Антикоррупционный суд отменил решение о заочном аресте экс-министра времен Януковича Клименко
Высший антикоррупционный суд отменил решение о заочном аресте бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко.
Об этом Радіо Свобода сообщила пресс-секретарь суда Олеся Чемерис, передает Цензор.НЕТ.
Фамилии она не назвала, но изданию известно, что речь идет об Александре Клименко, бывшем министре правительства Николая Азарова.
По словам Чемерис, решение на прошлой неделе приняла Апелляционная палата ВАКС. Причину такого решения представитель суда уточнить не смогла, поскольку, по ее словам, в настоящее время суд огласил лишь резолютивную его часть.
Полный текст решения, в частности мотивационная часть и обоснование, будут объявлены позже.
В Офисе Генпрокурора решение суда пока не комментировали.
Напомним, в августе 2019 года следственный судья Печерского районного суда удовлетворил ходатайство прокурора и избрал бывшему министру доходов и сборов Александру Клименко меру пресечения в виде содержания под стражей заочно.
По данным тогдашней Генпрокуратуры, досудебное расследование в отношении Клименко завершили в апреле 2017 года. Его подозревают в участии в создании преступной организации, фиктивном предпринимательстве, присвоении имущества через служебное положение, служебном подлоге.
Военная прокуратура в ноябре 2017 года начала уголовное производство против экс-министра Александра Клименко по статье о госизмене.
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ай да преЗик !
куда же ты, гаденыш пойдешь на День Незалежности ?
Опять с Ленкой будешь видосики с Аллеи Небесной Сотни писать ?
ну так получите Портянок, Клименков и Витор Пердыча на белом страусе, въезжающем в Киев !
Рекомендую изучить, шоб вам больше порох в штаны не срал
надо было как большевики в 17-м - "чем хуже, тем лучше !"
впрочем, еще не вечер, нас ждет опять...
"последняя осень...."
ДДТ - Что такое осень (Official video)
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=5KC-iscJtsI
чуть-ли не гимн Майдана - сколько раз ее слушал ТАМ
🤣
Клоунада по повній программі.
ВЕРНОЙ МОЕЙ ДОРОГОЙ ИДЁТЕ,ДОРОГИЕ-ТОВАРИЩИ,СОРАТНИКИ -ПОСЛЕДОВАТЕЛИ, ЗЕ БИЛЫ -КАПИТУЛЯНТЫ!
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ПРОШУ! ЗАВЖДИ ЛЮБИТИ, ОБОЖНЮВАТИ ТА ПАМ'ЯТАТИ, ВЕСЬ ВАШ В ВИГНАННІ ЗЛОДІЙ В ЗАКОНІ!
ВІН ЖЕ: ПРОДАЖНИЙ КАЦАПСЬКИЙ ХОЛУЙ, КРИВАВИЙ ЗЕК В БІГАХ, ВИРОДОК -ПЕРЕВЕРТЕНЬ ЯНУК!
А ТАКОЖ (ХАМ, ЗАВГАР, ПРОФфЕСОР, ЛЕГІТИМНИЙ КАЦАПСЬКИЙ П? .. РЕЗИДЕНТ ЯНИЧАРА,
І ПРОДАЖНИЙ КРЕМЛІВСЬКИЙ ЗРАДНИК - ПОСІПАКА, ВІРНИЙ ОПРИЧНИК -ІУДА У ФАШИСТА @УЙЛА !
И Гитлера заодно - по украинским методикам доказательств на Элоизыча ничего нет!