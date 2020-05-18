В ближайшее время будет подписан указ о присвоении Курбан-Байраму и Ураза-Байраму статуса государственных религиозных праздников, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленскйи провел встречу с представителями крымско-татарского народа и сообщил, что в ближайшее время будет подписан указ, согласно которому Курбан-Байрам и Ураза-Байрам получат статус государственных религиозных праздников.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
"Мы хотим построить государство, в котором каждый человек чувствует себя гражданином Украины. Я хотел бы, чтобы каждый чувствовал себя полноценным гражданином, не забывая об истории и о традициях своего народа. Мы хотим поддерживать вас не только на словах, а в действиях, на законодательном уровне", - отметил глава государства.
Зеленский сообщил, что в ближайшие дни он планирует подписать указ, согласно которому Курбан-Байрам и Ураза-Байрам получат статус государственных религиозных праздников.
Напомним, сегодня в Украине отмечают День борьбы за права крымскотатарского народа и чтят память жертв депортации крымских татар.
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Давайте и их праздники сделаем выходными,
Европейские нормы - понятие неоднозначное.
"христианство притянуто за уши" - негативная коннотация, пренебрежительное отношение.
Не всё нужно тупо копировать с Европы, например, война религий по Балканскому сценарию нам точно не нужна.
русские "в Украине" являются "диаспорой
Нехай булуть ще й мусульманські свята в нашому календарі. Хоча і там є свої нюанси: якось привітав знаймого таджика з якимось мусульманським святом, він подякував і сказав що то не їхнє свято. А скоріше азербайджанців. (?)
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После длительных метаний между православием и иудаизмом Зеленский выбрал ислам ... Вова, мы тебя понимаем. Гарем это круто, но ... Зачем такие сложности? Можно просто признать будущего ребенка. Не обязательно женится на его матери
Еврей запускающий исламизацию Украины ... Это даже круче чем еврей - член СС
Клоун совсем пустился берега... "Курбан-Байрам и Ураза-Байрам станут государственными праздниками" Напоминаем ст. 35 Конституції України "Церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави"
И правильно там написано ст. 35 Конституції України "Церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави не надо копировать запоребрик во всем
Значить. в Канаді - країні імігрантів, державними вихідними є Різдво і Великдень.
А в моноетнічній Україні, корінним населенням якої є українці, які живуть на своїй землі і релігією яких є християнство - будуть мусульманські .
Жидівських ще не додали ?
Чекайте.
Повторю: я не знаю жодної іншої країни в світі, населення якої настільки б ненавиділо ту землю, на якій живе і все робило для її знищення.
Тільки в поки що Україні з цим успішно справляються.
І все.