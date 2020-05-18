С начала пандемии в Украине 115 тыс. костюмов от Фонда Порошенко для медиков были переданы в больницы по всей стране

115 тыс. медицинских костюмов высокого уровня защиты, которые были куплены и доставлены в Украину средства Фонда Порошенко и компании "Рошен" уже переданы в больницы по всей Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".

Более 100 мдучреждений получили костюмы для защиты медиков бесплатно.

Еще в начале апреля были доставлены из Китая первые партии костюмов, которые оперативно передали в очаги вспышки коронавируса - в частности, в Черновцы, в Монастырисскую больницу на Тернопольщине, в столичные больницы, а также в Ивано-Франковскую, Киевскую, Одесскую, Львовскую, Ривненскую области.

Всего в первые недели карантина Фонд Порошенко и компания "Рошен" доставили из Китая 30 тыс. костюмов, 10 тыс. высококачественных защитных очков и 60 тыс. пар перчаток. Еще 100 тыс. сертифицированных защитных костюмов были закуплены в Южной Корее. 85 тыс. двумя авиарейсами уже доставлены в Украину.

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Кроме того, 10 портативных рентген-аппаратов, купленных компанией "Рошен" уже работают в двух больницах Черновцов, в Виннице, Львове, в больницах Полтавской и Хмельницкой областей, в четырех медучреждениях Киева и области.

Фонд Порошенко также профинансировал закупку реанимационного медицинского оборудования - мониторы пациента, хирургические отсосы, ларингоскопы и пульсоксиметры передали в 5 больниц.

Из-за стремительного роста спроса на аппараты искусственной вентиляции легких на мировом рынке Фонд Порошенко профинансировал оперативный ремонт и восстановление аппаратов ИВЛ в больницах, которые были в нерабочем состоянии. Уже 35 аппаратов ИВЛ после ремонта полноценно работают в 13 медучреждениях. Еще один новый аппарат ИВЛ приобретен на средства Порошенко во Львове.

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Пятый Президент Украины, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко также выразил готовность помочь с оборудованием для тестирования.

"Наша команда в рамках благотворительной деятельности установит автоматический ПЦР-анализатор производства F. Hoffmann-La Roche Ltd - всемирно известной швейцарской фармацевтической компании, лидера в области фармацевтики и диагностики. Мы также планируем закупить для этой лаборатории от десяти тысяч до двадцати тысяч тестов", - отметил Порошенко.

В рамках благотворительной деятельности Фонд Порошенко, компания "Рошен" волонтеры и благотворители обеспечили продуктовыми наборами первой необходимости более чем 38 тыс. украинцев. Благотворительная акция продолжается.

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