испании, Франции и других стран.
По мнению игроков рынка и профильных ассоциаций, переговоры прошли конструктивно. Все стороны надеются подписать меморандум, в котором будут прописаны компромиссные решения, которые выгодны государству и не остановят инвестиции в зеленую энергетику.
Ранее и.о. министра энергетики Ольга Буславец заявляла, что в ближайшее время Минекоенерго возобновит переговоры с инвесторами в проекты возобновляемой энергетики, а министерство в течение недели наработает проект меморандума для обсуждения. Ожидается, что в меморандуме будут прописаны условия реструктуризации "зеленого тарифа", строительства новых станций и другие положения для устойчивого развития сектора.
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Если норвежцы что-то арендуют , то за их аренду заплатах ты .
Потому , что сума аренды будет входит в себестоимость электроэнергии которою ты будешь у этих норвежцев и покупать .
Разве не понятно такие простые вещи для такого большого «инвестора « ? 😂😂😂😂😂
Цену определяет рынок , но норвежцы у убыток работать не могут , потому что это называется банкротство .
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Болван, не будет входить и не может входить. Норвежцы не могут её внести в стоимость продажи электроенергии, потому что цену назначают не норвежцы, а НКРЭКУ.
Это деньги с бюджета Украины , а что такое бюджет?
Это то , что ты и миллионы людей в Украине платят виде налогов , по факту . Это твои и миллионов людей такие как ты деньги.
То есть твои деньги не получат дерляндия , а норвежцы, так в чем тебе лучше?
Что в лоб , что полбу ?
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Болван, сумма аренды как раз не будет входить в стоимость электроэнергии. Норвежцы не смогут её добавить к цене продажи.
Или тупой , когда норвежцы продают тебе электроэнергию , то и ты оплачиваешь в стоимости этой электроэнергии эти оперативные риски ? 🤣🤣🤣🤣
Треба негайно запровадити заборону на будівництво нових "зелених" електростанцій та знизити "зелений тариф" в 2 рази. Інакше дешева атомна енергетика буде знищена, за кіловатт будемо платити по 7 гривень. Це буде катастрофа як для промисловості, так і для населення. Гнати таких інвесторів треба. -- откуда ты такой эксперт? Если бы ты сказал , что надо все угольные станции закрыть , не травить людей и спасать экологию от который зависит жизнь людей в Украине , то я бы сказал тебе , молодец. А так несёшь бред . И ещё : почему Голландия перевела все электрички с дизеля на электричество с ветряков ? Можешь обьяснить ?
К 50 копейкам добавляем еще 10 на будущие эксплуатационные расходы, и все работает.
у нас сировинна, неконкурентна економіка і без дотацій з держбюджету практично ніхто не зможе самостійно оплачувати зелену енергетику по 5 гривень за кіловат час. -- почему в Германии цена на зелену энергию уходит в минус ?
Энергии из возобновляемых источников было получено столько, что цены упали ниже нуля
https://habr.com/ru/post/394075/
Если я имею 1 ветряк , то я в час могу заработать 1 гривню к примеру , а если у меня их 10 ? То 10 гривен, я уже могу цену упростит, чтобы с этих 10 ветряков я зарабатывал 7 гривен , значит 3 гривне остаётся у вас .
Надо больше ставить ветряков , и тогда электроэнергия будет дешевле
Давайте на выборы и в депутаты и я голосую за Вас .
Не надо мне объяснять , а делайте !
Идите в депутаты и принимайте такие законы как в Германии
За раду скажи спасибо .
Рада вообще-то денег стоит .
Ты это делай , почему ты этого не делаешь?
Все холяву хочешь?
Чтобы кто-то сделал за тебя , а ты на этом хорошо жил ?
Сами делайте и сами хорошо живите . Так не пробовали ?
Попробуйте и вас обязательно все получиться .
Я могу советом вас подержать , хорошей совет много стоит .
Так почему вы так делаете ?
Почему вы так делаете , что у вас эти тарифы самые вещи в Европе ?
Кто вам выновать ? Марсианин?