За время карантина выявлены 370 агитаторов, распространявших фейки о COVID-19 для нагнетания паники, - СБУ
За последнюю неделю киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили почти 50 интернет-агитаторов, которые распространяли различные фейки об эпидемии COVID-19.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ, 17 из 370 интернет-агитаторов, разоблаченных с дня введения ограничительных мер из-за распространения коронавируса, "действовали по заданию российской стороны". Количество заблокированных интернет-сообществ составляет почти 2,5 тысячи с миллионной аудиторией.
"Агитаторы используют любые информационные поводы для создания у граждан ощущения неконтролируемого хаоса в стране, паники и неспособности государственных органов выполнять свои функции по назначению", - информируют в ведомстве.
В частности, через социальные сети граждан призвали нарушать карантин, проводить акции протеста, силой захватывать власть.
Такие агитаторы "работали" в Киеве, Одессе, Днепре, Львове, Херсоне, Полтаве, Кропивницком, Конотопе, Ивано-Франковске, Хмельницком и Жашкове. СБУ начала уголовные производства.
Служба безопасности призывает интернет-пользователей быть бдительными и уделять особое внимание безопасности в интернете, доверять лишь информации из официальных источников.
"Еще раз напоминаем, что за сознательную дестабилизацию ситуации, в том числе через интернет, предусмотрена уголовная и административная ответственность", - подчеркнули в ведомстве.
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Я так понял что Шляшка за жопу взяли?
написано же:
"...виявлено 370 агітаторів, які поширювали фейки про COVID-19 для нагнітання паніки..."
" https://lb.ua/news/2020/04/04/454526_lvove_vipisali_perviy_shtraf.html Парки и скверы на период карантина в Украине закрывали не столько для влияния на эпидемиологический процесс, как для психологического эффекта на людей. Об этом в https://lb.ua/go.php?url=aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj16aEVoWWl2VGJkOA== эфире телеканала http://savefrom.net/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.*****************************&utm_source=chameleon&utm_medium=extensions&utm_campaign=link_modifier "Украина 24" сообщил главный санитарный врач https://lb.ua/file/person/4863_lyashko_viktor_kirillovich_.html Виктор Ляшко .
"Благодаря этому психологическому эффекту у людей появилось ощущение опасности и необходимости соблюдения карантинных мероприятий, которые внедряло правительство", - сказал Ляшко. "
Я так понял что главного фейкомёта СБУ взяла за жопу. Почему об этом прямо не написали?
Это только военных и волонтёров можно хватать и сажать по "делу Шеремета", с целью запугать армию.
но я их так и не видел.
Видно ветер меняется и наступает время поиска крайних этой афёры - и СБУ героически вычисляет тех, кто ратует за обыдлячивание быдла...
Радует что СБУ выучила слова "интернет" и "аккаунт". Раньше она с автоматами сигареты отбирала у мелких спекулянтов...
Анализ литературных данных по клиническому опыту ведения пациентов с атипичной пневмонией, связанной с коронавирусами SARS-CoV и MERSCoV, позволяет выделить несколько этиотропных препаратов, которые рекомендовано использовать в комбинации. К ним относятся хлорохин, гидроксихлорохин, лопинавир+ритонавир, азитромицин (в комбинации с гидроксилорохином), препараты интерферонов. Среди препаратов, которые находятся на стадии клинических испытаний у пациентов с COVID-19, можно отметить также умифеновир, ремдесивир, фавипиравир.
https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/ai/doc/114/attach/vremennie_mr_COVID-19_versiya_5.pdf
И арбидол расейский они выпускают, только название поменяли.
Я бы советовал СБУ не сплетни читать в интернете, а заняться реальным делом, т.к. террористы захватили часть Украины!
A SARS-like cluster of circulating bat coronaviruses shows potential for human emergence
https://www.nature.com/articles/nm.3985. А тепер ця мерзенна гебня роти затикає. Це ж саме її начальник і заступник приперли з Кюршавелю і Італії заразу і зхамість того щоб створити трибунал ООН і сптитати з Франції, США Китаю х якою метою створювали штучний штам вірусу, ці сині кашкети бігають за громадянами як охоронні загони зелених зе-проданців землі України під час карантину.
А ще де статистика загальної смертності в Україні по місяцям за 2020 а -зась?!