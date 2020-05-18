ВВП Украины в первом квартале 2020 года упал на 1,5% - это лучше, чем в среднем по Европе, - Гончарук

На падение ВВП Украины в первом квартале 2020 года повлияли теплая зима, уменьшение транспортировки газа из России в ЕС и ограничения в связи с коронавирусом.

Об этом в своем телеграм-канале написал экс-премьер Алексей Гончарук, передает Цензор.НЕТ.

"Госстат объявил официальные цифры о состоянии экономики (оперативную оценку ВВП за первый квартал 2020 года).

ВВП сократился на 0.8% (квартал к кварталу) и на 1.5% (год к году). Это лучше, чем в среднем по Европе (ВВП ЕС упал на 2.7% год к году), однако это все равно повод нормально разобраться, почему рост экономики замедлился.

Конечно, подробные выводы можно будет окончательно сделать после 19 июня, когда Госстат опубликует детальное распределение ВВП по компонентам , но уже сейчас понятно, что результат за квартал определялся падением экономики в марте (сокращение ВВП в январе-феврале Минэкономики было оценено как незначительное - 0, 2% г / г). Почему так произошло?

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: За 5 лет экономика Украины должна вырасти минимум на 40%, - Гончарук. ВИДЕО

Основными факторами были:

▪️теплая зима , из-за чего объем потребления (а соответственно, и производство) тепловой и электрической энергии уменьшился;

▪️значительно меньшие объемы транспортировки газа из России в ЕС (в прошлом году накануне возможной "газового кризиса" все запаслись голубым топливом заранее, и теперь потребность в его транспортировке значительно меньше)

▪️влияние ограничительных мер для предотвращения распространения пандемии коронавируса (особенно остро это повлияло на транспортную сферу)

Тогда было значительно меньше информации о COVID-19, и каждая страна выбирала свою стратегию работы в условиях распространения пандемии.

Мы ориентировались, прежде всего, на рекомендации ВОЗ, но понимали, что, вводя ограничения, нужно осознавать, как мы их будем снимать, поэтому стратегия нашего правительства заключалась в том, чтобы создавать минимум барьеров для экономики (бизнеса) до момента официального подтверждение первого случая заболевания в Украине.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Экс-премьер Гончарук: Окружение формирует вокруг Зеленского "ложное информационное поле"

Правильной ли была такая стратегия - покажет время, но уже сейчас видно, что она позволила минимизировать негативное влияние COVID-19 на экономику страны в январе-феврале 2020 года. Март был сложный.

Уже понятно, что результаты 2-го квартала будут для экономики значительно хуже из-за сочетания сверхжестких ограничений для бизнеса при фактическом отсутствии государственной поддержки. Адекватная для таких случаев модель (ограничиваешь возможности - компенсируешь убытки) в Украине, к сожалению, так и не заработала. Жаль.

Теперь, когда карантин начал фактически "самопрекращаться", главной задачей власти является предоставить бизнесу доступ к дешевым ресурсам.

Это вполне возможно, если продолжать сотрудничество с МВФ, и при условии сохранения независимости Национального банка Украины. Сейчас деятельность именно этого государственного института остается фундаментом моего оптимизма относительно будущего", - заявил Гончарук.





