В 50% случаев COVID-19 источник инфицирования установить не удается, - глава ЦОЗ Кузин
Глава Центра общественного здоровья Игорь Кузин заявил, что в половине случаев инфицирования коронавирусом не удается установить источник заражения.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью "УП".
"50% - это те случаи, в которых тип передачи инфекции не установлен, около 30% - это тесный контакт с подтвержденным случаем и 8% - там, где был факт путешествия. Неустановленный тип передачи инфекции - это когда либо не удалось собрать эпидемический анамнез, то есть человек не помнит, с кем он контактировал, либо он находился в местах массового скопления людей и там мог быть больной человек", - рассказал глава ЦОЗ.
Существует также вариант того, что человек имел много контактов по работе, и точно сказать или определить, с кем именно из подтвержденных случаев он контактировал, невозможно. Тестирование всех лиц, которые имели симптомы или признаки, или были контактными, было доступно с первого поступления таких ПЦР-тестов в страну.
"Массовое тестирование, к сожалению, не помогает найти дополнительные какие-то случаи на массовом уровне, потому что любое тестирование должно иметь определенную цель, то есть мы должны отсортировать людей по определенным рискам и принять определенную врачебную тактику. Сейчас уровень распространенности коронавируса в Украине не предусматривает необходимости тестирования каждого, кто проходит по улице или сидит дома. Поэтому сегодня тестирование является таргетированным, и именно это позволяет обеспечивать эффективность противоэпидемических мероприятий", - отметил Кузин.
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Но мы потомки сильных духом и телом, мы украинцы, нас просто так не сломать.
https://www.unian.net/m/world/koronavirus-v-rossii-v-moskve-pribegayut-dazhe-k-magii-no-eto-ne-spasaet-novosti-mira-11001125.html
https://el-murid.livejournal.com/4462112.html Повторение пройденного
Откровенно говоря, я не люблю впрямую возвращаться к написанному, так как полагаю, что способен относительно внятно связывать несколько слов. Но вчера либо я был не слишком внятен, либо не учел обстановку психологического террора, который вытворяет с восприятием людей разные недокументированные штуки. В https://el-murid.livejournal.com/4461469.html предыдущем тексте "Этика конфликта" я упомянул о том, что армия США заказала 330 млн шприцов с предустановленными метками наночипов, которые должны находиться в готовности к загрузке вакциной по мере ее изготовления. Мне указали на то, что это не чип, который вводится в человека (дескать, такой технологии нет, плюс есть вопросы к энергоснабжению такого чипа и так далее), а чип, который "привязывается" к шприцу для контроля времени и места инъекции. То есть - это не чипирование человека, а чипирование самой процедуры инъекции. Ее автоматизация в плане учета и контроля.
"Если впечатлительность масс и отрицательные настроения в обществе усиливаются, то возможно создать атмосферу коллективного психоза. Этого легко добиться с помощью телевизора. Но какой же смысл, поддерживать постоянный уровень страха в обществе? Ответ прост - добиться разложения в обществе, заставив людей искать любые возможности для того, чтобы скрыться от террора, ставшего результатом невыносимой реальности, вынудить их отказаться от своих мнений и находить удовольствие в популярных развлечениях, сделать их склонным к припадкам гнева…"
Теоретики ..не практики...
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