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Судья Верховного Суда Ступак трижды попалась на лжи во время конкурса, а ВСП заявил, что такое поведение не порочит звание судьи, - Маселко

Судья Верховного Суда Ступак трижды попалась на лжи во время конкурса, а ВСП заявил, что такое поведение не порочит звание судьи, - Маселко

Сегодня Вторая дисциплинарная палата Высшего совета правосудия на заседании подтвердила, что судья Верховного Суда Ольга Ступак врала Высшей квалификационной комиссии на конкурсе. И не раз, а минимум трижды.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает авдокат Руслан Маселко, передает Цензор.НЕТ.

"ОСД (Общественный совет добропорядочности. - Ред.) признал ее недобропорядочной в т.ч. за то, что она вывела свою квартиру из служебных. Но на собеседованиях она категорически утверждала, что не писала заявление об этом. Мол, невиновна я, это они сами сделали без меня. Это выглядело очевидным враньем, но ВККС и ВСП закрыли на это глаза и "поверили" Ступак на слово. Почти 2 года ушло на то, чтобы получить подтверждение ее лжи. Пришлось обращаться в суд, писать заявление о преступлении и еще кучу всего и вот наконец мы получили заявление, которое Ступак "не писала"", - говорится в сообщении.

Маселко отмечает, что после этого ей пришлось признать, что говорила неправду. Но теперь концепция поменялась. Оказывается она просто забыла об этом и даже неоднократные вопросы и два заседания ВККС и два заседания ВСП не помогли.

"Однако ВСП пошел дальше. В своем заключении член ВСП Николай Худик заявил, что такое поведение вообще не порочит звание судьи и не влияет на доверие граждан к суду. Еще раз - ложь судьи не влияет на доверие граждан к суду. ... В итоге вторая дисциплинарная палата единогласно решила - отказать в любом наказании судьи Ступак. Даже предупреждение не дали. За это решение проголосовали Блаживская, Прудивус и Артеменко", - добавил адвокат Маселко.

По словам Маселко, сама Ступак на заседание сегодня не пришла. Срочно взяла отпуск на неделю и просила рассматривать дело без нее. Написала, что ВСП доверяет.

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Судья Верховного Суда Ступак трижды попалась на лжи во время конкурса, а ВСП заявил, что такое поведение не порочит звание судьи, - Маселко 01

Автор: 

Верховный Суд (1096) судья (2643) Высший совет правосудия (568) Маселко (94)


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Топ комментарии
+26
дно
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18.05.2020 17:49
+26
Судья Верховного Суда Ступак трижды попалась на лжи во время конкурса, а ВСП заявил, что такое поведение не порочит звание судьи, - Маселко - Цензор.НЕТ 5077
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18.05.2020 17:57
+20
А те , которые принимали Решение , - Сколько Раз они Соврали, или это есть норма поведения Судьи. Ворон Ворону глаз не Выколет .
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18.05.2020 17:51
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дно
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18.05.2020 17:49 Ответить
Українські судді самі чесні та добропорядні в світі !!!)))
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18.05.2020 17:54 Ответить
Какой народ, такие судьи. Откуда взяться другим?
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18.05.2020 17:56 Ответить
Нашим суддям сци в глаза, а вони - божа роса.
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18.05.2020 18:53 Ответить
Это дичь!
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18.05.2020 17:50 Ответить
А те , которые принимали Решение , - Сколько Раз они Соврали, или это есть норма поведения Судьи. Ворон Ворону глаз не Выколет .
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18.05.2020 17:51 Ответить
та ступачиха наверное занесла сколько нужно... и шо робыть? поэтому не знала, не знала и забыла.
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18.05.2020 18:29 Ответить
Та ви шо?? Жінка з такими ясними та чесними очима не спроможна брехати !!)))
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18.05.2020 17:51 Ответить
Судья Верховного Суда Ступак трижды попалась на лжи во время конкурса, а ВСП заявил, что такое поведение не порочит звание судьи, - Маселко - Цензор.НЕТ 5077
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18.05.2020 17:57 Ответить
Ах, эти карие глаза,
Глаза напротив,
Легко свели меня с ума
Как между прочим,
И не оставив на потом
Капли надежды,
Они позвали за собой
В дали безбрежны....

и сколько перспектив в безбрежном море фемиды...
или грузите евробаксы бочками все стерпится...
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18.05.2020 18:02 Ответить
ПреЗЕдент такого не допустит! Это неслыханно!...
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18.05.2020 17:52 Ответить
чорту позвонит?
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18.05.2020 18:31 Ответить
Український суд ,самий чесний суд в світі і жодним чином не корумпований !!)))
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18.05.2020 17:53 Ответить
https://www.economics-prorok.com/2020/05/%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d1%82%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b4%d0%b8%d0%bb-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b4%d0%b8%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%ba%d0%be%d1%80.html Полиграф подтвердил правдивость коррупционных обвинений против брата Ермака Май 18, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/05/%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d1%82%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b4%d0%b8%d0%bb-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b4%d0%b8%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%ba%d0%be%d1%80.html#respond Комментарии: 0 https://www.economics-prorok.com/2020/05/%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d1%82%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b4%d0%b8%d0%bb-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b4%d0%b8%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%ba%d0%be%d1%80.html Судья Верховного Суда Ступак трижды попалась на лжи во время конкурса, а ВСП заявил, что такое поведение не порочит звание судьи, - Маселко - Цензор.НЕТ 5610 Фигуранты дела о пленках брата главы Офиса президента - Дмитрий Штанько и Сергей Шумский - прошли полиграф, который подтвердил правдивость их заявлений относительно Дениса Ермака.https://www.economics-prorok.com/2020/05/%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d1%82%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b4%d0%b8%d0%bb-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b4%d0%b8%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%ba%d0%be%d1%80.html#more-103617 Читать далее
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18.05.2020 17:58 Ответить
всеравно Рафик ниучьом не уиноват...
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18.05.2020 18:36 Ответить
только суд Линча...
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18.05.2020 17:58 Ответить
ВСК- Высший Совет КРИВОСУДИЯ! Куда не плюнь,- попадешь в реваншиста или малороса.
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18.05.2020 17:59 Ответить
Я правильно понимаю, это тот суд, который всепереможно рефомированный?
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18.05.2020 17:59 Ответить
яких вам б...дь ще реформ не вистача????
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18.05.2020 18:00 Ответить
Той, что уже 18 мая, а о реформе низовых звеньев судов, запланированной на 2020 год, так и не слышно...
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18.05.2020 18:02 Ответить
Слуги перезагрузили судебную реформу пол-года назад и только они единственные голосовали в Раде за "перезагрузку"...
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18.05.2020 18:00 Ответить
Зелохам нравится брехливые люди.
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18.05.2020 18:04 Ответить
Судья Верховного Суда Ступак трижды попалась на лжи во время конкурса, а ВСП заявил, что такое поведение не порочит звание судьи, - Маселко - Цензор.НЕТ 7669
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18.05.2020 18:08 Ответить
Так она при Порохле свою должность получила, во время грандиозной соевой судебной реформы. Чы чукча статью прочитать не в состоянии?
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18.05.2020 18:27 Ответить
Зелох, у нас за судей уже как год не Порох отвечает.
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18.05.2020 18:28 Ответить
Она получила пожизненные статус судьи при Кучме, а при Яныке стала судьей высшего суда. Никакая реформа не может теперь сковырнуть эту "судью" с её кресла, её можно только поймать на преступлении, судить, и только тогда возможно её можно будет уволить по закону. Но это неточно. Судейские обложились такими законами со всех сторон, что на них нельзя даже косо посмотреть. Небожители.
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18.05.2020 20:43 Ответить
Наоборот! Это есть большое судейское достоинство
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18.05.2020 18:06 Ответить
Абсоллютно ВСЯ суддівська система прогнила від корупції.
Її дешевше заново створити а ніж далі годувати
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18.05.2020 18:08 Ответить
Разогнать ВСП давно пора много лживых судей пролезло благодаря этой группировке.
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18.05.2020 18:09 Ответить
Подумаешь, соврала. Ведь человек-то хороший. Правильный
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18.05.2020 18:16 Ответить
- скільки дорівнює 2+2?
- а скільки вам треба?
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18.05.2020 18:21 Ответить
то для судаків вже таке звичне, шо сприймаєця самими як норма
Судья Верховного Суда Ступак трижды попалась на лжи во время конкурса, а ВСП заявил, что такое поведение не порочит звание судьи, - Маселко - Цензор.НЕТ 2231
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18.05.2020 18:24 Ответить
Клоака всп - это детище шоколада, а паяц все хорошее от прежней власти сохраняет, и берет на вооружение, вперед с головой, повернутой назад.
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18.05.2020 18:48 Ответить
Наши судьи это особое "дно". Им можно все. Брать взятки, бухими ездить за рулем, выносить заведомо неправомочные решения, отбирать квартиры. Нет такого преступления, за которые они бы несли наказание. Не будем говорить об их богатстве. Все миллионеры.
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18.05.2020 18:55 Ответить
Цікаво, а якщо в них з гранатомета "пульнути", то вони поміняють свою точку зору чи ні?
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18.05.2020 19:02 Ответить
А що ж тоді мафія?
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18.05.2020 19:03 Ответить
Просто интересно, во сколько обошлось этой курице её доверие к ВСП? Ворон ворону глаз не выклюет! Иначе можно сказать - рука руку моет! До тех пор, пока в ВСП не придут честные судьи (блин, о чём это я!), толку от этой шарашки не будет! В их практике работы был ли хоть один факт наказания судьи? Если и был, то скорее всего за курение в туалете.
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18.05.2020 19:20 Ответить
Ну и как верить такому правосудию ?Может там нужно проводить акции протеста для очищения правосудия
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18.05.2020 19:44 Ответить
надо дать время чтобы судил КОЛЬТ
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18.05.2020 19:45 Ответить
Вони один одному довіряють....бо роками носять один одному гроші,... але про це вони забувають, одразу після передачі хабара. Щоб покарати, хоч як небуть районного суддю, навіт самого задрипаного суду - можуть пройти роки! Щоб покарати суддю апеляційного суду - десятки років.... Покарати суддю Верховного Суду - це фантастика! Скоріше ішак заговорить! Один тіки дурень попався, вірніше перестав ділитися,.... що "засівав" міліонами доларів кабінет, бо зглузду зьїхав від безкарності та свого високочестія! Але зараз йому та його сімьї дуже непогано...дивиться Інет.., бо від "посівань" залишилося стіки, що Президент, мабудь, не зможе заробити, як зарплатню - за сто років...а може тисячу
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18.05.2020 20:08 Ответить
не довіряють вони, просто торгують. Нічого особистого, просто- бізнес.
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19.05.2020 12:20 Ответить
Судья Верховного Суда Ступак трижды попалась на лжи во время конкурса, а ВСП заявил, что такое поведение не порочит звание судьи, - Маселко - Цензор.НЕТ 5503
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18.05.2020 20:11 Ответить
148 раз реХвАрмований мальдівською шлюхою суд....
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18.05.2020 20:34 Ответить
Українські судді, практично всі ще є землеробами, по 100 і більше гектарів. І не тільки судді, але й прокурори, поліцейські, чиновники та інша шалупень.
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18.05.2020 21:17 Ответить
Судівська рехфлрма від бариги форева.
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19.05.2020 01:16 Ответить
Що тут незвичного для українських суддів? Красти і брехати для них, як дихати. Інших не тримають.
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19.05.2020 12:18 Ответить
 
 