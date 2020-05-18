Наемники РФ обстреляли позиции ВСУ возле Богдановки, Тарамчука и Широкино, потерь нет, - пресс-центр ОС

Сегодня вооруженные формирования РФ 3 раза нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибра 82 мм, а также подствольные гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" возле Богдановки противник применил минометы 82-го калибра и крупнокалиберные пулеметы. Недалеко от населенного пункта Тарамчук враг вел огонь из подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а защитников Широкино обстрелял из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Потерь среди наших защитников результате вражеских обстрелов не было.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

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Итоги за прошедшие сутки

17 мая вооруженные формирования РФ 8 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Факты вражеского огня были зафиксированы неподалеку населенных пунктов Авдеевка, Славное, Водяное, Невельске, Пески и Новоалександровка.

По данным разведки, 17 мая наши воины уничтожили двух российских оккупантов и еще двух ранили.

За минувшие сутки представителями Национальной полиции из состава Объединенных сил среди гражданского населения выявлены 23 административных правонарушения.

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Через контрольные пункты въезда-выезда на контролируемую Объединенными силами территорию въехал один человек и одно транспортное средство. В обратном направлении линию разграничения пересек один человек и одно транспортное средство.