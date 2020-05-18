Бывшего заместителя начальника ГУНП в Харьковской области подозревают в растрате имущества более чем на 850 тыс. грн, - Фильчаков
По процессуального руководства прокуратуры Харьковской области сообщено о подозрении бывшим заместителю начальника ГУНП в Харьковской области и ведущему инженеру одного из отделов ГУНП в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины (растрата имущества, совершенная в особо крупных размерах группой должностных лиц).
Об єтом сообщает Цензор.НЕТ.
Как рассказал прокурор Харьковской области Александр Фильчаков, в ходе досудебного расследования установлено, что в 2018 году бывшие заместитель начальника ГУНП в Харьковской области и ведущий инженер одного из отделов ГУНП в Харьковской области разработали схему растраты бюджетных средств, привлекая к ней должностных лиц коммерческой структуры (одного из харьковских автосалонов).
Так, бывший заместитель начальника ГУНП в Харьковской области подписывал акты выполненных работ за предоставление услуг по техническому обслуживанию и ремонту служебного автотранспорта, которые фактически не предоставлялись. Кроме того, по решению указанной должностного лица осуществлялось перечисление бюджетных средств с банковского счета ГУНП в Харьковской области в пользу коммерческой структуры.
Бывший ведущий инженер одного из отделов ГУНП в Харьковской области визировал и передавал на подпись руководителям акты выполненных работ, достоверно зная, что ремонтные работы фактически не проводились.
По предварительным данным, сумма ущерба, нанесенного государству, составляет более 850 тыс. Грн.
Досудебное расследование осуществляет территориальное управление ГБР, расположенное в г.. Полтаве, оперативное сопровождение - ДВБ ЧП Украины.
В настоящее время проводятся необходимые следственные (розыскные) действия с целью установления всех лиц, причастных к совершению преступления, прокурором в производстве решается вопрос о уведомление о подозрении другим лицам.
Вопрос об избрании меры пресечения двум подозреваемым лицам решается.
Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.
Напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
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