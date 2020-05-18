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Наша банковская система не работает. Она в худшем состоянии, чем в 2014-м, - министр экономики Петрашко

Наша банковская система не работает. Она в худшем состоянии, чем в 2014-м, - министр экономики Петрашко

Сейчас банковская система Украины находится в худшем состоянии, чем в 2014 году.

Об этом в интервью liga.net заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, передает Цензор.НЕТ.

"Наша банковская система не работает. С момента банкопада прошло уже почти пять полных лет - достаточно времени для восстановления. Но система пока в худшем состоянии, чем в 2014-м. Она не является реформированной по существу: стоит вспомнить уровень NPL-кредитов (non-performing loans, кредиты, которые не обслуживаются. - ред.) в портфелях государственных банков. Если бы у нас была правильная регуляция, думаю, пяти лет вполне бы хватило для оздоровления сектора", - подчеркнул Петрашко.

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На вопрос относительно идеи НБУ о долгосрочном рефинансе, министр ответил: "Эта идея заведомо не такая. От того, что НБУ выдает рефинанс, стимулированиэ экономики не появится. Реальность сегодня такова, что деньги, полученные от рефинанса, пойдут на финансирование государственного бюджета. В то же время, ресурс банков заморожен через депозитные сертификаты. То есть ресурса недостаточно, а то что есть у банков, идет не на кредитование экономики.

По словам министра экономики, без кредитования роста экономики не будет.

"Для того, чтобы мы начали расти на 7-8% в год, нам надо, чтобы около 400 млрд грн кредитов ежегодно выдавала банковская система. Этого нужно достичь. Большинство банков рапортует о том, что на кредиты нет спроса, качественного заемщика нет. А как ему появиться, когда ставка 20%? Должны радикально изменить правила на банковском рынке", - сказал Петрашко.

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Автор: 

банки (1935) НБУ (4833) Петрашко (84) Министерство развития экономики (77)


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Топ комментарии
+41
А вьі друзья как не садитесь...
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18.05.2020 16:38
+31
Наша банковская система не работает. Она в худшем состоянии, чем в 2014-м, - министр экономики Петрашко - Цензор.НЕТ 6180
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18.05.2020 16:43
+25
Наша банківська система не працює. Вона в гіршому стані, ніж у 2014-му, - міністр економіки Петрашко - Цензор.НЕТ 6981
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18.05.2020 17:15
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Так а какие предложения у "академика" Петрашко? Заставить коммерческие банки выдавать "дешевые" кредиты? Потом можно и ценой яблок на рынках обеспокоиться...
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18.05.2020 19:36 Ответить
Зебіли ( і юльки) прагнуть вімкнути друкарський верстак та друкувати гривні. НБУ цього не робить. Тримають курс і інфляцію. А те, що нова влада криворука і дебільна, і так зрозуміло.
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18.05.2020 19:54 Ответить
А що ж то за такий славний Банкопад-2014 був - хто там куди падав?
Он у Ліксєічя всьо путьом було, аж поки реваншизти до влади не дорвалися...

Наша банківська система не працює. Вона в гіршому стані, ніж у 2014-му, - міністр економіки Петрашко - Цензор.НЕТ 4240
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18.05.2020 20:40 Ответить
Лерка, как мы быдло поимели, а?

Наша банківська система не працює. Вона в гіршому стані, ніж у 2014-му, - міністр економіки Петрашко - Цензор.НЕТ 246
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18.05.2020 21:29 Ответить
Що петручіо з Сбербанка московії має на увазі артикулюючи " НАША (їхня) банківська система?"
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18.05.2020 21:33 Ответить
вы наведите сначала порядок с кредитными историями, а то так и будете кредиты давать или за взятки, или связанным лицам. у зеленых ублюдков абсолютно отсутствует понимание элементарных процессов
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18.05.2020 21:35 Ответить
Снова на дефолт программируют((. Ведь там же нет ни одной самостоятельной фигуры, и каждое слово со шпаргалки то ли бенебабушки, то ли откуда-то извне.
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18.05.2020 21:49 Ответить
Наша банківська система не працює. Вона в гіршому стані, ніж у 2014-му, - міністр економіки Петрашко - Цензор.НЕТ 7701
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18.05.2020 22:08 Ответить
Банковская система работающая с прибылью и без банкотств и строительства пирамид вас не устраивает???
Для того чтобы банкам ДАВАТЬ кредиты нужна понятная всем экономическая, налоговая политика, четкие планы, артикулируемые властью, а не судорожные дерганья зеленой мартышки постоянно изрыгающей противоположные и взаимоисключающие зебилизмы! Кто в таком случае будет вкладывать в бизнес, в производство?
Только землю скупят и будут сидеть как мышь на крупе в ожидании жирного покупця,,,
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18.05.2020 22:11 Ответить
В 2014 було краще, бо тоді Приват був в пахана, а зараз - ні.
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18.05.2020 22:31 Ответить
Про какие на 20% они все рассказывают!!!??? Пусть возьмут любой график платежей и заглянут в него - РКО и прочая хрень (Идея даже страховку в 9,5% ввернуть додумалась) - там ипотека с 40-ка начинается, а остальные с 60-ти!
Наша банківська система не працює. Вона в гіршому стані, ніж у 2014-му, - міністр економіки Петрашко - Цензор.НЕТ 9597
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19.05.2020 00:14 Ответить
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