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Новости
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"Центрэнерго" покупает газ у Коломойского, имея запасы угля на 3 месяца работы

Государственная компания "Центрэнерго" имеет на складах Трипольской ТЭС запасы угля более чем на 3 месяца работы, но при этом покупает газ у компании "Юнайтед Энерджи", которая находится в орбите интересов Игоря Коломойского.

Об этом свидетельствуют данные Министерства энергетики и защиты окружающей среды. Передает ExPro.

По данным ведомства, по состоянию на 15 мая, на складах Трипольской ТЭС было 260,6 тыс. т угля газовой группы и 28,9 тыс. т антрацита. По информации министерства, запасов угля марки "Г" достаточно для работы станции в течение 91 дня, а антрацита - на 12 дней работы.

Как сообщалось, летом 2019 года в госкомпании "Центрэнерго" был назначен новый менеджмент, которого связывают с группой "Приват" Игоря Коломойского.
По итогам 2019 года убытки госкомпании составили 2,5 млрд грн, в 2018 она была прибыл ной (1,4. млрд грн).
В частности, в августе "Центрэнерго" подписала договор на поставку угля из России на 400 млн грн с ООО "Нафта Форс", основатель и директор которой являлся оператором на АЗС ANP (входит в группу Приват) в Киеве.

По информации издания "Цензор.НЕТ", уголь поставлялся по цене 3 165 грн за тонну, что вдвое больше за рыночную на тот момент - 1 741 грн за тонну. Кроме того, "Центрэнерго" начало поставлять по заниженным ценам электроэнергию на предприятия группы "Приват" - Никопольский и Запорожские заводы ферросплавов, "Днепроазот", а также трейдера "Юнайтед Энерджи".

12 мая народный депутат от "Батькивщины" Михаил Волынец и его коллега из фракции "Европейской солидарности" Михаил Бондарь призвали премьер-министра Д.Шмыгаля, а также и.о. министра энергетики О.Буславец разобраться с закупкой энергоносителей для госкомпании "Центрэнерго".

В начале мая во время совещания в Минэкоэнерго ио министра Ольга Буславец раскритиковала "Центрэнерго" за отказ от закупки угля государственных шахт, долги перед шахтерами и начало закупок природного газа у компании "Юнайтед Энерджи", близкой к олигарху Игорю Коломойскому, которая стала крупнейшим импортёром электроэнергии из России после т.н. "Правки Геруса" по открытию прямых поставок из РФ.
По наличию ряда схем на госпредприятии депутат Бондарь повторно обратился с запросом в НАБУ, САП и ГБР.


Автор: 

Коломойский (1790) Центрэнерго (115)


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Топ комментарии
+5
Удивительное совпадение, что беглый олигарх Коломойский, посадивший в кресло президента Украины своего шута ЗЕ, продает теперь в Украине практически все стратегически важные товары.
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18.05.2020 17:13
+4
вРотендам ++ ??
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18.05.2020 17:12
+4
"Центрэнерго" покупает газ у Коломойского, имея запасы угля на 3 месяца работы - Цензор.НЕТ 908
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18.05.2020 17:13
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cdsq свій до свого по своє
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18.05.2020 17:10 Ответить
Для цього мозок потрібний.
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18.05.2020 19:28 Ответить
Сейчас трудно сказать чем выгодней топить, возможно есть смысл приберечь уголь до зимы.
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18.05.2020 17:10 Ответить
Сейчас тебе выгодно топить за Беню
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18.05.2020 18:12 Ответить
вРотендам ++ ??
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18.05.2020 17:12 Ответить
Ні, Каломойша+++.
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18.05.2020 19:29 Ответить
разве страна может называться страной, если в ней правят бал несколько израильтян?
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18.05.2020 17:12 Ответить
Удивительное совпадение, что беглый олигарх Коломойский, посадивший в кресло президента Украины своего шута ЗЕ, продает теперь в Украине практически все стратегически важные товары.
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18.05.2020 17:13 Ответить
Зё, при том, что отошел от Бени, боится его трогать. Считает, что откупился. За счет Украины, естественно.
Воротит морду, типа, не вижу и не знаю. Впрочем, все как всегда
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18.05.2020 17:47 Ответить
"Центрэнерго" покупает газ у Коломойского, имея запасы угля на 3 месяца работы - Цензор.НЕТ 908
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18.05.2020 17:13 Ответить
"Центрэнерго" покупает газ у Коломойского, имея запасы угля на 3 месяца работы - Цензор.НЕТ 7198
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18.05.2020 17:16 Ответить
Без броньованого підгузка - не схожий!
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18.05.2020 17:20 Ответить
ЗЕ реально Чужой в Украине.
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18.05.2020 17:23 Ответить
Он здесь диверсант в тылу врага.
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18.05.2020 18:03 Ответить
у Бєні фінансово-полова криза - треба терміново наповнити кишені. Он його МАУ до 1 липня йому грошей не приноситиме, якщо Шмигаль не проштовхне якусь компенсацію від держави. Хоча, він же наче від гудка, то може й не нададуть... Але є ще найвеличніший та частина "СН"... Попкорн в мене ще є
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18.05.2020 17:19 Ответить
Це звичайна корупція, яку зараз ніхто не буде розслідувати.
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18.05.2020 17:20 Ответить
"Центрэнерго" покупает газ у Коломойского, имея запасы угля на 3 месяца работы - Цензор.НЕТ 846
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18.05.2020 17:22 Ответить
так тут усе теперь бенино
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18.05.2020 17:23 Ответить
головне аби не барига! а далі хош трава не рости
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18.05.2020 17:32 Ответить
Ви зробили це разом!
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18.05.2020 17:36 Ответить
"Центренерго" купує газ у Коломойського, маючи запаси вугілля на 3 місяці роботи - Цензор.НЕТ 39
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18.05.2020 17:59 Ответить
Зеленая деолигархизация и диджитализация однако...
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18.05.2020 18:09 Ответить
Діджидалізація ?
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18.05.2020 18:20 Ответить
Да какая разница!(с)
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18.05.2020 18:26 Ответить
Зелохи предпочитают бабушкам пенсии из своего кармана в переходах платить.
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18.05.2020 18:27 Ответить
 
 