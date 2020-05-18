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Новости Агрессия России против Украины
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ГБР расследует нехватку бронежилетов, касок и рюкзаков на сумму 716 тыс. грн в одной из воинских частей на Одесчине

ГБР расследует нехватку бронежилетов, касок и рюкзаков на сумму 716 тыс. грн в одной из воинских частей на Одесчине

Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении бывшему начальнику продовольственной и вещевой службы тыла одной из воинских частей. Экс-военнослужащий подозревается в халатном отношении к военной службе, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Следствием установлено, что бывший начальник продовольственной и вещевой службы тыла одной из воинских частей, которая дислоцируется в Одесской области, не обеспечил сохранность вещевого имущества в воинской части и не принял мер по его учету.

Действия военнослужащего привели к недостатку имущества воинской части, а именно: 61 бронежилета "Корсар", 159 кевларовых шлемов, 169 военных рюкзаков "Польша" и другого имущества. Общая сумма нанесенного государству ущерба составляет более 716 тыс. гривен.

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В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

Автор: 

армия (8490) Одесская область (3542) правоохранительные органы (2968) силовики (2797) хищение (674) ГБР (2968)


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Топ комментарии
+7
А ДБР не хоче розслідувати "халатне відношення, що сприяло тяжким наслідкам" стосовно вивозу засобів індивідуального захисту з України тоннами під час пандемії?
Може я не все знаю, але 20% від захворівших - мед.персонал. В якій ще країні (крім пост.совка) така статистика? Навіть в Італії такого не було!
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18.05.2020 19:13
+3
Сумнівно, що він один крав🙄
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18.05.2020 19:16
+2
лапоть. счезни..лежи далі зелену вафлю.
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18.05.2020 19:18
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Военные -святые! Не может быть .
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18.05.2020 19:12 Ответить
а ти мойша сході послужи провір.. краще не воняв би тут єксперд всраний.
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18.05.2020 19:22 Ответить
В окопи його , без броніка та каски !!)))
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18.05.2020 19:22 Ответить
За такое надо не от 5 до 8 лет, а от 8 и выше.
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18.05.2020 19:12 Ответить
лапоть. счезни..лежи далі зелену вафлю.
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18.05.2020 19:18 Ответить
А ДБР не хоче розслідувати "халатне відношення, що сприяло тяжким наслідкам" стосовно вивозу засобів індивідуального захисту з України тоннами під час пандемії?
Може я не все знаю, але 20% від захворівших - мед.персонал. В якій ще країні (крім пост.совка) така статистика? Навіть в Італії такого не було!
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18.05.2020 19:13 Ответить
Тяжела интендантская служба..... Не досмотрел ! Скока ж еще осталось? А про пачки киселя или тушенку армейскую так и подумать жуть!??
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18.05.2020 19:15 Ответить
Сумнівно, що він один крав🙄
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18.05.2020 19:16 Ответить
"не обеспечил сохранность вещевого имущества..."

згнило...
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18.05.2020 19:22 Ответить
Спробуйте забезпечити, якщо треба ділитися з керівництвом!
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18.05.2020 19:26 Ответить
Чим? Кевларовим шоломом чи броніком?
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18.05.2020 21:35 Ответить
самі крадуть міліонами..навіть міліардами..а по судам таскають офіцера..а ми навіть незнаемо як і при яких обстоятельствах це все пропало..зелена гадюка бенедіктова переводить стрелки.
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18.05.2020 19:17 Ответить
Военные ПНС отбили военную базу Аль-Ватия у войск Хафтара в Ливии

***** обосрался как всегда😂
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18.05.2020 19:18 Ответить
Уже даже и не Знаю , постановочный сюжет или Нет. Вообще то Презумпция невиновности. Росследования н***** , суда н ***** и по этому Дурь и не видна.
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18.05.2020 19:23 Ответить
Грузинский суд обязал депортировать наркомана Сукушвили на родину, в тюрьму. И шо?
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18.05.2020 19:50 Ответить
Скорее всего тыловые крысы на Райберте толкнули амуницию
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18.05.2020 19:36 Ответить
Не вірю. Схоже чувак пролажав з паперами на списання майна. Зі складу, може красти тільки "слабоумний ідіот". Це напевно було майно в обороті.
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18.05.2020 19:50 Ответить
Дилетанты сто пудов,прохфессионали вкрали би, а решта зненацька згорила би,при загадкових обставинах.
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18.05.2020 19:54 Ответить
Свынарчуки снова в строю, и Аваков с рюкзаками.
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18.05.2020 20:03 Ответить
 
 