РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7768 посетителей онлайн
Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
1 626 33

Для переговоров о деоккупации Крыма будет создана отдельная платформа, формат обсуждается с международными партнерами, - Резников

Для переговоров о деоккупации Крыма будет создана отдельная платформа, формат обсуждается с международными партнерами, - Резников

Украина будет предлагать международные переговоры по деоккупации Крыма.

Об этом заявил вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Резников в интервью агентству "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Украина должна и будет, и делает это (ведет переговоры относительно деоккупации Крыма. - Ред.), обсуждая с международными партнерами. Для меня важно, что на повестке дня президента и Донбасс, и Крым в одинаковом приоритете. И на саммите в Париже в декабре 2019 года президент заявил, что Крым и Донбасс - это Украина. Это важно", - отметил он.

По словам Резникова, для переговоров организуют отдельную платформу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разумков о деоккупации Крыма: Быстро мы этого не сделаем, но и отдавать свои территории тоже нельзя

"По Крыму будет отдельная платформа, потому что имеющийся нынче "Минск" изначально создавался для решения вопроса Донбасса - для прекращения военной агрессии России против Украины", - заявил вице-премьер.

Он также высказал предположение, что его министерство "может выйти на границы" раньше военных.

"Давайте будем реалистами, "жесткая сила" - это Министерство обороны, Вооруженные силы, правоохранительные органы. На сегодняшний день мы находится в том месте, где находимся. Пока у нас есть линия соприкосновения, мы пока не вышли на границу, и мы не можем выпустить на границу нашу силу под названием пограничные службы. Но надо как-то воздействовать, как-то возвращать эти территории. И все равно наша цель – выйти на границу. Я считаю, что у нашего Министерства есть шанс выйти на границу раньше", - заявил Резников, назвав среди средств достижения этой цели "сервисы", "услуги", "понимание людей, которые являются сегодня там заложниками оккупационных режимов, которые находятся под эффективным контролем РФ".

"Они сегодня боятся собственной страны, собственного настоящего правительства, собственной власти и своих соотечественников. Причем вообще не имеет значения, на каком языке кто говорит. Мы же это понимаем. Так вот, для того, чтобы достучаться туда, нужно давать лучший сервис, лучшие условия, лучшие предложения", - пояснил он.

Также читайте: В "Слуге народа" не рассматривают военный путь возврата Крыма. Это никоим образом не приблизит мир, - нардеп Богуцкая

Как пример привел проект "Е-резидент", заложенный в программе правительства. Он предполагает, что пожилым людям можно дистанционно, "упрощая жизнь этим людям", оформить пенсии.

"Мы боремся за умы и сердца людей, которые там. По-другому реинтеграция не произойдет. В том числе, через технические каналы. Недаром, например, родилась идея телеканала "Дом" для оккупированных территорий. Это же задача донести сигнал туда. Но наши каналы сейчас закодированы, и их нельзя смотреть на оккупированной территории. Поэтому нам нужно найти способ доносить сигналы. У нас есть ряд идей. Но в основном это все направлено на электронные сервисы", - констатировал Резников.

Автор: 

Крым (26362) деоккупация (847) Резников (1170)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+7
давно всі терміни простроченіДля переговоров о деоккупации Крыма будет создана отдельная платформа, формат обсуждается с международными партнерами, - Резников - Цензор.НЕТ 3628
показать весь комментарий
18.05.2020 15:42
+6
смешные ребята..... и что самое забавное, у них одна рука не ведает, что делает другая.....
показать весь комментарий
18.05.2020 15:52
+5
Байки про фуфайки. За умы крысчане они борются. За то,чего нет. Вы уже борьбу за умы даже упоротых зелебобиков в Украине просераете,борцуны зелёные. Развели за год бардак и срач-не расхлебаешь.
показать весь комментарий
18.05.2020 15:43
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
опять "будет"
показать весь комментарий
18.05.2020 15:39 Ответить
давно всі терміни простроченіДля переговоров о деоккупации Крыма будет создана отдельная платформа, формат обсуждается с международными партнерами, - Резников - Цензор.НЕТ 3628
показать весь комментарий
18.05.2020 15:42 Ответить
Для переговоров о деоккупации Крыма будет создана отдельная платформа, формат обсуждается с международными партнерами, - Резников

Ещё одну ступу выстругают, чтобы воду толочь. Предлагаю создать отдельное министерство. Лучше два.
показать весь комментарий
18.05.2020 15:40 Ответить
Або бабло потихеньку скиртувати !!))
показать весь комментарий
18.05.2020 15:51 Ответить
Зачем предлагать то, что уже есть - Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. ПОСТАНОВА КБУ від 11 березня 2020 р. № 212
показать весь комментарий
18.05.2020 16:05 Ответить
Собираются строгать. А может и не соберутся, а может и не выстругают. До толчения ещё очень далеко. Кацап ваще отказывается о Крыме разговаривать.
Украина будет предлагать международные переговоры по деоккупации Крыма. Источник: https://censor.net/n3196243
показать весь комментарий
18.05.2020 16:07 Ответить
Угу, угу какие мы разумовско-резниковские... Ага, а "платформу" тогда создадут предствители бурятоудмуртомордовского округа с особым статусом с новыми паспортами Украины...
показать весь комментарий
18.05.2020 15:42 Ответить
Байки про фуфайки. За умы крысчане они борются. За то,чего нет. Вы уже борьбу за умы даже упоротых зелебобиков в Украине просераете,борцуны зелёные. Развели за год бардак и срач-не расхлебаешь.
показать весь комментарий
18.05.2020 15:43 Ответить
куменді дятли: як можна звільнити переговорами територію, яку окупував озброєний противник?!!
А якщо без жартів, то є тільки один шлях для тих, хто не хоче відвойовувати рідну землю: це шлях колаборації, постійних поступок агресору, який неминуче призведе до приниження та нових втрат.
показать весь комментарий
18.05.2020 15:44 Ответить
деньги на ветер.......... лучше в оборонку вложите.
показать весь комментарий
18.05.2020 15:46 Ответить
Во как ! Крым мы вернём , но не ценой жизней украинцев . Подождём . Путло не вечен , да и без воды они с 2014-го скучают по дому . Летом в 2013-м миллионы ехали на отдых в "элитные курятники" . Позавчерашние креветки , засраные пляжи . Татары , их жалко .
показать весь комментарий
18.05.2020 15:46 Ответить
за путлом там очередь стоит...., причем он не самый худший из претендентов......
показать весь комментарий
18.05.2020 15:51 Ответить
И на саммите в Париже в декабре 2019 года президент заявил, что Крым и Донбасс - это Украина. Это важно", - отметил он Источник: https://censor.net.ua/n3196243
А ХОТІВ ЩОСЬ ІНШЕ ГОВОРИТИ?
показать весь комментарий
18.05.2020 15:48 Ответить
в Украине у власти предатели,которые собираются Украину интегрировать в рашистское ордло.
показать весь комментарий
18.05.2020 15:48 Ответить
Вот для вас платформа, мрази!
Для переговоров о деоккупации Крыма будет создана отдельная платформа, формат обсуждается с международными партнерами, - Резников - Цензор.НЕТ 5064
показать весь комментарий
18.05.2020 15:51 Ответить
З виду - роботи вже завершені й можна запускати в експлуатацію...
показать весь комментарий
18.05.2020 15:54 Ответить
смешные ребята..... и что самое забавное, у них одна рука не ведает, что делает другая.....
показать весь комментарий
18.05.2020 15:52 Ответить
Платформу говорите ? Это ж какой длины ,на скока вагонов ? Фантазеры или хитрые проходимцы? Видимость бурной деятельности создают ,дабы получить 500 000 на оздоровление,да 350 000 за интенсивность. Обыватель все скушает....
показать весь комментарий
18.05.2020 16:00 Ответить
>Так вот, для того, чтобы достучаться туда, нужно давать лучший сервис, лучшие условия, лучшие предложенияИсточник: https://censor.net/n3196243

Да, пан Резников. Предложите им сдать паспорта РФ и взять обратно паспорта Украины. Ну, небесплатно конечно. Дайте им отступные, а то из них плохие патриоты получатся.

Резников, ты только не считай всех своих сограждан идиотами. Идиотов много, но не все - идиоты.
показать весь комментарий
18.05.2020 16:04 Ответить
Така, як по ордло. Визанння подвійного громадянства, можливість голосувати. Вода і товарне забезпечення колоборантам -окупантам. Транспортне сполучення
показать весь комментарий
18.05.2020 16:08 Ответить
Єдінствєнна платформа, яку можна застосовати для "самодеокупації" Криму - це платформа ядєрная. Остальноє - крымня. Ня-ня-ня...
показать весь комментарий
18.05.2020 16:10 Ответить
Недаром, например, родилась идея телеканала "Дом" для оккупированных территорий. Источник: https://censor.net/n3196243
знайшов в youtube, подивився новинний випуск цього каналу - лайно. російськомовне погано зроблене лайно.
показать весь комментарий
18.05.2020 16:11 Ответить
Може зону зробити з лугандону?
🤔
показать весь комментарий
18.05.2020 16:14 Ответить
Доки люди у Ненцi краще жити будуть чим москалi кримчани не порвернуться.
показать весь комментарий
18.05.2020 17:19 Ответить
Украинцы и так лучше живут, очень много крымчан из Крыма в Украину уехали. В Крыму остались 2 вида , первые безинициативные, которые будут стоять на коленях" путинпамаги" и предатели родины. Третьи это сами рашисты, которые там служили в ВМФ РФ, еще во времена Украины и некоторая толика идиотов понаехав из паРашки под улюлюканье " крымнаш" , которых аксенов как шушера дерет во все дыры и оббирает что может унести
показать весь комментарий
18.05.2020 17:30 Ответить
Нормально. Рашу надо драть на всех направлениях, все больше полезных санкций, пока не развалится
показать весь комментарий
18.05.2020 17:26 Ответить
флажок у тебя интересный. я слышал скоро будет создана платформа по деокупации серверного кипра, от всяких там, ну ты понял да?
показать весь комментарий
18.05.2020 23:56 Ответить
"Украина должна и будет, и делает это (ведет переговоры относительно деоккупации Крыма. - Ред.), обсуждая с международными партнерами.

Как-то обходится вопрос: а РФ об этом знает? С РФ ведутся переговоры? С РФ вообще это обсуждается или укр МИД надеется, что за него будут работать западные партнеры? Так они тему Крыма уже пару лет в упор не видят.
показать весь комментарий
18.05.2020 17:35 Ответить
На кого ця ЛАПША розрахована?
показать весь комментарий
18.05.2020 18:34 Ответить
 
 