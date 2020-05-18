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Новости Агрессия России против Украины
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Наемники РФ обстреляли позиции ВСУ возле Богдановки, Тарамчука и Широкино, потерь нет, - пресс-центр ОС

Наемники РФ обстреляли позиции ВСУ возле Богдановки, Тарамчука и Широкино, потерь нет, - пресс-центр ОС

Сегодня вооруженные формирования РФ 3 раза нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибра 82 мм, а также подствольные гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" возле Богдановки противник применил минометы 82-го калибра и крупнокалиберные пулеметы. Недалеко от населенного пункта Тарамчук враг вел огонь из подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а защитников Широкино обстрелял из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Потерь среди наших защитников результате вражеских обстрелов не было.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг за сутки 8 раз обстрелял позиции ОС на Донбассе, трое украинских воинов ранены, ликвидированы двое наемников РФ, - штаб

Итоги за прошедшие сутки

17 мая вооруженные формирования РФ 8 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Факты вражеского огня были зафиксированы неподалеку населенных пунктов Авдеевка, Славное, Водяное, Невельске, Пески и Новоалександровка.

По данным разведки, 17 мая наши воины уничтожили двух российских оккупантов и еще двух ранили.

За минувшие сутки представителями Национальной полиции из состава Объединенных сил среди гражданского населения выявлены 23 административных правонарушения.

Также читайте: Патруль миссии ОБСЕ обстреляли на оккупированной части Луганщины

Через контрольные пункты въезда-выезда на контролируемую Объединенными силами территорию въехал один человек и одно транспортное средство. В обратном направлении линию разграничения пересек один человек и одно транспортное средство.

Автор: 

обстрел (26862) Донбасс (26955) операция Объединенных сил (6766)


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Хоть одна хорошая новость за сегодня. Спасибо.
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18.05.2020 18:14 Ответить
Эрдоган уничтожил на днях 4 шт "Панциря" в Ливии из "Байтрактаров", а потом Путину позвонил, о делах поговорить.
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18.05.2020 18:33 Ответить
Зеленский заявил, что два исламских праздника станут государственными.

Это ящик пандоры для нашего государства.Под шумок президент сделал большую ошибку.
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18.05.2020 18:39 Ответить
Поверь это только начало.Твой вопрос один из них.Потом они в Киеве годика через пять попросят Хрещатик перекрыть что бы отпраздновать и т.д.Потом общины Венгров у нас захотят свои нац праздники впихнуть и т.д.Мы все года эту тему не трогали не один президент дабы не было последствий .Но Зелень даже не понял что он учудил.
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18.05.2020 19:11 Ответить
Гордон бере інтерв'ю у гіркіна тут: https://www.youtube.com/watch?v=hf6K6pjK_Yw
СБУ ви живі?
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18.05.2020 19:48 Ответить
Відповідь вогнем по русофашистам була?
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18.05.2020 23:16 Ответить
 
 