"Центрэнерго" покупает газ у Коломойского, имея запасы угля на 3 месяца работы

Государственная компания "Центрэнерго" имеет на складах Трипольской ТЭС запасы угля более чем на 3 месяца работы, но при этом покупает газ у компании "Юнайтед Энерджи", которая находится в орбите интересов Игоря Коломойского.

Об этом свидетельствуют данные Министерства энергетики и защиты окружающей среды. Передает ExPro.



По данным ведомства, по состоянию на 15 мая, на складах Трипольской ТЭС было 260,6 тыс. т угля газовой группы и 28,9 тыс. т антрацита. По информации министерства, запасов угля марки "Г" достаточно для работы станции в течение 91 дня, а антрацита - на 12 дней работы.



Как сообщалось, летом 2019 года в госкомпании "Центрэнерго" был назначен новый менеджмент, которого связывают с группой "Приват" Игоря Коломойского.

По итогам 2019 года убытки госкомпании составили 2,5 млрд грн, в 2018 она была прибыл ной (1,4. млрд грн).

В частности, в августе "Центрэнерго" подписала договор на поставку угля из России на 400 млн грн с ООО "Нафта Форс", основатель и директор которой являлся оператором на АЗС ANP (входит в группу Приват) в Киеве.

По информации издания "Цензор.НЕТ", уголь поставлялся по цене 3 165 грн за тонну, что вдвое больше за рыночную на тот момент - 1 741 грн за тонну. Кроме того, "Центрэнерго" начало поставлять по заниженным ценам электроэнергию на предприятия группы "Приват" - Никопольский и Запорожские заводы ферросплавов, "Днепроазот", а также трейдера "Юнайтед Энерджи".



12 мая народный депутат от "Батькивщины" Михаил Волынец и его коллега из фракции "Европейской солидарности" Михаил Бондарь призвали премьер-министра Д.Шмыгаля, а также и.о. министра энергетики О.Буславец разобраться с закупкой энергоносителей для госкомпании "Центрэнерго".



В начале мая во время совещания в Минэкоэнерго ио министра Ольга Буславец раскритиковала "Центрэнерго" за отказ от закупки угля государственных шахт, долги перед шахтерами и начало закупок природного газа у компании "Юнайтед Энерджи", близкой к олигарху Игорю Коломойскому, которая стала крупнейшим импортёром электроэнергии из России после т.н. "Правки Геруса" по открытию прямых поставок из РФ.

По наличию ряда схем на госпредприятии депутат Бондарь повторно обратился с запросом в НАБУ, САП и ГБР.





