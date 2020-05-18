ВВП Украины в первом квартале 2020 года упал на 1,5% - это лучше, чем в среднем по Европе, - Гончарук
На падение ВВП Украины в первом квартале 2020 года повлияли теплая зима, уменьшение транспортировки газа из России в ЕС и ограничения в связи с коронавирусом.
Об этом в своем телеграм-канале написал экс-премьер Алексей Гончарук, передает Цензор.НЕТ.
"Госстат объявил официальные цифры о состоянии экономики (оперативную оценку ВВП за первый квартал 2020 года).
ВВП сократился на 0.8% (квартал к кварталу) и на 1.5% (год к году). Это лучше, чем в среднем по Европе (ВВП ЕС упал на 2.7% год к году), однако это все равно повод нормально разобраться, почему рост экономики замедлился.
Конечно, подробные выводы можно будет окончательно сделать после 19 июня, когда Госстат опубликует детальное распределение ВВП по компонентам , но уже сейчас понятно, что результат за квартал определялся падением экономики в марте (сокращение ВВП в январе-феврале Минэкономики было оценено как незначительное - 0, 2% г / г). Почему так произошло?
Основными факторами были:
▪️теплая зима , из-за чего объем потребления (а соответственно, и производство) тепловой и электрической энергии уменьшился;
▪️значительно меньшие объемы транспортировки газа из России в ЕС (в прошлом году накануне возможной "газового кризиса" все запаслись голубым топливом заранее, и теперь потребность в его транспортировке значительно меньше)
▪️влияние ограничительных мер для предотвращения распространения пандемии коронавируса (особенно остро это повлияло на транспортную сферу)
Тогда было значительно меньше информации о COVID-19, и каждая страна выбирала свою стратегию работы в условиях распространения пандемии.
Мы ориентировались, прежде всего, на рекомендации ВОЗ, но понимали, что, вводя ограничения, нужно осознавать, как мы их будем снимать, поэтому стратегия нашего правительства заключалась в том, чтобы создавать минимум барьеров для экономики (бизнеса) до момента официального подтверждение первого случая заболевания в Украине.
Правильной ли была такая стратегия - покажет время, но уже сейчас видно, что она позволила минимизировать негативное влияние COVID-19 на экономику страны в январе-феврале 2020 года. Март был сложный.
Уже понятно, что результаты 2-го квартала будут для экономики значительно хуже из-за сочетания сверхжестких ограничений для бизнеса при фактическом отсутствии государственной поддержки. Адекватная для таких случаев модель (ограничиваешь возможности - компенсируешь убытки) в Украине, к сожалению, так и не заработала. Жаль.
Теперь, когда карантин начал фактически "самопрекращаться", главной задачей власти является предоставить бизнесу доступ к дешевым ресурсам.
Это вполне возможно, если продолжать сотрудничество с МВФ, и при условии сохранения независимости Национального банка Украины. Сейчас деятельность именно этого государственного института остается фундаментом моего оптимизма относительно будущего", - заявил Гончарук.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
слава урядам Афганістану та Сирії!
Никаких "ошибок в заголовках" там НЕ БЫЛО!
Был скриншот ГРАФИКА и ТАБЛИЦЫ
- Ціна за електрику в Україні найменьша в Європі, - каже Буславець.
Але насправді Ахметов виставив українцям НАЙВИЩУ ціну за електрику в Світі!!!!!!
______________
Зєлю геть. Дострокові. Націоналізація ДТЕК.
Впечатление, что у Буславец это не вранье, а ляп персонала при подготовке к выступлению. Видал и не такое: слайды не от той темы, слайды вверх ногами.... Плохо другое: КТН и министр энергетики настолько не владеет темой, что не просекла сразу это ляп.
🤣
Потом Европа рванет по +5% а мы -2.5%
Врядли. Безработица в Штатах в 1 квартале была 15%, прогноз на полгода - 25%, а Штаты - это крупнейший торговый партнер ЕС. Да и остальные... прогноз падения ВВП в мире 2-5%, так что за счет чего рвать вверх?
Америка скоро развалится!
Особенности госдолга Штатов:
- он номинирован в долларах.
- в основном, пр 3/4 размещен вне Штатов.
Упрощенно это означает, что если иностранный клиент хочет продать одни бумажки - казначейские обязательства США - и получить за них другие бумажки - доллары США, то в случае необходимости Штаты могут напечатать столько долларов, сколько нужно. Что кстати и происходит сейчас.
Никто другой, кроме Штатов, на такой фокус сегодня не способен. Евро - не мировая, а скорее региональная валюта, возможности подобных финтов без последствий - обесценивания внутри ЕС - куда меньше.
ПФР, собирающий с каждого работающего по 22% от зарплаты, недосчитается триллиона рублей доходов в этом году при средней цене нефти 27 долларов за баррель, прогнозирует «Центр развития» Высшей школы экономики, сообщает https://www.finanz.ru/novosti/lichnyye-finansy/v-byudzhete-pensionnogo-fonda-nedoschitalis-trilliona-rubley-1029206791 Финанс.ру . Это 11% доходов фонда, заложенных в закон о федеральном бюджете.
Сборы с населения, впрочем, покрывают лишь чуть больше половины суммы, которую фонд должен потратить на выплаты пенсионерам - 8,999 трлн рублей.
Разницу в виде трансфера оплачивает федеральный бюджет: до пенсионной реформы он обеспечивал почти половину бюджета ПФР, но текущий год власти запланировали снижение этой доли до 36,5%.
Увеличится «дыра» в фонде обязательного медицинского страхования: из 2,15 трлн рублей запланированных поступлений не досчитается от 260 до 350 млрд рублей при нефти до 35 долларов за бочку.
В результате каждый четвертый рубль из запланированных расходов фонда (2,388 трлн рублей) останется без реального обеспечения.
Латать дыры в соцфондах правительству придется за счет федерального бюджета, что еще больше увеличит его дефицит.
По оперативным данным ФНС, в апреле налоговые поступления упали на 31,4% год к году. При этом налог на прибыль и НДФЛ, в основном формирующие доходы региональных бюджетов, упали соответственно на 40,8 и 14,1%. Наиболее важные для федерального бюджета налоги НДС и НДПИ снизились на 26,7 и 50,8%, отмечают в ВШЭ.
Если учесть еще и выпадающие доходы субъектов РФ, общий дефицит ресурсов в бюджетной системе на конец года может составить до 8,3% ВВП - то есть 6,9-9,1 триллиона рублей.
При этом в 2021 году проблема никуда не уйдет, подчеркивает ведущий научный сотрудник «Центра развития» ВШЭ Андрей Чернявкий.
Нефть была закуплена еще в апреле, по самым низким ценам. То есть, Китай ожидает в общей сложности не менее 230 млн баррелей нефти в течение следующих трех месяцев. Это самый большой флот супертанкеров, направляющихся к крупнейшему в мире импортеру нефти.
Однако среди всей огромнейшей партии, нет ни одного барреля российской нефти. Практически вся нефть закуплена на Аляске, в Бразилии и Канаде