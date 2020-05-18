За время карантина выявлены 370 агитаторов, распространявших фейки о COVID-19 для нагнетания паники, - СБУ

За последнюю неделю киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили почти 50 интернет-агитаторов, которые распространяли различные фейки об эпидемии COVID-19.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ, 17 из 370 интернет-агитаторов, разоблаченных с дня введения ограничительных мер из-за распространения коронавируса, "действовали по заданию российской стороны". Количество заблокированных интернет-сообществ составляет почти 2,5 тысячи с миллионной аудиторией.

"Агитаторы используют любые информационные поводы для создания у граждан ощущения неконтролируемого хаоса в стране, паники и неспособности государственных органов выполнять свои функции по назначению", - информируют в ведомстве.

В частности, через социальные сети граждан призвали нарушать карантин, проводить акции протеста, силой захватывать власть.

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Такие агитаторы "работали" в Киеве, Одессе, Днепре, Львове, Херсоне, Полтаве, Кропивницком, Конотопе, Ивано-Франковске, Хмельницком и Жашкове. СБУ начала уголовные производства.

Служба безопасности призывает интернет-пользователей быть бдительными и уделять особое внимание безопасности в интернете, доверять лишь информации из официальных источников.

"Еще раз напоминаем, что за сознательную дестабилизацию ситуации, в том числе через интернет, предусмотрена уголовная и административная ответственность", - подчеркнули в ведомстве.

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