Уровень управления низкий, авторитета нет, результаты - отсутствуют, - Светличная о работе Харьковской ОГА
Уровень управления крайне низкий, авторитета – нет, результаты – отсутствуют.
Народный депутат Юлия Светличная дала оценку работе нынешней Харьковской облгосадминистрации в интервью "Интерфакс-Украина".
По ее мнению, лучше всего оценивают работу ОГА люди.
"Уровень управления крайне низкий, авторитета – нет, результаты – отсутствуют. А что касается оценок, то их лучше всего расставляют люди. Много общаясь с жителями области могу сказать, что недовольство действиями местной власти начинает зашкаливать", – заявила Светличная.
По мнению Светличной, почти 80% голосов избирателей, которые она получила на промежуточных выборах, это в том числе и реакция людей на работу нынешнего руководства облгосадминистрации.
Также Светличная прокомментировала конфликт главы Харьковской ОГА Алексея Кучера с бизнесменом Александром Ярославским и мэром Харькова Геннадием Кернесом, который был в марте этого года.
"Возможно по форме Ярославский и Кернес были неправы, но по сути – это можно понять. Неорганизованность областной администрации сейчас у многих вызывает эмоции", – сказала Светличная.
По словам Светличной, она разговаривала с Ярославским в день конфликта и он действительно был эмоционален в адрес областной администрации, потому что пытался помочь медицинской сфере как можно быстрее, а упирался в нерасторопность чиновников.
Как сообщалось ранее, 15 марта Юлия Светличная была избрана народным депутатом Украины на промежуточных выборах по 179 округу в Харьковской области. За нее проголосовали 77,55% избирателей, принявших участие в голосовании.
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ЧТО ПРОИСХОДИТ СО СТРАНОЙ?
Происходит то, что наш государственный механизм активно пожирает страну подобно гангрене. Это является прямым следствием отрицательной кадровой селекции, проводимой всеми президентами Украины, но чрезвычайно усилившейся в период П.Порошенко и В.Зеленского.
Наглядный пример. Можно относиться к «95 кварталу» по-разному, но безусловно, что там собрались яркие талантливые своей сфере люди. И те, немногие, которые добавились к составу «Квартала», тоже талантливые. В системе Р.Ахметова работают неглупые грамотные люди, уж извините, но сомнительные схемы, подобные «Роттердаму +», придумывают не дураки.
И вот из системы Ахметова выдвигают претендентов на пост премьер-министра, правая рука кварталовского президента А.Ермак отбирает не грамотного и яркого, а серого и вялого, а затем сам В.Зеленский соглашается с таким катастрофическим премьером вместо того, чтобы возмутиться: кого вы мне подсовываете, он же скучный и глупый! В результате в жесточайший системный кризис правительство Украины возглавляет Д.Шмыгаль...
Кроме внутренней установки на интеграцию во власть бездарных и послушных, за последние шесть лет туда массово рванули люди предельно аморальные. Они охотно надевают любые маски - «патриотов», «новых лиц», «иностранных специалистов», но главная их цель - личное обогащение любой ценой. У них нет никаких красных линий, даже если они знают, что чего-то делать нельзя, они это делают - из личной выгоды и по команде сверху.
Снова убойный пример: Нефтегаз Украины не предоставляет документов и не допускает к себе следственную комиссию ВР Украины и Счетную палату Украины, которые хотят разобраться с фактами недоплаты в госбюджет свыше 70 млрд гривен. Это сумма, которая больше пресловутых траншей МВФ, деньги нам нужны, как воздух, но руководство Нефтегаза плевать хотело на закон и все на свете, потому что имеет поддержку офиса президента. Силовики, соответственно, предпочитают не вмешиваться. Правительством руководит, напомню, вялый опасливый премьер. А общество больше волнует Голодомор в прошлом, чем голод предстоящий.
Это уже не сбои в госуправлении. Это - вопиющая деградация государственных институций. Именно это имеют в виду С.Дацюк и другие эксперты, утверждающие, что страна уже погибла, просто мы этого пока не заметили.
Персональную ответственность за всю происходящую и нарастающую катастрофу несет президент Зеленский. Как и за то, что никогда до сих пор глава президентского офиса, включая даже В.Медведчука и В.Балогу, не имел такого чудовищного влияния на все происходящее в стране, в первую очередь, на официальные и теневые финансовые потоки.
Никакие агенты Кремля не способны уничтожить Украину. Но это под силу бригаде жадных бездарных аморальных уродцев при власти с украинскими паспортами в карманах.
Вернулись януковские кадры к зеленскому и отрицательная кадровая селекция усилилась внезапно! Как она могла усилиться, если это януковские кадры? Те же кадры при которых кадровая селекция чрезвычайно не усилялась! Кто-то тут
пиз... отрабатывает пайку.
При дальнейших западных реформах украинскую власть люди будут просто презирать.
Я как-то раз сравнил телефонный справочник 89 года и 19 года....было 8 страниц стало 32 страницы. Орг отдел 3 человека было стало 16 , отдел приема граждан 3 стало 9 и т.д. куча надуманных и пришлых...жесть
2) при Светличной в Харьковской области успешно работали все коррупционные схемы: откаты, закупки бензина у "обналовых" фирм, возмещение фиктивного НДС. Светличная - винтик в коррумпированной схеме и этим уже соучастник ее
3) очень неудобен Кучер преступникам во власти в Харьковской области. Очень. Ему непросто.
Це та Свєтличная що подруга Адольфовіча ?
только и ездила по области и пиарилась за счет других.
где дергачевский мусороперерабатывающий полигон, юля?