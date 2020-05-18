Для переговоров о деоккупации Крыма будет создана отдельная платформа, формат обсуждается с международными партнерами, - Резников

Украина будет предлагать международные переговоры по деоккупации Крыма.

Об этом заявил вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Резников в интервью агентству "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Украина должна и будет, и делает это (ведет переговоры относительно деоккупации Крыма. - Ред.), обсуждая с международными партнерами. Для меня важно, что на повестке дня президента и Донбасс, и Крым в одинаковом приоритете. И на саммите в Париже в декабре 2019 года президент заявил, что Крым и Донбасс - это Украина. Это важно", - отметил он.

По словам Резникова, для переговоров организуют отдельную платформу.

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"По Крыму будет отдельная платформа, потому что имеющийся нынче "Минск" изначально создавался для решения вопроса Донбасса - для прекращения военной агрессии России против Украины", - заявил вице-премьер.

Он также высказал предположение, что его министерство "может выйти на границы" раньше военных.

"Давайте будем реалистами, "жесткая сила" - это Министерство обороны, Вооруженные силы, правоохранительные органы. На сегодняшний день мы находится в том месте, где находимся. Пока у нас есть линия соприкосновения, мы пока не вышли на границу, и мы не можем выпустить на границу нашу силу под названием пограничные службы. Но надо как-то воздействовать, как-то возвращать эти территории. И все равно наша цель – выйти на границу. Я считаю, что у нашего Министерства есть шанс выйти на границу раньше", - заявил Резников, назвав среди средств достижения этой цели "сервисы", "услуги", "понимание людей, которые являются сегодня там заложниками оккупационных режимов, которые находятся под эффективным контролем РФ".

"Они сегодня боятся собственной страны, собственного настоящего правительства, собственной власти и своих соотечественников. Причем вообще не имеет значения, на каком языке кто говорит. Мы же это понимаем. Так вот, для того, чтобы достучаться туда, нужно давать лучший сервис, лучшие условия, лучшие предложения", - пояснил он.

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Как пример привел проект "Е-резидент", заложенный в программе правительства. Он предполагает, что пожилым людям можно дистанционно, "упрощая жизнь этим людям", оформить пенсии.

"Мы боремся за умы и сердца людей, которые там. По-другому реинтеграция не произойдет. В том числе, через технические каналы. Недаром, например, родилась идея телеканала "Дом" для оккупированных территорий. Это же задача донести сигнал туда. Но наши каналы сейчас закодированы, и их нельзя смотреть на оккупированной территории. Поэтому нам нужно найти способ доносить сигналы. У нас есть ряд идей. Но в основном это все направлено на электронные сервисы", - констатировал Резников.