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ВВП Украины в первом квартале 2020 года упал на 1,5% - это лучше, чем в среднем по Европе, - Гончарук

ВВП Украины в первом квартале 2020 года упал на 1,5% - это лучше, чем в среднем по Европе, - Гончарук

На падение ВВП Украины в первом квартале 2020 года повлияли теплая зима, уменьшение транспортировки газа из России в ЕС и ограничения в связи с коронавирусом.

Об этом в своем телеграм-канале написал экс-премьер Алексей Гончарук, передает Цензор.НЕТ.

"Госстат объявил официальные цифры о состоянии экономики (оперативную оценку ВВП за первый квартал 2020 года).

ВВП сократился на 0.8% (квартал к кварталу) и на 1.5% (год к году). Это лучше, чем в среднем по Европе (ВВП ЕС упал на 2.7% год к году), однако это все равно повод нормально разобраться, почему рост экономики замедлился.

Конечно, подробные выводы можно будет окончательно сделать после 19 июня, когда Госстат опубликует детальное распределение ВВП по компонентам , но уже сейчас понятно, что результат за квартал определялся падением экономики в марте (сокращение ВВП в январе-феврале Минэкономики было оценено как незначительное - 0, 2% г / г). Почему так произошло?

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Основными факторами были:

▪️теплая зима , из-за чего объем потребления (а соответственно, и производство) тепловой и электрической энергии уменьшился;

▪️значительно меньшие объемы транспортировки газа из России в ЕС (в прошлом году накануне возможной "газового кризиса" все запаслись голубым топливом заранее, и теперь потребность в его транспортировке значительно меньше)

▪️влияние ограничительных мер для предотвращения распространения пандемии коронавируса (особенно остро это повлияло на транспортную сферу)

Тогда было значительно меньше информации о COVID-19, и каждая страна выбирала свою стратегию работы в условиях распространения пандемии.

Мы ориентировались, прежде всего, на рекомендации ВОЗ, но понимали, что, вводя ограничения, нужно осознавать, как мы их будем снимать, поэтому стратегия нашего правительства заключалась в том, чтобы создавать минимум барьеров для экономики (бизнеса) до момента официального подтверждение первого случая заболевания в Украине.

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Правильной ли была такая стратегия - покажет время, но уже сейчас видно, что она позволила минимизировать негативное влияние COVID-19 на экономику страны в январе-феврале 2020 года. Март был сложный.

Уже понятно, что результаты 2-го квартала будут для экономики значительно хуже из-за сочетания сверхжестких ограничений для бизнеса при фактическом отсутствии государственной поддержки. Адекватная для таких случаев модель (ограничиваешь возможности - компенсируешь убытки) в Украине, к сожалению, так и не заработала. Жаль.

Теперь, когда карантин начал фактически "самопрекращаться", главной задачей власти является предоставить бизнесу доступ к дешевым ресурсам.

Это вполне возможно, если продолжать сотрудничество с МВФ, и при условии сохранения независимости Национального банка Украины. Сейчас деятельность именно этого государственного института остается фундаментом моего оптимизма относительно будущего", - заявил Гончарук.

ВВП Украины в первом квартале 2020 года упал на 1,5% - это лучше, чем в среднем по Европе, - Гончарук 01
ВВП Украины в первом квартале 2020 года упал на 1,5% - это лучше, чем в среднем по Европе, - Гончарук 02
ВВП Украины в первом квартале 2020 года упал на 1,5% - это лучше, чем в среднем по Европе, - Гончарук 03

Автор: 

ВВП (643) Гончарук Алексей (842) кризис (3070)


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Топ комментарии
+11
впевнений, що ВВП Афганістану, чи Сирії впав ще менше (а може і не впав, навіть)
слава урядам Афганістану та Сирії!
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18.05.2020 16:25
+11
После эпического ВРАНЬЯ Буславец про "4,5 евро за 1 МВатт" их "статистике" еще кто-то верит?
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18.05.2020 16:27
+9
При Порохе в прошлом году за первый квартал 19-го вырос на 2.5, при зебиле через год упал на 1.5...
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18.05.2020 16:22
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Правила форума Совет форумчан
При Порохе в прошлом году за первый квартал 19-го вырос на 2.5, при зебиле через год упал на 1.5...
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18.05.2020 16:22 Ответить
Головний чинник , це некомпетентність уряду !!)))
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18.05.2020 16:23 Ответить
В ЕС упал на 2,7%, это тоже Зеля виноват?
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18.05.2020 16:40 Ответить
Осталась мелочь - уточнить, какой сейчас ВВП у ЕС и, какой у Украины.
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18.05.2020 17:06 Ответить
Є лише один реальний критерій оцінки дієвості влади , це рівень життя населення !!)))
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18.05.2020 16:25 Ответить
впевнений, що ВВП Афганістану, чи Сирії впав ще менше (а може і не впав, навіть)
слава урядам Афганістану та Сирії!
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18.05.2020 16:25 Ответить
После эпического ВРАНЬЯ Буславец про "4,5 евро за 1 МВатт" их "статистике" еще кто-то верит?
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18.05.2020 16:27 Ответить
Да не было там вранья, просто ошибка в заголовке, речь шла о центах за киловатт.
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18.05.2020 16:38 Ответить
Зе-тыпил, не пытайся сделать из меня своего подобия.
Никаких "ошибок в заголовках" там НЕ БЫЛО!
Был скриншот ГРАФИКА и ТАБЛИЦЫ
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18.05.2020 16:39 Ответить
Да что тебе доказывать, там просто ошибка и все, если немного включишь мозг то сам поймешь. Хотя согласен не заметить такого непростительно для министра.
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18.05.2020 16:46 Ответить
Міністерка помилилась у головному і озвучила свою "помилку":
- Ціна за електрику в Україні найменьша в Європі, - каже Буславець.
Але насправді Ахметов виставив українцям НАЙВИЩУ ціну за електрику в Світі!!!!!!
______________
Зєлю геть. Дострокові. Націоналізація ДТЕК.
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18.05.2020 16:58 Ответить
После эпического ВРАНЬЯ После эпического ВРАНЬЯ Буславец про "4,5 евро за 1 МВатт" их "статистике" еще кто-то верит? про "4,5 евро за 1 МВатт" их "статистике" еще кто-то верит?
Впечатление, что у Буславец это не вранье, а ляп персонала при подготовке к выступлению. Видал и не такое: слайды не от той темы, слайды вверх ногами.... Плохо другое: КТН и министр энергетики настолько не владеет темой, что не просекла сразу это ляп.


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18.05.2020 17:41 Ответить
просто в ойропе ему есть, куда падать...
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18.05.2020 16:27 Ответить
*******, когда в Украине начались ограничения по вирусу?
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18.05.2020 16:29 Ответить
Гончарука взад!!!
🤣
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18.05.2020 16:32 Ответить
Ну погоди, ещё не вечер, ещё не ясно ничего. И верю я - наступит встреча под крышей дома твоего. (с)
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18.05.2020 16:35 Ответить
Пи...дит как Троцкий .
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18.05.2020 16:35 Ответить
Это типо дайте мне второй шанс?))
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18.05.2020 16:37 Ответить
База низкая - экономика не работала. Вот и упал «только» на 1.5% - падать не с чего было.
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18.05.2020 16:37 Ответить
"Гончарук никто и зовут его никак" . Зеля .
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18.05.2020 16:37 Ответить
курчат по осені рахують.
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18.05.2020 16:44 Ответить
потому, как падать нечему, ничего, кроме барыг и базаров с трусами не работает
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18.05.2020 16:52 Ответить
потому что уже некуда дальше падать
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18.05.2020 16:52 Ответить
Капець. Економіка за Зєлі вже вмерла, але продовжує падати. Це якийсь парадокс, аномальне явище, феномен. Вмер, його зарили, але він заривається ще глибше
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18.05.2020 16:53 Ответить
Таки да,смешно сравнили...Я думаю, что и Ахметов потерял больше меня, но что -то моё "лучше" продолжает меня беспокоить)
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18.05.2020 16:56 Ответить
Может и ошибка...Главная ошибка что такие министры.
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18.05.2020 16:58 Ответить
Так если брать усредненную Европу, то мы и до этого не дотягиваем. Им то есть с чего падать, а нам падать и не с чего и некуда.
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18.05.2020 17:06 Ответить
Это ж тот самый Гончарук, при котором ВВП должен был просто так на 40% вырасти или другой какой-то?
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18.05.2020 17:07 Ответить
Жебрак,який нічого не має нічого і не втратить...Скоро нашому ВВП взагалі не буде куди падати...
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18.05.2020 17:26 Ответить
Сравнил хер с мизинцем.
Потом Европа рванет по +5% а мы -2.5%
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18.05.2020 17:34 Ответить
Потом Европа рванет по +5% а мы -2.5%
Врядли. Безработица в Штатах в 1 квартале была 15%, прогноз на полгода - 25%, а Штаты - это крупнейший торговый партнер ЕС. Да и остальные... прогноз падения ВВП в мире 2-5%, так что за счет чего рвать вверх?
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18.05.2020 17:57 Ответить
а Вы госдолг США видели?
Америка скоро развалится!
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19.05.2020 10:00 Ответить
а Вы госдолг США видели?
Особенности госдолга Штатов:
- он номинирован в долларах.
- в основном, пр 3/4 размещен вне Штатов.
Упрощенно это означает, что если иностранный клиент хочет продать одни бумажки - казначейские обязательства США - и получить за них другие бумажки - доллары США, то в случае необходимости Штаты могут напечатать столько долларов, сколько нужно. Что кстати и происходит сейчас.
Никто другой, кроме Штатов, на такой фокус сегодня не способен. Евро - не мировая, а скорее региональная валюта, возможности подобных финтов без последствий - обесценивания внутри ЕС - куда меньше.
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19.05.2020 11:03 Ответить
как жаль что все знающие как управлять государством уже работают или таксистами или парикмахерами
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20.05.2020 09:03 Ответить
Хммм, сравнил, однако. В Европе есть куда падать их ВВП, а у нас куда? И так уже дно...
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18.05.2020 18:01 Ответить
дно не в нас, а в рашки..хоч та м і наявний ФНб..

ПФР, собирающий с каждого работающего по 22% от зарплаты, недосчитается триллиона рублей доходов в этом году при средней цене нефти 27 долларов за баррель, прогнозирует «Центр развития» Высшей школы экономики, сообщает https://www.finanz.ru/novosti/lichnyye-finansy/v-byudzhete-pensionnogo-fonda-nedoschitalis-trilliona-rubley-1029206791 Финанс.ру . Это 11% доходов фонда, заложенных в закон о федеральном бюджете.
Сборы с населения, впрочем, покрывают лишь чуть больше половины суммы, которую фонд должен потратить на выплаты пенсионерам - 8,999 трлн рублей.
Разницу в виде трансфера оплачивает федеральный бюджет: до пенсионной реформы он обеспечивал почти половину бюджета ПФР, но текущий год власти запланировали снижение этой доли до 36,5%.

Увеличится «дыра» в фонде обязательного медицинского страхования: из 2,15 трлн рублей запланированных поступлений не досчитается от 260 до 350 млрд рублей при нефти до 35 долларов за бочку.
В результате каждый четвертый рубль из запланированных расходов фонда (2,388 трлн рублей) останется без реального обеспечения.
Латать дыры в соцфондах правительству придется за счет федерального бюджета, что еще больше увеличит его дефицит.
По оперативным данным ФНС, в апреле налоговые поступления упали на 31,4% год к году. При этом налог на прибыль и НДФЛ, в основном формирующие доходы региональных бюджетов, упали соответственно на 40,8 и 14,1%. Наиболее важные для федерального бюджета налоги НДС и НДПИ снизились на 26,7 и 50,8%, отмечают в ВШЭ.
Если учесть еще и выпадающие доходы субъектов РФ, общий дефицит ресурсов в бюджетной системе на конец года может составить до 8,3% ВВП - то есть 6,9-9,1 триллиона рублей.
При этом в 2021 году проблема никуда не уйдет, подчеркивает ведущий научный сотрудник «Центра развития» ВШЭ Андрей Чернявкий.
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18.05.2020 20:52 Ответить
Профан в економіці дивується як так вийшло.Пояснення просте-перший квартал в Європі вже карантин а у нас ще ні.Ну і масштаб економік незрівнянний.Європейських 2.5%-це наш бюджет за 3 роки.
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18.05.2020 18:18 Ответить
Китай постепенно восстанавливается от вирусного кризиса. 117 танкеров по 2 млн барр каждый отправятся в Поднебесную уже в скором времени.
Нефть была закуплена еще в апреле, по самым низким ценам. То есть, Китай ожидает в общей сложности не менее 230 млн баррелей нефти в течение следующих трех месяцев. Это самый большой флот супертанкеров, направляющихся к крупнейшему в мире импортеру нефти.
Однако среди всей огромнейшей партии, нет ни одного барреля российской нефти. Практически вся нефть закуплена на Аляске, в Бразилии и Канаде
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18.05.2020 20:49 Ответить
Интересно , а если ВВП=0 , то ,чисто теоретически, на сколько процентов он может упасть? Вроде упасть не может! Или бывает отрицательный ВВП?
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18.05.2020 22:43 Ответить
 
 