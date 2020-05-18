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В ближайшее время будет подписан указ о присвоении Курбан-Байраму и Ураза-Байраму статуса государственных религиозных праздников, - Зеленский

В ближайшее время будет подписан указ о присвоении Курбан-Байраму и Ураза-Байраму статуса государственных религиозных праздников, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленскйи провел встречу с представителями крымско-татарского народа и сообщил, что в ближайшее время будет подписан указ, согласно которому Курбан-Байрам и Ураза-Байрам получат статус государственных религиозных праздников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Мы хотим построить государство, в котором каждый человек чувствует себя гражданином Украины. Я хотел бы, чтобы каждый чувствовал себя полноценным гражданином, не забывая об истории и о традициях своего народа. Мы хотим поддерживать вас не только на словах, а в действиях, на законодательном уровне", - отметил глава государства.

Зеленский сообщил, что в ближайшие дни он планирует подписать указ, согласно которому Курбан-Байрам и Ураза-Байрам получат статус государственных религиозных праздников.

Напомним, сегодня в Украине отмечают День борьбы за права крымскотатарского народа и чтят память жертв депортации крымских татар.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нельзя позволить приватизировать Бабий Яр, - ведущий исследователь истории евреев Петровский-Штерн обратился к Зеленскому

Автор: 

Зеленский (20202) Курбан-Байрам (13) крымские татары (2716)


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Топ комментарии
+30
А баранов у нас на улице резать будут? зедауну же нужно сто бы как врашке было
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18.05.2020 16:20
+22
Опять у харанта передоз
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18.05.2020 16:23
+16
А почему не Рош ха-Шана?
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18.05.2020 16:31
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Страница 2 из 2
"в нормальных государствах правительство-бы реституцию провело, и вернуло-бы, людям не только их дома и землю" - с этим однозначно согласен! Я ещё после развала сссра, сказал всем вокруг себя, если не будет возврата собственности, значит ничего не поменялось!! так оно и произошло и есть на сей день!! Тот же пост совок европейский, на примере Чехии, у кого были документы, архивы, всем всё вернули, кто то вмиг стал, богат и состоятелен ибо это то, что нажили их предки, а кто то рвал свой комуняцкий зад на части.
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18.05.2020 21:14 Ответить
СТЫДИТЕСЬ УКРАИНЦЫ ! ЧТО ВЫ ПИШИТЕ ?
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18.05.2020 17:10 Ответить
И день партии шария на очереди ,какие мы толерантные аж на сколько % мусульман..без крыма рима..
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18.05.2020 17:21 Ответить
Казламордое пошло нах...й
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18.05.2020 17:25 Ответить
Спасибаа шо козломордого послал ,но по существу тобто по суті сколько%татар на материке.. в ехвір,вот сотник шото понятное значит сто ,мне как бы хуже не будет еще день вечных праздников, он православных сонм,но шо за игры то признать крым татарским то байрам ..
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18.05.2020 17:44 Ответить
А человеческим языком написать можеш ? Извини , но мои два "ВЫШа" не дотягивают до твоего эксперанто.
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18.05.2020 18:01 Ответить
По всьому в одній із освіт тромбоз ,у верхній чи нижній екзаменатор словесТности ,поди все регалии на дедопалочке висят позер .
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18.05.2020 18:08 Ответить
Сотник витя, ты дежурный по тумбочке на этой теме? Ты же не украинец, и не христианин. Ты ботяра провластная.
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18.05.2020 18:33 Ответить
Самотканный твоя чуть изогнутая извилина позволяет тебе судить о тайнах Вселенной ?
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18.05.2020 19:27 Ответить
Знову визідні будуть. Ехехех.
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18.05.2020 17:18 Ответить
Дрыщ ты писать вообщето умеешь ?
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18.05.2020 17:26 Ответить
Піди купи собі шарік і з ним ***** з цього сайта кацап тупорилий )))))
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18.05.2020 17:32 Ответить
Ви просто випустили з уваги,що український олігарх намбер ван - татарин...
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18.05.2020 17:32 Ответить
Бред!
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18.05.2020 17:41 Ответить
совсем крыша поехала у хлопчика или провокаторы псячие насоветовали
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18.05.2020 18:07 Ответить
янелох-порноактер.
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18.05.2020 18:08 Ответить
Не понимаю, почему игнорируют день воскрешения сына Летающего Макаронного Монстра?
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18.05.2020 18:09 Ответить
Этот оманский ос*ел ничего не перепутал?
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18.05.2020 18:15 Ответить
Чем буддисты хуже? А Самаритяне?
Давайте и их праздники сделаем выходными,
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18.05.2020 18:36 Ответить
Державної релігії в Україні не існує, але дежавні релігійні свята існують. Це нелогічно, адже релігія відокремлена від держави, але так вже історично склалося, що християнство найбільш притаманне нашій державі і вкорінилося в деяких законах. Отже, відміняти статус "державне" для християнських свят не треба і навіть погано. Але відтворювати цю нелогічність відносно інших релігій буде шкідливо для держави. Тобто, виходячи з логіки, що державна мова повинна бути одна, державні свята можуть бути лише такі, що склалися за віки - лише християнські. Міняти базові традиції народу простим підписанням указу не можна. Можливо, це питання для референдуму.
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18.05.2020 18:54 Ответить
Насчет " за века" ты конечно загнул не слабо. Поясни будь ласка , почему западенские свята не государственные . а наши истинно верные? То что церковь постепенно тянет нарид к европейским нормам ,разве это не правильно? Да и само христианство за уши притянуто к народу.
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18.05.2020 19:19 Ответить
Не понравилось "за века"? Я выражусь точнее: за тысячелетие. Уразумел?
Европейские нормы - понятие неоднозначное.
"христианство притянуто за уши" - негативная коннотация, пренебрежительное отношение.
Не всё нужно тупо копировать с Европы, например, война религий по Балканскому сценарию нам точно не нужна.
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18.05.2020 19:38 Ответить
Прям таки за "тысячилетия" ? Когда и при каких обстоятельствах произошло крещение Руси ? """"ПОТРЯС ЛИ ТЫ ВОЛЬКА ГЛУБИНОЮ ПОЗНАНИЙ СВОИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ СВОИХ? "
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18.05.2020 19:46 Ответить
Так ты не знаешь, когда отмечали 1000-летие крещения Руси??? Я не жду ответ, и так с тобой всё ясно.
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18.05.2020 20:19 Ответить
Почему Владимир отдал предпочтение христианству а не мусульманству ? Вещай же знаток религии. ! А если знаешь ответ то устыдись ( заткнись) и не трать мое время.
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18.05.2020 20:20 Ответить
Слепая вера в религию ( не в Бога или Аллаха как кому угодно)- удел рабов !
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18.05.2020 20:33 Ответить
Религиозные праздники не коренные народы Украины государственный статус не получат.
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18.05.2020 20:40 Ответить
В Украине проживает 4 коренных народа, этногенез которых связан с территорией Украины - это украинцы, крымские татары, караимы, крымчаки.

русские "в Украине" являются "диаспорой
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18.05.2020 20:50 Ответить
Снова зрада.
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18.05.2020 19:08 Ответить
У студентські часи мені подарували американський календар, де значилися усі відомі американцям свята. І ми, збираючись на тусівку або пікнік, вже знали ЩО ми святкуватимемо.
Нехай булуть ще й мусульманські свята в нашому календарі. Хоча і там є свої нюанси: якось привітав знаймого таджика з якимось мусульманським святом, він подякував і сказав що то не їхнє свято. А скоріше азербайджанців. (?)
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18.05.2020 19:17 Ответить
Азербайджанці - шиїти, а таджики - сунніти, тому у них таки бувають різні свята. Хоча основні - однакові для всіх муслімів
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18.05.2020 20:45 Ответить
Моя знакомая посоветовала своему мужу алкашу купить церковный календарь...сказала "не надо будет искать повод"
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18.05.2020 19:28 Ответить
Найближчим часом буде підписано указ про надання Курбан-Байраму й Ураза-Байраму статусу державних релігійних свят, - Зеленський - Цензор.НЕТ 887
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18.05.2020 20:19 Ответить
Внутри барабана зестадо ?
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18.05.2020 20:42 Ответить
А как же Пейсах?
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18.05.2020 20:30 Ответить
Ноль целых Две десятых процента евреев сидят в раде и нефига не делают У них Пейсах и так круглый год.
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18.05.2020 20:41 Ответить
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform


После длительных метаний между православием и иудаизмом Зеленский выбрал ислам ... Вова, мы тебя понимаем. Гарем это круто, но ... Зачем такие сложности? Можно просто признать будущего ребенка. Не обязательно женится на его матери

Еврей запускающий исламизацию Украины ... Это даже круче чем еврей - член СС

Клоун совсем пустился берега... "Курбан-Байрам и Ураза-Байрам станут государственными праздниками" Напоминаем ст. 35 Конституції України "Церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави"
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18.05.2020 20:57 Ответить
Вова конечно же скотина , но почему 7 января гос праздник ? Мне в принципе по барабану , но почему НАМ можно , а ИМ низззя !
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18.05.2020 21:02 Ответить
А почему в исламских странах не празднуют рождество христово точно и здесь есть своя территория на которой тысячелетиями сложились устои страны а ломать и водит религиозные праздники ради рейтинга как делает вовочка это просто стравливание людей на религиозной почве живешь в стране со своим укладом соблюдай их традиции

И правильно там написано ст. 35 Конституції України "Церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави не надо копировать запоребрик во всем
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18.05.2020 21:08 Ответить
*****... Даешь Песах госприздником!
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18.05.2020 21:43 Ответить
трішки почекайте......
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18.05.2020 22:31 Ответить
Н-да ...
Значить. в Канаді - країні імігрантів, державними вихідними є Різдво і Великдень.
А в моноетнічній Україні, корінним населенням якої є українці, які живуть на своїй землі і релігією яких є християнство - будуть мусульманські .
Жидівських ще не додали ?
Чекайте.

Повторю: я не знаю жодної іншої країни в світі, населення якої настільки б ненавиділо ту землю, на якій живе і все робило для її знищення.
Тільки в поки що Україні з цим успішно справляються.
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18.05.2020 22:30 Ответить
Нац.меншиги беруть вихідний за свій рахунок (їх відпускають, це дозволяється), щоб відсвяткувати свої свята.
І все.
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18.05.2020 22:32 Ответить
І все це заради рейтинга. В Канаді тільки Різдво і Пасха - державні свята. В США теж так, здається. Хоча муслімів в цих країнах багато.
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18.05.2020 22:48 Ответить
Лучше бы Крым вернул, а не на праздниках пиарился. Идиот!
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18.05.2020 23:56 Ответить
Ребята вы зря возмущаетесь.Меня трудно заподозрить в любви к мусульманам.НО!!! Крымские татары наши союзники и они как и многие тейпы чеченцев против мокшан!
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19.05.2020 01:52 Ответить
Ахмет Чийгоз - замало буде.У хитрожопого По зараз шок.Зюзя знов його обскакав на міліон голосів від мусульманської общини.ФСБ не спить!!!
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19.05.2020 09:46 Ответить
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