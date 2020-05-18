РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5179 посетителей онлайн
Новости
2 000 20

Новосозданное ГП "Реинтеграция и восстановление" пока возьмет на баланс КПВВ и займется восстановлением подконтрольных территорий Донбасса, - Резников

Новосозданное ГП

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий создало первое госпредприятие, которое называется "Реинтеграция и восстановление".

Об этом заявил в интервью "Интерфакс-Украина" руководитель ведомства Алексей Резников, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы уже зарегистрировали первое наше государственное предприятие, которое так и называется "Реинтеграция и восстановление". И первая задача этого госпредприятия - наши контрольные пункты въезда-выезда, которые все разрознены с точки зрения балансодержателя, собрать в одном месте для эффективного управления", - сказал Резников.

Он отметил, что министерство должно быть "не вертикального характера, а горизонтального".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для реинтеграции оккупированных территорий нужен всеобщий национальный диалог, - вице-премьер Резников

"Это понемногу и образование, и здравоохранение, и инфраструктура, и социальная политика. Но вместе с этим задача, в том числе, восстановить территории Донецкой и Луганской областей, которые подконтрольны Украине сегодня и пострадали. А после того, как Украина выйдет на границы с Российской Федерацией, конечно, всю территорию, которая разграблена и сегодня временно оккупирована, - часть Донецкой и Луганской областей и Крым", - сообщил министр.

Автор: 

Донбасс (26955) Министерство по вопросам оккупированных территорий (434) Резников (1170) КПВВ (330)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+8
Чергова пилорама по роспілюванню державних коштів !!))))
показать весь комментарий
18.05.2020 19:32
+7
За щот буджета (наших с вамі налогов) восстановім лугандон для лугандонцев
показать весь комментарий
18.05.2020 19:32
+6
ГП "Реинтеграция и восстановление" пока возьмет на баланс КПВВ.

Еврейский кооператив "Азохнвей" возьмёт в аренду один погонный метр государственной границы
показать весь комментарий
18.05.2020 19:36
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Оба-на! Погналі восстанавлівать дамбас
показать весь комментарий
18.05.2020 19:30 Ответить
За щот буджета (наших с вамі налогов) восстановім лугандон для лугандонцев
показать весь комментарий
18.05.2020 19:32 Ответить
і ше "народну" міліцію і армію вооружим, одєнєм, обуйєм і на довольствійє поставім
показать весь комментарий
18.05.2020 19:34 Ответить
А бабло на цю пилораму піде чимале !!)))
показать весь комментарий
18.05.2020 19:35 Ответить
нємєряно!!! Чимало йєрмаків собі шикарну тачку купить
показать весь комментарий
18.05.2020 19:38 Ответить
Чергова пилорама по роспілюванню державних коштів !!))))
показать весь комментарий
18.05.2020 19:32 Ответить
Это должен посмотреть каждый украинец , у которого есть мозги и который в состояние думать , что такое русский мир :

Для тех, кто любит ссылаться на "лживую чеченскую пропаганду". Канал Марка Фейгина. Говорит русский пленный. Чечня, февраль 1995 г. https://youtu.be/y9j-A06Xcgk
показать весь комментарий
18.05.2020 19:34 Ответить
Настоящему украинцу не нужны доказательства звериной сущности абсолютного большинства россиян, а для не настоящего этот ролик без полезен.
показать весь комментарий
18.05.2020 20:10 Ответить
Не забудьте про откаты, аскеты!
показать весь комментарий
18.05.2020 19:34 Ответить
ГП "Реинтеграция и восстановление" пока возьмет на баланс КПВВ.

Еврейский кооператив "Азохнвей" возьмёт в аренду один погонный метр государственной границы
показать весь комментарий
18.05.2020 19:36 Ответить
Головне - передати на баланс, а далі - виділення коштів з бюджету. Щось мені (десь глибоко в середині) підказує, що в цьому ДП обов'язково з'явиться такий собі Сивоха... Особливо після останньої його заяви про мародерство ВСУ. От би ще побачити список керівників цього ДП...
показать весь комментарий
18.05.2020 19:37 Ответить
Деокупувати не будемо. Цього пункту в " формулі штайнмаєра-фуйла-зеленського" немає. Зразу будемо розбудовувати ордловський рай. Епоха бідності для сепарні закінчилась. "6. Зеленский обещает "ставить вопрос поддержки Украины в стремлении завершить войну, вернуть временно оккупированные территории и заставить агрессора возместить нанесенный ущерб перед "гарантами по Будапештскому меморандуму и партнерами из ЕС". Никаких конкретных предложений об окончании войны он не приводит."
показать весь комментарий
18.05.2020 19:41 Ответить
Ну что, украинцы!!! Вы готовы целовать в зад своих убийц и улыбчивых созерцателей ваших смертей???!!! Тогда красте губы. 😎
показать весь комментарий
18.05.2020 19:46 Ответить
Лихо! Рашисты будут расхерячивать наши территории, а добренькие украинцы за народные денежки должны восстанавливать! У нас нет других срочных задач на нынешний момент? Врачи до сих пор не получили обещанные деньги за риск, их еще не обеспечили в достаточном количестве средствами защиты от коронавируса! А у кого-то руки чешутся последние бюджетные крохи похоронить в даунбасянии. А может, не будем прятать голову в песок, назовем ***** воюющей стороной да потребуем репараций?
показать весь комментарий
18.05.2020 19:53 Ответить
Т.е после обстрела в украинской Авдеевке ничего не надо восстанавливать, а звонить ***** и требовать перевести деньги на казначейский счёт? Чтож, оригинально. Ну так жители Авдеевки тоже налоги платят, Их не можем защитить, нех и восстанавливать.
показать весь комментарий
18.05.2020 21:41 Ответить
Хитро ! Тобто створюється підприємство,на балансі якого будуть всі КПП з жирнющим шматком контрабаса !("Для ефективного керування",ги-ги !)
показать весь комментарий
18.05.2020 20:04 Ответить
До окончания боевых действий что то строить? Кроме этих подконтрольных есть много других подконтрольных, которые нужно строить. Не нужно бюджет Украины направлять как всегда в одно и тоже место....
показать весь комментарий
18.05.2020 20:24 Ответить
ну, уставшие от войны, готовьте бабло на восстановление даунбаса ))))
процес выворачивание ваших карманов расширяется )))
показать весь комментарий
18.05.2020 20:43 Ответить
"Пралка" готова-тащи б'юджет!
показать весь комментарий
18.05.2020 21:25 Ответить
 
 