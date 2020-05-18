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"Киев должен сохранить завод "Антонов" и войти в ТОП-3 авиационных центров мира", - Нестор

Община города Киева должна стать стратегическим партнером и инвестором завода "Антонов".

Об этом заявил на своей странице в Facebook глава столичной организации ВО "Батькивщина" Виталий Нестор.

Так политик отреагировал на заявление работников "Антонова" об угрозе уничтожения предприятия руководством "Укроборонпрома".

По мнению Виталия Нестора, следует безотлагательно пересмотреть принципы перехода ГП "Антонов" к корпоративному управлению. Если для этого нужен отдельный закон, то его надо разрабатывать совместно с коллективом предприятия и с участием представителей общины Киева.

"Но ключевые вопросы при переходе к корпоративному управлению - это бизнес-план с инвестиционными обязательствами и наличие стратегического инвестора, под которого осуществляются такие изменения. Я считаю, что Киев должен выразить свою готовность стать стратегическим партнером и инвестором для завода "Антонов", - говорится в заявлении Нестора.

Как отмечает лидер ВО "Батькивщина" в Киеве, город должен выразить готовность выкупить долю в предприятии, помочь с привлечением инвестиций и влиять на развитие предприятия через представителей общины в наблюдательном совете.

Также Киев должен стать гарантом того, что все составляющие градообразующего предприятия будут сохранены как целостный имущественный комплекс: авиакомпания, все права интеллектуальной собственности и бренды, аэродром в Гостомеле, производство и сфера культурно-бытового обеспечения предприятия.

"Предприятие расположено в нашем городе и может приносить пользу горожанам. Оно является одним из крупнейших налогоплательщиков. А при грамотном управлении и инвестициях в развитие "Антонова" Киев может войти в ТОП-3 авиационных центров мира, от чего выиграет не только авиазавод, но и все сопутствующие отрасли и киевляне, которые в них задействованы. Сохранение и развитие завода "Антонов" - это часть стратегии развития Киева " - заявил Виталий Нестор.

Автор: 

ГП "Антонов" (142) Нестор (5)


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Топ комментарии
+6
дешёвая болтовня
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18.05.2020 18:05
+5
Чому ж Вона, коли була прем''єром нічого не зробила? Не запитував?
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18.05.2020 17:32
+4
Нью-Васюки в топ 3? Труха и плесень в которую вы превратили флагман мирового авиастроения? Кукурузник для разбрасывания говна над соевыми полями, узловой китайской сборки - предел мчетаний!
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18.05.2020 17:31
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В добрий час !!))
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18.05.2020 17:30 Ответить
Должен. І що? Та хазяїва бубочки його куплять, за безцінь, і перепродадуть. Звичайна рейдерська практика
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18.05.2020 17:30 Ответить
Нью-Васюки в топ 3? Труха и плесень в которую вы превратили флагман мирового авиастроения? Кукурузник для разбрасывания говна над соевыми полями, узловой китайской сборки - предел мчетаний!
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18.05.2020 17:31 Ответить
А над ЗЕлеными "болотами" разбрасывать будут бисер ?
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18.05.2020 17:38 Ответить
Труха и плесень в которую вы превратили флагман мирового авиастроения?

КБ Антонов нашло свою нишу (немалое достижение и удача): неприхотливые транспортные и пассажирские самолеты для плохих и грунтовых аэродромов. Благодаря индийскому заказу сделали ещё Ан-32 для высокогорных аэродромов. И в основном все достижения, неплохое было КБ, но на флагман совсем не тянет.
Кукурузник для разбрасывания говна над соевыми полями, узловой китайской сборки - предел мчетаний!

Ан-2 выпускался ок 50 лет, летает в десятках стран, выпущено ок 20 тыс.... такой результат для модели - действительно предел мечтаний любого КБ.
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18.05.2020 18:37 Ответить
Чому ж Вона, коли була прем''єром нічого не зробила? Не запитував?
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18.05.2020 17:32 Ответить
Она в это время с Пашей Лазаренком все о стране дуиала, за народ страдала... есчо до той поры от народного корыта ломом не отобьешь, уж 30 лет почти...
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18.05.2020 17:54 Ответить
"Київ має зберегти завод "Антонова" та увійти до першої трійки авіаційних центрів світу", - Нестор - Цензор.НЕТ 2348
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18.05.2020 18:34 Ответить
Вчепилась як за руль Лазаренка, дешева корупційна газостюардеса.
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18.05.2020 19:55 Ответить
Что именно она не сделала?

в начале февраля Кабинет Министров принял решение http://korrespondent.net/business/companies/732203 выделить 1 млрд гривен государственному предприятию Киевский авиационный завод Авиант для рефинансирования задолженностей и увеличения уставного фонда.
Тогда же Кабмин решил направить средства из Стабилизационного фонда для пополнения УФ Харьковского государственного авиационного предприятия.

Согласно планам Минпромполитики, до конца 2009 года на авиационных заводах в Харькове и Киеве должно быть собрано http://korrespondent.net/business/economics/733170 девять самолетов , в том числе шесть - на ХГАПП и 3 - на Авиант.
Харьковское государственное авиационное производственное предприятие, КиГАЗ Авиант, а также АНТК им. Антонова и ГП Завод 410 гражданской авиации входят в состав государственного авиастроительного концерна Антонов.
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18.05.2020 20:09 Ответить
А Харьковский авиазавод как?
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18.05.2020 17:33 Ответить
Тут и ТОП-20 было бы неплохо о каких ТОП-3 можно говорить
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18.05.2020 17:33 Ответить
город должен выразить готовность выкупить долю в предприятии,Источник: https://censor.net/n3196278

да все понятно город значит выкупит а потом этот проныра всю землю себе прикарманит
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18.05.2020 17:33 Ответить
еще один человек в меры киева метит?
или к чему этот пост хз кого?
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18.05.2020 17:38 Ответить
просто Йуля проплатила цензору за рекламу)
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18.05.2020 17:42 Ответить
После того как кацапы весь КБ Антонова уничтожили,как и правительство Польши,предприятие просто мертвое,разве что пользуются разработками людей которые разбились но эти разработки имеют свойство устаревать а разрабатывать что-то новое просто некому.А кто может тот уходит или за бугор или в *********.
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18.05.2020 17:43 Ответить
здесь другая проблема.
есть работяги. они никуда не денутся.
есть средний сегмент. он думает и просто тупо посылает это дело нах и уезжает.
ну и остались те кто стригут бабки. все.
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18.05.2020 17:50 Ответить
здесь другая проблема.
есть работяги. они никуда не денутся.
есть средний сегмент. он думает и просто тупо посылает это дело нах и уезжает.
ну и остались те кто стригут бабки. все.
Точно - другая проблема. Было конструкторское бюро - разработчик самолетов, свои разработки - это основное. Ан-2, прославивший КБ, вообще был разработан в Новосибирске, переехало КБ в Киев - появилось укр авиастроение, а не просто производство. В Ташкенте есть/был оч крупный авиазавод, там Аны и делались, а узбекском авиастроении не слышно.
Вот эту основу - КБ, способное разрабатывать свои новые самолеты, Украина практ потеряла.
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18.05.2020 18:52 Ответить
У остальных предприятий оборонпрома проблем нет, они уже все вошли в ТОП-3? Укоборнпром добивает все свои предприятия с 2010 года и руки им никто не рубает.
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18.05.2020 17:46 Ответить
Та нафиг нада. Давайте лучше на месте "Антонова" БЦ построим!
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18.05.2020 17:54 Ответить
Так политик отреагировал на заявление работников "Антонова" об угрозе уничтожения предприятия руководством "Укроборонпрома".

Батькивщина отреагировала, а почему Зеленский не отреагировал или ему до одного места?

Странная у нас власть, если не сказать больше.
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18.05.2020 18:04 Ответить
дешёвая болтовня
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18.05.2020 18:05 Ответить
Лучше и не сказать
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18.05.2020 19:23 Ответить
Тимошенко в 2009 выделила из бюджета целый лярд на нашу авиацию. А что сделал ты?
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18.05.2020 20:11 Ответить
Налоги платил, из которых и складывается бюджет. Ферштейн?
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18.05.2020 23:37 Ответить
И что? Я тоже платил и плачу,то что мене теперь гардицца этим?
ЮВТ умна, а если ты видишь в ее словах дешевую болтовню, то знай что мы все живем так, как заслуживаем - нормальных людей гоним, а за тварей голосуем. И имеем что имеем.
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19.05.2020 08:49 Ответить
Будут авиакомпанией пока совковые самолеты не исчерпают ресурс, а потом можно заняться торговлей сувенирами. Не будут же они покупать Боинги.
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18.05.2020 18:13 Ответить
Исчо один Нестор
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18.05.2020 18:35 Ответить
"С одной из стран обсуждается контракт на 50 самолетов Ан-148", - сказала премьер-министр в понедельник в Киеве на встрече с работниками Киевского государственного авиационного завода (КиГАЗ) Авиант.Тимошенко также сообщила, что "на подходе контракт с Индией", однако не назвала объем заказа.Кроме того, по словам премьера, правительство Украины в нынешнем году намерено возобновить финансирование заказа Министерства обороны на строительство двух самолетов."16 марта 2009 г.Где самолеты ,Нестор?
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18.05.2020 18:43 Ответить
Где самолеты ,Нестор?
Реально авиапром, те проектирование и изготовление своих моделей, требует очень мощной поддержки государства в разной форме. Украина такой поддержки оказать не может, старые заделы разработок заканчиваются, с ними заканчивается и укр авиастроение. До сих пор символами авиастроения Украины остаются советские самолеты Ан-124 и Ан -225 КБ Антонова разработки 70-80 годов.
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18.05.2020 19:03 Ответить
Я не готов быть инвестором. Рисков много. Перспектив... Я бы акции велюра прикупил бы. И эпицентра. А в Антонов... Справятся, инвестиционную няню дадут, завод в гостомель, площадя под застройку и видос запилят)))
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18.05.2020 18:55 Ответить
Внутри страны должны летать Антоновы. А летают бразильские Эмбрайеры).
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18.05.2020 18:58 Ответить
Внутри страны должны летать Антоновы. А летают бразильские Эмбрайеры).
Тут два варианта. Или за эксплуатацию данной модели доплачивает (в какой-то форме) государство, или переплачивает потребитель. Только тогда получается это "должны".
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18.05.2020 19:07 Ответить
"Киев должен сохранить завод "Антонов" и войти в ТОП-3 авиационных центров мира", - Нестор."

Махно?
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18.05.2020 19:09 Ответить
да кто ж против...нехай буде топ -3 ...только не за рахунок держбьюджету
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18.05.2020 19:47 Ответить
страшно представить что он сделал такого грязного и омерзительного, что бы баба Йуля назначила его главой Киевской "Матькивщины"..
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18.05.2020 19:54 Ответить
ГОСПРЕДПРИЯТИЕ - БЕЗДОННАЯ КОРМУШКА ДЛЯ ВОРОВ!
Должна быть НАСТОЯШАЯ ПРИВАТИЗАЦИЯ (а не ДЕРИБАН)!
Так как "Антонов" неконкурентен на рынке, тотнужно слияние с другим ПРИВАТНЫМ и конкурентоспособным участником авиарынка (который "на плаву")!
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18.05.2020 20:02 Ответить
Зараз всі заяви треба розглядати як передвиборчі до нісцевих виборів і не дуже зважати на них.
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18.05.2020 21:11 Ответить
А що робити з Харківським авіаційним заводом? Хто його збереже?
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18.05.2020 23:15 Ответить
 
 