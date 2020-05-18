С начала пандемии в Украине 115 тыс. костюмов от Фонда Порошенко для медиков были переданы в больницы по всей стране
115 тыс. медицинских костюмов высокого уровня защиты, которые были куплены и доставлены в Украину средства Фонда Порошенко и компании "Рошен" уже переданы в больницы по всей Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".
Более 100 мдучреждений получили костюмы для защиты медиков бесплатно.
Еще в начале апреля были доставлены из Китая первые партии костюмов, которые оперативно передали в очаги вспышки коронавируса - в частности, в Черновцы, в Монастырисскую больницу на Тернопольщине, в столичные больницы, а также в Ивано-Франковскую, Киевскую, Одесскую, Львовскую, Ривненскую области.
Всего в первые недели карантина Фонд Порошенко и компания "Рошен" доставили из Китая 30 тыс. костюмов, 10 тыс. высококачественных защитных очков и 60 тыс. пар перчаток. Еще 100 тыс. сертифицированных защитных костюмов были закуплены в Южной Корее. 85 тыс. двумя авиарейсами уже доставлены в Украину.
Кроме того, 10 портативных рентген-аппаратов, купленных компанией "Рошен" уже работают в двух больницах Черновцов, в Виннице, Львове, в больницах Полтавской и Хмельницкой областей, в четырех медучреждениях Киева и области.
Фонд Порошенко также профинансировал закупку реанимационного медицинского оборудования - мониторы пациента, хирургические отсосы, ларингоскопы и пульсоксиметры передали в 5 больниц.
Из-за стремительного роста спроса на аппараты искусственной вентиляции легких на мировом рынке Фонд Порошенко профинансировал оперативный ремонт и восстановление аппаратов ИВЛ в больницах, которые были в нерабочем состоянии. Уже 35 аппаратов ИВЛ после ремонта полноценно работают в 13 медучреждениях. Еще один новый аппарат ИВЛ приобретен на средства Порошенко во Львове.
Пятый Президент Украины, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко также выразил готовность помочь с оборудованием для тестирования.
"Наша команда в рамках благотворительной деятельности установит автоматический ПЦР-анализатор производства F. Hoffmann-La Roche Ltd - всемирно известной швейцарской фармацевтической компании, лидера в области фармацевтики и диагностики. Мы также планируем закупить для этой лаборатории от десяти тысяч до двадцати тысяч тестов", - отметил Порошенко.
В рамках благотворительной деятельности Фонд Порошенко, компания "Рошен" волонтеры и благотворители обеспечили продуктовыми наборами первой необходимости более чем 38 тыс. украинцев. Благотворительная акция продолжается.
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Зелебот, сделай мир чище, убей себя.
дачку передал, булаву, кабинет, без стульев, но то такое, а фондик почему-то забыл.
Про мене, хай усі політики (Пєтя, Зєля, Юля, Сєня) піаряться на костюмах та інших медзасобах - лікарям від цього тільки краще, бо їм більше дістанеться.
Тоді й у Йулі є щось подібне https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Ukrlife.tv&action=edit&redlink=1 Ukrlife.tv де Людмила Немиря є ведучою й властником 20% ...
Але ж це обмежанний ресурс й йще інтернет медіа канал !
Але ЗЕ ніколи не був олігархом , я Юля 25 років тому й з часів першої посади на держслужбі не мала грошів навіть на обов"язковий атрібут олігарха -- властний медіа-ресурс . Для ключових це -- ТВ-канали .
Є офіційні докази ?
Бо на 110 тисячах можно піаритись , а ось на усіх кутках голосити про сотню -- це вже антипіар . Крайще купувати й промовчати - як подавна більшість дрібних волонтерів робить .
После этого они перестали быть врагами Украины? Не понимаю дятлов, которые ведутся на подачки политиков. Гречку помните?
Копируем Мертветчука и "православную суку" Новинского -- те начали "атракцион невиданной щедрости" ещё 2 месяца назад !
Жалкая участь той страны , где денежные мешки и лидеры ведущих политических партий есть сущность одного и тоже ...
Проданные маски от фельдшера , самолёт от Герег , пайки от ОПЗЖ и костюмы от Шоколада .
Декларации депутатов а в них мощи , картины , яхты , самолёты ...
Где же бюджет в сотни миллиардов ?! Это место "выпаса" многотысячного отряда чинуш и силовиков ?!
Шикарный второй тур 2019 - выбор между кловуном и барыгой !!!