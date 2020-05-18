ГБР расследует нехватку бронежилетов, касок и рюкзаков на сумму 716 тыс. грн в одной из воинских частей на Одесчине

Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении бывшему начальнику продовольственной и вещевой службы тыла одной из воинских частей. Экс-военнослужащий подозревается в халатном отношении к военной службе, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Следствием установлено, что бывший начальник продовольственной и вещевой службы тыла одной из воинских частей, которая дислоцируется в Одесской области, не обеспечил сохранность вещевого имущества в воинской части и не принял мер по его учету.

Действия военнослужащего привели к недостатку имущества воинской части, а именно: 61 бронежилета "Корсар", 159 кевларовых шлемов, 169 военных рюкзаков "Польша" и другого имущества. Общая сумма нанесенного государству ущерба составляет более 716 тыс. гривен.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": За продажу армейского топлива на 10 млн грн правоохранителями задержаны военнослужащие 96-й Киевской зенитно-ракетной бригады. ФОТОрепортаж

В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.