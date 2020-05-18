По предварительным данным, жертв и пострадавших в результате частичного обрушения жилого дома в Одессе нет - ГСЧС

По предварительным данным, пострадавших и жертв в результате частичного обрушения стены четырехэтажного жилого дома на ул. Торговой в Одессе нет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"Частично повреждены 3 квартиры (4, 3 и 2 этажи. На первом этаже арка), в которых проживали 17 человек, на момент обрушения отсутствовавшие", - отмечается в информации.

К ликвидации последствий обрушения привлечены 86 человек и 23 единицы техники, из них от ГСЧС 45 человек личного состава и 12 единиц техники, в том числе 2 кинологических расчёта.

Как сообщалось, в Одессе по адресу ул. Торговая, 20, частично обвалилась стена четырехэтажного жилого дома с мансардой на 30 квартир. Обрушение произошло около 16:25. По данным муниципального департамента городского хозяйства, заселены 30 квартир и прописан 41 человек. Спасатели провели эвакуацию 8 человек, из которых двое детей.

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