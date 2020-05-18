Наша банковская система не работает. Она в худшем состоянии, чем в 2014-м, - министр экономики Петрашко

Сейчас банковская система Украины находится в худшем состоянии, чем в 2014 году.

Об этом в интервью liga.net заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, передает Цензор.НЕТ.

"Наша банковская система не работает. С момента банкопада прошло уже почти пять полных лет - достаточно времени для восстановления. Но система пока в худшем состоянии, чем в 2014-м. Она не является реформированной по существу: стоит вспомнить уровень NPL-кредитов (non-performing loans, кредиты, которые не обслуживаются. - ред.) в портфелях государственных банков. Если бы у нас была правильная регуляция, думаю, пяти лет вполне бы хватило для оздоровления сектора", - подчеркнул Петрашко.

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На вопрос относительно идеи НБУ о долгосрочном рефинансе, министр ответил: "Эта идея заведомо не такая. От того, что НБУ выдает рефинанс, стимулированиэ экономики не появится. Реальность сегодня такова, что деньги, полученные от рефинанса, пойдут на финансирование государственного бюджета. В то же время, ресурс банков заморожен через депозитные сертификаты. То есть ресурса недостаточно, а то что есть у банков, идет не на кредитование экономики.

По словам министра экономики, без кредитования роста экономики не будет.

"Для того, чтобы мы начали расти на 7-8% в год, нам надо, чтобы около 400 млрд грн кредитов ежегодно выдавала банковская система. Этого нужно достичь. Большинство банков рапортует о том, что на кредиты нет спроса, качественного заемщика нет. А как ему появиться, когда ставка 20%? Должны радикально изменить правила на банковском рынке", - сказал Петрашко.

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