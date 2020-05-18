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Новости Коронавирус и карантин
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С начала пандемии в Украине 115 тыс. костюмов от Фонда Порошенко для медиков были переданы в больницы по всей стране

С начала пандемии в Украине 115 тыс. костюмов от Фонда Порошенко для медиков были переданы в больницы по всей стране

115 тыс. медицинских костюмов высокого уровня защиты, которые были куплены и доставлены в Украину средства Фонда Порошенко и компании "Рошен" уже переданы в больницы по всей Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".

Более 100 мдучреждений получили костюмы для защиты медиков бесплатно.

Еще в начале апреля были доставлены из Китая первые партии костюмов, которые оперативно передали в очаги вспышки коронавируса - в частности, в Черновцы, в Монастырисскую больницу на Тернопольщине, в столичные больницы, а также в Ивано-Франковскую, Киевскую, Одесскую, Львовскую, Ривненскую области.

Всего в первые недели карантина Фонд Порошенко и компания "Рошен" доставили из Китая 30 тыс. костюмов, 10 тыс. высококачественных защитных очков и 60 тыс. пар перчаток. Еще 100 тыс. сертифицированных защитных костюмов были закуплены в Южной Корее. 85 тыс. двумя авиарейсами уже доставлены в Украину.

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Кроме того, 10 портативных рентген-аппаратов, купленных компанией "Рошен" уже работают в двух больницах Черновцов, в Виннице, Львове, в больницах Полтавской и Хмельницкой областей, в четырех медучреждениях Киева и области.

Фонд Порошенко также профинансировал закупку реанимационного медицинского оборудования - мониторы пациента, хирургические отсосы, ларингоскопы и пульсоксиметры передали в 5 больниц.

Из-за стремительного роста спроса на аппараты искусственной вентиляции легких на мировом рынке Фонд Порошенко профинансировал оперативный ремонт и восстановление аппаратов ИВЛ в больницах, которые были в нерабочем состоянии. Уже 35 аппаратов ИВЛ после ремонта полноценно работают в 13 медучреждениях. Еще один новый аппарат ИВЛ приобретен на средства Порошенко во Львове.

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Пятый Президент Украины, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко также выразил готовность помочь с оборудованием для тестирования.

"Наша команда в рамках благотворительной деятельности установит автоматический ПЦР-анализатор производства F. Hoffmann-La Roche Ltd - всемирно известной швейцарской фармацевтической компании, лидера в области фармацевтики и диагностики. Мы также планируем закупить для этой лаборатории от десяти тысяч до двадцати тысяч тестов", - отметил Порошенко.

В рамках благотворительной деятельности Фонд Порошенко, компания "Рошен" волонтеры и благотворители обеспечили продуктовыми наборами первой необходимости более чем 38 тыс. украинцев. Благотворительная акция продолжается.

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Автор: 

карантин (16729) помощь (7754) Порошенко (19587) врачи (1513) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+21
не счас рулит - жена моники - как это и не звучит по дикому - жена моники)))))
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18.05.2020 15:26
+19
С начала пандемии в Украине 115 тыс. костюмов от Фонда Порошенко для медиков были переданы в больницы по всей стране - Цензор.НЕТ 3514
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18.05.2020 15:31
+18
Підкажіть, будь ласка, що Порох з корита наїв? Чи він їв У корито. Бо при Порохові У держави гроші були, а зараз немає
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18.05.2020 15:39
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насчет зеленского я ничего не говорю, он ПОКА не украл, ну фонд есть, с него там кого-то кормят, украст он его тогда, когда "забудет" передать в управление следующему на посту, это понятно?
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18.05.2020 16:39 Ответить
"ПОКА не украл", но денег уже нет, бюджет из профицитного превратился в дефицитный сам по себе. Или опять клятый порошенко виноват?
Зелебот, сделай мир чище, убей себя.
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18.05.2020 17:14 Ответить
назовите лучше дату, когда святейший передал фондик имени себя следующему президенту в управление, ведь деньги в нем из бюджета, государственные?
дачку передал, булаву, кабинет, без стульев, но то такое, а фондик почему-то забыл.
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18.05.2020 16:36 Ответить
Порошенко и до 2014 года был долларовым миллиардером. Повторяю - не пишите чушь и не разгоняйте фейк
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18.05.2020 16:38 Ответить
какой фейк, вы госбюджет фейком называете? это закон на минутку
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18.05.2020 16:40 Ответить
Опять пустой треп. Причем госбюджет к вашему трепу? Вас комент опять извините высер в лужу. Выучите, когда был создан фонд П. Порошенко. И с какой радости он должен передать его шуту?На сегодня курсы ликбеза закрыты
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18.05.2020 16:54 Ответить
ему за это платит министерство цифровой трансформации. Вы забыли что ли, как некто Михуил Федоров оговорился в прямом эфире, что они "почти не прибегали к помощи ботоферм"? А я вот запомнил, потому что эта его фраза многое объяснила.
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18.05.2020 17:16 Ответить
Тут проблема не в тому, що Пєтя роздає костюми (для піару чи ще з якоюсь метою), а в тому, що Зе і його команда не роздають! Зе хоч один костюм чи респіратор купив для лікарів? Так отож... Зеботи, думайТЕ!

Про мене, хай усі політики (Пєтя, Зєля, Юля, Сєня) піаряться на костюмах та інших медзасобах - лікарям від цього тільки краще, бо їм більше дістанеться.
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18.05.2020 15:51 Ответить
В Йулі навіть нема грошей на елементарне , що є в інших політиків -- своїх медіа . Те ж саме й про Толю ...
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18.05.2020 16:06 Ответить
Толя це Гриценко? Ну Дзеркало тижня ж є)
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18.05.2020 16:18 Ответить
50 тисяч читачів-інтелектуалів це хіба це база ?!
Тоді й у Йулі є щось подібне https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Ukrlife.tv&action=edit&redlink=1 Ukrlife.tv де Людмила Немиря є ведучою й властником 20% ...
Але ж це обмежанний ресурс й йще інтернет медіа канал !
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18.05.2020 16:49 Ответить
Щоб щось роздавати , требо спочатку бути олігархом (тобто тим , хто заробляє на зв"язках з владою) й зберегти награбованне за рахунок влади .

Але ЗЕ ніколи не був олігархом , я Юля 25 років тому й з часів першої посади на держслужбі не мала грошів навіть на обов"язковий атрібут олігарха -- властний медіа-ресурс . Для ключових це -- ТВ-канали .
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18.05.2020 16:13 Ответить
Зе - не олігарх, але офіційний доларовий мільйонер... На пару сотень костюмів грошів вистачило б!
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18.05.2020 16:17 Ответить
А хто ствержує , що ЗЕ , або Юля так не зробили ?
Є офіційні докази ?
Бо на 110 тисячах можно піаритись , а ось на усіх кутках голосити про сотню -- це вже антипіар . Крайще купувати й промовчати - як подавна більшість дрібних волонтерів робить .
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18.05.2020 17:56 Ответить
И где эти костюмы,что то не видать их у медиков. Очередная показушная пиар акция параши
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18.05.2020 15:59 Ответить
Люди обычно тихо финансируют и покупают если это помощь,благотворительность, все остальное пиар.
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18.05.2020 16:01 Ответить
100%. «У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая," Евангелие от Матфея 6:3 - Мф 6:3: https://bible.by/verse/40/6/3/
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18.05.2020 16:04 Ответить
в той книжке еще сказано в начале. не сотвори себе шыкаладного идола ибо идол этот кинет всех и весь шыкаладный цех, мыролюбно кинет по реформаторски.
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18.05.2020 16:23 Ответить
Проблема нашої держави, що у нас постійно хтось створює ідола... Думаєш, Зе менший ідол? Та такий самий! І з Яника ідола купа народу на Даунбасі собі ліпила!
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18.05.2020 16:25 Ответить
https://zik.ua/ru/news/ludyna/viktor_medvedchuk_i_oksana_marchenko_za_sobstvennye_sredstva_zakupili_i_peredali_sredstva_zashhity_ot_koronavirusa_v_zimnenskiy_monastyr_volynskoy_oblasti_965351 Виктор Медведчук и Оксана Марченко за собственные средства закупили и передали средства защиты от коронавируса в Зимненский монастырь Волынской области
После этого они перестали быть врагами Украины? Не понимаю дятлов, которые ведутся на подачки политиков. Гречку помните?
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18.05.2020 16:02 Ответить
На правах рекламы ?!
Копируем Мертветчука и "православную суку" Новинского -- те начали "атракцион невиданной щедрости" ещё 2 месяца назад !
Жалкая участь той страны , где денежные мешки и лидеры ведущих политических партий есть сущность одного и тоже ...
Проданные маски от фельдшера , самолёт от Герег , пайки от ОПЗЖ и костюмы от Шоколада .
Декларации депутатов а в них мощи , картины , яхты , самолёты ...
Где же бюджет в сотни миллиардов ?! Это место "выпаса" многотысячного отряда чинуш и силовиков ?!
Шикарный второй тур 2019 - выбор между кловуном и барыгой !!!
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18.05.2020 16:03 Ответить
я смотрю всю мыролюбную соевую кибуцу выгнали на работу.
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18.05.2020 16:21 Ответить
зелений кібуц теж...
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18.05.2020 16:24 Ответить
А ти чому виліз без костюма? Може грошенят бракує? Ми, порохоботи, зебілів і жОППників не спонсоруємо.
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18.05.2020 16:25 Ответить
порохнявые боты это свиномыролюбные шныри?
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18.05.2020 16:29 Ответить
Тобі з помийки видніше, сине мокшанця і кози. Де твій аквафреш подівся? Загубив?
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18.05.2020 18:30 Ответить
Зебіли, чому не кричите що ці костюми продавалися в магазинах Рошен і в салонах Богдан-Авто?
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18.05.2020 16:23 Ответить
петька, всё равно бегать будешь, хоть облепись теми костюмами за наши деньги - зелёная крыша ж не вечна, это недоразумение уйдёт, и и начнёшь гасать пока в раше не осядешь))
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18.05.2020 16:42 Ответить
Федырыч, ты?
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18.05.2020 16:50 Ответить
ха, ти ж цього блазня обирав, а зараз він "зелёная крыша" ))) Ти дурень, чи то так за цей рік твій дах поїхав? )))
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18.05.2020 16:57 Ответить
коли я його обирав, а ну напомни мне, калечь??
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18.05.2020 17:07 Ответить
Нне заважаейте, нехай його плющить. Я ловлю кайф коли бачу або чую що зебілу або жОППнику погано.
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18.05.2020 18:41 Ответить
И СКОЛЬКО ГЛАВНЫЙ ВОР УКРАИНЫ БАРЫГА ПОРОШЕНКО БУДЕТ ПИАРИТЬСЯ, НЕ СЛЫШНО БЛАГОДАРНОСТИ ОТ ВРАЧЕЙ,ПРОСТО БАРЫГА ВОЗВРАЩАЕГ ЛИЛИПУТСКУЮ ЧАСТЬ НАВОРОВАННОГО У НАРОДА!!!!!!!!!!!!!!!
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18.05.2020 16:44 Ответить
не наворованного, а мыролюбно нареформированного.
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18.05.2020 16:48 Ответить
Опять идолопоклонение! сталин наш! А мертвечуки тем временем не дремлют.
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18.05.2020 17:01 Ответить
саме за це "вдячний" бидло- наріт і дає віслюку 39% а Пороху 12% .
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18.05.2020 17:31 Ответить
Нехай сам спробує зміну відпрацювати у своєму скафандрі. Для лікування коронавірусу таке не потрібно!!! Що за даун тупий.
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18.05.2020 17:50 Ответить
чому воно не із тюрми передає цей комплект?
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18.05.2020 18:10 Ответить
Добре. Дуже добре. А теперь простеньке таке питянячко. Будьте ласкаві, покажіть хоча б один акт приймання-передачі. Ну щоб дійсно впевнитись, що передавали, що безоплатно, що захисні костюми (чи обладнання) що стіль-ки , що від "фонд петра порошенко".
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18.05.2020 18:34 Ответить
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