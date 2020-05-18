Антикоррупционный суд отменил решение о заочном аресте экс-министра времен Януковича Клименко

Высший антикоррупционный суд отменил решение о заочном аресте бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко.

Об этом Радіо Свобода сообщила пресс-секретарь суда Олеся Чемерис, передает Цензор.НЕТ.

Фамилии она не назвала, но изданию известно, что речь идет об Александре Клименко, бывшем министре правительства Николая Азарова.

По словам Чемерис, решение на прошлой неделе приняла Апелляционная палата ВАКС. Причину такого решения представитель суда уточнить не смогла, поскольку, по ее словам, в настоящее время суд огласил лишь резолютивную его часть.

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Полный текст решения, в частности мотивационная часть и обоснование, будут объявлены позже.

В Офисе Генпрокурора решение суда пока не комментировали.

Напомним, в августе 2019 года следственный судья Печерского районного суда удовлетворил ходатайство прокурора и избрал бывшему министру доходов и сборов Александру Клименко меру пресечения в виде содержания под стражей заочно.

По данным тогдашней Генпрокуратуры, досудебное расследование в отношении Клименко завершили в апреле 2017 года. Его подозревают в участии в создании преступной организации, фиктивном предпринимательстве, присвоении имущества через служебное положение, служебном подлоге.

Военная прокуратура в ноябре 2017 года начала уголовное производство против экс-министра Александра Клименко по статье о госизмене.

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