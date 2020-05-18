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"Укрзализныця" немедленно проведет новый конкурс по отбору поставщика питания для скоростных поездов, - Криклий

"Укрзализныця" отстранила от исполнения служебных обязанностей руководство филиала "Украинская железнодорожная скоростная компания", которая проводила отбор поставщика питания для скоростных поездов, из-за непрозрачности конкурса.


Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем Telegram-канале. 

По словам Криклия, "Украинская железнодорожная скоростная компания" не обеспечила прозрачность отбора контрагента, поэтому была отстранена от выполнения служебных обязанностей. "Укрзализныця" приложит все усилия и проведет новый конкурс через систему ProZorro, привлекая максимальное количество участников. Чтобы в результате получить надежного и качественного поставщика услуг.

Также Криклий поблагодарил всех, кто обратил внимание на этот конкурс и оперативно отреагировал. И отметил: "Система очень инертна, скорость изменений не такая как нам всем бы хотелось, но изменения уже не остановить. Каждый чиновник в стране должен наконец понять, что времена коррупционных схем прошли, ответственность будет неизбежной".


В свою очередь исполняющий обязанности главы "Укрзализныци" Иван Юрик в Facebook отметил, что по предварительному отбору поставщика департамент безопасности проводит служебную проверку. И заверил, что лично проконтролирует, чтобы новый конкурс проводился в соответствии с действующим законодательством и максимально публично.

Автор: 

Укрзализныця (2743) Криклий (323)


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Топ комментарии
+2
Спасибо неравнодушным, бдительным гражданам.

https://www.facebook.com/victor.taran.5?__cft__%5b0%5d=AZX73n1l-iwW_AYWk3gemktsw622cEMoPDYxuxg_5izWwGyhezIuj_SyFM0c5cucjfiKoPb--0WkiQLp2ltjU6vnlHanKsEmL7h3Z07GfRASH9kQjRLhD3w_V6JDaiqXhNMDqPaPBYrqPM-MOj_TaxI_2wlm5nK91Y4SFRFVOLuq6vmgecDquONB60fsUMWhcU0&__tn__=-UC%2CP-y-R Viktor Taran
https://www.facebook.com/victor.taran.5/posts/10157517972436859?__cft__%5b0%5d=AZX73n1l-iwW_AYWk3gemktsw622cEMoPDYxuxg_5izWwGyhezIuj_SyFM0c5cucjfiKoPb--0WkiQLp2ltjU6vnlHanKsEmL7h3Z07GfRASH9kQjRLhD3w_V6JDaiqXhNMDqPaPBYrqPM-MOj_TaxI_2wlm5nK91Y4SFRFVOLuq6vmgecDquONB60fsUMWhcU0&__tn__=%2CO%2CP-y-R 15 травня о 13:18 ·

І до чергових "гарних новин" в країні.
Памятаєте як вас смачно і відносно не дорого харчували в Інтерсіті?
Так от - більше такого не буде.
Влада Зеленського провела тендер на УкрЗалізниці врезультаті якої перемогу здобула недавно створена компанія.

Далі цитую "Дениса Пятигорця"
Компанія називається «Грінед». Весела компанія з корінням в британських офшорах, в якої ані персоналу, ані торгового обладнання, ані грошей - немає."
А тепер два «веселі» факти.

Перший!
Знаєте кого перемогла в конкурсі копанія «Рога і копита»?
- Австрійську компанію «Ду енд ко», яка харчує пасажирів австрійської залізної дороги;
- Компанію «Сокар-Петроліум», напевне найбагатшу в цьому списку, бо її власник «Нафтогаз Азербайджану»;
- Компанію WOG, яка є діючим оператором послуги харчування в потягах Інтерсіті.
Другий!
Компанія «Рога і копита» (вона ж «Грінед») раніше несподівано перемогла великих гравців на ринку кейтерингу в тендері на харчування клієнтів VIP-зали аеропорту Бориспіль. Тендер тоді проводив співробітник Борисполя В'ячеслав Горбатко.
А тепер спробуйте з трьох разів здогадатися, а хто проводив конкурс на «Укрзалізниці»? Ну? Не здогадалися? Умнічкі! Той самий В'ячеслав Горбатко!
Здобули, ***…
Ось такі справи.
Тепер вас харчуватиме компанія "ноу-нейм" із незрозумілим сервісом та якістю.
Яка станом на сьогодні не має ні обладнання ні персоналу.
Але має політичний дах
Здобули...
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%B1%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96?__cft__%5b0%5d=AZX73n1l-iwW_AYWk3gemktsw622cEMoPDYxuxg_5izWwGyhezIuj_SyFM0c5cucjfiKoPb--0WkiQLp2ltjU6vnlHanKsEmL7h3Z07GfRASH9kQjRLhD3w_V6JDaiqXhNMDqPaPBYrqPM-MOj_TaxI_2wlm5nK91Y4SFRFVOLuq6vmgecDquONB60fsUMWhcU0&__tn__=*NK-y-R #*******************
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96?__cft__%5b0%5d=AZX73n1l-iwW_AYWk3gemktsw622cEMoPDYxuxg_5izWwGyhezIuj_SyFM0c5cucjfiKoPb--0WkiQLp2ltjU6vnlHanKsEmL7h3Z07GfRASH9kQjRLhD3w_V6JDaiqXhNMDqPaPBYrqPM-MOj_TaxI_2wlm5nK91Y4SFRFVOLuq6vmgecDquONB60fsUMWhcU0&__tn__=*NK-y-R #*****************
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18.05.2020 17:59
+2
А Лещенке наблюдательные комиссионные будут с этого?
показать весь комментарий
18.05.2020 17:59
+2
Другий!
Компанія «Рога і копита» (вона ж «Грінед») раніше несподівано перемогла великих гравців на ринку кейтерингу в тендері на харчування клієнтів VIP-зали аеропорту Бориспіль. Тендер тоді проводив співробітник Борисполя В'ячеслав Горбатко.

А тепер спробуйте з трьох разів здогадатися, а хто проводив конкурс на «Укрзалізниці»? Ну? Не здогадалися? Умнічкі! Той самий В'ячеслав Горбатко!
Здобули, ***…

Ось такі справи.
Тепер вас харчуватиме компанія "ноу-нейм" із незрозумілим сервісом та якістю.
Яка станом на сьогодні не має ні обладнання ні персоналу.
Але має політичний дах
Здобули...
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%B1%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96?__cft__%5b0%5d=AZX73n1l-iwW_AYWk3gemktsw622cEMoPDYxuxg_5izWwGyhezIuj_SyFM0c5cucjfiKoPb--0WkiQLp2ltjU6vnlHanKsEmL7h3Z07GfRASH9kQjRLhD3w_V6JDaiqXhNMDqPaPBYrqPM-MOj_TaxI_2wlm5nK91Y4SFRFVOLuq6vmgecDquONB60fsUMWhcU0&__tn__=*NK-y-R #*******************
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96?__cft__%5b0%5d=AZX73n1l-iwW_AYWk3gemktsw622cEMoPDYxuxg_5izWwGyhezIuj_SyFM0c5cucjfiKoPb--0WkiQLp2ltjU6vnlHanKsEmL7h3Z07GfRASH9kQjRLhD3w_V6JDaiqXhNMDqPaPBYrqPM-MOj_TaxI_2wlm5nK91Y4SFRFVOLuq6vmgecDquONB60fsUMWhcU0&__tn__=*NK-y-R #*****************
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18.05.2020 17:59
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Правила форума Совет форумчан
А что новые лица уже накормили , ну проводите , эти еще и на поят .
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18.05.2020 17:55 Ответить
А Лещенке наблюдательные комиссионные будут с этого?
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18.05.2020 17:59 Ответить
гы...гы...его жена или мама уже зарегистрировали фирму по предоставлению услуг питания
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18.05.2020 17:57 Ответить
А нанять на работу пару старшеклассников для составления графика движения слабо?
Интерсити, котороый приходит в пункт назначения в час ночи, это какой задницей надо было думать?
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18.05.2020 17:57 Ответить
Спасибо неравнодушным, бдительным гражданам.

https://www.facebook.com/victor.taran.5?__cft__%5b0%5d=AZX73n1l-iwW_AYWk3gemktsw622cEMoPDYxuxg_5izWwGyhezIuj_SyFM0c5cucjfiKoPb--0WkiQLp2ltjU6vnlHanKsEmL7h3Z07GfRASH9kQjRLhD3w_V6JDaiqXhNMDqPaPBYrqPM-MOj_TaxI_2wlm5nK91Y4SFRFVOLuq6vmgecDquONB60fsUMWhcU0&__tn__=-UC%2CP-y-R Viktor Taran
https://www.facebook.com/victor.taran.5/posts/10157517972436859?__cft__%5b0%5d=AZX73n1l-iwW_AYWk3gemktsw622cEMoPDYxuxg_5izWwGyhezIuj_SyFM0c5cucjfiKoPb--0WkiQLp2ltjU6vnlHanKsEmL7h3Z07GfRASH9kQjRLhD3w_V6JDaiqXhNMDqPaPBYrqPM-MOj_TaxI_2wlm5nK91Y4SFRFVOLuq6vmgecDquONB60fsUMWhcU0&__tn__=%2CO%2CP-y-R 15 травня о 13:18 ·

І до чергових "гарних новин" в країні.
Памятаєте як вас смачно і відносно не дорого харчували в Інтерсіті?
Так от - більше такого не буде.
Влада Зеленського провела тендер на УкрЗалізниці врезультаті якої перемогу здобула недавно створена компанія.

Далі цитую "Дениса Пятигорця"
Компанія називається «Грінед». Весела компанія з корінням в британських офшорах, в якої ані персоналу, ані торгового обладнання, ані грошей - немає."
А тепер два «веселі» факти.

Перший!
Знаєте кого перемогла в конкурсі копанія «Рога і копита»?
- Австрійську компанію «Ду енд ко», яка харчує пасажирів австрійської залізної дороги;
- Компанію «Сокар-Петроліум», напевне найбагатшу в цьому списку, бо її власник «Нафтогаз Азербайджану»;
- Компанію WOG, яка є діючим оператором послуги харчування в потягах Інтерсіті.
Другий!
Компанія «Рога і копита» (вона ж «Грінед») раніше несподівано перемогла великих гравців на ринку кейтерингу в тендері на харчування клієнтів VIP-зали аеропорту Бориспіль. Тендер тоді проводив співробітник Борисполя В'ячеслав Горбатко.
А тепер спробуйте з трьох разів здогадатися, а хто проводив конкурс на «Укрзалізниці»? Ну? Не здогадалися? Умнічкі! Той самий В'ячеслав Горбатко!
Здобули, ***…
Ось такі справи.
Тепер вас харчуватиме компанія "ноу-нейм" із незрозумілим сервісом та якістю.
Яка станом на сьогодні не має ні обладнання ні персоналу.
Але має політичний дах
Здобули...
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%B1%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96?__cft__%5b0%5d=AZX73n1l-iwW_AYWk3gemktsw622cEMoPDYxuxg_5izWwGyhezIuj_SyFM0c5cucjfiKoPb--0WkiQLp2ltjU6vnlHanKsEmL7h3Z07GfRASH9kQjRLhD3w_V6JDaiqXhNMDqPaPBYrqPM-MOj_TaxI_2wlm5nK91Y4SFRFVOLuq6vmgecDquONB60fsUMWhcU0&__tn__=*NK-y-R #*******************
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96?__cft__%5b0%5d=AZX73n1l-iwW_AYWk3gemktsw622cEMoPDYxuxg_5izWwGyhezIuj_SyFM0c5cucjfiKoPb--0WkiQLp2ltjU6vnlHanKsEmL7h3Z07GfRASH9kQjRLhD3w_V6JDaiqXhNMDqPaPBYrqPM-MOj_TaxI_2wlm5nK91Y4SFRFVOLuq6vmgecDquONB60fsUMWhcU0&__tn__=*NK-y-R #*****************
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18.05.2020 17:59 Ответить
Другий!
Компанія «Рога і копита» (вона ж «Грінед») раніше несподівано перемогла великих гравців на ринку кейтерингу в тендері на харчування клієнтів VIP-зали аеропорту Бориспіль. Тендер тоді проводив співробітник Борисполя В'ячеслав Горбатко.

А тепер спробуйте з трьох разів здогадатися, а хто проводив конкурс на «Укрзалізниці»? Ну? Не здогадалися? Умнічкі! Той самий В'ячеслав Горбатко!
Здобули, ***…

Ось такі справи.
Тепер вас харчуватиме компанія "ноу-нейм" із незрозумілим сервісом та якістю.
Яка станом на сьогодні не має ні обладнання ні персоналу.
Але має політичний дах
Здобули...
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%B1%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96?__cft__%5b0%5d=AZX73n1l-iwW_AYWk3gemktsw622cEMoPDYxuxg_5izWwGyhezIuj_SyFM0c5cucjfiKoPb--0WkiQLp2ltjU6vnlHanKsEmL7h3Z07GfRASH9kQjRLhD3w_V6JDaiqXhNMDqPaPBYrqPM-MOj_TaxI_2wlm5nK91Y4SFRFVOLuq6vmgecDquONB60fsUMWhcU0&__tn__=*NK-y-R #*******************
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96?__cft__%5b0%5d=AZX73n1l-iwW_AYWk3gemktsw622cEMoPDYxuxg_5izWwGyhezIuj_SyFM0c5cucjfiKoPb--0WkiQLp2ltjU6vnlHanKsEmL7h3Z07GfRASH9kQjRLhD3w_V6JDaiqXhNMDqPaPBYrqPM-MOj_TaxI_2wlm5nK91Y4SFRFVOLuq6vmgecDquONB60fsUMWhcU0&__tn__=*NK-y-R #*****************
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18.05.2020 17:59 Ответить
Было бы больше пользы, если бы вы не "владу Зеленского" оплёвывали, а находили
конкретных мошенников из крипто-барыгоботов, которые проворачивают такие делишки и саму затаившуюся Барыгу.
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18.05.2020 18:02 Ответить
А что искать?
Сидит на Банковой, твой преЗЕдент.
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18.05.2020 18:05 Ответить
Там до сих про всё пропукано потужным реформатором, не проветрено как следует.
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18.05.2020 18:22 Ответить
бубочка святой. його не заплюєш. в нього має віру 68 проців. і шо ми для нього 10-12 відсотків. це ми хєр увернемось від його відосіків.
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18.05.2020 23:21 Ответить
 
 