Новосозданное ГП "Реинтеграция и восстановление" пока возьмет на баланс КПВВ и займется восстановлением подконтрольных территорий Донбасса, - Резников

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий создало первое госпредприятие, которое называется "Реинтеграция и восстановление".

Об этом заявил в интервью "Интерфакс-Украина" руководитель ведомства Алексей Резников, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы уже зарегистрировали первое наше государственное предприятие, которое так и называется "Реинтеграция и восстановление". И первая задача этого госпредприятия - наши контрольные пункты въезда-выезда, которые все разрознены с точки зрения балансодержателя, собрать в одном месте для эффективного управления", - сказал Резников.

Он отметил, что министерство должно быть "не вертикального характера, а горизонтального".

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"Это понемногу и образование, и здравоохранение, и инфраструктура, и социальная политика. Но вместе с этим задача, в том числе, восстановить территории Донецкой и Луганской областей, которые подконтрольны Украине сегодня и пострадали. А после того, как Украина выйдет на границы с Российской Федерацией, конечно, всю территорию, которая разграблена и сегодня временно оккупирована, - часть Донецкой и Луганской областей и Крым", - сообщил министр.