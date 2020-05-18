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Норвежская NBT намерена вложить 400 млн евро в ветростанцию на Херсонщине

Норвежская NBT намерена вложить 400 млн евро в ветростанцию на Херсонщине

Норвежская компания NBT надеется достичь компромиссного решения в переговорах с Кабинетом Министров Украины, чтобы реализовать свой план по инвестированию 400 млн евро в строительство ветроэлектростанции в Херсонской области.

Об этом в комментарии каналу "Украина" сказал генеральный менеджер компании NBT Магнус Йохансен, передает Обозреватель.

"Мы искренне хотим помочь Украине расти, богатеть и становиться более зеленой. Сейчас строим проект в Херсонской области стоимостью 400 млн евро. Однако есть риск в том, что в случае определенных изменений мы не сможем возвращать деньги нашим партнерам, и тогда мы выйдем в дефолт", – сказал он.

По его словам, компания имеет большой опыт работы на рынке зеленой энергетике и может привлечь в Украину большие зарубежные инвестиции для строительства большой ветроэлектростанции.

"Мы работаем в сфере зелёной энергетики уже много лет и представляем собой "мост", соединяющий иностранный рынок капиталов с украинским. Мы были бы успешным привлечением огромного инвестирования в Украину", – добавил представитель компании.

Он отметил, что для привлечения зарубежных инвестиций в Украину игрокам рынка зеленой энергетики и правительству Украины необходимо договориться о компромиссных условиях относительно снижения зеленых тарифов.

"Сложилась ситуация, которая продолжается уже много месяцев и требует разрешения. Баланс заключается в том, чтобы заключить лучшее соглашение между тем, как найти решение, которое сработает для Украины, и в то же время не создаст проблем в отношениях с иностранными партнерами", - сказал Йохансен.

Напомним, 15 мая в Кабинете Министров Украины прошла встреча председателя правительства Д.Шмыгаля с игроками рынка и профильными ассоциациями, которые являются представителями инвесторов в зеленую энергетику Украины из США, Норвегии, Швеции, Германии, Турции, Испании, Франции и других стран.

По мнению игроков рынка и профильных ассоциаций, переговоры прошли конструктивно. Все стороны надеются подписать меморандум, в котором будут прописаны компромиссные решения, которые выгодны государству и не остановят инвестиции в зеленую энергетику.

Ранее и.о. министра энергетики Ольга Буславец заявляла, что в ближайшее время Минекоенерго возобновит переговоры с инвесторами в проекты возобновляемой энергетики, а министерство в течение недели наработает проект меморандума для обсуждения. Ожидается, что в меморандуме будут прописаны условия реструктуризации "зеленого тарифа", строительства новых станций и другие положения для устойчивого развития сектора.

Автор: 

инвестиции (1162) Херсонская область (4711)


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Топ комментарии
+5
эти инвестиции в 400 лямов убитых енотов не во, что!!
Украине не будет иметь из этих средств ровным счётом ничего (если конечно не будет уплаты таможенных платежей на оборудование) Устроят на работу максимум десять человек электриков, офигевающий кооф. как 400 лямов создают 10 рабочих мест!! И плюс ещё будут выкачивать из бюджета деньги, пользы ноль!!! от таких инвестиций!!
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18.05.2020 15:37
+4
всё начинается с малого... с самого-самого мелкого пакостника на бляхе, который везёт сюда этот хлам, который загаживает атмосферу и родную землю, потом вырезает катализатор, потому что он стоит как 5 таких блях и ездит воняет окружающим... нарид у нас такой - развитый на 73%
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18.05.2020 15:21
+4
Скоро вся страна будет работать на этих " инвесторов"
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18.05.2020 16:06
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Страница 2 из 2
Почему такой тупой ? Ты же эту аренду и оплачиваешь
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18.05.2020 16:51 Ответить
болван, я не арендую ничего.
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18.05.2020 16:54 Ответить
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 ну и ты тупой !

Если норвежцы что-то арендуют , то за их аренду заплатах ты .

Потому , что сума аренды будет входит в себестоимость электроэнергии которою ты будешь у этих норвежцев и покупать .

Разве не понятно такие простые вещи для такого большого «инвестора « ? 😂😂😂😂😂
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18.05.2020 17:04 Ответить
Очнись, болван, норвежцы не определяют цену на энергию. А аренду платит ДНР, которые остались без моих денег за дорогой уголь.Их деньги ушли норвежцам, которые вернули их в виде аренды. Посмотри видео как закрывают шахты "кормильцев" и как они протестуют.
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18.05.2020 17:24 Ответить
Очнись, болван, норвежцы не определяют цену на энергию. -- ты реально тупой ?

Цену определяет рынок , но норвежцы у убыток работать не могут , потому что это называется банкротство .
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18.05.2020 17:30 Ответить
все у кого аренда, работают в убыток? Я тебя правильно понял, школота?
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18.05.2020 17:42 Ответить
молодой болван, ты хоть знаешь что инвесторы уже функционирующих в Украине ВИЭ платят аренду?В частности, те кто уже давно построились, например, Курченко?
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18.05.2020 17:44 Ответить
ты хоть знаешь что инвесторы уже функционирующих в Украине ВИЭ платят аренду? - ещё раз ! Ты покупая электроэнергию оплачиваешь стоимость этой аренды в цене за ту электроэнергию
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18.05.2020 18:00 Ответить
Болван, дубль четыре - в цене электроэнергии нет стоимости аренды и быть не может. Она единая для всех, и для тех кто не платит за аренду, то есть имеет участок в собственности.До тебя, болвана, не доходит, что это не базар где каждый высчитыает свою цену .
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18.05.2020 18:05 Ответить
Ну , почему же ты такой тупой ? Почему ты думаешь, что участок в собственности денег не стоит ? Им сам Бог дал за даром этот участок ?
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18.05.2020 18:13 Ответить
потому что он приватизирпован, болван!
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18.05.2020 20:01 Ответить
что сума аренды будет входит в себестоимость

==
Болван, не будет входить и не может входить. Норвежцы не могут её внести в стоимость продажи электроенергии, потому что цену назначают не норвежцы, а НКРЭКУ.
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18.05.2020 17:29 Ответить
Ты тупой , норвежцы не будут работать у убыток .
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18.05.2020 17:31 Ответить
Болван, конечно не будут. Доходами норвежцев займутся кормильцы из ДНР, у которых не купили уголь.Счёт потерь "кормильцев" на миллиарды - в долларах.Из которых и будет оплачена аренда)).
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18.05.2020 17:35 Ответить
*** , какой ты тупой !
Это деньги с бюджета Украины , а что такое бюджет?

Это то , что ты и миллионы людей в Украине платят виде налогов , по факту . Это твои и миллионов людей такие как ты деньги.
То есть твои деньги не получат дерляндия , а норвежцы, так в чем тебе лучше?
Что в лоб , что полбу ?
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18.05.2020 17:40 Ответить
Молодой болван, дубль два - это деньги, уведённые из бюджета России и ДНР, а не Украины. повторить?
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18.05.2020 17:51 Ответить
Причём вообще тут Россия к инвестором с Норвегии в Украине? Ну и каша в голове
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18.05.2020 17:54 Ответить
Болван, Украина закупала уголь в России и ДНР, теперь им показали фак, и соответсвенно часть сэкономленных денег пошли норвежцам.
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18.05.2020 18:07 Ответить
Пиши правильно , что часть твоих денег с бюджета Украины в который ты платишь налоги пошли норвежцам . Не так ли ?
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18.05.2020 18:11 Ответить
Часть отобранных у россиян денег.
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18.05.2020 20:02 Ответить
сума аренды будет входит в себестоимость электроэнергии

==
Болван, сумма аренды как раз не будет входить в стоимость электроэнергии. Норвежцы не смогут её добавить к цене продажи.
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18.05.2020 17:33 Ответить
Норвежцы сами заплатят ещё за аренду , то есть пойдут в минус ? Я правильно понимаю твою логику? 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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18.05.2020 17:34 Ответить
Болван, ты не знаком с принциапами работы инвесторов и территориальных общин. Аренда это не минус в промышленных масштабах, а оперативные расходы. Минус из-за аренды можети быть только у тебя, голодранца.
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18.05.2020 17:37 Ответить
Оперативные риски , остаются за норвежцами и о норвежцы работают в минус ?
Или тупой , когда норвежцы продают тебе электроэнергию , то и ты оплачиваешь в стоимости этой электроэнергии эти оперативные риски ? 🤣🤣🤣🤣
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18.05.2020 17:45 Ответить
дубль три - аренду оплачивает Россия и ДНР из непроданных углеводородов.
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18.05.2020 17:52 Ответить
Да , да ! 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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18.05.2020 17:54 Ответить
Тебе надо понять простую вещь , что все в Украине оплачивается людьми , такими как ты . В бюджет платит тоже люди . Все что заплачено с бюджета , это все деньги людей .
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18.05.2020 18:09 Ответить
Болван, дубль пять - это деньги, которые внезапно не получили российские газовики и шахтёры.
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18.05.2020 18:11 Ответить
Наконец то ты понял что электрика из солнца стоит дешевле угля. Просто в России и ДНР будут меньше кушать.Кстати, ты в курсе что российских врачей за внеурочные по эпидемии кинули на деньги?Вот они и рассчитались за аренду.
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18.05.2020 18:09 Ответить
Ты любишь как ***** хвостом крутит , мы не обсуждали Россию и дерляндию от слова совсем . Так зачем ты об этом пишешь?
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18.05.2020 18:16 Ответить
затем что они платят за аренду, болван.
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18.05.2020 19:59 Ответить
Тролей кацапских набежало.. хотят углдеводороды продовать и паплюжыты зелёную энергию..
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18.05.2020 15:42 Ответить
Треба негайно запровадити заборону на будівництво нових "зелених" електростанцій та знизити "зелений тариф" в 2 рази. Інакше дешева атомна енергетика буде знищена, за кіловатт будемо платити по 7 гривень. Це буде катастрофа як для промисловості, так і для населення. Гнати таких інвесторів треба.
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18.05.2020 15:50 Ответить
Санёк, энергия АЭС обходится дороже трёхрублёвого зелёного тарифа. При том что даже в этой сумме не учтены огромные затраты на вывод отработавших срок энергоблоков из эксплуатации.
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18.05.2020 15:56 Ответить
ua Олександр Петренко b28e592f
Треба негайно запровадити заборону на будівництво нових "зелених" електростанцій та знизити "зелений тариф" в 2 рази. Інакше дешева атомна енергетика буде знищена, за кіловатт будемо платити по 7 гривень. Це буде катастрофа як для промисловості, так і для населення. Гнати таких інвесторів треба. -- откуда ты такой эксперт? Если бы ты сказал , что надо все угольные станции закрыть , не травить людей и спасать экологию от который зависит жизнь людей в Украине , то я бы сказал тебе , молодец. А так несёшь бред . И ещё : почему Голландия перевела все электрички с дизеля на электричество с ветряков ? Можешь обьяснить ?
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18.05.2020 16:04 Ответить
Скоро вся страна будет работать на этих " инвесторов"
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18.05.2020 16:06 Ответить
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18.05.2020 16:09 Ответить
уже работает, очнись.Ахметов одобряэ!
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18.05.2020 16:10 Ответить
пусть норвежская компания вступит в ассоциацию сборщиков металлолома ивладельцев шпал под рельсами.
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18.05.2020 16:10 Ответить
Мы ваш указ обязательно подпишем. Всей больницей.
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18.05.2020 16:12 Ответить
у нас сировинна, неконкурентна економіка і без дотацій з держбюджету практично ніхто не зможе самостійно оплачувати зелену енергетику по 5 гривень за кіловат час.
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18.05.2020 16:52 Ответить
зелёный тариф это и есть дотация, сам не понимаешь что несешь.
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18.05.2020 16:55 Ответить
раніше був мікс тариф енергоринку,атомна генерація дотувала зелену, атомні станції зараз зупиняють виробництво а там по 50 копійок вони в ринок віддавали ,залишається в основном теплова генерація і "зелена" .
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18.05.2020 17:03 Ответить
там далеко не 50 копеек. Посчитай стоимось ликвидации аварий и стоимость вывода энергоблоков из эксплуатации. В Украине просто нет этих денег - саркофаг строили за европейские деньги.
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18.05.2020 17:26 Ответить
а вивід з експлуатації шахт які добувають енергетичне вугілля закладено в тариф?
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18.05.2020 17:46 Ответить
В шахтах нет ядерной опасности, не сравнивай жо с пальцем.
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18.05.2020 17:55 Ответить
вони отруюють воду.
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18.05.2020 18:21 Ответить
У вас в дурдомі всі такі грамотні ? Ти не враховуєш затрати на компенсуючі потужності , завдяки чому вартість "зеленої енергетики " вилазить на 10 грн. за квт/год. При відсутності сонця СЕС видають лише 20% від запропонованого .
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18.05.2020 18:30 Ответить
компенсуюча потужнисть это хранилище энергии к которому очень скоро придут.
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18.05.2020 19:57 Ответить
А нафига устраивать аварии на АЭС и выводить их из эксплуатации?
К 50 копейкам добавляем еще 10 на будущие эксплуатационные расходы, и все работает.
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18.05.2020 18:47 Ответить
это гривна как минимум. захоронение ят и вывод из эксплуатации - около 250 млрд гривен.
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18.05.2020 19:46 Ответить
Dima30
у нас сировинна, неконкурентна економіка і без дотацій з держбюджету практично ніхто не зможе самостійно оплачувати зелену енергетику по 5 гривень за кіловат час. -- почему в Германии цена на зелену энергию уходит в минус ?
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18.05.2020 17:08 Ответить
Потребители энергии в Германии в это воскресенье получали деньги за использованное электричество.

Энергии из возобновляемых источников было получено столько, что цены упали ниже нуля

https://habr.com/ru/post/394075/
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18.05.2020 17:11 Ответить
от скажіть український споживач може купувати напряму в окремого виробника ел.енергії як це на ринку ЕС?
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18.05.2020 17:16 Ответить
так поясніть чому?
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18.05.2020 17:13 Ответить
Чому? Вот такой постой пример , вы на базаре , и 10 человек продаёт помидоры , и каждый хочет продать . Вы покупатель, вы купите у того , где лучшая цена ? Так само и здесь . Электроэнергии много , конкуренция и главное , что ее себестоимость низкая .
Если я имею 1 ветряк , то я в час могу заработать 1 гривню к примеру , а если у меня их 10 ? То 10 гривен, я уже могу цену упростит, чтобы с этих 10 ветряков я зарабатывал 7 гривен , значит 3 гривне остаётся у вас .

Надо больше ставить ветряков , и тогда электроэнергия будет дешевле
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18.05.2020 17:27 Ответить
так там конкуренція виробників тому і ціни знижуються-вільний лібералізований ринок ,я вам вже сам відповім бо вам довго доходить , а що у нас неможливо споживачу самому вибрати ціни фіксовані.
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18.05.2020 17:37 Ответить
Так кто вам мешает делать так как в Германии?

Давайте на выборы и в депутаты и я голосую за Вас .

Не надо мне объяснять , а делайте !

Идите в депутаты и принимайте такие законы как в Германии
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18.05.2020 17:48 Ответить
75% населення не хоче як в Німеччині,тому олігархи через своїм маріонеток керують так як їм вигідно.
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18.05.2020 17:59 Ответить
Идите в депутаты и принимайте такие законы как в Германии
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18.05.2020 18:01 Ответить
Повертайся в Україну і йди в депутати , а то сидиш за "бугром" і даєш поради . Країна Рад здохла ще в 91 році . Радити ні за що не відповідаючи це саме найлегше .
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18.05.2020 18:46 Ответить
Ценный совет , дорочий золота ?
За раду скажи спасибо .
Рада вообще-то денег стоит .
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18.05.2020 19:08 Ответить
Зачем мне возвращаться и забежать у тебя твоё рабочие место ?

Ты это делай , почему ты этого не делаешь?

Все холяву хочешь?
Чтобы кто-то сделал за тебя , а ты на этом хорошо жил ?
Сами делайте и сами хорошо живите . Так не пробовали ?
Попробуйте и вас обязательно все получиться .
Я могу советом вас подержать , хорошей совет много стоит .
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18.05.2020 19:16 Ответить
У промышленных производителей зеленой энергии покупатель один, государство Украина. Причем тариф самый высокий в Европе. Потому эти сраные "инвестора" и лезут к нам.
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18.05.2020 18:49 Ответить
Юзык , государство Украина , это ты и миллионы таких как ты .

Так почему вы так делаете ?

Почему вы так делаете , что у вас эти тарифы самые вещи в Европе ?

Кто вам выновать ? Марсианин?
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18.05.2020 19:10 Ответить
зарейдерят . засудят .отожмут . кинут !
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18.05.2020 17:41 Ответить
Україна буде першою країною в світі яка повністю перейде на "зелену енергетику"! Правда, в той самий час, українці зовсім перестануть їсти, так як всі кошти будуть платити за електроенергію.
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18.05.2020 18:09 Ответить
Не вси. вообще можешь не платить, ложись спать с заходом солнца.
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18.05.2020 18:13 Ответить
Психіатрична лікарня вона і в Африці психіатрична лікарня, тут без варіантів.
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18.05.2020 18:23 Ответить
*** , як ти вже набрид . Як та муха противна .
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18.05.2020 18:47 Ответить
Мух в доме разводишь?
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18.05.2020 19:39 Ответить
Да без проблем. Только пусть продают энергию по той же стоимости, что даёт "Энергоатом", и несут полную ответственность за небалансы. Хватит кормить зелень из бюджета.
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18.05.2020 20:54 Ответить
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