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В Офисе президента создадим рабочую группу по решению проблем крымских татар, - Зеленский

В Офисе президента создадим рабочую группу по решению проблем крымских татар, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский инициировал создание рабочей группы в Офисе президента для решения проблемных вопросов крымскотатарского народа.

Об этом сказал Зеленский 18 мая на встрече с представителями крымскотатарского народа, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт президента.

"Чтобы эта рабочая группа давала нам предложения, мы обменивались этими предложениями и очень быстро двигались", - заявил Зеленский.

Президент отметил, что по итогам договоренностей с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Херсонской области будет построено 500 квартир для переселенцев из Крыма. Президент заверил, что никаких проблем с выделением земли и строительством квартир нет. Глава Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев обеспечит выполнение этого поручения. Зеленский предложил обсудить в рабочей группе детали о выделении жилья для крымских татар.

Кроме того, в Киеве планируется построить новую большую мечеть. Президент подчеркнул, что он ждет от крымских татар проект этой мечети и готов поддержать его.

Также на административной границе Херсонской области и временно оккупированной Автономной Республики Крым будет построен большой хаб.

"Чтобы люди, которые временно живут на временно оккупированной территории Крыма, видели, как мы относимся к крымчанам, к крымским татарам. Чтобы они приезжали и видели действительно другой вид, "витрину" нашей страны", - сказал Зеленский.

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Президент подчеркнул, что рабочая группа должна рассматривать не только правовые, но и экономические вопросы, которые беспокоят крымских татар.

Отмечается, лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев выразил благодарность президенту за чествование памяти жертв депортации.

"Мы очень благодарны за то, что сегодня 76-я годовщина отмечается на таком уровне, инсталляции с крымскотатарским флагом на здании Кабмина и сегодня, знаю, будут на здании Офиса президента. Благодарны за ваши заявления, опубликованные сегодня, за распоряжения МИД. Мы очень надеемся, что тема Крыма, тема возвращения в Украину и восстановления территориальной целостности Украины никогда не исчезнет с повестки дня руководства нашего государства", - сказал он.

Также Джемилев поддержал решение Зеленского о создании рабочей группы, которая будет заниматься проблемами крымских татар.

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Автор: 

крымские татары (2716) Офис Президента (1794)


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Топ комментарии
+4
Їх "турбота", реально лякає
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18.05.2020 16:47
+4
Не замарачивайтесь. Это новый анекдот от балагана "Подворотня 95 и кумовья".
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18.05.2020 16:51
+4
це все окозамилювання
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18.05.2020 16:52
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Серед татар теж є ЛОХторат !!!)))
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18.05.2020 16:53 Ответить
Так, дійсно є! Але це меншість серед них та потім виявляється, що вони не кримські татари. При німецькій окупації Криму частина циган і євреїв, що розмовляла кримськотатарською мовою записалася кримцями, а потім їх депортували разом із кримськими татарами.
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18.05.2020 16:58 Ответить
''Озаботились'', бо місцеві вибори в жовтні.
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18.05.2020 21:53 Ответить
ще когось треба влаштувати
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18.05.2020 16:46 Ответить
Їх "турбота", реально лякає
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18.05.2020 16:47 Ответить
При усіх обмінах зевлада не обміняла жодного кримського татарина!
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18.05.2020 16:47 Ответить
А они воевали и находятся в ОРДЛО? В первую очередь нужно освобождать таких.
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18.05.2020 16:56 Ответить
Деякі воювали. А якщо політичних кримців не обмінюють, то не треба говорити про допомогу.
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18.05.2020 17:00 Ответить
Ну помочь конечно,нужно. И жильем, и работой, а кому и деньгами- и такое случается. Но вот устраивать некую "автономию", мечети там, возводить я бы поостерегся... Есть у них дом, вот пусть и думают как его вернуть. Нечего новые земли осваивать. А кто надумает остаться, тот пусть и живет по украинским обычаям. Была уже одна автономия- головняк за головняком...
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18.05.2020 16:49 Ответить
Респект пану президенту и его команде!
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18.05.2020 16:51 Ответить
Не замарачивайтесь. Это новый анекдот от балагана "Подворотня 95 и кумовья".
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18.05.2020 16:51 Ответить
Просто чергова "обіцялка" до певної памятної дати. За пару днів про неї забувають і згадують через рік.
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18.05.2020 18:56 Ответить
це все окозамилювання
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18.05.2020 16:52 Ответить
Сивоху в эту группу возьмите, он уже суперспец.
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18.05.2020 16:58 Ответить
Як тампакс , будь- який отвір затулить !!)))
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18.05.2020 17:06 Ответить
Наверное зел-ский решил принять ислам, или хочет чтобы его похвалил Эрдоган.
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18.05.2020 17:03 Ответить
Окрім піару Зе нічого не хоче з цього. Ердоган за все платить, а Зе жодної копійки на кримців не витрачає.
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18.05.2020 17:04 Ответить
в состав рабочей групп по решению проблем крымских татар - войдуть исключительно Иудеи......... ибо татари хуже знают татрские проблеми....
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18.05.2020 17:07 Ответить
Найгірше, що із зевлади ніхто нічого не зробив для них та не збирається робити. Все, що зроблено було з Туреччини.
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18.05.2020 17:15 Ответить
Передвиборча балаканина. Зелені майстри цієї справи, бо не соромляться брехати. Переможець завжди правий. А народу все до лампочки.
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18.05.2020 22:03 Ответить
 
 