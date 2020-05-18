В ближайшее время будет подписан указ о присвоении Курбан-Байраму и Ураза-Байраму статуса государственных религиозных праздников, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленскйи провел встречу с представителями крымско-татарского народа и сообщил, что в ближайшее время будет подписан указ, согласно которому Курбан-Байрам и Ураза-Байрам получат статус государственных религиозных праздников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Мы хотим построить государство, в котором каждый человек чувствует себя гражданином Украины. Я хотел бы, чтобы каждый чувствовал себя полноценным гражданином, не забывая об истории и о традициях своего народа. Мы хотим поддерживать вас не только на словах, а в действиях, на законодательном уровне", - отметил глава государства.

Зеленский сообщил, что в ближайшие дни он планирует подписать указ, согласно которому Курбан-Байрам и Ураза-Байрам получат статус государственных религиозных праздников.

Напомним, сегодня в Украине отмечают День борьбы за права крымскотатарского народа и чтят память жертв депортации крымских татар.

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