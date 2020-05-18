Доброволец ДУК "Правый сектор", прапорщик ССО Сильвер вернулся в строй после тяжелого ранения и ампутации. ФОТО
Доброволец 1-й ОШР ДУК "Правый сектор", прапорщик ССО ВСУ Сильвер вернулся в строй после тяжелого ранения и ампутации.
Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил политик Дмитрий Корчинский, информирует Цензор.НЕТ.
"Доброволец 1 ОШР ДУК ПС. Прапорщик ССО ВСУ Сильвер. Полтора года назад тяжело ранен в бою. Ошибочно объявили погибшим, попросили медиков приехать с мешком для 200. Затем стабилизация, борьба за жизнь, год госпиталей, ампутация ноги в Германии, постоянная помощь фантастически красивой жены, возвращение на службу в Силы Специальных Операций ВСУ", - написал Корчинский.
Корчинский также разместил снимок Сильвера - "сделан вчера на фронте".
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это настоящая элита нации !
я так думаю. что его хлопцы пойдут за командиром в огонь и воду
***
Я вгрызаюсь в землю... за вас!
Чтоб вы жили всегда хорошо.
Что бы слезы не лились из глаз
И победное солнце взошло!
Что бы мразь из московских болот
Не стреляла по вас никогда!
Не терзала мой славный народ..
Не бомбила мои города...
Что бы хаты не знали огня,
Что бы мать не теряла сынов.
Чтоб жена не забыла меня,
Чтобы дети дождались отцов..
И настанет Победы наш час,
Мирным небом из наших грез
Я стою тут на смерть - за вас,
За свою Украину... без слез!.
Дякую тобі Солдате. От вам і приклад, що справжні Герої - не вмирають!
Я тоже реально красивый (без фантастики) но не пиарюсь.