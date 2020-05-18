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Новости Задержания "налоговиков Клименко"
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Антикоррупционный суд отменил решение о заочном аресте экс-министра времен Януковича Клименко

Антикоррупционный суд отменил решение о заочном аресте экс-министра времен Януковича Клименко

Высший антикоррупционный суд отменил решение о заочном аресте бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко.

Об этом Радіо Свобода сообщила пресс-секретарь суда Олеся Чемерис, передает Цензор.НЕТ.

Фамилии она не назвала, но изданию известно, что речь идет об Александре Клименко, бывшем министре правительства Николая Азарова.

По словам Чемерис, решение на прошлой неделе приняла Апелляционная палата ВАКС. Причину такого решения представитель суда уточнить не смогла, поскольку, по ее словам, в настоящее время суд огласил лишь резолютивную его часть.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Компании из окружения экс-министра доходов и сборов Клименко хотят снять арест с многомиллионного имущества

Полный текст решения, в частности мотивационная часть и обоснование, будут объявлены позже.

В Офисе Генпрокурора решение суда пока не комментировали.

Напомним, в августе 2019 года следственный судья Печерского районного суда удовлетворил ходатайство прокурора и избрал бывшему министру доходов и сборов Александру Клименко меру пресечения в виде содержания под стражей заочно.

По данным тогдашней Генпрокуратуры, досудебное расследование в отношении Клименко завершили в апреле 2017 года. Его подозревают в участии в создании преступной организации, фиктивном предпринимательстве, присвоении имущества через служебное положение, служебном подлоге.

Военная прокуратура в ноябре 2017 года начала уголовное производство против экс-министра Александра Клименко по статье о госизмене.

Также читайте: Антикоррупционный суд отправил экс-нардепа Микитася под круглосуточный домашний арест

Автор: 

арест (10454) Клименко (365) Антикоррупционный суд (1201)


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Топ комментарии
+31
Сходу прочитал "Антиконституционный суд отменил решение". Первое впечатление, как правило, верное.
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18.05.2020 19:03
+21
Следующий шаг - выплата компенсации за 6 лет простоя и восстановление в должности.
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18.05.2020 19:05
+16
Антикоррупционный суд отменил решение о заочном аресте экс-министра времен Януковича Клименко - Цензор.НЕТ 4063
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18.05.2020 19:04
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Сходу прочитал "Антиконституционный суд отменил решение". Первое впечатление, как правило, верное.
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18.05.2020 19:03 Ответить
Хай живе український суд-самий гуманний суд в світі !!!)))
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18.05.2020 19:15 Ответить
ай да ЗЕленский !!!

ай да преЗик !

куда же ты, гаденыш пойдешь на День Незалежности ?
Опять с Ленкой будешь видосики с Аллеи Небесной Сотни писать ?
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18.05.2020 19:19 Ответить
кстати, там кто-то до сих пор вякает, что при Порохе что-то не так и не совсем.
ну так получите Портянок, Клименков и Витор Пердыча на белом страусе, въезжающем в Киев !
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18.05.2020 19:21 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B#%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BC_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Конституционный суд - состав - раздел "Текущий состав Конституционного суда Украины"
Рекомендую изучить, шоб вам больше порох в штаны не срал
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18.05.2020 19:38 Ответить
И не только Антиконституционный ,а и Анти -украинский про-кремлёвский суд выродков -оборотней на службе у кремлёвских фашистов )(уйла.
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19.05.2020 07:50 Ответить
Антикоррупционный суд отменил решение о заочном аресте экс-министра времен Януковича Клименко - Цензор.НЕТ 4063
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18.05.2020 19:04 Ответить
вот я думаю, что зря Порох с ЕС голосовали против Коломойского.
надо было как большевики в 17-м - "чем хуже, тем лучше !"
впрочем, еще не вечер, нас ждет опять...

"последняя осень...."
ДДТ - Что такое осень (Official video)
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=5KC-iscJtsI

чуть-ли не гимн Майдана - сколько раз ее слушал ТАМ
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18.05.2020 19:27 Ответить
Антикоррупционный суд отменил решение о заочном аресте экс-министра времен Януковича Клименко - Цензор.НЕТ 3098
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18.05.2020 19:04 Ответить
Следующий шаг - выплата компенсации за 6 лет простоя и восстановление в должности.
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18.05.2020 19:05 Ответить
Боротьба з корупцією виходить на фінішну пряму. Скоро перемога... Ще одна... Після перемоги над олігархами (вони вже поважні бізнесмени) та припинення війни ("просто пєрєстать стрєлять" і "мир в очах Путіна") це буде найвеличнішим досягненням!
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18.05.2020 19:06 Ответить
Таке рішення ще раз підтверджує, що зараз риги при владі.
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18.05.2020 19:09 Ответить
Теперь его впору причислить к Лику Святых. По-моему, уже даже малоросы не сомневаются в реванше темных сил. Это кошмар, товариСЧи!
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18.05.2020 19:10 Ответить
За святого йому треба окремо заплатити!
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18.05.2020 19:19 Ответить
К сожалению, на выборах победили зебилы. Так что продолжение следуетАнтикоррупционный суд отменил решение о заочном аресте экс-министра времен Януковича Клименко - Цензор.НЕТ 4920
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18.05.2020 19:19 Ответить
Чечетов вентилятором в домовині працює...
🤣
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18.05.2020 19:13 Ответить
Значит собирал и Давал Правильно и правильным людям, что так Решили.Уже забыли , что Обещали и Дали Сигнал , - Делайте так, и вам ничего не Будит.
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18.05.2020 19:19 Ответить
Наш суд самый справедливый в мире ! Кто тока нам не завидует ? Где еще у судей стока возможностей? И домов? И прочего, движемого и не очень.....?
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18.05.2020 19:20 Ответить
з такими темпами скоро Межигірря Україні прийдеться відновлять і повертать Януковичу.
Клоунада по повній программі.
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18.05.2020 19:25 Ответить
Антикорупційний суд отримує зарплатню з бюджету чи від клименка? Якщо з моїх податків,то на біса мені такі судді?
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18.05.2020 19:36 Ответить
Антикоррупционный суд отменил решение о заочном аресте экс-министра времен Януковича Клименко - Цензор.НЕТ 7365
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18.05.2020 19:38 Ответить
Молодець ! Я їх такими уявляю ! Був би молодшим - пиз..в би їх на кожному кроці .
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18.05.2020 19:57 Ответить
Податкова якраз чекає на "нові обличчя"
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18.05.2020 19:42 Ответить
Лох був шапкокрад ! От оце зе відробляє газпромовські бабки справно . Ще хтось буде казати , що "то в нього не виходить , бо воно не вміє"? Все воно робить усвідомлено .
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18.05.2020 19:55 Ответить
Ну при шморклях могли бы и наградить сразу. Чего два раза собираться. Раз сняли арест, значит это ОЧЕНЬ нужный кандидат на нач.налоговой?
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18.05.2020 20:01 Ответить
паБєда за паБєдой - тепер випустили мінздоха
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18.05.2020 20:11 Ответить
Конечно ведь им свои в доску все братки - бандиты, сепаратисты, террористы в том числе из банды кровавого ЗЭКА - Иуды. А значить ...коррупционный суд преступно отменил решение о заочном аресте экс-министра времен продажного кремлёвского холуя кровавого ЗЕКА его подручного бандита рыгоАнала Клима... А эти оборотни в мантиях взамен хотят посадить всех тех кто борется с коррупцией и сепаратизмом: Стерненко, Федину, Лероса, Зверобой, Черновол ...и всех - всех про-украинских граждан. Вот тогда они судьи - выродки уже точно что гарантированно заработают очень много кровавых кремлёвских сребреников для верных московских Иуд от фашиста )(уйла и вид на жительство в центре маскве.
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19.05.2020 06:38 Ответить
Это не антикорупционный суд, а коррупционный суд.
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18.05.2020 21:47 Ответить
Антикорупційний суд скасував рішення про заочний арешт ексміністра часів Януковича Клименка - Цензор.НЕТ 8718
ВЕРНОЙ МОЕЙ ДОРОГОЙ ИДЁТЕ,ДОРОГИЕ-ТОВАРИЩИ,СОРАТНИКИ -ПОСЛЕДОВАТЕЛИ, ЗЕ БИЛЫ -КАПИТУЛЯНТЫ!
-
ПРОШУ! ЗАВЖДИ ЛЮБИТИ, ОБОЖНЮВАТИ ТА ПАМ'ЯТАТИ, ВЕСЬ ВАШ В ВИГНАННІ ЗЛОДІЙ В ЗАКОНІ!
ВІН ЖЕ: ПРОДАЖНИЙ КАЦАПСЬКИЙ ХОЛУЙ, КРИВАВИЙ ЗЕК В БІГАХ, ВИРОДОК -ПЕРЕВЕРТЕНЬ ЯНУК!
А ТАКОЖ (ХАМ, ЗАВГАР, ПРОФфЕСОР, ЛЕГІТИМНИЙ КАЦАПСЬКИЙ П? .. РЕЗИДЕНТ ЯНИЧАРА,
І ПРОДАЖНИЙ КРЕМЛІВСЬКИЙ ЗРАДНИК - ПОСІПАКА, ВІРНИЙ ОПРИЧНИК -ІУДА У ФАШИСТА @УЙЛА !
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19.05.2020 06:52 Ответить
Скоро реставрують і бурбона Йолку. Землепроданці під час їми ж створеного карантину проводять всі дії для відмазу - казнокрадів і бариг., агентів Кремля і іншої пошесті. Не здивуюсь, коли Януковича і Пахло припуть з Ростова і всіх запросять каятись до хонки де будуть і лижники, і московські попи і весь Лехайм і вся ФСБ КДБіська агентура і австопиріжок від Клименка набитий доларами подаруок Януковичу від Міздоху для відбудови двох Версалів.
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19.05.2020 07:21 Ответить
"Я свободен! Словно птица в небесах. Я свободен! Я забыл,что значит страх. Я свободен! С диким ветром наравне. Я свободен! На яву,а не во сне..." (с)
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19.05.2020 09:19 Ответить
Суди в Україні продажні. Для них злодії, які розікрали Україну, корупціонери в фаворі.Скоро і легітимного оправдують. РЕВАНШ ВІН Є РЕВАНШ. ЗЕ-ОРДА ОКУПУВАЛА УКРАЇНУ І ЗНИЩУЄ ЇЇ.
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19.05.2020 10:05 Ответить
антикоррупционный суд себя дискредитировал! полная люстрация и набрать новый из молодых адвокатских практик!
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19.05.2020 10:05 Ответить
Та сколько можно ждать - оправдайте уже Яныка!
И Гитлера заодно - по украинским методикам доказательств на Элоизыча ничего нет!
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19.05.2020 10:39 Ответить
А почему этот суд назвали антикорупционным?
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19.05.2020 10:46 Ответить
Коррупционеры будущего будут называть себя антикоррупционерами
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19.05.2020 10:59 Ответить
 
 