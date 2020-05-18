Наемники РФ обстреляли позиции ВСУ возле Богдановки, Тарамчука и Широкино, потерь нет, - пресс-центр ОС
Сегодня вооруженные формирования РФ 3 раза нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибра 82 мм, а также подствольные гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" возле Богдановки противник применил минометы 82-го калибра и крупнокалиберные пулеметы. Недалеко от населенного пункта Тарамчук враг вел огонь из подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а защитников Широкино обстрелял из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Потерь среди наших защитников результате вражеских обстрелов не было.
Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.
Итоги за прошедшие сутки
17 мая вооруженные формирования РФ 8 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Факты вражеского огня были зафиксированы неподалеку населенных пунктов Авдеевка, Славное, Водяное, Невельске, Пески и Новоалександровка.
По данным разведки, 17 мая наши воины уничтожили двух российских оккупантов и еще двух ранили.
За минувшие сутки представителями Национальной полиции из состава Объединенных сил среди гражданского населения выявлены 23 административных правонарушения.
Через контрольные пункты въезда-выезда на контролируемую Объединенными силами территорию въехал один человек и одно транспортное средство. В обратном направлении линию разграничения пересек один человек и одно транспортное средство.
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