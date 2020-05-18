Уровень управления низкий, авторитета нет, результаты - отсутствуют, - Светличная о работе Харьковской ОГА

Уровень управления крайне низкий, авторитета – нет, результаты – отсутствуют.

Народный депутат Юлия Светличная дала оценку работе нынешней Харьковской облгосадминистрации в интервью "Интерфакс-Украина".

По ее мнению, лучше всего оценивают работу ОГА люди.

"Уровень управления крайне низкий, авторитета – нет, результаты – отсутствуют. А что касается оценок, то их лучше всего расставляют люди. Много общаясь с жителями области могу сказать, что недовольство действиями местной власти начинает зашкаливать", – заявила Светличная.

По мнению Светличной, почти 80% голосов избирателей, которые она получила на промежуточных выборах, это в том числе и реакция людей на работу нынешнего руководства облгосадминистрации.

Также Светличная прокомментировала конфликт главы Харьковской ОГА Алексея Кучера с бизнесменом Александром Ярославским и мэром Харькова Геннадием Кернесом, который был в марте этого года.

"Возможно по форме Ярославский и Кернес были неправы, но по сути – это можно понять. Неорганизованность областной администрации сейчас у многих вызывает эмоции", – сказала Светличная.

По словам Светличной, она разговаривала с Ярославским в день конфликта и он действительно был эмоционален в адрес областной администрации, потому что пытался помочь медицинской сфере как можно быстрее, а упирался в нерасторопность чиновников.

Как сообщалось ранее, 15 марта Юлия Светличная была избрана народным депутатом Украины на промежуточных выборах по 179 округу в Харьковской области. За нее проголосовали 77,55% избирателей, принявших участие в голосовании.