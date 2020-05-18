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В суд направлен обвинительный акт в отношении двух полицейских на Донетчине, вымогавших $2 тыс. за непривлечение к ответственности, - ГБР

В суд направлен обвинительный акт в отношении двух полицейских на Донетчине, вымогавших $2 тыс. за непривлечение к ответственности, - ГБР

В суд направлено обвинительный акт в отношении бывшего следователя и старшего оперуполномоченного Краматорского отдела полиции Донецкой области. Правоохранители обвиняются в получении неправомерной выгоды по предварительному сговору группой лиц, сопряженное с вымогательством неправомерной выгод.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Досудебным расследованием установлено, что осенью 2019 году в ходе расследования уголовного производства по факту хранения наркотических средств (ч. 1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины) правоохранители провели обыск в квартире местного жителя, во время которого нашли пакет с наркотическим веществом - каннабисом.

Угрожая мужчине привлечением к уголовной ответственности правоохранители требовали средства в сумме $2 тыс. В тот же день они получили первую часть неправомерной выгоды в сумме 25 тыс. гривен, заставив потерпевшего заложить в ломбард золотые украшения. Остальные средства в сумме 19 800 гривен двумя транзакциями пострадавший перевел на сообщенную правоохранителями банковскую карточку.

В случае доказательства вины обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

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Автор: 

взятка (6149) вымогательство (428) Краматорськ (2272) Нацполиция (16424) Донецкая область (9493) ГБР (2968)


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Ви тільки вдумайтесь в цю казуїстичну мову - "в ходє раслєдованія по факту хранєнія наркотічєскіх вєществ установлєн факт хранєнія наркотічєскіх вєществ"...А якщо перевести на людську мову,то по надуманій причині провели обшук і підкинули пацану пакет коноплі...Шкода,що в статті не названі учасники процесу...Всі вони там "правоохранітєлі",і ті що підкидали,і ті що вимагали хабар,і ті,що їх затримали і тепер вже від затриманих теж будуть вимагати хабар..."Правоохранітєлі", реформовані по самі помідори...
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18.05.2020 17:09 Ответить
 
 