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Уровень управления низкий, авторитета нет, результаты - отсутствуют, - Светличная о работе Харьковской ОГА

Уровень управления низкий, авторитета нет, результаты - отсутствуют, - Светличная о работе Харьковской ОГА

Уровень управления крайне низкий, авторитета – нет, результаты – отсутствуют.

 Народный депутат Юлия Светличная дала оценку работе нынешней Харьковской облгосадминистрации в интервью "Интерфакс-Украина".

По ее мнению, лучше всего оценивают работу ОГА люди.

"Уровень управления крайне низкий, авторитета – нет, результаты – отсутствуют. А что касается оценок, то их лучше всего расставляют люди. Много общаясь с жителями области могу сказать, что недовольство действиями местной власти начинает зашкаливать", – заявила Светличная.

По мнению Светличной, почти 80% голосов избирателей, которые она получила на промежуточных выборах, это в том числе и реакция людей на работу нынешнего руководства облгосадминистрации.

Также Светличная прокомментировала конфликт главы Харьковской ОГА Алексея Кучера с бизнесменом Александром Ярославским и мэром Харькова Геннадием Кернесом, который был в марте этого года.

"Возможно по форме Ярославский и Кернес были неправы, но по сути – это можно понять. Неорганизованность областной администрации сейчас у многих вызывает эмоции", – сказала Светличная.

По словам Светличной, она разговаривала с Ярославским в день конфликта и он действительно был эмоционален в адрес областной администрации, потому что пытался помочь медицинской сфере как можно быстрее, а упирался в нерасторопность чиновников.

Как сообщалось ранее, 15 марта Юлия Светличная была избрана народным депутатом Украины на промежуточных выборах по 179 округу в Харьковской области. За нее проголосовали 77,55% избирателей, принявших участие в голосовании.

Автор: 

ОГА (2388) Харьковщина (5577) Светличная (74)


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https://www.facebook.com/profile.php?id=100007508473639&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARDehssV2tiOGPUkYiVD9lhIDiaW2dRFYa1m98ql97zHnOx8v6SfR5-rq8Wa7-HzqSlpZaxlmwYlzWD1&hc_ref=ARTOYyXPQjUX1ia9TSw2sErFOh4cyOZDD24QKJfnPDfJwHsaRhzfskJPUQxM22oPlNo&fref=nf Alexandr Kochetkov
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2511861189074139&set=a.1409023429357926&type=3 5 год ·

ЧТО ПРОИСХОДИТ СО СТРАНОЙ?
Происходит то, что наш государственный механизм активно пожирает страну подобно гангрене. Это является прямым следствием отрицательной кадровой селекции, проводимой всеми президентами Украины, но чрезвычайно усилившейся в период П.Порошенко и В.Зеленского.
Наглядный пример. Можно относиться к «95 кварталу» по-разному, но безусловно, что там собрались яркие талантливые своей сфере люди. И те, немногие, которые добавились к составу «Квартала», тоже талантливые. В системе Р.Ахметова работают неглупые грамотные люди, уж извините, но сомнительные схемы, подобные «Роттердаму +», придумывают не дураки.
И вот из системы Ахметова выдвигают претендентов на пост премьер-министра, правая рука кварталовского президента А.Ермак отбирает не грамотного и яркого, а серого и вялого, а затем сам В.Зеленский соглашается с таким катастрофическим премьером вместо того, чтобы возмутиться: кого вы мне подсовываете, он же скучный и глупый! В результате в жесточайший системный кризис правительство Украины возглавляет Д.Шмыгаль...
Кроме внутренней установки на интеграцию во власть бездарных и послушных, за последние шесть лет туда массово рванули люди предельно аморальные. Они охотно надевают любые маски - «патриотов», «новых лиц», «иностранных специалистов», но главная их цель - личное обогащение любой ценой. У них нет никаких красных линий, даже если они знают, что чего-то делать нельзя, они это делают - из личной выгоды и по команде сверху.
Снова убойный пример: Нефтегаз Украины не предоставляет документов и не допускает к себе следственную комиссию ВР Украины и Счетную палату Украины, которые хотят разобраться с фактами недоплаты в госбюджет свыше 70 млрд гривен. Это сумма, которая больше пресловутых траншей МВФ, деньги нам нужны, как воздух, но руководство Нефтегаза плевать хотело на закон и все на свете, потому что имеет поддержку офиса президента. Силовики, соответственно, предпочитают не вмешиваться. Правительством руководит, напомню, вялый опасливый премьер. А общество больше волнует Голодомор в прошлом, чем голод предстоящий.
Это уже не сбои в госуправлении. Это - вопиющая деградация государственных институций. Именно это имеют в виду С.Дацюк и другие эксперты, утверждающие, что страна уже погибла, просто мы этого пока не заметили.
Персональную ответственность за всю происходящую и нарастающую катастрофу несет президент Зеленский. Как и за то, что никогда до сих пор глава президентского офиса, включая даже В.Медведчука и В.Балогу, не имел такого чудовищного влияния на все происходящее в стране, в первую очередь, на официальные и теневые финансовые потоки.
Никакие агенты Кремля не способны уничтожить Украину. Но это под силу бригаде жадных бездарных аморальных уродцев при власти с украинскими паспортами в карманах.

Уровень управления низкий, авторитета нет, результаты - отсутствуют, - Светличная о работе Харьковской ОГА - Цензор.НЕТ 9717
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18.05.2020 18:06
+7
1) Светличная известна и отличительна лишь тем, что она была и есть любовница Райнина Игоря (зам.главы АП)
2) при Светличной в Харьковской области успешно работали все коррупционные схемы: откаты, закупки бензина у "обналовых" фирм, возмещение фиктивного НДС. Светличная - винтик в коррумпированной схеме и этим уже соучастник ее
3) очень неудобен Кучер преступникам во власти в Харьковской области. Очень. Ему непросто.
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18.05.2020 18:14
+5
Это Вы просто льстите им, и им же подобным ОГА.
Я как-то раз сравнил телефонный справочник 89 года и 19 года....было 8 страниц стало 32 страницы. Орг отдел 3 человека было стало 16 , отдел приема граждан 3 стало 9 и т.д. куча надуманных и пришлых...жесть
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18.05.2020 18:11
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https://www.facebook.com/profile.php?id=100007508473639&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARDehssV2tiOGPUkYiVD9lhIDiaW2dRFYa1m98ql97zHnOx8v6SfR5-rq8Wa7-HzqSlpZaxlmwYlzWD1&hc_ref=ARTOYyXPQjUX1ia9TSw2sErFOh4cyOZDD24QKJfnPDfJwHsaRhzfskJPUQxM22oPlNo&fref=nf Alexandr Kochetkov
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2511861189074139&set=a.1409023429357926&type=3 5 год ·

ЧТО ПРОИСХОДИТ СО СТРАНОЙ?
Происходит то, что наш государственный механизм активно пожирает страну подобно гангрене. Это является прямым следствием отрицательной кадровой селекции, проводимой всеми президентами Украины, но чрезвычайно усилившейся в период П.Порошенко и В.Зеленского.
Наглядный пример. Можно относиться к «95 кварталу» по-разному, но безусловно, что там собрались яркие талантливые своей сфере люди. И те, немногие, которые добавились к составу «Квартала», тоже талантливые. В системе Р.Ахметова работают неглупые грамотные люди, уж извините, но сомнительные схемы, подобные «Роттердаму +», придумывают не дураки.
И вот из системы Ахметова выдвигают претендентов на пост премьер-министра, правая рука кварталовского президента А.Ермак отбирает не грамотного и яркого, а серого и вялого, а затем сам В.Зеленский соглашается с таким катастрофическим премьером вместо того, чтобы возмутиться: кого вы мне подсовываете, он же скучный и глупый! В результате в жесточайший системный кризис правительство Украины возглавляет Д.Шмыгаль...
Кроме внутренней установки на интеграцию во власть бездарных и послушных, за последние шесть лет туда массово рванули люди предельно аморальные. Они охотно надевают любые маски - «патриотов», «новых лиц», «иностранных специалистов», но главная их цель - личное обогащение любой ценой. У них нет никаких красных линий, даже если они знают, что чего-то делать нельзя, они это делают - из личной выгоды и по команде сверху.
Снова убойный пример: Нефтегаз Украины не предоставляет документов и не допускает к себе следственную комиссию ВР Украины и Счетную палату Украины, которые хотят разобраться с фактами недоплаты в госбюджет свыше 70 млрд гривен. Это сумма, которая больше пресловутых траншей МВФ, деньги нам нужны, как воздух, но руководство Нефтегаза плевать хотело на закон и все на свете, потому что имеет поддержку офиса президента. Силовики, соответственно, предпочитают не вмешиваться. Правительством руководит, напомню, вялый опасливый премьер. А общество больше волнует Голодомор в прошлом, чем голод предстоящий.
Это уже не сбои в госуправлении. Это - вопиющая деградация государственных институций. Именно это имеют в виду С.Дацюк и другие эксперты, утверждающие, что страна уже погибла, просто мы этого пока не заметили.
Персональную ответственность за всю происходящую и нарастающую катастрофу несет президент Зеленский. Как и за то, что никогда до сих пор глава президентского офиса, включая даже В.Медведчука и В.Балогу, не имел такого чудовищного влияния на все происходящее в стране, в первую очередь, на официальные и теневые финансовые потоки.
Никакие агенты Кремля не способны уничтожить Украину. Но это под силу бригаде жадных бездарных аморальных уродцев при власти с украинскими паспортами в карманах.

Уровень управления низкий, авторитета нет, результаты - отсутствуют, - Светличная о работе Харьковской ОГА - Цензор.НЕТ 9717
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18.05.2020 18:06 Ответить
А те, що було при януковичу до 2014 автор не написав!🤗
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18.05.2020 18:33 Ответить
Это является прямым следствием отрицательной кадровой селекции, проводимой всеми президентами Украины, но чрезвычайно усилившейся в период П.Порошенко и В.Зеленского.
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18.05.2020 18:34 Ответить
чрезвычайно усилившейся!!!!!111АДЫН!! (с)
Вернулись януковские кадры к зеленскому и отрицательная кадровая селекция усилилась внезапно! Как она могла усилиться, если это януковские кадры? Те же кадры при которых кадровая селекция чрезвычайно не усилялась! Кто-то тут пиз... отрабатывает пайку.
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18.05.2020 19:10 Ответить
Погнали повторять мУмУ заключения какого то кретина! тебе такой же идиот напишет чтол видел Чебурашку, поверишь.
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18.05.2020 19:12 Ответить
..не твой ли, юля.с., итог работы..???
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18.05.2020 18:06 Ответить
Це вже новиє ліца, чи ще старі?
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18.05.2020 18:06 Ответить
Это лица, которых выбрал народ в интернете, как преЗЕдент обещал...
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18.05.2020 18:08 Ответить
Как это нет результата? Ярик с Гепой руководят городом, а это и есть требуемый результат....
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18.05.2020 18:06 Ответить
не Ярик, а "Седой"!!
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18.05.2020 19:10 Ответить
Какие реформы, такой и авторитет.

При дальнейших западных реформах украинскую власть люди будут просто презирать.
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18.05.2020 18:09 Ответить
Як так? Вони ж її і обрали. Нє?
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18.05.2020 18:12 Ответить
Это Вы просто льстите им, и им же подобным ОГА.
Я как-то раз сравнил телефонный справочник 89 года и 19 года....было 8 страниц стало 32 страницы. Орг отдел 3 человека было стало 16 , отдел приема граждан 3 стало 9 и т.д. куча надуманных и пришлых...жесть
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18.05.2020 18:11 Ответить
Кожному квартальщику по кібінету і окремий телефон.
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18.05.2020 18:14 Ответить
Согласен , что бизнес более разворотливый , а тот который в своей жизни даже собачей будки не построил , а прывык тратить народные , заработанные деньги на право и на лево .Это как общак , - деньги одни и те же а последствия от нерационального использования Разные.
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18.05.2020 18:12 Ответить
1) Светличная известна и отличительна лишь тем, что она была и есть любовница Райнина Игоря (зам.главы АП)
2) при Светличной в Харьковской области успешно работали все коррупционные схемы: откаты, закупки бензина у "обналовых" фирм, возмещение фиктивного НДС. Светличная - винтик в коррумпированной схеме и этим уже соучастник ее
3) очень неудобен Кучер преступникам во власти в Харьковской области. Очень. Ему непросто.
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18.05.2020 18:14 Ответить
Уровень управления низкий, авторитета нет, результаты - отсутствуют, - Светличная о работе Харьковской ОГА - Цензор.НЕТ 7271
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18.05.2020 18:20 Ответить
да, только как любовницу ее и воспринимают в США. И тот факт, что для выигрыша Светличной был слит кандидат от "Слуги Народа" - это не выигрыш Светличной на выборах народного депутата. Это всего лишь покупка места в парламенте.
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18.05.2020 18:43 Ответить
Народный депутат Юлия Светличная дала оценку работе нынешней Харьковской облгосадминистрации в https://interfax.com.ua/news/interview/662931.html интервью "Интерфакс-Украина" Источник: https://censor.net/n3196288

Це та Свєтличная що подруга Адольфовіча ?
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18.05.2020 18:18 Ответить
можно подумать при ней были результаты.
только и ездила по области и пиарилась за счет других.
где дергачевский мусороперерабатывающий полигон, юля?
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18.05.2020 18:23 Ответить
Знает куда плюнуть, а где лизнуть...в лучшем случае...
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18.05.2020 18:23 Ответить
Светличная друг народа?) Так почему она вместе с Слугой кровати Третьяковой( Председатель комитета по соц политике) проголосовала за уменьшение помощи малоимущим? Хорошо что было всего 224 голоса!!!
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18.05.2020 18:26 Ответить
ОПЗЖ и Светличная -синонимы.Звезда Рабиновича и Мертвечука!
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18.05.2020 18:27 Ответить
Рівень управління низький, авторитету немає, результати – відсутні, - Світлична про роботу Харківської ОДА - Цензор.НЕТ 3619
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18.05.2020 18:30 Ответить
Результаты такие как и по всей стране, это когото удивляет? Ктото ожидал других результатов?
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18.05.2020 19:29 Ответить
Что непонятно! Кучер такое же чмо как и Оманская Жаба. Об них вытирают ноги, просто об каждого на разном уровне. Жабу чмырят общенациональные олигархи, а Извозчика- местные.
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18.05.2020 19:34 Ответить
В2018-2019г. Светличная Ю. заставила всех бюджетников в Харьковской обл. выписать через админ-ресурс газету -Вечерний Харьков, цена газеты 900 гр.Целый год приходилось ее вспоминать" хорошим словом"
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18.05.2020 21:38 Ответить
 
 