В 50% случаев COVID-19 источник инфицирования установить не удается, - глава ЦОЗ Кузин

Глава Центра общественного здоровья Игорь Кузин заявил, что в половине случаев инфицирования коронавирусом не удается установить источник заражения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью "УП".

"50% - это те случаи, в которых тип передачи инфекции не установлен, около 30% - это тесный контакт с подтвержденным случаем и 8% - там, где был факт путешествия. Неустановленный тип передачи инфекции - это когда либо не удалось собрать эпидемический анамнез, то есть человек не помнит, с кем он контактировал, либо он находился в местах массового скопления людей и там мог быть больной человек", - рассказал глава ЦОЗ.

Существует также вариант того, что человек имел много контактов по работе, и точно сказать или определить, с кем именно из подтвержденных случаев он контактировал, невозможно. Тестирование всех лиц, которые имели симптомы или признаки, или были контактными, было доступно с первого поступления таких ПЦР-тестов в страну.

"Массовое тестирование, к сожалению, не помогает найти дополнительные какие-то случаи на массовом уровне, потому что любое тестирование должно иметь определенную цель, то есть мы должны отсортировать людей по определенным рискам и принять определенную врачебную тактику. Сейчас уровень распространенности коронавируса в Украине не предусматривает необходимости тестирования каждого, кто проходит по улице или сидит дома. Поэтому сегодня тестирование является таргетированным, и именно это позволяет обеспечивать эффективность противоэпидемических мероприятий", - отметил Кузин.

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