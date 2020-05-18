"Киев должен сохранить завод "Антонов" и войти в ТОП-3 авиационных центров мира", - Нестор
Община города Киева должна стать стратегическим партнером и инвестором завода "Антонов".
Об этом заявил на своей странице в Facebook глава столичной организации ВО "Батькивщина" Виталий Нестор.
Так политик отреагировал на заявление работников "Антонова" об угрозе уничтожения предприятия руководством "Укроборонпрома".
По мнению Виталия Нестора, следует безотлагательно пересмотреть принципы перехода ГП "Антонов" к корпоративному управлению. Если для этого нужен отдельный закон, то его надо разрабатывать совместно с коллективом предприятия и с участием представителей общины Киева.
"Но ключевые вопросы при переходе к корпоративному управлению - это бизнес-план с инвестиционными обязательствами и наличие стратегического инвестора, под которого осуществляются такие изменения. Я считаю, что Киев должен выразить свою готовность стать стратегическим партнером и инвестором для завода "Антонов", - говорится в заявлении Нестора.
Как отмечает лидер ВО "Батькивщина" в Киеве, город должен выразить готовность выкупить долю в предприятии, помочь с привлечением инвестиций и влиять на развитие предприятия через представителей общины в наблюдательном совете.
Также Киев должен стать гарантом того, что все составляющие градообразующего предприятия будут сохранены как целостный имущественный комплекс: авиакомпания, все права интеллектуальной собственности и бренды, аэродром в Гостомеле, производство и сфера культурно-бытового обеспечения предприятия.
"Предприятие расположено в нашем городе и может приносить пользу горожанам. Оно является одним из крупнейших налогоплательщиков. А при грамотном управлении и инвестициях в развитие "Антонова" Киев может войти в ТОП-3 авиационных центров мира, от чего выиграет не только авиазавод, но и все сопутствующие отрасли и киевляне, которые в них задействованы. Сохранение и развитие завода "Антонов" - это часть стратегии развития Киева " - заявил Виталий Нестор.
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КБ Антонов нашло свою нишу (немалое достижение и удача): неприхотливые транспортные и пассажирские самолеты для плохих и грунтовых аэродромов. Благодаря индийскому заказу сделали ещё Ан-32 для высокогорных аэродромов. И в основном все достижения, неплохое было КБ, но на флагман совсем не тянет.
Кукурузник для разбрасывания говна над соевыми полями, узловой китайской сборки - предел мчетаний!
Ан-2 выпускался ок 50 лет, летает в десятках стран, выпущено ок 20 тыс.... такой результат для модели - действительно предел мечтаний любого КБ.
в начале февраля Кабинет Министров принял решение http://korrespondent.net/business/companies/732203 выделить 1 млрд гривен государственному предприятию Киевский авиационный завод Авиант для рефинансирования задолженностей и увеличения уставного фонда.
Тогда же Кабмин решил направить средства из Стабилизационного фонда для пополнения УФ Харьковского государственного авиационного предприятия.
Согласно планам Минпромполитики, до конца 2009 года на авиационных заводах в Харькове и Киеве должно быть собрано http://korrespondent.net/business/economics/733170 девять самолетов , в том числе шесть - на ХГАПП и 3 - на Авиант.
Харьковское государственное авиационное производственное предприятие, КиГАЗ Авиант, а также АНТК им. Антонова и ГП Завод 410 гражданской авиации входят в состав государственного авиастроительного концерна Антонов.
да все понятно город значит выкупит а потом этот проныра всю землю себе прикарманит
или к чему этот пост хз кого?
есть работяги. они никуда не денутся.
есть средний сегмент. он думает и просто тупо посылает это дело нах и уезжает.
ну и остались те кто стригут бабки. все.
есть работяги. они никуда не денутся.
есть средний сегмент. он думает и просто тупо посылает это дело нах и уезжает.
ну и остались те кто стригут бабки. все.
Точно - другая проблема. Было конструкторское бюро - разработчик самолетов, свои разработки - это основное. Ан-2, прославивший КБ, вообще был разработан в Новосибирске, переехало КБ в Киев - появилось укр авиастроение, а не просто производство. В Ташкенте есть/был оч крупный авиазавод, там Аны и делались, а узбекском авиастроении не слышно.
Вот эту основу - КБ, способное разрабатывать свои новые самолеты, Украина практ потеряла.
Батькивщина отреагировала, а почему Зеленский не отреагировал или ему до одного места?
Странная у нас власть, если не сказать больше.
ЮВТ умна, а если ты видишь в ее словах дешевую болтовню, то знай что мы все живем так, как заслуживаем - нормальных людей гоним, а за тварей голосуем. И имеем что имеем.
Реально авиапром, те проектирование и изготовление своих моделей, требует очень мощной поддержки государства в разной форме. Украина такой поддержки оказать не может, старые заделы разработок заканчиваются, с ними заканчивается и укр авиастроение. До сих пор символами авиастроения Украины остаются советские самолеты Ан-124 и Ан -225 КБ Антонова разработки 70-80 годов.
Тут два варианта. Или за эксплуатацию данной модели доплачивает (в какой-то форме) государство, или переплачивает потребитель. Только тогда получается это "должны".
Махно?
Должна быть НАСТОЯШАЯ ПРИВАТИЗАЦИЯ (а не ДЕРИБАН)!
Так как "Антонов" неконкурентен на рынке, тотнужно слияние с другим ПРИВАТНЫМ и конкурентоспособным участником авиарынка (который "на плаву")!