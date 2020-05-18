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По предварительным данным, жертв и пострадавших в результате частичного обрушения жилого дома в Одессе нет - ГСЧС

По предварительным данным, жертв и пострадавших в результате частичного обрушения жилого дома в Одессе нет - ГСЧС

По предварительным данным, пострадавших и жертв в результате частичного обрушения стены четырехэтажного жилого дома на ул. Торговой в Одессе нет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"Частично повреждены 3 квартиры (4, 3 и 2 этажи. На первом этаже арка), в которых проживали 17 человек, на момент обрушения отсутствовавшие", - отмечается в информации.

К ликвидации последствий обрушения привлечены 86 человек и 23 единицы техники, из них от ГСЧС 45 человек личного состава и 12 единиц техники, в том числе 2 кинологических расчёта.

Как сообщалось, в Одессе по адресу ул. Торговая, 20, частично обвалилась стена четырехэтажного жилого дома с мансардой на 30 квартир. Обрушение произошло около 16:25. По данным муниципального департамента городского хозяйства, заселены 30 квартир и прописан 41 человек. Спасатели провели эвакуацию 8 человек, из которых двое детей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Одессе обвалилась часть стены пятиэтажного дома, информация о пострадавших уточняется, - ГСЧС. ФОТО

Автор: 

обрушение (179) Одесса (7864)


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В центре Одессы надо половину домов сносить, все в жутком состоянии. Ведь это не первый случай, каждый год с дюжину домов падает. А дальше будет еще хуже.
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18.05.2020 18:52 Ответить
А будувати нові нема за що. Економіка зараз в дупі надовго.
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18.05.2020 18:55 Ответить
Падать будут, но по другой причине. Там рядом снесли старые бани, а на их месте строят что-то внушительное. Тесть рядом живет. Говорит, когда сваи колотят мебель качается. А у него "сталинка".
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18.05.2020 19:01 Ответить
Ів новий будинок приїдуть жити донецькі, а одеситів на 7-й кілометр.
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18.05.2020 19:11 Ответить
оптимисты таки застраховались
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18.05.2020 20:01 Ответить
 
 